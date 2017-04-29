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10 لمسات لحمام ذو رائحة جميلة

آية منير آية منير
Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
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نظافة الحمام من اكثر الأمور التى تشغل بالنا دائما، وجميعنا نواجه هذه المشكلة وعلى الرغم من محاولاتنا الدائمة إلا أن تظل الرائحة الجميلة هي المهمة الصعبة التى طالما بحثنا عنها لا تدوم طويلا، لذا اليوم سنقدم لك 10 لمسات بسيطة جدا لحمام ذو رائحة جميلة دائما ونظيف ومرتب وتخلص من هذا القلق الدائم حول حالة حمامك وترتيبه ونظافته ورائحته .. 

1. نباتات عطرة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أضف لحمامك نباتات ذات روائح فواحة وجميلة، لتدوم رائحة الانتعاش الجميلة والمميزة بين أركان حمامك، وتستطيع أيضا أن تلجأ للمعطرات الصناعية والشموع الفواحة والتى تقوم بنفس الدور بشكل مثالي ..

2. مرحاض معقم

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

لا تترك يوما يمر دون أن تنظف المرحاض وتقوم بتعقيمه مرة أو مرتين، صباحا ومساءا وأضف له معطر معقم، وقم بتغطيته دائما، هذه الخطوة ستغير رائحة حمامك بشكل كامل وستنبهر من الفارق..

3. مناشف مرتبة ونظيفة

Bathroom studioarte حمام Bathroom
studioarte

Bathroom

studioarte
studioarte
studioarte

لا تترك ملابس أو مناشف غير نظيفة بحمامك، فرائحتها ستغير رائحة حمامك بالتأكيد، بالإضافة إلى الفوضى التي ستعم المكان ..

4. حوض لامع ..

Charlet Kitzbühel Sleeping, Raumkonzepte Peter Buchberger Raumkonzepte Peter Buchberger حمام
Raumkonzepte Peter Buchberger

Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger
Raumkonzepte Peter Buchberger

اجعل تنظيفك للحوض بشكل دوري وثابت وحافظ عليه لامع لتبدو لك مهمة تنظيف الحمام فيما بعد سهلة جدا، اختر غسول للأيدي سائل أفضل من الصابون الجاف حتى لا تترك بقاياه وتتسبب في بقع غير مرغوب فيها ..

5. أرضية جافة ..

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 100 кв. м в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

حافظ على أرضية حمامك جافة دائما، فالمياه المتبقية بعد الاستحمام في أركان الحمام تتسبب في رائحة كريهة بعد وقت معين، من الأفضل فصل منطقة الاستحمام عن باقى الفراغ سواء كانت بستارة محكمة او جدار زجاجي ..

6. مواسير محكمة ..

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

السباكة من أكبر الأسباب التى تؤدي لرائحة كريهة لا حل لها في الحمام، لذا فحافظ على سباكة حمامك سليمة ومواسيرك محكمة حتى لا تتسرب روائح غير مرغوب فيها لحمامك ..

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7. تهوية جيدة ..

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

التهوية الجيدة لها سحر خاص في حمامك وتأثير قوي للحفاظ على رائحته جميلة دائما، لذا اهتم أن تكون تهويته مميزة وسليمة، بالإضافة لأهمية الإضاءة الطبيعية ودورها الفعال داخل أي فراغ ..

8. أدوات نظافة ..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

أضف دائما لحمامك أدوات ومساحيق نظافة متخصصة ذات رائحة قوية وفعالة، وحافظ على ترتيبهم في اماكن سهلة الوصول، وتعقيمهم ونظافتهم لتجد سهولة كبيرة في استخدامهم..

9. أسطح نظيفة ومرتبة…

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

حافظ على أسطح مرتبة ونظيفة ولامعة، واحرص على وجود سلة مهملات محكمة داخل حمامك وتفريغها يوميا للحفاظ على رائحته جميلة دائما ..

10. اترك حمامك دائما نظيفا ..

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

بعد استحمامك قم بتنظيف الحمام وترتيبه وإعادته لما كان عليه قبل ذلك، ولا تترك مياه في حوض الاستحمام أو ملابسك أو بقايا صابون أو غيره، كل ذلك يتسبب في رائحة غير مرغوب فيها لحمامك ..

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