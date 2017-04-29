10 لمسات لحمام ذو رائحة جميلة

نظافة الحمام من اكثر الأمور التى تشغل بالنا دائما، وجميعنا نواجه هذه المشكلة وعلى الرغم من محاولاتنا الدائمة إلا أن تظل الرائحة الجميلة هي المهمة الصعبة التى طالما بحثنا عنها لا تدوم طويلا، لذا اليوم سنقدم لك 10 لمسات بسيطة جدا لحمام ذو رائحة جميلة دائما ونظيف ومرتب وتخلص من هذا القلق الدائم حول حالة حمامك وترتيبه ونظافته ورائحته ..
أضف لحمامك نباتات ذات روائح فواحة وجميلة، لتدوم رائحة الانتعاش الجميلة والمميزة بين أركان حمامك، وتستطيع أيضا أن تلجأ للمعطرات الصناعية والشموع الفواحة والتى تقوم بنفس الدور بشكل مثالي ..
لا تترك يوما يمر دون أن تنظف المرحاض وتقوم بتعقيمه مرة أو مرتين، صباحا ومساءا وأضف له معطر معقم، وقم بتغطيته دائما، هذه الخطوة ستغير رائحة حمامك بشكل كامل وستنبهر من الفارق..
لا تترك ملابس أو مناشف غير نظيفة بحمامك، فرائحتها ستغير رائحة حمامك بالتأكيد، بالإضافة إلى الفوضى التي ستعم المكان ..
اجعل تنظيفك للحوض بشكل دوري وثابت وحافظ عليه لامع لتبدو لك مهمة تنظيف الحمام فيما بعد سهلة جدا، اختر غسول للأيدي سائل أفضل من الصابون الجاف حتى لا تترك بقاياه وتتسبب في بقع غير مرغوب فيها ..
حافظ على أرضية حمامك جافة دائما، فالمياه المتبقية بعد الاستحمام في أركان الحمام تتسبب في رائحة كريهة بعد وقت معين، من الأفضل فصل منطقة الاستحمام عن باقى الفراغ سواء كانت بستارة محكمة او جدار زجاجي ..
السباكة من أكبر الأسباب التى تؤدي لرائحة كريهة لا حل لها في الحمام، لذا فحافظ على سباكة حمامك سليمة ومواسيرك محكمة حتى لا تتسرب روائح غير مرغوب فيها لحمامك ..
التهوية الجيدة لها سحر خاص في حمامك وتأثير قوي للحفاظ على رائحته جميلة دائما، لذا اهتم أن تكون تهويته مميزة وسليمة، بالإضافة لأهمية الإضاءة الطبيعية ودورها الفعال داخل أي فراغ ..
أضف دائما لحمامك أدوات ومساحيق نظافة متخصصة ذات رائحة قوية وفعالة، وحافظ على ترتيبهم في اماكن سهلة الوصول، وتعقيمهم ونظافتهم لتجد سهولة كبيرة في استخدامهم..
حافظ على أسطح مرتبة ونظيفة ولامعة، واحرص على وجود سلة مهملات محكمة داخل حمامك وتفريغها يوميا للحفاظ على رائحته جميلة دائما ..
بعد استحمامك قم بتنظيف الحمام وترتيبه وإعادته لما كان عليه قبل ذلك، ولا تترك مياه في حوض الاستحمام أو ملابسك أو بقايا صابون أو غيره، كل ذلك يتسبب في رائحة غير مرغوب فيها لحمامك ..
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