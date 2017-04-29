10 لمسات لحمام ذو رائحة جميلة

بعد استحمامك قم بتنظيف الحمام وترتيبه وإعادته لما كان عليه قبل ذلك، ولا تترك مياه في حوض الاستحمام أو ملابسك أو بقايا صابون أو غيره، كل ذلك يتسبب في رائحة غير مرغوب فيها لحمامك ..

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