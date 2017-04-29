25 فكرة لممرات داخلية مختلفة

الممر يعتبر هو الشريان الاساسي بداخل المنزل ومسارات الحركة وحلقات الوصل، ومعظم الممرات بداخل منازلنا صغيرة أو ضيقة للغاية وخالية من أية نافذة أو مصدر للضوء. وبدلاً من التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفقودة من المنزل يتم تجاهلها ولا يتم تصميمها بشكل صحيح ، غالبا ما نستخدمها كمكان للتخزين أو امتداد لمنطقة االغسيل والكي . ولذا يجب مراعاة ارتفاعه ومساحته عند التصميم حتى لا نؤثر على سهولة الحركة من خلاله.جمعنا لك اليوم 25 تصميم مختلف لممر داخلي قد يناسب منزلك ..