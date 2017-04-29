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25 فكرة لممرات داخلية مختلفة

آية منير آية منير
Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
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الممر يعتبر هو الشريان الاساسي بداخل المنزل ومسارات الحركة وحلقات الوصل، ومعظم الممرات بداخل منازلنا صغيرة أو ضيقة للغاية وخالية من أية نافذة أو مصدر للضوء. وبدلاً من التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفقودة من المنزل يتم  تجاهلها  ولا يتم تصميمها بشكل صحيح ، غالبا ما نستخدمها كمكان للتخزين أو امتداد لمنطقة االغسيل والكي . ولذا يجب مراعاة ارتفاعه ومساحته عند التصميم حتى لا نؤثر على سهولة الحركة من خلاله.جمعنا لك اليوم 25 تصميم مختلف لممر داخلي قد يناسب منزلك ..

1. ممر داخلي على الطراز الصناعي لمسات من الطوب الأحمر وألوان مبهجة ..

Studio in loft style, Rubleva Design Rubleva Design الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

2. كلاسيكية حديث متألقة في أبسط صورها ..

Дизайн-проект загородного дома в п.Рождествено, Антон Булеков Антон Булеков راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Антон Булеков

Антон Булеков
Антон Булеков
Антон Булеков

3. الاسكندينافية بألوان مختلفة ومميزة وأرضية رائعة، ولا تنس المرايا بدورها العظيم ..

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

4. جدار زجاجي شفاف لإضاءة قوية في ممر داخلي حديث ..

Inland Architects | The Orchard House | Bakersfield, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films الممر الحديث، المدخل و الدرج زجاج Transparent
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

5. ممر بعطر الزهور ..

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

6. أريكة بسيطة لاستغلال ممر أنيق ذو مساحة كبيرة ..

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

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7. درجة خشبية تزين ممر بسيط ..

Wnętra domu jednorodzinnego , Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

8. لوح فنية غنية بألوان ولمسات من الطبيعة تتألق في ممر داخلي بسيط ..

Brooklin, Lo. interiores Lo. interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

9. العقود والسقف المميز، خدعة هندسية أضافت افخامة لا مثيل لها لممر بسيط ذو ارتفاع عالي

VIVIENDA TRAVESSERA, The Room Studio The Room Studio ممر الاستعماري، الرواق والدرج
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

10.ممر ذو جانب دائي يزينه وحدات من الزرع ..

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design الممر الحديث، المدخل و الدرج
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

11. ممر على أنماط القصور بأرضية رخامية ذات نقوش مميزة ..

pavimenti in seminato alla veneziana , vigo mosaici s.n.c vigo mosaici s.n.c جدران
vigo mosaici s.n.c

vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c
vigo mosaici s.n.c

12. جانب خشبي وجانب أخر من زجاجا لممر حديث ..

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

13. الإضاءة والتفاصيل تصنع من ممر بسيط لوحة فنية ..

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

14. لوحات فنية ومقعد مبتكر داخل ممر منزلك ..

Interior Rendering, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

15. الوان زاهية بنسيم الربيع تزين ممر بسيط رائع ومميز ..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

16. بلون أزرق ولمسات من اللصفر ووحدات زرع صُنعت لوحة فنية كاملة الأركان في ممر داخلي لمنزل مميز ..

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

17. ممر داخلي لمنزل عائلي أم متحف فني ..

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

18. الريفية في أجمل صورها في ممر داخلي يزينه وحدات أثاث ذات تصميم قديم ..

Einrichtungsprojekt Altbauwohnung in HH, Atmosphere Judith Thiel Atmosphere Judith Thiel راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Atmosphere Judith Thiel

Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel
Atmosphere Judith Thiel

19. تصميم مبتكر غني بالتفاصيل الدقيقة والألوان الجذابة ..

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

20. اصنع حائط الممر الداخلي بنفسك واعكس شخصيتك على كل ركن في بيتك ..

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

21. درجات متتالية تزين وحدات زرع في تصميم ريفي رائع لممر أنيق ..

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

22. اختلاف المستويات يصنع جمال من نوع خاص في ممر بسيط ذو جدران زجاجية شفافة ..

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

23. كمتحف صغير تضيفه لمنزلك، هكذا فعل المصمم في ممر أنيق بوحدات ديكورية مختلفة ..

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

24. حداثة وجرأة في نفس الوقت لممر صغير ..

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

25. رغم ضيق المساحة إلا أن الاهتمام بالممرات الداخلية للمنزل ضرورة لابد منها ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

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