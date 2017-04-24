10 نصائح احترافية لمنزلك الحديث

اللجوء للمواد الطبيعية في ديكورات منزلك يدعم مبدأ الاستدامة، بمعنى أنه إن كنت تفاضل بين الخشب مثلًا وغيره من الخامات الاصطناعية في أثاث المنزل، فإن الخشب سيكون الخيار الأفضل بلا منازع؛ نظرًا لمتانته التي تجعله يدوم طويلًا، فضلًا عن مظهره الجمالي الأخاذ.

كذلك الأمر تمامًا عندما تقارن بين استخدام ورق الحائط والحجر في إحدى جدران منزلك، بالطبع سيكون الأخير هو الأكثر تحقيقًا للاستدامة رغم أن تصميمات الأول ستبهرك بشدة خصوصًا مع الطفرات التي يشهدها عالم الديكور كل لحظة!