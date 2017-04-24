10 نصائح احترافية لمنزلك الحديث

اليوم نقدم لكم عددًا من النصائح الاحترافية والمهنية المأخوذة عن خبراء هوميفاي والتي تجعل منازلكم الحديثة ذات شخصية فريدة كما أنها ستمنحكم معلومات في غاية الأهمية عن تأثيث المنازل المصممة وفقًا لهذا النمط الديكوري المميز.. إليكم 10 نصائح ملهمة وعملية .. دعونا نبدأ الآن!
نادرًا ما نجد البلاستيك وغيره من الخامات ذات التكلفة القليلة في المنازل العصرية وذلك ببساطة لأن الاعتماد على المواد الطبيعية من خشب وأحجار وخلافه أحد سمات النمط الحديث من الديكور، وقد تألق هذا التصميم بفضل الخشب الذي يكسي جزء كبير منه ويتمثل في الوحدات التخزينية مع اختلاف أشكاله وألوانه.
الوظيفية والعملية شروط واجبة التحقيق في المنازل المصممة على النمط العصري، فالعناصر والأشياء عديمة الفائدة لا وجود لها في المنازل الحديثة. فالأهم عند اختيار أي أثاث أو ديكورات وفقًا لهذا النمط قبل أن يتوفر بها الشكل الجمالي هو أن تكون عملية ومريحة.
اللجوء للمواد الطبيعية في ديكورات منزلك يدعم مبدأ الاستدامة، بمعنى أنه إن كنت تفاضل بين الخشب مثلًا وغيره من الخامات الاصطناعية في أثاث المنزل، فإن الخشب سيكون الخيار الأفضل بلا منازع؛ نظرًا لمتانته التي تجعله يدوم طويلًا، فضلًا عن مظهره الجمالي الأخاذ.
كذلك الأمر تمامًا عندما تقارن بين استخدام ورق الحائط والحجر في إحدى جدران منزلك، بالطبع سيكون الأخير هو الأكثر تحقيقًا للاستدامة رغم أن تصميمات الأول ستبهرك بشدة خصوصًا مع الطفرات التي يشهدها عالم الديكور كل لحظة!
من الصعب أن نتخيل منازلنا العصرية دون المساحات الزجاجية الكبيرة في النوافذ أو الأبواب الداخلية وغيرها من اللمسات. عندما نتحدث عن الزجاج نقصد العديد من المعاني الهامة التي يعكسها استخدامه في بيتك كالشفافية مثلًا! والكثير من الضوء، والتهوية السليمة، والمناظر الخلابة. كل ما أشارنا إليه هنا تنجح الإضافات الزجاجية في تحقيقه مما يجعلها الخيار الأمثل لمنزلك الحديث.
النغمات المحايدة التي تعبر عن الطبيعة بجمالها ورقتها محببة أيضًا في المنازل حديثة التصميم مثل الرمادي والبني والبيج والأبيض والأسود.
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منزل حديث يعني منزل بلمسات نابضة بالحياة.. راقب معا ما تشهده غرفة النوم هذه من رقة مفرطة نابعة من استخدام ألوان الباستيل والخشب البني الزاهي الأقرب لدرجة البرتقالي والذي أمد الغرفة بمزيد من الدفء.
وفقًا للتصميمات العصرية.. اللجوء للعناصر الديكورية القليلة والبسيطة المؤدية للغرض أناقة بالغة في حد ذاتها، وهذا هو المقصود بشعار
أقل هو أكثر، فأقل أثاث وإكسسسوار منزلي يمكن أن يعكس أكبر قدر من الجمال ويمدك بأروع إطلالة ناجمة عن البساطة والتوزيع الأمثل للديكورات دون الدخول في دائرة التشوش واللمسات الديكورية المبهرجة التي تضر بإطلالة المنزل أكثر مما تفيد!
اتباع مبدأ الدمج أو الكلمة المفتوحة كما نطلق عليه في هوميفاي مبدأ شائع الاستخدام في المنازل المصممة وفقًا للنمط الحديث. عادة ما يكون ذلك الدمج بين غرف المجال الحيوي للمنزل، أي بين المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام أو حتى بين غرفتين فقط مما سبق وهو ما يخلق مساحة جيدة للتهوية والشعور بالبراح وغيرها من المشاعر الإيجابية.
الأبواب المنزلقة إضافات لا غنى عنها في المنزل العصري، فهي عملية، مرنة، وموفرة للمساحة حيث أنها لا تستقطع أي مساحة كبيرة من المنزل عند تطبيقها مقارنة بغيرها من البدائل الأخرى التي تستخدم في الفصل بين الغرف المختلفة.
وأخيرًا، نترك لكم نصيحة هامة أخرى من خبرائنا ألا وهي الحرص على أن يكون لكل غرفة بمنازلكم شخصية مستقلة وفريدة بتصميمها الداخلي وعناصرها الديكورية، فضلًا عن ضرورة أن يتحقق بكل غرفة عنصر الراحة حتى يكون منزلك عنوان السكينة والهدوء.