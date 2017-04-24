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10 نصائح احترافية لمنزلك الحديث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen مطبخ
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اليوم نقدم لكم عددًا من النصائح الاحترافية والمهنية المأخوذة عن خبراء هوميفاي والتي تجعل منازلكم الحديثة ذات شخصية فريدة كما أنها ستمنحكم معلومات في غاية الأهمية عن تأثيث المنازل المصممة وفقًا لهذا النمط الديكوري المميز.. إليكم 10 نصائح ملهمة وعملية .. دعونا نبدأ الآن! 

1- الاعتماد على المواد الطبيعية

Designer Küchen von Team 7, Eckhart Bald Naturmöbel Eckhart Bald Naturmöbel مطبخ
Eckhart Bald Naturmöbel

Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel
Eckhart Bald Naturmöbel

نادرًا ما نجد البلاستيك وغيره من الخامات ذات التكلفة القليلة في المنازل العصرية وذلك ببساطة لأن الاعتماد على المواد الطبيعية من خشب وأحجار وخلافه أحد سمات النمط الحديث من الديكور، وقد تألق هذا التصميم بفضل الخشب الذي يكسي جزء كبير منه ويتمثل في الوحدات التخزينية مع اختلاف أشكاله وألوانه.

2- العملية والوظيفية

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten مطبخ
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

الوظيفية والعملية شروط واجبة التحقيق في المنازل المصممة على النمط العصري، فالعناصر والأشياء عديمة الفائدة لا وجود لها في المنازل الحديثة. فالأهم عند اختيار أي أثاث أو ديكورات وفقًا لهذا النمط قبل أن يتوفر بها الشكل الجمالي هو أن تكون عملية ومريحة.

3- الاستدامة

homify غرفة السفرةطاولات خشب نقي White
homify
homify

اللجوء للمواد الطبيعية في ديكورات منزلك يدعم مبدأ الاستدامة، بمعنى أنه إن كنت تفاضل بين الخشب مثلًا وغيره من الخامات الاصطناعية في أثاث المنزل، فإن الخشب سيكون الخيار الأفضل بلا منازع؛ نظرًا لمتانته التي تجعله يدوم طويلًا، فضلًا عن مظهره الجمالي الأخاذ. 

كذلك الأمر تمامًا عندما تقارن بين استخدام ورق الحائط والحجر في إحدى جدران منزلك، بالطبع سيكون الأخير هو الأكثر تحقيقًا للاستدامة رغم أن تصميمات الأول ستبهرك بشدة خصوصًا مع الطفرات التي يشهدها عالم الديكور كل لحظة!  

4- الكثير من الزجاج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الصعب أن نتخيل منازلنا العصرية دون المساحات الزجاجية الكبيرة في النوافذ أو الأبواب الداخلية وغيرها من اللمسات. عندما نتحدث عن الزجاج نقصد العديد من المعاني الهامة التي يعكسها استخدامه في بيتك كالشفافية مثلًا! والكثير من الضوء، والتهوية السليمة، والمناظر الخلابة. كل ما أشارنا إليه هنا تنجح الإضافات الزجاجية في تحقيقه مما يجعلها الخيار الأمثل لمنزلك الحديث.

5- الألوان المحايدة

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

النغمات المحايدة التي تعبر عن الطبيعة بجمالها ورقتها محببة أيضًا في المنازل حديثة التصميم مثل الرمادي والبني والبيج والأبيض والأسود.

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6- لمسات نابضة بالحياة

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

منزل حديث يعني منزل بلمسات نابضة بالحياة.. راقب معا ما تشهده غرفة النوم هذه من رقة مفرطة نابعة من استخدام ألوان الباستيل والخشب البني الزاهي الأقرب لدرجة البرتقالي والذي أمد الغرفة بمزيد من الدفء.  

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7- أقل هو أكثر!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وفقًا للتصميمات العصرية.. اللجوء للعناصر الديكورية القليلة والبسيطة المؤدية للغرض أناقة بالغة في حد ذاتها، وهذا هو المقصود بشعار أقل هو أكثر، فأقل أثاث وإكسسسوار منزلي يمكن أن يعكس أكبر قدر من الجمال ويمدك بأروع إطلالة ناجمة عن البساطة والتوزيع الأمثل للديكورات دون الدخول في دائرة التشوش واللمسات الديكورية المبهرجة التي تضر بإطلالة المنزل أكثر مما تفيد!  

8- خطة الكلمة المفتوحة

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen مطبخ
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

اتباع مبدأ الدمج أو الكلمة المفتوحة كما نطلق عليه في هوميفاي مبدأ شائع الاستخدام في المنازل المصممة وفقًا للنمط الحديث. عادة ما يكون ذلك الدمج بين غرف المجال الحيوي للمنزل، أي بين المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام أو حتى بين غرفتين فقط مما سبق وهو ما يخلق مساحة جيدة للتهوية والشعور بالبراح وغيرها من المشاعر الإيجابية.

9- الانزلاق!

Schiebetürelement, Müller Tischlerei GmbH&Co KG Müller Tischlerei GmbH&Co KG مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG

Müller Tischlerei GmbH&Co KG
Müller Tischlerei GmbH&amp;Co KG
Müller Tischlerei GmbH&Co KG

الأبواب المنزلقة إضافات لا غنى عنها في المنزل العصري، فهي عملية، مرنة، وموفرة للمساحة حيث أنها لا تستقطع أي مساحة كبيرة من المنزل عند تطبيقها مقارنة بغيرها من البدائل الأخرى التي تستخدم في الفصل بين الغرف المختلفة.

10- شخصية فريدة

Haus Stein, JAN RÖSLER ARCHITEKTEN JAN RÖSLER ARCHITEKTEN غرفة المعيشة
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN
JAN RÖSLER ARCHITEKTEN

وأخيرًا، نترك لكم نصيحة هامة أخرى من خبرائنا ألا وهي الحرص على أن يكون لكل غرفة بمنازلكم شخصية مستقلة وفريدة بتصميمها الداخلي وعناصرها الديكورية، فضلًا عن ضرورة أن يتحقق بكل غرفة عنصر الراحة حتى يكون منزلك عنوان السكينة والهدوء. 

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