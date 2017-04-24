6 نصائح ذهبية تجعل مطبخك الأجمل بلا منازع!

الأصفر واحدًا من الألوان النابضة بالحياة التي يستحب إضافتها للأماكن الضيقة مما يجعلها مبهجة وحيوية كما هو في النموذج المعروض أمامنا هنا والذي تغلب على عنصر ضيق المساحة بلمسة من الألوان الجريئة.

ومن هذا المنطلق، إن كان مطبخك من الأماكن المحرومة من ضوء الشمس أو حتى أي غرفة أخرى، لا تتردد في استخدام الألوان الجريئة المشابهة للأصفر كالبرتقالي والأخضر والأزرق الزاهي وغيرهم.