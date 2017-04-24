الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 نصائح ذهبية تجعل مطبخك الأجمل بلا منازع!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Loading admin actions …

كيف تجعل مطبخك الأكثر جمالًا بلا منازع؟! ماذا يمكنك أن تضيف له ليصبح متألقًا بأبسط الحيل؟! هذا ما سنحصل على إجابة عليه من خلال هذا المقال مع 6 نصائح ذهبية وملهمة، بسيطة وسهلة التطبيق لن تحتاج في تنفيذها لكثير من الجهد والمال! دعونا نبدأ الآن.     

1) استخدام ألوان نابضة بالحياة للأماكن الضيقة

APARTAMENTO MB – Tristeza/ Porto Alegre, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

الأصفر واحدًا من الألوان النابضة بالحياة التي يستحب إضافتها للأماكن الضيقة مما يجعلها مبهجة وحيوية كما هو في النموذج المعروض أمامنا هنا والذي تغلب على عنصر ضيق المساحة بلمسة من الألوان الجريئة.

ومن هذا المنطلق، إن كان مطبخك من الأماكن المحرومة من ضوء الشمس أو حتى أي غرفة أخرى، لا تتردد في استخدام الألوان الجريئة المشابهة للأصفر كالبرتقالي والأخضر والأزرق الزاهي وغيرهم. 

2) الجمع بين المواد البنائية المختلفة.. تميز في حد ذاته!

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE مطبخ
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

النمط الصناعي واحدًا من الأنماط الديكورية الأكثر شعبية وانتشارًا بين فئة الشباب، فـكثيرًا ما يُستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ والخشب والطوب في تزيين البقاع المختلفة من منازلهم.. هنا وفي هذا المطبخ تم الجمع بين العديد من المواد البنائية المختلفة من معدن وطوب وخشب وبلاط مزركش، فترك كلًا منهم بصمته المميزة.

يمكنك أن تستعين باثنين فقط من تلك الخامات أو أكثر من ذلك حسب رغبتك، ولكن في كل الأحوال احرص على توظيف كلًا منهم بشكل صحيح في منزلك حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

3) اختيار النمط الديكوري الانسب لمساحته

Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses مطبخ
Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

من الأنماط الديكورية المثالية في تطبيقها بالمطابخ ذات المساحات الصغيرة النمط الريفي والذي يتسم بالرقة والبساطة بلمسات زخرفية رائعة الجمال لها عشاقها يمكننا رصدها في المطبخ المعروض هنا والمصمم على شكل حرف L باللونين الأبيض والبني. 

4) اتباع مبدأ الخطة المفتوحة له قواعده

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

المطابخ المفتوحة رغم ما بها من مميزات تجبرنا تلقائيًا على تحقيق حالة من التناسق مع المجال الحيوي للمنزل أو البقعة المفتوحة عليه والتي عادة ما تكون ممثلة في غرفة المعيشة، لذا عليك أن تولي اهتمامًا كبيرًا لذلك وأن تحرص على أن يعم التناغم أرجاء الساحة بشكل عام. 

اقرأ أيضًا: 14 تصميم للحصول على مطبخ صغير مميز

5) التكيف مع المساحات الصغيرة واستغلالها

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa مطبخ
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

هذا التصميم الذكي يُظهِر لك الاستغلال الأمثل للمساحات ويؤكد لك ضمنيًا أنه لا بأس بأن تمتلك مطبخًا ذو مساحة صغيرة. فبعدد قليل جدًا من الخزانات والأدراج يمكنك تأسيس مطبخ أنيق وبسيط يناسب احتياجات أسرتك الصغيرة ويفي بالغرض.   

6) كيف تجعل أدوات المطبخ جزءًا من ديكوراته؟!

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS مطبخ
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

استغل أغراض المطبخ الرفيعة من مناشف نظيفة وعلب توابل مختلفة الأحجام والأشكال وكذلك المغارف في أن تشكل إكسسوارات تزين بها بقاعه المختلفة.. راقب معنا هنا كيف كانت العناصر السابقة منمقة وبسيطة صنعت الفارق بإطلالة هذا الجزء من المطبخ. 

16 تصميم مبهر للسلالم الداخلية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً