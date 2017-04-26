كيفية اختيار ألوان منزلك

يناسبك الأبيض تمامًا إذا أردت أن تضفي مساحة أكبر على غرفتك، او إن كانت المساحة لديك صغيرة بالفعل، فسيساعدك في التغلب على ذلك والحصول على غرفة واسعة ومشرقة وأنيقة.. كما إن هناك مرونة رائعة في اختيار لون الأرضية، ولكننا نقترح عليك الباركيه..