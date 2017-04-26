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كيفية اختيار ألوان منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
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في كتاب الأفكار هذا نعرض لك عدة بدائل مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينهم لطلاء جدران منزلك.. مع العلم بأنك يجب أن تختار ما يناسب المساحة وتقسيم المكان، وما هو مفضل لك أيضًا، فبالتأكيد الألوان لها تأثير نفسي على الأفراد، لذلك يجب أن يكون الاختيار موفق ومُريح لصاحبه..

وهنا سوف نعرض لك مجموعة مميزة من اختيار خبراء هوميفاي لـ ألوان الطلاء والخامات المتاحة للأرضية في نفس الوقت.

1. اليشم الأخضر

Wohnwelt Vintage, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

الأخضر من الألوان الإيجابية الجميلة التي تساعد على نشر الطاقة الإيجابية في المكان من حولك، ربما يساهم في تقليص حجم الغرفة لذلك يجب استخدامه بحرص ودقة عالية، ولكن إذا تم اختياره لطلاء الجدران بأكملها يتوجب معه اختيار ارضية فاتحة اللون حتى لا تتسبب في قتامة الغرفة.

2. الرمادي

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

 بالنظر إلى الألوان الأكثر انتشارًا في موضة 2017، نرى اللون الرمادي هو سيد الموقف عندها، حيث أن لديه تأثير هادىء وناعم على الغرفة، ويمكن أن يتأقلم بشكل رائع مع المواد الطبيعية، لذلك فهو يبدو رائع مع الأرضية الباركيه.

3. مزيج مميز

Luxurious entrance hall Tailored Living Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior designer,Interior design,armchair,accent colour,mirror wall,entrance hall
Tailored Living Interiors

Luxurious entrance hall

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

الأرضية الباركيه الرمادية مع الجدار الخشبي البني والجدار البيج الهادىء.. هذا المزيج يعتمد على الاختيار الدقيق والزوق الرفيع في انتقاء الالوان بعناية.. فيمكنك الجمع بين أكثر من لون ولكن مع مراعاة تقاربهم من بعضهم واختيار الأثاث المناسب.

4. الأخضر الفاتح

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

بارد، هادىء، بسيط.. كأحد ألوان الباستيل الرائعة يمكنك الاستعانة باللون الأخضر الفاتح لطلاء جدران الغرفة فتبدو نضرة وطبيعية وحيوية أكثر، ويبدو رائعًا مع الأبيض في سيراميك الأرضية.

5. الأصفر لون الشمس

Kinderwelten, makasa makasa غرفة الاطفال
makasa

makasa
makasa
makasa

هل لديك غرفة مطلية باللون الأصفر؟.. إذا كنت ترغب في المزيد من الإشراقة والحيوية والبهجة يمكنك ان تعتمد عليه في ذلك، وسوف تحصل على غرفة مبهرة ودافئة، ويمكنك بالتأكيد استخدام أرضية من الباركيه.

6. الأبيض

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

يناسبك الأبيض تمامًا إذا أردت أن تضفي مساحة أكبر على غرفتك، او إن كانت المساحة لديك صغيرة بالفعل، فسيساعدك في التغلب على ذلك والحصول على غرفة واسعة ومشرقة وأنيقة.. كما إن هناك مرونة رائعة في اختيار لون الأرضية، ولكننا نقترح عليك الباركيه..

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7. البترولي

Visualisierungen, makasa makasa
makasa

makasa
makasa
makasa

أحد الألوان الانيقة جدًا التي تضفي مظهر خاص على غرفتك، بحيث يمكنك طلاء الجدران بأكملها بذلك اللون مع استخدام ستائر بألوان فاتحة وأرضية فاتحة منقوشة لإعطاء لمسة حيوية للغرفة.

8. اللون الكريمي

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

إذا كنت تحب الألوان الفاتحة ولكنك لا تريد استخدام الأبيض فنحن نعطيك طريقة أخرى لاستبداله باللون الكريمي الجميل الذي يعطي نفس الإشراقة الرائعة ويبدو أكثر أناقة مع الأرضية الباركيه.

9. الأسود..!

Wohnwelt Classic, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

الكثير يحب اللون الأسود ولكنهم يخشون استخدامه بسبب أنه داكن وقد يجعل الغرفة قاتمة، ولكنه أنيق ورائح إذا استخدم بشكل صحيح.. فيمكنك ادخال الأبيض معه في خطوط طولية كهذه، لابإضافة إلى ارضية فاتحة وسقف أبيض لعمل توازن في التفاصيل والحد من القتامة بالغرفة.

10. الجدران الحجرية

Wohnwelt Country, makasa makasa غرفة المعيشة
makasa

makasa
makasa
makasa

إذا كنت من محبي مواد الطبيعة، فإن أفضل ما يمكنك استخدامه هو الجدران الحجرية مع لمسات الاخشاب الجميلة كما في السقف والأرضية الباركيه في هذا التصميم، واستخدام أثاث بألوان فاتحة.

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