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شقة في منتهى الروعة خصوصاً لذوي الأطفال

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
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إنجاب طفل يمكن أن يحول حياتك كلها رأسًا على عقب، لكن إعداد المنزل لاستقبال العضو الجديد في الأسرة يمكن أن يوفر لك فرصة ممتازة لتجديد منزلك، على الرغم أن وجود طفل صغير في سنواته الأولى يجعل منزلك محل للفوضى لكن مع التخطيط السليم والتصميم الجيد يمكنك الحصول على مساحة منظمة ومريحة والتي ستعود بالنفع عليك وعلى طفلك بالتأكيد. 

الشقة التي سوف نعرضها عليك خير مثال لذلك، شقة جميلة بتصميم حديث مزودة بكل الضروريات التي تحتاجها الأسر الشابة، حتى مع وجود الدُمي المتناثرة في كل مكان تصميم أنيق مليء بالصفاء والهدوء، إذا كنت قلق بشأن هذه التجربة ننصحك بقراءة هذا المقال . 

مدخل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

أول شيء تراه عند دخول هذه الشقة رف من المعادن الثقيلة، الديكور العام للغرفة ينقل لك شعور الأناقة والمرح لتبدو الشقة عصرية وفريدة من نوعها. 

مطبخ

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

خزانات هذا المطبخ مسطحة مما يجعلها أنيقة وعصرية وتوفر الكثير من المساحة للتخزين، الخشب المعاد تدويره المستخدم في طالولة الطعام اعطى مظهر متناقض مع باقي الأثاث ليكون الشكل النهائي لغرفة المطبخ مريح للنظر، الثريا الكبيرة جعلت المساحة كلها مشرقة .

غرفة العائلة

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة المعيشة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

تخصيص خزانة كبيرة في نهاية الغرفة فكرة رائعة لتوفير مساحة للحلي والزينة، الخزانات المغلقة مثالية جدًا لإضفاء جو عائلي على المساحة والتي تكون كإطار للتليفزيون لتصبح نقطة محورية في الغرفة، لوحة من الألوان المحايدة والنافذة الكبيرة على الجانب تظهر جمال ألوان هذه الغرفة

غرفة الطعام

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

الرفوف الخفية المبنية في الحائط إضافة لطيفة وتقلل الحاجة إلى أثاث إضافي، وتوفر أيضًا فرصة لخلق زخارف رائعة، بالإضافة إلى أنها تعطي شعور في الجو العام بالطبيعة والعملية بفضل وجود مساحة مفتوحة للجلوس .   

غرفة الطفل

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

غرفة الطفل ذات تصميم مُسلي وجميل، بداية من السجادة على شكل فراء الدب القطبي والأرضيات الصلبة التي استمرت معنا في كل غرف الشقة . 

غرفة نوم

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة نوم
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

دائمًا ما تريد الأم أن تكون غرفة طفلها بداخل غرفة نومها خصوصًا إذا كان لازال في مرحلة الرضاعة وهذا ما فعله الخبراء لأصحاب هذه الشقة، بالإضافة إلى الشرفة التي تعطيك الفرصة لشرب القهوة في الهواء الطلق وتجعل غرفتك دائمًا مشرقة وهوائها متجدد. 

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