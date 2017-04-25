شقة في منتهى الروعة خصوصاً لذوي الأطفال

إنجاب طفل يمكن أن يحول حياتك كلها رأسًا على عقب، لكن إعداد المنزل لاستقبال العضو الجديد في الأسرة يمكن أن يوفر لك فرصة ممتازة لتجديد منزلك، على الرغم أن وجود طفل صغير في سنواته الأولى يجعل منزلك محل للفوضى لكن مع التخطيط السليم والتصميم الجيد يمكنك الحصول على مساحة منظمة ومريحة والتي ستعود بالنفع عليك وعلى طفلك بالتأكيد.
الشقة التي سوف نعرضها عليك خير مثال لذلك، شقة جميلة بتصميم حديث مزودة بكل الضروريات التي تحتاجها الأسر الشابة، حتى مع وجود الدُمي المتناثرة في كل مكان تصميم أنيق مليء بالصفاء والهدوء، إذا كنت قلق بشأن هذه التجربة ننصحك بقراءة هذا المقال .
أول شيء تراه عند دخول هذه الشقة رف من المعادن الثقيلة، الديكور العام للغرفة ينقل لك شعور الأناقة والمرح لتبدو الشقة عصرية وفريدة من نوعها.
خزانات هذا المطبخ مسطحة مما يجعلها أنيقة وعصرية وتوفر الكثير من المساحة للتخزين، الخشب المعاد تدويره المستخدم في طالولة الطعام اعطى مظهر متناقض مع باقي الأثاث ليكون الشكل النهائي لغرفة المطبخ مريح للنظر، الثريا الكبيرة جعلت المساحة كلها مشرقة .
تخصيص خزانة كبيرة في نهاية الغرفة فكرة رائعة لتوفير مساحة للحلي والزينة، الخزانات المغلقة مثالية جدًا لإضفاء جو عائلي على المساحة والتي تكون كإطار للتليفزيون لتصبح نقطة محورية في الغرفة، لوحة من الألوان المحايدة والنافذة الكبيرة على الجانب تظهر جمال ألوان هذه الغرفة.
الرفوف الخفية المبنية في الحائط إضافة لطيفة وتقلل الحاجة إلى أثاث إضافي، وتوفر أيضًا فرصة لخلق زخارف رائعة، بالإضافة إلى أنها تعطي شعور في الجو العام بالطبيعة والعملية بفضل وجود مساحة مفتوحة للجلوس .
غرفة الطفل ذات تصميم مُسلي وجميل، بداية من السجادة على شكل فراء الدب القطبي والأرضيات الصلبة التي استمرت معنا في كل غرف الشقة .
دائمًا ما تريد الأم أن تكون غرفة طفلها بداخل غرفة نومها خصوصًا إذا كان لازال في مرحلة الرضاعة وهذا ما فعله الخبراء لأصحاب هذه الشقة، بالإضافة إلى الشرفة التي تعطيك الفرصة لشرب القهوة في الهواء الطلق وتجعل غرفتك دائمًا مشرقة وهوائها متجدد.
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