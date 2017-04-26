تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ومركز الاسترخاء والراحة، لذلك يجب أن يتم اختيار أثاثها وألوانها وديكوراتها بدقة كي لا تفقد هذا الشعور.

ويحرص مصممين الديكور أن تتسم الغرفة بالحميمة وأن تلبي احتياجاتك الشخصية على اختلاف أنواعها، الالوان المفضلة والإضاءة المريحة والعملية، أو الأثاث الموضوع فيها، الذي لم يعد يقتصر على السرير ودولاب الملابس فقط، حيث تعدد احتياجات الأفراد داخل الغرف الاّن..

ويقدم لك خبراء هوميفاي في هذا المقال النصائح الهامة التي تدلك كيف تنظم غرفة نومك لتتجنب الفوضى والإزدحام.