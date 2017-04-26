تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ومركز الاسترخاء والراحة، لذلك يجب أن يتم اختيار أثاثها وألوانها وديكوراتها بدقة كي لا تفقد هذا الشعور.
ويحرص مصممين الديكور أن تتسم الغرفة بالحميمة وأن تلبي احتياجاتك الشخصية على اختلاف أنواعها، الالوان المفضلة والإضاءة المريحة والعملية، أو الأثاث الموضوع فيها، الذي لم يعد يقتصر على السرير ودولاب الملابس فقط، حيث تعدد احتياجات الأفراد داخل الغرف الاّن..
ويقدم لك خبراء هوميفاي في هذا المقال النصائح الهامة التي تدلك كيف تنظم غرفة نومك لتتجنب الفوضى والإزدحام.
أول ما يجب عليك الانتباه له هو
ماذا تحتاج غرفة نومك؟ هذا السؤال يجب عليك ايجاد الاجابة الحقيقية له قبل القدوم على شراء قطع الأثاث، حيث يجب ان تقتصر الغرفة على القطع الأساسية المهمة فقط وذلك لتجنب خلق الفوضى وتضييق المساحة في المكان، والقدرة على تنسيقهم بشكل صحيح..
الدولاب من أهم قطع الأثاث في غرفة نومك، فهو الذي يحمل بداخله الملابس والأحذية والحقائب ومختلف الأغراض التي إذا تركت خارجه تسبب الفوضى في كل مكان.. وهنا في هذا التصميم نعرض لك التقسيم الأمثل لدولاب غرفة النوم والذي يوفر منطقة للعلاقات التي تحمل الملابس وجزء للأحذية والحقائب ومجموعة أرفف لمختلف الأغراض.
إذا كان لديك مجموعة من أدوات التجميل الرائعة يجب تخصيص مكانًا مناسبًا لها حتى لا تفقديها وتضيع بسهولة، حيث يمكنك استخدام بعض الأكواب البسيطة وتزيينها لوضع الأدوات بداخلها فوق طاولة الغرفة وبذلك تتجنب انتشار هذه الأدوات الرفيعة وضياعها.
إن فكرة عمل مكتبة بسيطة في غرفة النوم أمرًا رائعًا يهتم به مُحبي القراءة، وهذا التصميم يوضح لك كيفية استغلال الجدران لعمل المكتبة دون اللجوء لقطعة أثاث كبيرة لجمع الكتب، فتبدو عملية وتساهم بطريقة أخرى في إضافة شكلًا جماليًا خاصًا للغرفة.
قد ترغب في فصل منطقة السرير عن بقية تفاصيل الغرفة ويبدو هذا حلًا رائعًا وعمليًا للغاية، فكما نرى في هذا التصميم تم فصل منطقة النوم عن منطقة الزينة والملابس بجدار صغير تم استغلاله ليحمل مراّة وطاولة للزينة بطريقة مميزة.
الاهتمام بتناسق الألوان عند توزيع الأثاث في الغرفة أمرًا ضروريًا لتجنب الفوضى البصرية والشعور بالراحة والهدوء، حيث يمكنك استخدام لون غامق مع لون فاتح لعمل اتزان وتناسق وتجنب القتامة في المكان.
صناعة ركن مكتبي صغير في الغرفة يبدو أمرًا عمليًا ورائعًا، حيث يمكنك انهاء بعض الأعمال واستخدام الكمبيوتر أو قراءة بعض الكتب قبل النوم، ولتجنب الفوضى كانت فكرة تخصيص ركن كامل لذلك فكرة مميزة ورائعة وعملية للغاية.
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