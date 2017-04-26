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كيف تنظم غرفة نومك لتتجنب الفوضى والإزدحام

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل، ومركز الاسترخاء والراحة، لذلك يجب أن يتم اختيار أثاثها وألوانها وديكوراتها بدقة كي لا تفقد هذا الشعور.

ويحرص مصممين الديكور أن تتسم الغرفة بالحميمة وأن تلبي احتياجاتك الشخصية على اختلاف أنواعها، الالوان المفضلة والإضاءة المريحة والعملية، أو الأثاث الموضوع فيها، الذي لم يعد يقتصر على السرير ودولاب الملابس فقط، حيث تعدد احتياجات الأفراد داخل الغرف الاّن.. 

ويقدم لك خبراء هوميفاي في هذا المقال النصائح الهامة التي تدلك كيف تنظم غرفة نومك لتتجنب الفوضى والإزدحام.

اختيار القطع الأساسية

Минималистичный интерьер с яркой детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

أول ما يجب عليك الانتباه له هو ماذا تحتاج غرفة نومك؟ هذا السؤال يجب عليك ايجاد الاجابة الحقيقية له قبل القدوم على شراء قطع الأثاث، حيث يجب ان تقتصر الغرفة على القطع الأساسية المهمة فقط وذلك لتجنب خلق الفوضى وتضييق المساحة في المكان، والقدرة على تنسيقهم بشكل صحيح..

تقسيم الدولاب

Zeit für Ihren Traumschrank., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الدولاب من أهم قطع الأثاث في غرفة نومك، فهو الذي يحمل بداخله الملابس والأحذية والحقائب ومختلف الأغراض التي إذا تركت خارجه تسبب الفوضى في كل مكان.. وهنا في هذا التصميم نعرض لك التقسيم الأمثل لدولاب غرفة النوم والذي يوفر منطقة للعلاقات التي تحمل الملابس وجزء للأحذية والحقائب ومجموعة أرفف لمختلف الأغراض.

أدوات الزينة

RECTOR UBACH, Alcuadrado bcn Alcuadrado bcn غرفة نوم Turquoise
Alcuadrado bcn

Alcuadrado bcn
Alcuadrado bcn
Alcuadrado bcn

إذا كان لديك مجموعة من أدوات التجميل الرائعة يجب تخصيص مكانًا مناسبًا لها حتى لا تفقديها وتضيع بسهولة، حيث يمكنك استخدام بعض الأكواب البسيطة وتزيينها لوضع الأدوات بداخلها فوق طاولة الغرفة وبذلك تتجنب انتشار هذه الأدوات الرفيعة وضياعها.

مكتبة..!

Квартира "В", Vadim Bogdanov Vadim Bogdanov غرفة نوم Grey
Vadim Bogdanov

Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov
Vadim Bogdanov

إن فكرة عمل مكتبة بسيطة في غرفة النوم أمرًا رائعًا يهتم به مُحبي القراءة، وهذا التصميم يوضح لك كيفية استغلال الجدران لعمل المكتبة دون اللجوء لقطعة أثاث كبيرة لجمع الكتب، فتبدو عملية وتساهم بطريقة أخرى في إضافة شكلًا جماليًا خاصًا للغرفة.

فصل السرير

коттежд, The Аrt of interior from Olga Kalinina The Аrt of interior from Olga Kalinina غرفة نوم
The Аrt of interior from Olga Kalinina

The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina
The Аrt of interior from Olga Kalinina

قد ترغب في فصل منطقة السرير عن بقية تفاصيل الغرفة ويبدو هذا حلًا رائعًا وعمليًا للغاية، فكما نرى في هذا التصميم تم فصل منطقة النوم عن منطقة الزينة والملابس بجدار صغير تم استغلاله ليحمل مراّة وطاولة للزينة بطريقة مميزة.

تناسق الألوان

Дизайн-проект дома в стиле прованс площадью 300 кв.м, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова منتجع White
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الاهتمام بتناسق الألوان عند توزيع الأثاث في الغرفة أمرًا ضروريًا لتجنب الفوضى البصرية والشعور بالراحة والهدوء، حيث يمكنك استخدام لون غامق مع لون فاتح لعمل اتزان وتناسق وتجنب القتامة في المكان.

ركن للمكتب

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة نوم
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

صناعة ركن مكتبي صغير في الغرفة يبدو أمرًا عمليًا ورائعًا، حيث يمكنك انهاء بعض الأعمال واستخدام الكمبيوتر أو قراءة بعض الكتب قبل النوم، ولتجنب الفوضى كانت فكرة تخصيص ركن كامل لذلك فكرة مميزة ورائعة وعملية للغاية.

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