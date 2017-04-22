10 أفكار لغرف نوم مبهجة لطفلك

غرفة نوم طفلك واحدة من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في الأعتبار ، لأنها تساهم في تكوين شخصية طفلك فكل تفاصيل التي تختارها داخل غرفته تؤثر في شخصيته بشكل كبير وواضح، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار البسيطة والعملية لغرفة طفلك.
تصميم مميز جداً لغرفة أطفال مصممة بالكامل من الخشب الأنيق بلونه البيج الفاتح، فعند اختيار الوان لغرفة نوم طفلك يفضل دائماً أن تكون الوان فاتحة ومبهجة، فاختيار الألوان يؤثر على الحالة النفسية لطفلك. هنا اختار المصمم الدولاب والسرير في تصميم واحد، فنرى هنا خزانة صغيرة خشبية وبداخلها تجويف من طابقين لللسرير كما نرى، بالأضافة لوجود بعض الأدراج العملية لتخزين الأغراض بسهولة بداخله، هذا التصميم يناسب الغرف صغيرة المساحة لانه عملي ولا يستهلك الكثير من المساحات.
ثاني تصميم معنا يعتبر مبهج بتفاصيله، بدايهً من اختيار الألوان إلى الديكورات وتفاصيل الأثاث، استغل المصمم الجدران داخل الغرفة بشكل رائع من خلال وضع رسومات مبهجة من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال، يمكنك اختيار شخصيات محببة وقريبة من قلب طفلك.
تصميم تلك الغرفة كان مميز جداً وأنيق رغم بساطته الشديدة، فهنا نجد أن المصمم استخد سرير بسيط من ثلاث طوابق حتى يستغل المساحات داخل الغرفة بشكل عبقري، وأضاف لمسة مبهجة على الجدران من خلال اختياره للون الأخضر الفاتح الذي كسر حيادية اللون الأبيض للأثاث.
تصميم تلك الغرفة جاء مبهج جداً، فنرى تناثر اللون الأزرق في الغرفة وانسجامه مع لمسات من اللون الأبيض والأصفر مما أضاف روح مبهجة ومريحة في غرفة طفلك، استعان المصمم بهذا السرير المصمم من طابقين، ولكن الطابق العلوي يعتبر منطقة ترفيهية وأريكة بسيطة وليس سرير مثل الطابق السفلي.
وهذا تصميم آخر حديث ومرح بلمساته المميز والتصميم الفريد للسرير والخزانة الصغيرة.
يبدو أن للأزرق دائماً نصيب الأسد في تصميم غرف الاطفال، فهنا يعود الأزرق من جديد بدرجاته في تصميم تلك الغرفة، اعتمد المصمم على الأرفف وتقسيم الغرفة بشكل استراتيجي رائع جداً.
تصميم آخر مبهج لغرفة مفعمة بالألوان الهادئة تناسب الفتيات كثيراً.
لعب الخشب دوراً واضحاً في خلق تفاصيل الأناقة والجمال داخل تلك الغرفة، فنرى هنا هذا السرير الخشبي من الطابقين مع بساطة تفاصيل الغرفة في الديكورات واختيار الألوان خلقت جاذبية وأناقة مفرطة داخل غرفة طفلك.
غرفة أخرى ذات تصميم كلاسيكي بسقف منحدر لطفلتك الصغيرة، تصميم السرير كان عملي بشكل واضح كما نرى فقد أضاف المصمم العديد من الأدارج في الأسف لتخزين الأغراض وخلف السرير كان يوجد هذا المكتب البسيط، استخدم المصمم اللون الأبيض الهادئ مع لمسات من اللون الوردي المبهج.
لطفلتك الصغيرة غرفة مميزة ومفعمة بالرقة بداية ًمن اختيار الألوان التي جاءت متنوعة بين الأبيض والأورجواني الهادئ المميز، إلى وجود تلك الرسومات من الفراشات الرقيقة التي زينت الغرفة وغمرتها بالرقة والبساطة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:12 فكرة لرفوف غرفة المعيشة