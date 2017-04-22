10 أفكار لغرف نوم مبهجة لطفلك

تصميم مميز جداً لغرفة أطفال مصممة بالكامل من الخشب الأنيق بلونه البيج الفاتح، فعند اختيار الوان لغرفة نوم طفلك يفضل دائماً أن تكون الوان فاتحة ومبهجة، فاختيار الألوان يؤثر على الحالة النفسية لطفلك. هنا اختار المصمم الدولاب والسرير في تصميم واحد، فنرى هنا خزانة صغيرة خشبية وبداخلها تجويف من طابقين لللسرير كما نرى، بالأضافة لوجود بعض الأدراج العملية لتخزين الأغراض بسهولة بداخله، هذا التصميم يناسب الغرف صغيرة المساحة لانه عملي ولا يستهلك الكثير من المساحات.