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10 أفكار لغرف نوم مبهجة لطفلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cliente F, Link Interiores Link Interiores غرفة الاطفال
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غرفة نوم طفلك واحدة من أهم التفاصيل التي يجب أخذها في الأعتبار ، لأنها تساهم في تكوين شخصية طفلك فكل تفاصيل التي تختارها داخل غرفته تؤثر في شخصيته بشكل كبير وواضح، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض الأفكار البسيطة والعملية لغرفة طفلك.

1- بسيطة وعملية

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

تصميم مميز جداً لغرفة أطفال مصممة بالكامل من الخشب الأنيق بلونه البيج الفاتح، فعند اختيار الوان لغرفة نوم طفلك يفضل دائماً أن تكون الوان فاتحة ومبهجة، فاختيار الألوان يؤثر على الحالة النفسية لطفلك. هنا اختار المصمم الدولاب والسرير في تصميم واحد، فنرى هنا خزانة صغيرة خشبية وبداخلها تجويف من طابقين لللسرير كما نرى، بالأضافة لوجود بعض الأدراج العملية لتخزين الأغراض بسهولة بداخله، هذا التصميم يناسب الغرف صغيرة المساحة لانه عملي ولا يستهلك الكثير من المساحات.

2- تفاصيل مبهجة

Cliente F, Link Interiores Link Interiores غرفة الاطفال
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

ثاني تصميم معنا يعتبر مبهج بتفاصيله، بدايهً من اختيار الألوان إلى الديكورات وتفاصيل الأثاث، استغل المصمم الجدران داخل الغرفة بشكل رائع من خلال وضع رسومات مبهجة من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال، يمكنك اختيار شخصيات محببة وقريبة من قلب طفلك.

3- أناقة من البساطة خلقت

Appartement à Cannes meublé entièrement par wm, ATELIER WM ATELIER WM غرفة الاطفال
ATELIER WM

ATELIER WM
ATELIER WM
ATELIER WM

تصميم تلك الغرفة كان مميز جداً وأنيق رغم بساطته الشديدة، فهنا نجد أن المصمم استخد سرير بسيط من ثلاث طوابق حتى يستغل المساحات داخل الغرفة بشكل عبقري، وأضاف لمسة مبهجة على الجدران من خلال اختياره للون الأخضر الفاتح الذي كسر حيادية اللون الأبيض للأثاث.

4- للأزرق رونق خاص

Mieszkanie 2+2, 68m2, A+A A+A غرفة الاطفال
A+A

A+A
A+A
A+A

تصميم تلك الغرفة جاء مبهج جداً، فنرى تناثر اللون الأزرق في الغرفة وانسجامه مع لمسات من اللون الأبيض والأصفر مما أضاف روح مبهجة ومريحة في غرفة طفلك، استعان المصمم بهذا السرير المصمم من طابقين، ولكن الطابق العلوي يعتبر منطقة ترفيهية وأريكة بسيطة وليس سرير مثل الطابق السفلي.

5- غرفة حديثة ومرحة

CAMAS TREN, imuebles Online imuebles Online غرفة الأطفالأسرة نوم
imuebles Online

imuebles Online
imuebles Online
imuebles Online

وهذا تصميم آخر حديث ومرح بلمساته المميز والتصميم الفريد للسرير والخزانة الصغيرة.

6- الأزرق بدرجاته من جديد

Más de 50 Ideas de Muebles Infantiles y Juveniles para Habitación de tus Hijos , Mueblalia Mueblalia غرفة الأطفالأسرة نوم
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

يبدو أن للأزرق دائماً نصيب الأسد في تصميم غرف الاطفال، فهنا يعود الأزرق من جديد بدرجاته في تصميم تلك الغرفة، اعتمد المصمم على الأرفف وتقسيم الغرفة بشكل استراتيجي رائع جداً.

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7- بهجة الألوان

Dormitorio juvenil lineas modernas , Toca Fusta Toca Fusta غرفة الاطفال
Toca Fusta

Toca Fusta
Toca Fusta
Toca Fusta

 تصميم آخر مبهج لغرفة مفعمة بالألوان الهادئة تناسب الفتيات كثيراً.

8- بساطة الخشب

Casa Haber, Cenquizqui Cenquizqui غرفة الاطفال
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

لعب الخشب دوراً واضحاً في خلق تفاصيل الأناقة والجمال داخل تلك الغرفة، فنرى هنا هذا السرير الخشبي من الطابقين مع بساطة تفاصيل الغرفة في الديكورات واختيار الألوان خلقت جاذبية وأناقة مفرطة داخل غرفة طفلك.

9- غرفة مبهجة لطفلتك

Literas y muebles juveniles, Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños غرفة نومأسرة نوم
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

غرفة أخرى ذات تصميم كلاسيكي بسقف منحدر لطفلتك الصغيرة، تصميم السرير كان عملي بشكل واضح كما نرى فقد أضاف المصمم العديد من الأدارج في الأسف لتخزين الأغراض وخلف السرير كان يوجد هذا المكتب البسيط، استخدم المصمم اللون الأبيض الهادئ مع لمسات من اللون الوردي المبهج. 

10-غرفة رقيقة وبسيط

Literas y muebles juveniles, Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños غرفة نومأسرة نوم
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños
Kids World- Recamaras Literas y Muebles para niños

لطفلتك الصغيرة غرفة مميزة ومفعمة بالرقة بداية ًمن اختيار الألوان التي جاءت متنوعة بين الأبيض والأورجواني الهادئ المميز، إلى وجود تلك الرسومات من الفراشات الرقيقة التي زينت الغرفة وغمرتها بالرقة والبساطة.

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  شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك التصميمات لغرفة نوم طفلك؟

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