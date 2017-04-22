10 اخطاء شائعة في ترتيب مطبخك

الكثير من الأطعمه الزائده عن الحاجه يفسد جمال تصميم المطبخ و يغطي عليه بسبب ازدحام المكان . يفضل عمل قائمه بمتطلبات المنزل كل فتره من الأمور التى تمنع حدوث تكرار المنتجات في منزلك أو نقص الأطعمه في منزلك ، و التبذير في شراء الأطعمه ليس من الذكاء في شيء.

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