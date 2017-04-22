10 اخطاء شائعة في ترتيب مطبخك

المطبخ من أهم الأماكن داخل منزلك فهو وقود المنزل، لذلك العناية بترتيبه وتنظيمه من الأمور الضرورية التي يجب عدم الأغفال عنها، خاصةُ أن هناك أخطاء تنظيمية شائعة عند البعض في تنظيم المطبخ، لذلك نحن اليوم في هوميقاي سنلقي الضوء من خلال هذا المقال على بعض الأخطاء الشائعة في ترتيب المطبخ وتنظيمه.
كثرة الأواني الغير مستخدمة من الأخطاء الشائعة جداً، فالبعض يتخيل له أنه ربما سيحتاجها يوماً ما ولكن تمر الأيام وربما لا تحتاجها، وتظل الأواني تأخذ مساحة وربما تبعث فوضى داخل المطبخ، لذلك اذا كان لابد من وجودها حفظ الأواني الغير مستخدمه في مكان بعيد عن الأتربه ، لتكون جاهزه للإستخدام عند الحاجه إليها ، و اجعل الأواني الموضوعه في الخارج هي المستخدمه بشكل يومي .
من الأخطاء الشائعة جداً أيضاً في ترتيب المطبخ هي سوء تخزين الأطباق والأكواب،وضع جميع الأطباق و الأباريق خارج خزانات المطبخ من الأخطاء التى تفسد جمال المطبخ ، كما أنك ستتفاجأ وقت تحضير الطعام بأنها تحتاج إلى تنظيف من الأتربه و هو ما سيتطلب وقت إضافي.
أرضية المطابخ من أكثر الأماكن التي تتعرض بأستمرار إلى المياه بشكل أكبر من أي غرفه في المنزل ، و هذا قد يسبب الإنزلاق ، و يعرض السجاد إلى تكاثر الجرائيم و تلفها. لذا فالأرضيات المكشوفه مفضله في المطابخ لتجنب هذه السلبيات و لسهوله التنظيف.
كثرة وجود أجهزة كهربائية في المطبخ من الأشياء الغير محببة بالمرة، فيمكنك وضع محمص الخبز أو ماكينة تحضير القهوة وربما الغلاية أيضاً، فهي من الأجهزة المستخدمة يومياً ووجودها لن يضر أو يشعرك بالفوضى، لكن لا يفضل ابداً وجود الخلاط أو العجانة على سطح المطبخ المكشوف لأنها اولاً سوف تتسخ وتتعرض للأتربة، ثانياً سوف تعطيك شعوراً بالفوضى، لذلك يجب تخزينها في خزانة المطبخ وتستخدمها عند الحاجة إليها.
أطباق الفاكهة من اللمسات المحبب استخدامها في المطبخ لأنها تعطي لمسة رائعة ولطيفة، وفي علوم الطاقة وجود أطباق الفاكهة تعتبر مصدر للطاقة الأيجابية بفضل تصميماتها المختلفه و ألوانها الزاهيه ، كما أنها تفتح الشهيه لتناول ثمرات الفواكه ، ولكن الكثير من أطباق الفاكهه تجعل المطبخ مزدحما وملئ بالفوضى.
وجود مكتبة في المطبخ ربما يعزز الشكل الجمالي في مطبخك ، و لكن هذا في حالة أن تكون تلك المكتبة نمليئة بكتب مختصه بأغراض الطهي فقط، اما أي كتب أخرى قيمة سوف تندم بالتأكيد على وضعها هنا لأنها ستتعرض للتلف بسبب الأبخره الساخنه المتصاعده من الأطعمه أو من رذاذ المياه و المشروبات التى تحضر في المطبخ.
النبات يبدو رقيقاّ للغايه عندما يكون براعم صغيره ، فتقوم باقتناء الكثير منه ووضعه في المطبخ بسبب شكلة الجميل ، و لكن عندما يكبر و تطول سيقان هذه النباتات سيختلف تقبلك للأمور ، و ستتذمر منه لإزدحام المكان و قد تتخلص منه ! ، و لتجنب هذا السيناريو السيء اعتدل في زراعة النبات في المطبخ و تأكد من اختيارك نباتات ذات نمو معتدل على المدى الطويل.
حامل المعالق والسكاكين مكانه خزانة المطبخ ويفضل دائماً ألا يوجد خارج خزانة المطبخ ، وذلك حتى لا يتسبب في ازدحام أسطح العمل كما أنها قد تعرض الأطفال إلى الأخطار . أما بالنسبه للملاعق فمن المفضل حفظها أيضاً بالداخل حتى لا تتعرض للأتربه وتشغل مساحات من سطح المطبخ.
الكثير مننا يلجأ إلى تخزين في المطبخ ، دعني أخبركم اعزائي، أن الصحف والمجلات ليس مكانها المطبخ بالمرة، لذلك ضع ضع المجله أو الجريده اليوميه في غرفة المعيشه أو على رف في مكتبتك ، بدلاً من وضعها في المطبخ حتى تتمكن من إنهاء قرائتها قبل إصابتها بالبلل و بقايا الأطعمه !
الكثير من الأطعمه الزائده عن الحاجه يفسد جمال تصميم المطبخ و يغطي عليه بسبب ازدحام المكان . يفضل عمل قائمه بمتطلبات المنزل كل فتره من الأمور التى تمنع حدوث تكرار المنتجات في منزلك أو نقص الأطعمه في منزلك ، و التبذير في شراء الأطعمه ليس من الذكاء في شيء.
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