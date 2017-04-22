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10 اخطاء شائعة في ترتيب مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Massivholz-Modulküche , Allnatura Allnatura مطبخرفوف وأدراج
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المطبخ من أهم الأماكن داخل منزلك فهو وقود المنزل، لذلك العناية بترتيبه وتنظيمه من الأمور الضرورية التي يجب عدم الأغفال عنها، خاصةُ أن هناك أخطاء تنظيمية شائعة عند البعض في تنظيم المطبخ، لذلك نحن اليوم في هوميقاي سنلقي الضوء من خلال هذا المقال على بعض الأخطاء الشائعة في ترتيب المطبخ وتنظيمه.

1- كثرة الأواني الغير مستخدمة

Massivholz-Modulküche , Allnatura Allnatura مطبخرفوف وأدراج
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

كثرة الأواني الغير مستخدمة من الأخطاء الشائعة جداً، فالبعض يتخيل له أنه ربما سيحتاجها يوماً ما ولكن تمر الأيام وربما لا تحتاجها، وتظل الأواني تأخذ مساحة وربما تبعث فوضى داخل المطبخ، لذلك اذا كان لابد من وجودها حفظ الأواني الغير مستخدمه في مكان بعيد عن الأتربه ، لتكون جاهزه للإستخدام عند الحاجه إليها ، و اجعل الأواني الموضوعه في الخارج هي المستخدمه بشكل يومي .

2-سوء تخزين الأطباق والاكواب

Apartamento Edifício Brasil, Alvorada Arquitetos Alvorada Arquitetos مطبخ
Alvorada Arquitetos

Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos
Alvorada Arquitetos

من الأخطاء الشائعة جداً أيضاً في ترتيب المطبخ هي سوء تخزين الأطباق والأكواب،وضع جميع الأطباق و الأباريق خارج خزانات المطبخ من الأخطاء التى تفسد جمال المطبخ ، كما أنك ستتفاجأ وقت تحضير الطعام  بأنها تحتاج إلى تنظيف من الأتربه و هو ما سيتطلب وقت إضافي.

3- السجاد ليس محبب

Una cocina de aire rústico que se adapta al entorno urbano, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب Brown
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

أرضية المطابخ من أكثر الأماكن التي تتعرض بأستمرار إلى المياه بشكل أكبر من أي غرفه في المنزل ، و هذا قد يسبب الإنزلاق ، و يعرض السجاد إلى تكاثر الجرائيم و تلفها. لذا فالأرضيات المكشوفه مفضله في المطابخ لتجنب هذه السلبيات و لسهوله التنظيف.

4-وجود أجهزة غير مستخدمة

Residência Ilha da Pintada, Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro & Conservação Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro & Conservação مطبخ
Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro &amp; Conservação

Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro & Conservação
Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro &amp; Conservação
Recyklare Projetos de Arquitetura , Restauro & Conservação

كثرة وجود أجهزة كهربائية في المطبخ من الأشياء الغير محببة بالمرة، فيمكنك وضع محمص الخبز أو ماكينة تحضير القهوة وربما الغلاية أيضاً، فهي من الأجهزة المستخدمة يومياً ووجودها لن يضر أو يشعرك بالفوضى، لكن لا يفضل ابداً وجود الخلاط أو العجانة على سطح المطبخ المكشوف لأنها اولاً سوف تتسخ وتتعرض للأتربة، ثانياً سوف تعطيك شعوراً بالفوضى، لذلك يجب تخزينها في خزانة المطبخ وتستخدمها عند الحاجة إليها.

5- كثرة أطباق الفاكهة

APARTAMENTO FO, Studio Boscardin.Corsi Arquitetura Studio Boscardin.Corsi Arquitetura مطبخ
Studio Boscardin.Corsi Arquitetura

Studio Boscardin.Corsi Arquitetura
Studio Boscardin.Corsi Arquitetura
Studio Boscardin.Corsi Arquitetura

أطباق الفاكهة من اللمسات المحبب استخدامها في المطبخ لأنها تعطي لمسة رائعة ولطيفة، وفي علوم الطاقة وجود أطباق الفاكهة تعتبر مصدر للطاقة الأيجابية بفضل تصميماتها المختلفه و ألوانها الزاهيه ، كما أنها تفتح الشهيه لتناول ثمرات الفواكه ، ولكن الكثير من أطباق الفاكهه تجعل المطبخ مزدحما وملئ بالفوضى.

6-الكتب غير ضرورية بالمرة في مطبخك

Очарование старой Москвы, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро مطبخ
Порядок вещей – дизайн-бюро

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

وجود مكتبة في المطبخ ربما يعزز الشكل الجمالي في مطبخك ، و لكن هذا في حالة أن تكون تلك المكتبة نمليئة بكتب  مختصه بأغراض الطهي فقط،  اما أي كتب أخرى قيمة سوف تندم بالتأكيد على وضعها هنا لأنها ستتعرض للتلف بسبب الأبخره الساخنه المتصاعده من الأطعمه أو من رذاذ المياه و المشروبات التى تحضر في المطبخ.

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7- الأفراط في النباتات

CASA AF, BLAC arquitectos BLAC arquitectos مطبخ خشب Wood effect
BLAC arquitectos

BLAC arquitectos
BLAC arquitectos
BLAC arquitectos

النبات يبدو رقيقاّ للغايه عندما يكون براعم صغيره ، فتقوم باقتناء الكثير منه ووضعه في المطبخ بسبب شكلة الجميل ، و لكن عندما يكبر و تطول سيقان هذه النباتات سيختلف تقبلك للأمور ، و ستتذمر منه لإزدحام المكان و قد تتخلص منه ! ، و لتجنب هذا السيناريو السيء اعتدل في زراعة النبات في المطبخ و تأكد من اختيارك نباتات ذات نمو معتدل على المدى الطويل.

8-حامل السكاكين والمعالق

Kuchnia "Sielska z lawendami", "Rustykalnia" Sztuka Wnętrza 'Rustykalnia' Sztuka Wnętrza مطبخ
<q class='-first'>Rustykalnia</q> Sztuka Wnętrza

"Rustykalnia" Sztuka Wnętrza
<q class='-first'>Rustykalnia</q> Sztuka Wnętrza
"Rustykalnia" Sztuka Wnętrza

حامل المعالق والسكاكين مكانه خزانة المطبخ ويفضل دائماً ألا يوجد خارج خزانة المطبخ ، وذلك حتى لا يتسبب في ازدحام أسطح العمل كما أنها قد تعرض الأطفال إلى الأخطار . أما بالنسبه للملاعق فمن المفضل حفظها أيضاً بالداخل حتى لا تتعرض للأتربه وتشغل مساحات من سطح المطبخ.

9-وجود صحف ومجلات

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 مطبخ
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

 الكثير مننا يلجأ إلى تخزين في المطبخ ، دعني أخبركم اعزائي، أن الصحف والمجلات ليس مكانها المطبخ بالمرة، لذلك ضع ضع المجله أو الجريده اليوميه في غرفة المعيشه أو على رف في مكتبتك ، بدلاً من وضعها في المطبخ حتى تتمكن من إنهاء قرائتها قبل إصابتها بالبلل و بقايا الأطعمه !

10- كثرة الأطعمة في الثلاجة

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

 الكثير من الأطعمه الزائده عن الحاجه يفسد جمال تصميم المطبخ و يغطي عليه بسبب ازدحام المكان . يفضل عمل قائمه بمتطلبات المنزل كل فتره من الأمور التى تمنع حدوث تكرار المنتجات في منزلك أو نقص الأطعمه في منزلك ، و التبذير في شراء الأطعمه ليس من الذكاء في شيء.

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