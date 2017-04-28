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12 خدعة تجعل غرفة نومك جميلة ودافئة

هنادى موسى هنادى موسى
Get Best Bedroom Designs Ideas In Noida - Yagotimber. , Yagotimber.com Yagotimber.com غرفة نوم
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تحتاج في نهاية يومك بعد عمل طويل إلى الراحة والاسترخاء كي تجدد طاقتك وتفرغ كل التوتر والضغوط التي تواجهها خلال يومك، ولأن غرفة نومك هي ملجأك للراحة جمعنا لك 12 فكرة بسيطة ومختلفة تساعدك على توفير جو مليء بالراحة والدفء ينعشك ويملأك بالهدوء.

1- اختار ألوان الغرفة بعناية

Magnificent, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

تؤثر الألوان بقوة على الحالة المزاجية  لذا احرص على اختيار الألوان بعناية عند تصميم الغرفة  كي توفر لك عنصري الراحة والاسترخاء التي تحتاجهم، يفضل الكثير من المصممين استخدام  الألوان الدافئة خاصة البني والبيج فهم يحققان ذلك الهدف بنجاح.

2- اختار إضاءة ذات جودة عالية

Residential, S2A studio S2A studio غرفة نوم
S2A studio

S2A studio
S2A studio
S2A studio

تعد الإضاءة عنصر آخر يؤثر بشكل كامل على الغرفة، فالإنارة تعمل على توفير مؤثرات مختلفة على الغرفة حسب الوظيفة المطلوبة .

تركيب أنواع مختلفة من الإضاءة يمكننا من اختيار إضاءة مناسبة للقراءة أو الاسترخاء  أو حتى الشعور بالدفء في أوقات الشتاء 

3- لا تنسى الاستفادة من الضوء الطبيعي

Get Best Bedroom Designs Ideas In Noida - Yagotimber. , Yagotimber.com Yagotimber.com غرفة نوم
Yagotimber.com

Yagotimber.com
Yagotimber.com
Yagotimber.com

إن كان لديك نافذة في غرفتك توفر لك إضاءة طبيعية وفيرة فهنيئًا لك أنت من المحظوظين بتلك الهدية!

الإضاءة الطبيعة توفر لك جو مليء بالدفء والطاقة وتجدد هواء غرفتك باستمرار أيضًا فتقضي أوقات منعشة داخل غرفتك.

4- توفير خصوصية من دون جدران

homify غرفة نوم خشب Red
homify

homify
homify
homify

للحصول على خصوصية في غرفتك استبدل بناء الجدران باستخدام ستائر ثقيلة مناسبة للمساحة وتناسب ذوق غرفتك.

5- استخدم الستائر

Interiors with Ultra Modern Designs, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

أشرنا بالأعلى إلى ما توفره الستائر من خصوصية ولكن ليست تلك الوظيفة الوحيدة، فالستائر تعمل على الشعور بمساحة أكبر للغرفة.

6- استخدم المرايا في انشاء تصميمات مميزة

Chelsea townhouse, adventures in living adventures in living غرفة نوم
adventures in living

Chelsea townhouse

adventures in living
adventures in living
adventures in living

إن كانت غرفتك صغيرة ولا تستطيع زيادة مساحتها يمكنك تصميم عدد من المرايا داخل الغرفة كي تساعد على الشعور بزيادة المساحة بجانب ما تقوم به المرايا من عكس الضوء فتعمل على توزيعها داخل الغرفة.

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7- جدد سريرك

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

تجديد أثاث الغرفة الرئيسي يحول التصميم الداخلى للغرفة لآخرى جديدة تمامًا.

8- أضف لمساتك الشخصية على غرفتك

Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina غرفة نوم
Tatiana Shishkina

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

تصميم غرفتك بذوق الخاص سيوفر لك المزيد من الاسترخاء والشعور بالدفء والراحة، فاحرص على تزيين غرفتك بالصور والديكورات المفضلة لديك.

9- استخدم كرسي مريح لأوقات الاسترخاء

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

إضافة كرسي مريح أو أريكة في غرفتك سيوفر لك المزيد من الراحة والاستجمام.

10- جدد تغطية الجدران من وقت إلى آخر

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

يمكنك اختيار إعادة طلاء الجدران أو تركيب ورق حائط جديد كي تجدد من التصميم الكلي للغرفة.

11- استخدم الخامات الناعمة

Victorian + Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

احرص على اختيار خامات مريحة داخل الغرفة مثل القطن وأي أقمشة ناعمة لأسطح الأثاث.

12- استخدم الأبيض

Романтический интерьер для семейной пары, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة نوم
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

إن كان اللون الأبيض هو لون الغرفة الرئيسي فلديك الكثير من الفرص المتنوعة والبسيطة لتجديد الغرفة بإضافة ألوان أو ديكورات جديدة.

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