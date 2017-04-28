12 خدعة تجعل غرفة نومك جميلة ودافئة

تحتاج في نهاية يومك بعد عمل طويل إلى الراحة والاسترخاء كي تجدد طاقتك وتفرغ كل التوتر والضغوط التي تواجهها خلال يومك، ولأن غرفة نومك هي ملجأك للراحة جمعنا لك 12 فكرة بسيطة ومختلفة تساعدك على توفير جو مليء بالراحة والدفء ينعشك ويملأك بالهدوء.
تؤثر الألوان بقوة على الحالة المزاجية لذا احرص على اختيار الألوان بعناية عند تصميم الغرفة كي توفر لك عنصري الراحة والاسترخاء التي تحتاجهم، يفضل الكثير من المصممين استخدام الألوان الدافئة خاصة البني والبيج فهم يحققان ذلك الهدف بنجاح.
تعد الإضاءة عنصر آخر يؤثر بشكل كامل على الغرفة، فالإنارة تعمل على توفير مؤثرات مختلفة على الغرفة حسب الوظيفة المطلوبة .
تركيب أنواع مختلفة من الإضاءة يمكننا من اختيار إضاءة مناسبة للقراءة أو الاسترخاء أو حتى الشعور بالدفء في أوقات الشتاء
إن كان لديك نافذة في غرفتك توفر لك إضاءة طبيعية وفيرة فهنيئًا لك أنت من المحظوظين بتلك الهدية!
الإضاءة الطبيعة توفر لك جو مليء بالدفء والطاقة وتجدد هواء غرفتك باستمرار أيضًا فتقضي أوقات منعشة داخل غرفتك.
للحصول على خصوصية في غرفتك استبدل بناء الجدران باستخدام ستائر ثقيلة مناسبة للمساحة وتناسب ذوق غرفتك.
أشرنا بالأعلى إلى ما توفره الستائر من خصوصية ولكن ليست تلك الوظيفة الوحيدة، فالستائر تعمل على الشعور بمساحة أكبر للغرفة.
إن كانت غرفتك صغيرة ولا تستطيع زيادة مساحتها يمكنك تصميم عدد من المرايا داخل الغرفة كي تساعد على الشعور بزيادة المساحة بجانب ما تقوم به المرايا من عكس الضوء فتعمل على توزيعها داخل الغرفة.
تجديد أثاث الغرفة الرئيسي يحول التصميم الداخلى للغرفة لآخرى جديدة تمامًا.
تصميم غرفتك بذوق الخاص سيوفر لك المزيد من الاسترخاء والشعور بالدفء والراحة، فاحرص على تزيين غرفتك بالصور والديكورات المفضلة لديك.
إضافة كرسي مريح أو أريكة في غرفتك سيوفر لك المزيد من الراحة والاستجمام.
يمكنك اختيار إعادة طلاء الجدران أو تركيب ورق حائط جديد كي تجدد من التصميم الكلي للغرفة.
احرص على اختيار خامات مريحة داخل الغرفة مثل القطن وأي أقمشة ناعمة لأسطح الأثاث.
إن كان اللون الأبيض هو لون الغرفة الرئيسي فلديك الكثير من الفرص المتنوعة والبسيطة لتجديد الغرفة بإضافة ألوان أو ديكورات جديدة.