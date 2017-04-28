12 خدعة تجعل غرفة نومك جميلة ودافئة

تحتاج في نهاية يومك بعد عمل طويل إلى الراحة والاسترخاء كي تجدد طاقتك وتفرغ كل التوتر والضغوط التي تواجهها خلال يومك، ولأن غرفة نومك هي ملجأك للراحة جمعنا لك 12 فكرة بسيطة ومختلفة تساعدك على توفير جو مليء بالراحة والدفء ينعشك ويملأك بالهدوء.