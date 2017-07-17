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20 طريقة لإضافة ألوان الباستيل لمنزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة نوم
Loading admin actions …

تعد الألوان الباستيل الهادئة أحد أكثر الألوان انتشاراً ومواكبة لصيحات الموضة هذه الأيام، ونحن أيضاً نحب الألوان الباستيل ليس فقط لأنها تابعة للموضة لكن لما لها من تأثير مبهر على المنازل الخاصة بنا. فهي لها القدرة على لفت الإنتباة بدون إحداث إزدحام أو تضيق للمساحات الصغيرة، كما أنها يمكن تطبيقها وإضافتها في كافة أنحاء منزلك، من لون للحائط، إلى لون للأثاث أو كإكسسوار، فكل هذه العناصر يناسبها الألوان الباستيل كما أنها تظهر الغرف بشكل رائع ومميز.

تصلح الألوان الباستيل لكل الغرف بداية من غرف المعيشة حتى المطبخ والحمامات أيضاً. وتبدو أنيقة ومميزة. لذلك فقد جئنا لكم بطرق مختلفة حول الغرف لإضافة الألوان الباستيل إلى منزلك، فتابعنا…

1.في هذه الغرفة ذات الألوان المحايدة نرى إضافة اكسسوارات من ألوان محايدة بدرجات مختلفة أضافت لمسات ساحرة للفراغ

3-bedroom Apartment, Moscow , Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Beige
Alexander Krivov

3-bedroom Apartment, Moscow

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

2.هنا تم تشطيب الحائط بمزيج من لونين الأبيض والأزرق الفاتح ونرى أيضاً دخول ألوان أخرى باستيل مثل اللون الوردي والأخضر في الكرسي وخزانات المطبخ

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

3.​ألوان غرفة النوم المبهرة والتي تبدأ من السرير إلى ظهر السرير ثم يظهر في الستارة الأنيقة أيضاً

English Rose Seafoam Divan Bed Little Lucy Willow غرفة الأطفالأسرة نوم
Little Lucy Willow

English Rose Seafoam Divan Bed

Little Lucy Willow
Little Lucy Willow
Little Lucy Willow

4.هنا أيضاً وقع الإختيار على اللون الوردي فتم توزيعه بدرجات مختلفة في أنحاء الغرفة والحصول على أجواء رومانسية ساحرة

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

5.في هذه الغرفة وقع الإختيار على حائط ليأخذ اللون المينت الأنيق ويظهر باقي عناصر الغرفة بشكل أنيق ومميز

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6.​أما هنا فيظهر في مفروشات السرير والتي تتناسب مع الحائط ذو اللون المحايد والأجواء البسيطة للغرفة

Naturteppiche, Traumteppich.com / HLB - Handelsagentur Lars Becker Traumteppich.com / HLB - Handelsagentur Lars Becker جدران وأرضياتسجاد
Traumteppich.com / HLB – Handelsagentur Lars Becker

Traumteppich.com / HLB - Handelsagentur Lars Becker
Traumteppich.com / HLB – Handelsagentur Lars Becker
Traumteppich.com / HLB - Handelsagentur Lars Becker

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7.ورق الحائط هنا ذو تصميم رائع ونقشة بألوان باستيل هادئة وأنيقة

Papiers peints personnalisables, MUES design MUES design جدران وأرضياتورق الحائط
MUES design

MUES design
MUES design
MUES design

8.لا يوجد طريقة أسهل من تزين غرفة وإعطاءها أجواء خاصة مثل طلاء حوائطها بلون مميز

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

9.في هذا الحمام وقع الإختيار على بلاطات الأرضية بمزيج من الألوان الباستيل مع بعض الألوان الصريحة لتعطي الأرضية تباين وانتعاش

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

10.يمكنك إضافة ألوان الباستيل من خلال الإكسسوارات المختلفة والتي تضيف لمسات ورزنق للغرف

Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة نوم
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

11.هنا نلاحظ إضافة الألوان الباستيل حول الغرفة، من أرجل للطاولة وكراسي بألوان مختلفة وأخيراً المصباح المتدلي فوق الطاولة

Duale, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design غرفة السفرةطاولات
Luca Binaglia Design

Duale

Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design

12.أما في هذا المطبخ فقد تم إختيار أواني ذات ألوان باستيل بالإضافة للون الخزانات الأنيق

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects مطبخ
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

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13.يمكن أيضاً طلاء الحائط بشكل مخطط بدرجتين مختلفتين من الألوان الباستيل

Coleccion Fleuri Pastel, Disbar Papeles Pintados Disbar Papeles Pintados جدران وأرضياتورق الحائط
Disbar Papeles Pintados

Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados
Disbar Papeles Pintados

14.من المهم إختيار ألوان غرفة المكتب بحيث تساهم في الحصول على أجواء جميلة وايضاً تساعد في الحصول على التركيز المطلوب

Orikomi Plain Pastel Pink Orikomi غرفة نومإضاءة
Orikomi

Orikomi Plain Pastel Pink

Orikomi
Orikomi
Orikomi

15.تعلم من هذا المزيج الرائع من الألوان

Pastel&Triangles Pixers غرفة المعيشة Multicolored wall mural,wallpaper,triangles,pastel,abstract,geometric,pattern
Pixers

Pastel&Triangles

Pixers
Pixers
Pixers

16.غرف الأطفال هي أكثر غرف يناسبها الألوان الباستيل

Kinderkamervintage foto's voor kinderkamer artikel, Kinderkamervintage Kinderkamervintage غرفة الاطفال
Kinderkamervintage

Kinderkamervintage
Kinderkamervintage
Kinderkamervintage

17.حتى مع الطراز الكلاسيكي فإن الألوان الباستيل تلعب دور ملهم في الحصول على تصاميم رائعة

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

18.أنظر للتغير التام في أجواء الغرفة بمجرد طلاء حائط واحد منها بلون باستيل وردي

wallpaper, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
U2

U2
U2
U2

19.​اكسسوارات بسيطة من شأنها تحوبل الأجواء العامة للغرفة وجعلها مساحات منتعشة وأنيقة

Breakfast with Pastel Mint, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة المعيشة
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

20.​هذه الغرفة بدون طلاء الحائط الصغير بهذا اللون الباستيل الأخضر ستبدو مملة وباردة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify
سبع أشياء لا غنى عنهم في تشطيب منزلك
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