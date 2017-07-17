20 طريقة لإضافة ألوان الباستيل لمنزلك

تعد الألوان الباستيل الهادئة أحد أكثر الألوان انتشاراً ومواكبة لصيحات الموضة هذه الأيام، ونحن أيضاً نحب الألوان الباستيل ليس فقط لأنها تابعة للموضة لكن لما لها من تأثير مبهر على المنازل الخاصة بنا. فهي لها القدرة على لفت الإنتباة بدون إحداث إزدحام أو تضيق للمساحات الصغيرة، كما أنها يمكن تطبيقها وإضافتها في كافة أنحاء منزلك، من لون للحائط، إلى لون للأثاث أو كإكسسوار، فكل هذه العناصر يناسبها الألوان الباستيل كما أنها تظهر الغرف بشكل رائع ومميز.

تصلح الألوان الباستيل لكل الغرف بداية من غرف المعيشة حتى المطبخ والحمامات أيضاً. وتبدو أنيقة ومميزة. لذلك فقد جئنا لكم بطرق مختلفة حول الغرف لإضافة الألوان الباستيل إلى منزلك، فتابعنا…