كل ما تريد معرفته عن طلاء حوائط منزلك بنفسك بدون الحاجة للنقاش

يعتقد الكثير منا أن طلاء الحوائط قد يكون مهمة سهلة فقد نود إعادة طلاء حائط أو تلوين حائط بلون جديد بأنفسنا ونعتقد أنها عملية بسيطة وسهلة وقليلة في التكلفة، ولكنه في الواقع يتطلب بعض المهارات وإدراك لبعض الخطوات للحصول على عملية طلاء ناجحة.
طلاء الحوائط بأنفسكم تحتاج بعض النقاط الواجب مراعاتها، بداية من إختيار اللون الصحيح إلى التحضير ومعرفة الخطوات الصحيحة وتصحيح الأخطاء ثم عملية الطلاء نفسها، فلتجنب تضيع الوقت والأموال، جئنا لكم ببعض النصائح من المتخصصين لتتمكنوا من طلاء حوائطكم بانفسكم.
فصل الصيف يعد أفضل من الشتاء في طلاء حوائط الغرف، حيث يأخذ الطلاء وقت أطول في الجو البارد ليجف.
يجب الحرص على تجهيز الحوائط قبل طلاؤها بتنظيفها جيداً وإزالة أي أتربة قد تكون عالقة بها والتي قد تؤثر على مدى ثبات الطلاء.
قم بإزالة أدوات الكهرباء والمقابس، أيضاً يجب الحرص على سد أية فراغات قد تكون ناتجة من ثقوب أو مسامير ومساواة السطح قبل البدء في عملية الطلاء. والتأكد من صنفرة أية أجزاء قد تعوق عملية الطلاء أو قد تسبب تكتل.
يجب إختيار أدوات مناسبة للطلاء وذات جودة عالية حتى لا تؤثر على عملية الطلاء. فالفرش الرخيصة قد تترك أثار لشعيرات في الطلاء والذي يؤثر على الشكل النهائي.
أيضاً يجب شراء لاصق مخصص للطلاء ليقوم بدوره بشكل صحيح، فلا يترك أي أثار أو ترسبات للطلاء أو يزيل الطلاء الجديد عند إزالته.
من المهم معرفة لون، كمية ونوع الطلاء المستخدم فهو يختلف من غرفة لأخرى ومن مساحة لأخرى. فيفضل الابتعاد عن الطلاء الماط في الأماكن العامة والمعرضة للاتساخ حيث يصعب تنظيفه، فالأفضل استخدام نصف لمعة إذا لم تكن تفضل اللمعة على حوائط منزلك.
الكثير منا قد يهمل هذه الخطوة ولكنها تعد من أكثر الخطوات أهمية وخاصة في حالة طلاء لون فاتح على لون داكن. فالطبقة المبدئية او البرايمر يكون بمثابة أساس لللون المراد لونه ليظهره بشكل أفضل.
يجب التخطيط لما تريد طلاؤه بتحديد المساحة ولصق الشريط اللاصق حول المنطقة للحصول على تغطية كاملة وحواف مضبوطة بدون تسريب اللون. قم بطلاء الحائط من أعلى لأسفل، أما إذا قمت بالعمل من أسفل لأعلى فربما يؤدي لذلك للتأثير على جودة اللون قبل أن يجف والحصول على فوضى.
ربما تتخيل شكل اللون الذي تود الحصول عليه ولكن قد لا يكون مطابقاً للواقع، ولذلك فمن المهم أن تقوم بتجربة اللون بشكل مصغر على جزء في منتصف الحائط اولاً.
يجب أن تراعي عامل الضوء سواء الطبيعي أو الصناعي فيجب الحرص على إختبار اللون في أكثر من وقت في اليوم للتأكد من الحصول على النتيجة المطلوبة.
الآن يمكنك طلاء منزلك بكل ثقة. هذا المقال سيساعدك لاختيار ألوان متميزة 8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل