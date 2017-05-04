كل ما تريد معرفته عن طلاء حوائط منزلك بنفسك بدون الحاجة للنقاش

يعتقد الكثير منا أن طلاء الحوائط قد يكون مهمة سهلة فقد نود إعادة طلاء حائط أو تلوين حائط بلون جديد بأنفسنا ونعتقد أنها عملية بسيطة وسهلة وقليلة في التكلفة، ولكنه في الواقع يتطلب بعض المهارات وإدراك لبعض الخطوات للحصول على عملية طلاء ناجحة.

طلاء الحوائط بأنفسكم تحتاج بعض النقاط الواجب مراعاتها، بداية من إختيار اللون الصحيح إلى التحضير ومعرفة الخطوات الصحيحة وتصحيح الأخطاء ثم عملية الطلاء نفسها، فلتجنب تضيع الوقت والأموال، جئنا لكم ببعض النصائح من المتخصصين لتتمكنوا من طلاء حوائطكم بانفسكم.