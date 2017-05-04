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كل ما تريد معرفته عن طلاء حوائط منزلك بنفسك بدون الحاجة للنقاش

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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يعتقد الكثير منا أن طلاء الحوائط قد يكون مهمة سهلة فقد نود إعادة طلاء حائط أو تلوين حائط بلون جديد بأنفسنا ونعتقد أنها عملية بسيطة وسهلة وقليلة في التكلفة، ولكنه في الواقع يتطلب بعض المهارات وإدراك لبعض الخطوات للحصول على عملية طلاء ناجحة.

طلاء الحوائط بأنفسكم تحتاج بعض النقاط الواجب مراعاتها، بداية من إختيار اللون الصحيح إلى التحضير ومعرفة الخطوات الصحيحة وتصحيح الأخطاء ثم عملية الطلاء نفسها، فلتجنب تضيع الوقت والأموال، جئنا لكم ببعض النصائح من المتخصصين لتتمكنوا من طلاء حوائطكم بانفسكم.

​1.إختيار الوقت المناسب

Painting & Interior Decor , Painters Johannesburg Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

Painters Johannesburg
Painters Johannesburg
Painters Johannesburg

فصل الصيف يعد أفضل من الشتاء في طلاء حوائط الغرف، حيث يأخذ الطلاء وقت أطول في الجو البارد ليجف.

2.تنظيف الحائط

Farbe | Handwerk - Design - Kunst, FARBCOMPANY FARBCOMPANY غرفة نوم Purple/Violet
FARBCOMPANY

FARBCOMPANY
FARBCOMPANY
FARBCOMPANY

يجب الحرص على تجهيز الحوائط قبل طلاؤها بتنظيفها جيداً وإزالة أي أتربة قد تكون عالقة بها والتي قد تؤثر على مدى ثبات الطلاء.

​3. تجهيز الأماكن المراد طلاؤها

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

قم بإزالة أدوات الكهرباء والمقابس، أيضاً يجب الحرص على سد أية فراغات قد تكون ناتجة من ثقوب أو مسامير ومساواة السطح قبل البدء في عملية الطلاء. والتأكد من صنفرة أية أجزاء قد تعوق عملية الطلاء أو قد تسبب تكتل.

4.أدوات مناسبة

Professional painters Builders Archway غرفة نوم
Builders Archway

Professional painters

Builders Archway
Builders Archway
Builders Archway

يجب إختيار أدوات مناسبة للطلاء وذات جودة عالية حتى لا تؤثر على عملية الطلاء. فالفرش الرخيصة قد تترك أثار لشعيرات في الطلاء والذي يؤثر على الشكل النهائي.

أيضاً يجب شراء لاصق مخصص للطلاء ليقوم بدوره بشكل صحيح، فلا يترك أي أثار أو ترسبات للطلاء أو يزيل الطلاء الجديد عند إزالته.

5.اختيار لون ولمعة الطلاء المناسبة

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من المهم معرفة لون، كمية ونوع الطلاء المستخدم فهو يختلف من غرفة لأخرى ومن مساحة لأخرى. فيفضل الابتعاد عن الطلاء الماط في الأماكن العامة والمعرضة للاتساخ حيث يصعب تنظيفه، فالأفضل استخدام نصف لمعة إذا لم تكن تفضل اللمعة على حوائط منزلك.

​6.الطبقة المبدئية

Interior Remodellings / Renovation RenoBuild Algarve غرفة المعيشة
RenoBuild Algarve

Interior Remodellings / Renovation

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

الكثير منا قد يهمل هذه الخطوة ولكنها تعد من أكثر الخطوات أهمية وخاصة في حالة طلاء لون فاتح على لون داكن. فالطبقة المبدئية او البرايمر يكون بمثابة أساس لللون المراد لونه ليظهره بشكل أفضل.

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​7.تحديد المساحات المراد طلاؤها

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

يجب التخطيط لما تريد طلاؤه بتحديد المساحة ولصق الشريط اللاصق حول المنطقة للحصول على تغطية كاملة وحواف مضبوطة بدون تسريب اللون. قم بطلاء الحائط من أعلى لأسفل، أما إذا قمت بالعمل من أسفل لأعلى فربما يؤدي لذلك للتأثير على جودة اللون قبل أن يجف والحصول على فوضى.

​8.تجربة الدهان قبل البدء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ربما تتخيل شكل اللون الذي تود الحصول عليه ولكن قد لا يكون مطابقاً للواقع، ولذلك فمن المهم أن تقوم بتجربة اللون بشكل مصغر على جزء في منتصف الحائط اولاً. 

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يجب أن تراعي عامل الضوء سواء الطبيعي أو الصناعي فيجب الحرص على إختبار اللون في أكثر من وقت في اليوم للتأكد من الحصول على النتيجة المطلوبة.

الآن يمكنك طلاء منزلك بكل ثقة. هذا المقال سيساعدك لاختيار ألوان متميزة 8 قواعد أساسية لأختيار بالتة الألوان المناسبة لغرف المنزل

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