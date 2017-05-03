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5 محددات تصميمية لتصميم غرفة المعيشة المودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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قد يبدو الطراز المودرن أنه يميل للعملية والبساطة وقلة الأثاث ولكن الحقيقة أن طريقة عرض الأثاث، المقتنيات والاكسسوارات هي ما تعطي للغرف المودرن سحرها الخاص وشخصية مسيطرة، فإذا كنت تريد تصميم مودرن مميز لغرفة معيشتك فيمكنك تصفح مقال اليوم والذي يحتوي على عدد من التصميمات وملاحظة العناصر المكررة بها للحصول على التصميم الذي ترجوه.

إذا كنت تريد تصميم غرفة معيشتك على الطراز المودرن فقد جئنا لك ببعض المحددات التصميمية والحيل لتصميم وتزين غرفكم بشكل مبهر والتي أتينا لكم بها من أفضل مصممي الديكور. فسوف تجد عملية تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك سهلة وبسيطة إذا اتبعت هذه التعليمات واحدة تلو الأخرى وستحصل على غرفة تكون محط إعجاب الجميع.

الأثاث

Die sechs neuen Trendfarben 2015, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يأتي الأثاث المودرن بأكثر من تصميم وخامة، نقشة ولون، ولكن ما يجتمع عليه أغلب التصاميم ذات الطراز المودرن هي البساطة والخطوط المستقيمة والواضحة. فمهما كانت مساحة غرفتك فستجد ما يناسبها من الأثاث المودرن.

Studio Arnsgrün, Architekturbüro Dr. Görstner Architekturbüro Dr. Görstner غرفة المعيشة خشب
Architekturbüro Dr. Görstner

Architekturbüro Dr. Görstner
Architekturbüro Dr. Görstner
Architekturbüro Dr. Görstner

Paris - Marais 38m², KAST design KAST design غرفة المعيشة
KAST design

KAST design
KAST design
KAST design

ما يميز الأثاث المودرن أيضاً هو مرونة أن تتماشى القطع الغير متشابهة سوياً، فلا يجب أن تكون كل قطع الأثاث بنفس الشكل أو التصميم ولكن يمكنك خلق انسجام بينها بمزج عدد من العناصر المتشابهه.

Квартира холостяка, Bezmenova Bezmenova غرفة المعيشة
Bezmenova

Bezmenova
Bezmenova
Bezmenova

وحدات تخزينية ذكية

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

من منا لا يحتوي بيته على فوضى في كل مكان، ولكن ليست هذه المشكلة، المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية إخفاءها والسيطرة عليها. يكون ذلك بتوفير مساحات خاصة وذكية وباستغلال الأثاث وعمل أدراج عملية وبسيطة  تجعل حياتك أسهل بالسيطرة على الفوضى والوصول إلى ما تحتاجه  بشكل أسرع.

ECP | Estar e Lavabo, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

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WHITE, BRIGHT AND MINIMAL. APPARTAMENTO ZONA WASHINGTON, Luigi Brenna Architetto Luigi Brenna Architetto غرفة المعيشة
Luigi Brenna Architetto

Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto
Luigi Brenna Architetto

نلاحظ اتباع نفس المبدأ في استخدام وحدات الميديا فباستخدام وحدة الميديا المناسبة يمكنك إخفاء كل الأجهزة والأسلاك التي لا حاجة مع إظهار التلفاز بشكل بسيط ولا يسبب فوضى أو إزدحام في الغرفة.

​الاكسسوارات

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT TIEFGARAGE, Förstl Naturstein Förstl Naturstein غرفة المعيشة حجر جيري
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

لا تكتمل أناقة غرف المعيشة المودرن إلا باستخدام الاكسسوارات، فتستخدم الاكسسوارات المناسبة في إنهاء غرف المعيشة المودرن وإظهارها بالشكل المطلوب. 

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

فتستخدم لتجمل الأريكة باستخدام الوسائد، الطاولات الجانبية، طاولة القهوة والأرفف…

Die neue Moderne, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

Porthleven, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

كما تستخدم لتجميل الأرضية مثل البوفات أو أصص النباتات…

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة المعيشة خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

ولا يجب أن ننسى تزين الحوائط من لوحات فنية وإطارات جميلة تظهر الغرفة بشكل مختلف بالإضافة لتحويل الأركان إلى مساحات مشغولة ومبهرة.

الإضاءة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لن يظهر أي تصميم بدون وجود الإضاءة اللازمة، فيجب الحرص على وجود إضاءة طبيعية إذا كان الأمر متاحاً…

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS غرفة المعيشة
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

بالإضافة لتوزيع عناصر إضاءة صناعية أيضاً تتيح للغرفة الحصول على إضاءة مناسبة للنشاطات المختلفة مثل مشاهدة التلفاز أو القراءة أو الجلوس مع العائلة في جلسات السمر. ويكون ذلك باستخدام أكثر من عنصر للإضاءة مثل الإضاءة الجانبية، إضاءة أرضية بالإضافة لوحدة الإضاءة الرئيسية.

Apartment Berlin, Julia Kosina Interior Design & Innenarchitektur Julia Kosina Interior Design & Innenarchitektur غرفة المعيشة
Julia Kosina Interior Design &amp; Innenarchitektur

Julia Kosina Interior Design & Innenarchitektur
Julia Kosina Interior Design &amp; Innenarchitektur
Julia Kosina Interior Design & Innenarchitektur

الإضاءة

الألوان

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

عند تصميم غرف معيشة مودرن يجب الحرص على تصميم باليتة ألوان متجانسة..

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

فيجب الحرص أولاً على البدء بباليتة ألوان محايدة، مثل اللون الأبيض، البيج، الرمادي ودرجات الألوان الهادئة والباستيل مثل الأزرق والأخضر فهذه الألوان تساعدك في الحصول على جو دافئ ومريح ومنسجم.

Zeit für einen Tapetenwechsel!, Tapeterie Tapeterie غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Tapeterie

Tapeterie
Tapeterie
Tapeterie

يمكنك إضافة لون باستخدام عناصر الأثاث أو الاكسسوارات.

Battersea, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Heart Of The Home, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur غرفة المعيشة Red
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

أو إضافة اللون على الحوائط مثل هذا المثال.

نصائح هامة ستحتاجها عند إختيار حوض مطبخك
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