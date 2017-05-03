5 محددات تصميمية لتصميم غرفة المعيشة المودرن

قد يبدو الطراز المودرن أنه يميل للعملية والبساطة وقلة الأثاث ولكن الحقيقة أن طريقة عرض الأثاث، المقتنيات والاكسسوارات هي ما تعطي للغرف المودرن سحرها الخاص وشخصية مسيطرة، فإذا كنت تريد تصميم مودرن مميز لغرفة معيشتك فيمكنك تصفح مقال اليوم والذي يحتوي على عدد من التصميمات وملاحظة العناصر المكررة بها للحصول على التصميم الذي ترجوه.
إذا كنت تريد تصميم غرفة معيشتك على الطراز المودرن فقد جئنا لك ببعض المحددات التصميمية والحيل لتصميم وتزين غرفكم بشكل مبهر والتي أتينا لكم بها من أفضل مصممي الديكور. فسوف تجد عملية تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك سهلة وبسيطة إذا اتبعت هذه التعليمات واحدة تلو الأخرى وستحصل على غرفة تكون محط إعجاب الجميع.
يأتي الأثاث المودرن بأكثر من تصميم وخامة، نقشة ولون، ولكن ما يجتمع عليه أغلب التصاميم ذات الطراز المودرن هي البساطة والخطوط المستقيمة والواضحة. فمهما كانت مساحة غرفتك فستجد ما يناسبها من الأثاث المودرن.
ما يميز الأثاث المودرن أيضاً هو مرونة أن تتماشى القطع الغير متشابهة سوياً، فلا يجب أن تكون كل قطع الأثاث بنفس الشكل أو التصميم ولكن يمكنك خلق انسجام بينها بمزج عدد من العناصر المتشابهه.
من منا لا يحتوي بيته على فوضى في كل مكان، ولكن ليست هذه المشكلة، المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية إخفاءها والسيطرة عليها. يكون ذلك بتوفير مساحات خاصة وذكية وباستغلال الأثاث وعمل أدراج عملية وبسيطة تجعل حياتك أسهل بالسيطرة على الفوضى والوصول إلى ما تحتاجه بشكل أسرع.
نلاحظ اتباع نفس المبدأ في استخدام وحدات الميديا فباستخدام وحدة الميديا المناسبة يمكنك إخفاء كل الأجهزة والأسلاك التي لا حاجة مع إظهار التلفاز بشكل بسيط ولا يسبب فوضى أو إزدحام في الغرفة.
لا تكتمل أناقة غرف المعيشة المودرن إلا باستخدام الاكسسوارات، فتستخدم الاكسسوارات المناسبة في إنهاء غرف المعيشة المودرن وإظهارها بالشكل المطلوب.
فتستخدم لتجمل الأريكة باستخدام الوسائد، الطاولات الجانبية، طاولة القهوة والأرفف…
ولا يجب أن ننسى تزين الحوائط من لوحات فنية وإطارات جميلة تظهر الغرفة بشكل مختلف بالإضافة لتحويل الأركان إلى مساحات مشغولة ومبهرة.
لن يظهر أي تصميم بدون وجود الإضاءة اللازمة، فيجب الحرص على وجود إضاءة طبيعية إذا كان الأمر متاحاً…
بالإضافة لتوزيع عناصر إضاءة صناعية أيضاً تتيح للغرفة الحصول على إضاءة مناسبة للنشاطات المختلفة مثل مشاهدة التلفاز أو القراءة أو الجلوس مع العائلة في جلسات السمر. ويكون ذلك باستخدام أكثر من عنصر للإضاءة مثل الإضاءة الجانبية، إضاءة أرضية بالإضافة لوحدة الإضاءة الرئيسية.
الإضاءة
عند تصميم غرف معيشة مودرن يجب الحرص على تصميم باليتة ألوان متجانسة..
فيجب الحرص أولاً على البدء بباليتة ألوان محايدة، مثل اللون الأبيض، البيج، الرمادي ودرجات الألوان الهادئة والباستيل مثل الأزرق والأخضر فهذه الألوان تساعدك في الحصول على جو دافئ ومريح ومنسجم.
أو إضافة اللون على الحوائط مثل هذا المثال.