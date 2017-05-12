الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار اقتصادية وبسيطة ستنعش منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Bedrooms, Moda Interiors Moda Interiors غرفة نوم
Loading admin actions …

كلنا نريد أن تكون منازلنا في أفضل حالاتها ولكن دائماً ما تأتي الميزانية في طريق الوصول للنتائج المطلوبة. ولكن ماذا لو قلت لكم أنكم بامكانكم انعاش وتجديد منازلكم فقط ببعض اللمسات البسيطة والتي لا تتطلب ثروة طائلة للحصول عليها؟ فقط ببعض التكاليف البسيطة والحيل التي ستوفر أموالكم يمكنكم الحصول على لمسات جديدة ورائعة.

في هذا المقال جئت لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستحول منازلكم، فجربوها بأنفسكم واحكوا لنا تجربتكم.

1.​طلاء الحوائط، أو جزء منها

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

 الطلاء هو أرخص الاستثمارات، فيمكنك تحوبل الغرف فقط بطلاء حوائطها كلها أو جزء منها بألوان جريئة مثل الأخضر، الأصفر أو الأزرق، فهي ستعطي أجواء جديدة وحيوية للغرف.

2.​إعادة استخدام الأثاث القديم

Large French Shabby Chic Chest of Drawers, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture غرفة نومتسريحة
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Large French Shabby Chic Chest of Drawers

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

هل تريد تغير أثاثك القديم؟ بدلاً من إلقاءه يمكنك إضافة شخصية مميزة له باستخدام الدهانات أو الاستنسل مع تغير المقابض، وإعادة استخدامه بشكل جديد في غرفة مختلفة.

​3.إضافة الأرفف على الحوائط

The Thatched Cottage, Suffolk | Modern Soft Grey Country Cottage Kitchen Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Thatched Cottage, Suffolk | Modern Soft Grey Country Cottage Kitchen

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

إذا أردت زيادة المساحات التخزينية في غرفك فقم بإضافة أرفف، فبجانب عمليتها في جميع الغرف فهي تضيف شخصية للحوائط وتشغلها بشكل عملي وأنيق. لكن إحرص دائماً على تزينها بشكل أنيق وعدم زحامهم بالأغراض المختلفة، فيمكنك الاستعانة بالسلال والصناديق لتوزيع الأغراض وإظهار الأرفف بشكل أكثر أناقة.

​4.الوسائد الملونة

Bedroom by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors غرفة نوم
Moda Interiors

Bedroom by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

لاشك أن إضافة وسائد تضيف ألوان وحيوية لغرفة المعيشة والسرير، فهي إضافة غير مكلفة. فيمكنك التغير بين أنواع وألوان أكياس الوسائد المختلفة للحصول على إنتعاش دائم في غرفك.

5.تغير الستائر

Canvas, Prestigious Prestigious غرفة المعيشة
Prestigious

Canvas

Prestigious
Prestigious
Prestigious

إذا مللت من شكل غرفتك يمكنك خلق انتعاش بإضافة ستائر جديدة. إحرص على تجديد روح الغرفة من خلال الستائر فقم باختيار قماش جديد ذو باليتة لونية جديدة تضيف لغرفتك. ولستائر بتكلفة أقل، قم بشراء القماش بشكل منفصل ثم تفصيله بالمقاسات والشكل الذي تحبه.

6.​إعادة استخدام السلالم

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أحد آخر الصيحات في عالم الديكور هي استغلال السلالم الخشبية القديمة لتكون جزء من الديكور كما أنها تعمل على خلق مساحة تخزينية بالإضافة للسلال، الصناديق والمساحات التخزينية الأخرى.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.​إعادة توظيف الباليتات

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración بلكونات وشرفاتأثاث White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

يمكنك وضع بعض الوسائد على باليتات نقل البضائع للحصول على مجلس بسيط يمكنك أن تؤثث به شرفتك أو فناءك.

8.​زين الغرف بالنباتات

Il mio colore preferito è la speranza, Bologna Home Staging Bologna Home Staging غرفة المعيشة
Bologna Home Staging

Bologna Home Staging
Bologna Home Staging
Bologna Home Staging

لا يوجد مثيل للنباتات في تزين غرف منزلك، فلونها الأخضر يعطي أثر رائع كما أنه يضيف حيوية وإنتعاش على أي فراغ.

9.السجاد

Урбанистический уют, Ирина Альсмит Ирина Альсмит غرفة المعيشة
Ирина Альсмит

Ирина Альсмит
Ирина Альсмит
Ирина Альсмит

يعمل السجاد على إضافة دفئ على الغرف، فإحرص على إنعاش غرفك بشراء سجاد جديد ذو ألوان وخامات تضيف دفئ وحياة وتظهر أثاثك بشكل مختلف.

10.​اصنعها بنفسك

Apartamento Praia Santa Cruz, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

هناك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تصنعها بنفسك والتي لا تتطلب الكثير من المهارات الحرفية والذي سيوفر عليك بالتأكيد الكثير من الوقت والتكاليف.

RYDENS ROAD, Concept Eight Architects Concept Eight Architects شبابيك
Concept Eight Architects

RYDENS ROAD

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

تغير المقابض تغير مقابض الأبواب أو الأثاث تساعدك على الحصول على لمسة جمالية جديدة تشعرك أنك غيرت الباب بالكامل.

RYDENS ROAD, Concept Eight Architects Concept Eight Architects شبابيك
Concept Eight Architects

RYDENS ROAD

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

warehouse brick wall bedroom homify غرفة نوم طوب Brown bespoke,doors,warehouse,padded,lights,eclectic,original,se1,tower bridge
homify

warehouse brick wall bedroom

homify
homify
homify

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design
16 عادة يومية ستغير حياتك إذا اتبعتها
أي من هذه الأفكار جربت، احكي لنا تجربتك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً