10 أفكار اقتصادية وبسيطة ستنعش منزلك

كلنا نريد أن تكون منازلنا في أفضل حالاتها ولكن دائماً ما تأتي الميزانية في طريق الوصول للنتائج المطلوبة. ولكن ماذا لو قلت لكم أنكم بامكانكم انعاش وتجديد منازلكم فقط ببعض اللمسات البسيطة والتي لا تتطلب ثروة طائلة للحصول عليها؟ فقط ببعض التكاليف البسيطة والحيل التي ستوفر أموالكم يمكنكم الحصول على لمسات جديدة ورائعة.
في هذا المقال جئت لكم ببعض الحيل والأفكار والتي ستحول منازلكم، فجربوها بأنفسكم واحكوا لنا تجربتكم.
الطلاء هو أرخص الاستثمارات، فيمكنك تحوبل الغرف فقط بطلاء حوائطها كلها أو جزء منها بألوان جريئة مثل الأخضر، الأصفر أو الأزرق، فهي ستعطي أجواء جديدة وحيوية للغرف.
هل تريد تغير أثاثك القديم؟ بدلاً من إلقاءه يمكنك إضافة شخصية مميزة له باستخدام الدهانات أو الاستنسل مع تغير المقابض، وإعادة استخدامه بشكل جديد في غرفة مختلفة.
إذا أردت زيادة المساحات التخزينية في غرفك فقم بإضافة أرفف، فبجانب عمليتها في جميع الغرف فهي تضيف شخصية للحوائط وتشغلها بشكل عملي وأنيق. لكن إحرص دائماً على تزينها بشكل أنيق وعدم زحامهم بالأغراض المختلفة، فيمكنك الاستعانة بالسلال والصناديق لتوزيع الأغراض وإظهار الأرفف بشكل أكثر أناقة.
لاشك أن إضافة وسائد تضيف ألوان وحيوية لغرفة المعيشة والسرير، فهي إضافة غير مكلفة. فيمكنك التغير بين أنواع وألوان أكياس الوسائد المختلفة للحصول على إنتعاش دائم في غرفك.
إذا مللت من شكل غرفتك يمكنك خلق انتعاش بإضافة ستائر جديدة. إحرص على تجديد روح الغرفة من خلال الستائر فقم باختيار قماش جديد ذو باليتة لونية جديدة تضيف لغرفتك. ولستائر بتكلفة أقل، قم بشراء القماش بشكل منفصل ثم تفصيله بالمقاسات والشكل الذي تحبه.
أحد آخر الصيحات في عالم الديكور هي استغلال السلالم الخشبية القديمة لتكون جزء من الديكور كما أنها تعمل على خلق مساحة تخزينية بالإضافة للسلال، الصناديق والمساحات التخزينية الأخرى.
يمكنك وضع بعض الوسائد على باليتات نقل البضائع للحصول على مجلس بسيط يمكنك أن تؤثث به شرفتك أو فناءك.
لا يوجد مثيل للنباتات في تزين غرف منزلك، فلونها الأخضر يعطي أثر رائع كما أنه يضيف حيوية وإنتعاش على أي فراغ.
يعمل السجاد على إضافة دفئ على الغرف، فإحرص على إنعاش غرفك بشراء سجاد جديد ذو ألوان وخامات تضيف دفئ وحياة وتظهر أثاثك بشكل مختلف.
هناك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن أن تصنعها بنفسك والتي لا تتطلب الكثير من المهارات الحرفية والذي سيوفر عليك بالتأكيد الكثير من الوقت والتكاليف.
تغير المقابض تغير مقابض الأبواب أو الأثاث تساعدك على الحصول على لمسة جمالية جديدة تشعرك أنك غيرت الباب بالكامل.