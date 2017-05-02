18 فكرة لتجديد غرفة نومك

واحدة من اللحظات الأكثر أهمية تأتي في يومنا بعد أن تهرب الشمس من السماء ليحل محلها القمر بصحبة أعداد لا نهائية من النجوم في منظر جمالي ساحر يحتار الخلق في مدى روعته! نعم إنه وقت النوم الذي لا نحتاج فيه سوى غرفة مريحة تساعدنا على ترك كل ما يجول في خواطرنا من أفكار لنسرح في عالم خيالي لا مجال فيه للمشاكل والهموم فنعيد شحن طاقتنا لنستقبل نهار يومٍ جديد.
ولأن غرف النوم واحدة من البقاع بالغة الأهمية بمنازلنا كما سبق وأشارنا، نقدم لكم اليوم في هذا المقال 18 لمسة احترافية يمكن إضافتها لتصميماتها الداخلية بسلاسة فتصبح أكثر عملية ووظيفية عليكم ألا تفوتوها.. لنبدأ الآن!
وجود رف خلفي للسرير أمر لا غنى عنه بغرف النوم وذلك لأغراض عملية وجمالية، فمن ناحية يمكنك استغلاله في وضع الكتب وغيرها من أغراضك الرفيعة عليه لتكون في متناول يديك بمجرد أن تستيقظ من نومك، ومن ناحية أخرى يمكنك استغلاله في تزيين مظهر الغرفة بشكل عام من خلال مجموعة من الإكسسوارات والتحف ولاسيما الإضاءة كما هو واضح أمامنا في الصورة.
فندقية المعالم
اجعل غرفة نومك فندقية المعالم بإضافة لمسات عملية ومريحة ويتحقق فيها العنصر الجمالي أيضًا، كتصميم رف طويل يمتد على جانبي السرير يمكنك من خلاله تناول طعام الفطور في الصباح الباكر. هذه الإضافة المبتكرة ستُمكنك بكل تأكيد من قضاء وقتًا مريحًا وممتعًا وأنت تتناول طعامك هكذا أثناء مشاهدة التلفاز وسط أجواء هادئة لا يتخللها فقط إلا صوته!
الاستفادة من الطابق العلوي بمنزلك ليست بمهمة صعبة، حيث يمكنك تضمين مكتب وكرسي للعمل والدراسة أو حتى سرير بحجم معقول يناسب المساحة المتاحة وبالتالي ستتحول تلك الأخيرة بشكل مذهل إلى غرفة نوم إضافية بأبسط الإمكانيات وبمنتهى الحرفية.
شاهد معنا التطبيق الفعلي لهذه اللمسة من خلال الصورة المعروضة هنا!
سرير طائر على قاعدة شفافة مع أضواء ساحرة متعددة المصادر والاتجاهات وكرسي مبتكر في مساحة جانبية يتماشى مع ألوان الغرفة وغيرهم من العناصر التي تجعلك تشعر أن الغرفة في مكان أبعد من الخيال!
لا تجعل شئ يعيقك عن إنشاء غرفة النوم المثالية، فقط إضافات بسيطة يمكنها أن تحقق هذا الغرض بسلاسة، بشرط أن تكون تلك اللمسات/الإضافات عملية ووظيفية كأن تجعل من المسند الخلفي للسرير سطح مزدوج يمكنه أن يكون مكتبًا للعمل أو الدراسة بتصميم أبسط ما يكون.
امنح الجدار الخلفي لسرير غرفة نومك لمسة مميزة سواء بطلاءه بلون مختلف أخاذ قادر على جذب الأنظار، أو اللجوء إلى الطوب أو الحجر في تغليف الجدار بالكامل به لدرجة أنه في كل مرة تتطلع إليه يأخذك إلى منطقة ريفية بعيدة عن صخب العالم بأسره.
لأن للألوان تأثير سحري لا يصدق على حالتنا النفسية والمزاجية، لابد أن تفكر مائة مرة عند اختيار اللون المناسب لغرف النوم والتي تكون ملاذنا الأخير بعد ساعات من العمل الشاق والمرهق. جرعة كبيرة من الطاقة يمكنها أن تجتاح غرفة نومك إن اخترت اللون الأصفر الزاهي ليكون بطل الرواية والذي سيشعرك بكل تأكيد أن الشمس تتخلل جميع أجزاء الغرفة.
أحيانًا إضافاتنا للمسات بسيطة تصنع الفارق الحقيقي بإطلالة منازلنا بشكل يفوق حتى توقعاتنا!، وهنا تصميم هذا العمود الصغير بالغرفة للربط بين السريرين السفلي والعلوي كان الإضافة المثالية لهذه الغرفة وهذا لأنه أيضًا بما يضمه بين طياته من أرفف خشبية متعددة شكّل مكتبة بسيطة يمكن لمستخدم الغرفة أن يستغلها في وضع وتنسيق العديد من كتبه، وأغراضه الرفيعة كبعض الإطارات التي تحمل صورًا عائلية جميلة تسجل ذكريات رائعة يستحب رؤيتها قبل النوم.
غرفة نوم أخرى مثالية يتوفر بها كل وسائل الراحة والهدوء فتسمح لمستخدميها بنيل القسط المطلوب من الاسترخاء يوميًا وسط أجواء بسيطة ومريحة نفسيًا أساسها خامات البناء الطبيعية من ألواح خشبية تكسي السقف وطوب بدائي يغلف الجدران وسرير أبسط ما يكون.
النمط التبسيطي معروف بنقاءه ورقيه الذي لا يشوبه شائبة، فهو أحد أكثر الأنماط الديكورية التي اجتاحت تصميمات غرف نوم 2017 حيث يجمع بين العصرية والبساطة والكثير من اللمسات الفندقية التي يعشقها كثيرون!
أتُحِب أن تجعل غرفة نومك بسيطة واقتصادية دون الإخلال بهيئتها الجمالية؟ مع هذا التصميم يمكنك الحصول على ما تريد بأبسط اللمسات الديكورية. راقب معنا تصميم السرير وكيف هو عنوانًا للرقة والبساطة حيث تكون فقط من مجموعة ألواح خشبية مطلية باللون الأصفر ومتراصة بجانب بعضها البعض، راقب أيضًا المقعد الخشبي الذي يبعد بخطوات قلائل عن السرير وكيف هو مبهر وذو شخصية إبداعية فريدة!
بعض المنسوجات الكتانية، والألوان المحايدة الهادئة، والسرير المزدوج.. لمسات بسيطة لكنها مع ذلك يمكنها أن تأخذك في رحلة خاطفة لبلد آخر جميل.
دمج غرفة النوم الخاصة بك مع مكان خارجي شبه مفتوح قد يجعلك تتخلى عن قليلٍ من الخصوصية ولكنه في الوقت ذاته يمنحك شعور بالبراح لا حدود له.
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فقط جدار بسيط وملون يفصل غرفة النوم عن بقية المنزل بسلاسة مع أثاث قمة في الرقة والوظيفية بعيد كل البعد عن البهرجة.. لن تحتاج أكثر من ذلك في غرفة نومك.
مساحة تخزينية ذكية خلف السرير مباشرة تتمثل في خزانة اسطوانية الشكل تسع بحجمها الضخم الكثير من أغراض قاطنين الغرفة.
الإضاءة من العناصر الهامة المكملة لديكور أي بقعة في منزلك ولإطلالته النهائية، لذا عليك أن توليها اهتمامًا بالغًا وخصوصًا في غرفة النوم.
إنه لأمر مدهش أن تصنع المعجزات في الهندسة المعمارية، وهنا مثال واضح على الإبداع الهندسي.. فقط مخيلة طفل ومهندس عبقري يمكنهما تحقيق ذلك!
وأخيرًا، نختتم جولتنا بين تصميمات غرف النوم مع غرفة أخيرة عصرية التصميم تتمتع بقدر كبير من الرصانة والاتزان في ديكوراتها وعناصرها الإجمالية مع سقف مائل بالخشب الذي ينتقل للأرضية بسلاسة في ثوبٍ جديد ليسيطر على كافة أرجاء الغرفة!