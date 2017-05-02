الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

18 فكرة لتجديد غرفة نومك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® غرفة نوم
Loading admin actions …

واحدة من اللحظات الأكثر أهمية تأتي في يومنا بعد أن تهرب الشمس من السماء ليحل محلها القمر بصحبة أعداد لا نهائية من النجوم في منظر جمالي ساحر يحتار الخلق في مدى روعته! نعم إنه وقت النوم الذي لا نحتاج فيه سوى غرفة مريحة تساعدنا على ترك كل ما يجول في خواطرنا من أفكار لنسرح في عالم خيالي لا مجال فيه للمشاكل والهموم فنعيد شحن طاقتنا لنستقبل نهار يومٍ جديد.

ولأن غرف النوم واحدة من البقاع بالغة الأهمية بمنازلنا كما سبق وأشارنا، نقدم لكم اليوم في هذا المقال 18 لمسة احترافية يمكن إضافتها لتصميماتها الداخلية بسلاسة فتصبح أكثر عملية ووظيفية عليكم ألا تفوتوها.. لنبدأ الآن!

1- قطع أفقي صغير بالجدار الخلفي للسرير

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

وجود رف خلفي للسرير أمر لا غنى عنه بغرف النوم وذلك لأغراض عملية وجمالية، فمن ناحية يمكنك استغلاله في وضع الكتب وغيرها من أغراضك الرفيعة عليه لتكون في متناول يديك بمجرد أن تستيقظ من نومك، ومن ناحية أخرى يمكنك استغلاله في تزيين مظهر الغرفة بشكل عام من خلال مجموعة من الإكسسوارات والتحف ولاسيما الإضاءة كما هو واضح أمامنا في الصورة.

2- اجعل غرفة نومك فندقية المعالم

CASA E - CASA MONOFAMILIARE, diparmaespositoarchitetti diparmaespositoarchitetti غرفة نوم
diparmaespositoarchitetti

diparmaespositoarchitetti
diparmaespositoarchitetti
diparmaespositoarchitetti

اجعل غرفة نومك فندقية المعالم بإضافة لمسات عملية ومريحة ويتحقق فيها العنصر الجمالي أيضًا، كتصميم رف طويل يمتد على جانبي السرير يمكنك من خلاله تناول طعام الفطور في الصباح الباكر. هذه الإضافة المبتكرة ستُمكنك بكل تأكيد من قضاء وقتًا مريحًا وممتعًا وأنت تتناول طعامك هكذا أثناء مشاهدة التلفاز وسط أجواء هادئة لا يتخللها فقط إلا صوته!

3- استغلال أصغر المساحات بحرفية

Lavori, 3d-arch 3d-arch غرفة نوم
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
3d-arch

الاستفادة من الطابق العلوي بمنزلك ليست بمهمة صعبة، حيث يمكنك تضمين مكتب وكرسي للعمل والدراسة أو حتى سرير بحجم معقول يناسب المساحة المتاحة وبالتالي ستتحول تلك الأخيرة بشكل مذهل إلى غرفة نوم إضافية بأبسط الإمكانيات وبمنتهى الحرفية.

شاهد معنا التطبيق الفعلي لهذه اللمسة من خلال الصورة المعروضة هنا! 

4- تجربة حسية فريدة

Casa BT, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة نوم
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

سرير طائر على قاعدة شفافة مع أضواء ساحرة متعددة المصادر والاتجاهات وكرسي مبتكر في مساحة جانبية يتماشى مع ألوان الغرفة وغيرهم من العناصر التي تجعلك تشعر أن الغرفة في مكان أبعد من الخيال!

5- العملية والوظيفية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا تجعل شئ يعيقك عن إنشاء غرفة النوم المثالية، فقط إضافات بسيطة يمكنها أن تحقق هذا الغرض بسلاسة، بشرط أن تكون تلك اللمسات/الإضافات عملية ووظيفية كأن تجعل من المسند الخلفي للسرير سطح مزدوج يمكنه أن يكون مكتبًا للعمل أو الدراسة بتصميم أبسط ما يكون. 

6- القوام المثالي

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة نوم
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

امنح الجدار الخلفي لسرير غرفة نومك لمسة مميزة سواء بطلاءه بلون مختلف أخاذ قادر على جذب الأنظار، أو اللجوء إلى الطوب أو الحجر في تغليف الجدار بالكامل به لدرجة أنه في كل مرة تتطلع إليه يأخذك إلى منطقة ريفية بعيدة عن صخب العالم بأسره.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- جرعات مكثفة من الطاقة!

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة نوم
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

لأن للألوان تأثير سحري لا يصدق على حالتنا النفسية والمزاجية، لابد أن تفكر مائة مرة عند اختيار اللون المناسب لغرف النوم والتي تكون ملاذنا الأخير بعد ساعات من العمل الشاق والمرهق. جرعة كبيرة من الطاقة يمكنها أن تجتاح غرفة نومك إن اخترت اللون الأصفر الزاهي ليكون بطل الرواية والذي سيشعرك بكل تأكيد أن الشمس تتخلل جميع أجزاء الغرفة.

8- لمسات بسيطة لكنها فارقة

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto غرفة نوم
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

أحيانًا إضافاتنا للمسات بسيطة تصنع الفارق الحقيقي بإطلالة منازلنا بشكل يفوق حتى توقعاتنا!، وهنا تصميم هذا العمود الصغير بالغرفة للربط بين السريرين السفلي والعلوي كان الإضافة المثالية لهذه الغرفة وهذا لأنه أيضًا بما يضمه بين طياته من أرفف خشبية متعددة شكّل مكتبة بسيطة يمكن لمستخدم الغرفة أن يستغلها في وضع وتنسيق العديد من كتبه، وأغراضه الرفيعة كبعض الإطارات التي تحمل صورًا عائلية جميلة تسجل ذكريات رائعة يستحب رؤيتها قبل النوم.  

9- أجواء بسيطة ومريحة نفسيًا

e+m 53, estudoquarto s.r.l. estudoquarto s.r.l. غرفة نوم
estudoquarto s.r.l.

estudoquarto s.r.l.
estudoquarto s.r.l.
estudoquarto s.r.l.

غرفة نوم أخرى مثالية يتوفر بها كل وسائل الراحة والهدوء فتسمح لمستخدميها بنيل القسط المطلوب من الاسترخاء يوميًا وسط أجواء بسيطة ومريحة نفسيًا أساسها خامات البناء الطبيعية من ألواح خشبية تكسي السقف وطوب بدائي يغلف الجدران وسرير أبسط ما يكون.

10- التبسيطي ونقاء لا حدود له!

casa CMG, Massimo Zanelli architetto Massimo Zanelli architetto غرفة نوم
Massimo Zanelli architetto

Massimo Zanelli architetto
Massimo Zanelli architetto
Massimo Zanelli architetto

النمط التبسيطي معروف بنقاءه ورقيه الذي لا يشوبه شائبة، فهو أحد أكثر الأنماط الديكورية التي اجتاحت تصميمات غرف نوم 2017 حيث يجمع بين العصرية والبساطة والكثير من اللمسات الفندقية التي يعشقها كثيرون!

11- بسيطة واقتصادية.. ومع ذلك إبداعية!

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

أتُحِب أن تجعل غرفة نومك بسيطة واقتصادية دون الإخلال بهيئتها الجمالية؟ مع هذا التصميم يمكنك الحصول على ما تريد بأبسط اللمسات الديكورية. راقب معنا تصميم السرير وكيف هو عنوانًا للرقة والبساطة حيث تكون فقط من مجموعة ألواح خشبية مطلية باللون الأصفر ومتراصة بجانب بعضها البعض، راقب أيضًا المقعد الخشبي الذي يبعد بخطوات قلائل عن السرير وكيف هو مبهر وذو شخصية إبداعية فريدة! 

12- رحلة إلى بلد آخر

casa Fiori, Studio Matteoni Studio Matteoni غرفة نوم
Studio Matteoni

Studio Matteoni
Studio Matteoni
Studio Matteoni

بعض المنسوجات الكتانية، والألوان المحايدة الهادئة، والسرير المزدوج.. لمسات بسيطة لكنها مع ذلك يمكنها أن تأخذك في رحلة خاطفة لبلد آخر جميل.

13- إطلالة استثنائية!

Loft Samp, architetto Paolo Larese architetto Paolo Larese غرفة نوم
architetto Paolo Larese

architetto Paolo Larese
architetto Paolo Larese
architetto Paolo Larese

دمج غرفة النوم الخاصة بك مع مكان خارجي شبه مفتوح قد يجعلك تتخلى عن قليلٍ من الخصوصية ولكنه في الوقت ذاته يمنحك شعور بالبراح لا حدود له.   

اقرأ أيضًا: 10 أحواض فريدة من نوعها للحصول على حمام مختلف

14- نموذج بعيد كل البعد عن البهرجة

Rovere decapato per pavimentazione, Semplicemente Legno Semplicemente Legno غرفة نوم خشب
Semplicemente Legno

Semplicemente Legno
Semplicemente Legno
Semplicemente Legno

فقط جدار بسيط وملون يفصل غرفة النوم عن بقية المنزل بسلاسة مع أثاث قمة في الرقة والوظيفية بعيد كل البعد عن البهرجة.. لن تحتاج أكثر من ذلك في غرفة نومك. 

15- عناصر مفيدة ومبتكرة

casa in legno, alberico & giachetti architetti associati alberico & giachetti architetti associati غرفة نوم
alberico &amp; giachetti architetti associati

alberico & giachetti architetti associati
alberico &amp; giachetti architetti associati
alberico & giachetti architetti associati

مساحة تخزينية ذكية خلف السرير مباشرة تتمثل في خزانة اسطوانية الشكل تسع بحجمها الضخم الكثير من أغراض قاطنين الغرفة.

16- إضاءة احترافية

Private Flat APP_G_VA, Diego Bortolato Architetto Diego Bortolato Architetto غرفة نوم
Diego Bortolato Architetto

Diego Bortolato Architetto
Diego Bortolato Architetto
Diego Bortolato Architetto

الإضاءة من العناصر الهامة المكملة لديكور أي بقعة في منزلك ولإطلالته النهائية، لذا عليك أن توليها اهتمامًا بالغًا وخصوصًا في غرفة النوم.

17- عنصر المفاجأة

BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® غرفة نوم
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

إنه لأمر مدهش أن تصنع المعجزات في الهندسة المعمارية، وهنا مثال واضح على الإبداع الهندسي.. فقط مخيلة طفل ومهندس عبقري يمكنهما تحقيق ذلك!

18- رصانة واتزان

casa ELE, PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO غرفة نوم
PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO

PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO
PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO
PAOLO CAPRIGLIONE ARCHITETTO

وأخيرًا، نختتم جولتنا بين تصميمات غرف النوم مع غرفة أخيرة عصرية التصميم تتمتع بقدر كبير من الرصانة والاتزان في ديكوراتها وعناصرها الإجمالية مع سقف مائل بالخشب الذي ينتقل للأرضية بسلاسة في ثوبٍ جديد ليسيطر على كافة أرجاء الغرفة!

10 أفكار مذهلة لمدخل منزلك الراقي

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً