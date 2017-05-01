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شقة مساحتها 60 متراً فقط ستبهرك بجمالها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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تصميمنا اليوم مبدع لأقصى درجة حيث سيقدم لنا هوميفاي مشروعاً رائعاً لتجديد شقة عائلية صغيرة المساحة حيث تصل إجمالي مساحتها إلى 60 متر مربع فقط، و سنلاحظ في تصميمها الجديد العديد من النقاط التي ستبدو ملهمة لنا في كثير من الأفكار المبدعة التي يمكن أن نقتبسها في تصميم منزلنا الجديد أو تعديل منزلنا الحالي ليكون أكثر براحاً و قدرة على استيعاب حاجاتنا بالرغم من مساحته الصغيرة .. إليكم التفاصيل 

غرف متداخلة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرف المنزل بعد التجديد جميعها تظهر بشكل ذكي و مبدع في استغلال المساحة الصغيرة المتوفرة في الشقة و التي تقدر ب 60 متر مربع فقط، لذا سنلاحظ أن المصمم قد ركز معظم الغرف الحيوية في مكان واحد و هو المواجة للمدخل حيث يتواجد فيه السفرة و غرفة المعيشة و يطل على البلكونات و المطبخ 

مساحة رائعة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الفكرة الثانية الرائعة التي تظهر في تلك الشقة المعاد تصميمها هي المساحة الوسطى المتروكة لحرية الحركة فتم الاعتماد على ملاصقة كل قطع الأثاث تقريباً للحوائط لتترك المساحة بينها خالية تماماً مما أثر على شعورنا باتساع الغرفة بكل تأكيد

استغلال الجدران

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

في طريق استغلال المصمم للمساحة لم يعتمد فقط على وضع الاثاث بجوار الجدران و لكنه اعتمد أيضاً على استغلال تلك الجدران لتكون أماكن للتخزين و التزيين أيضاً عن طريق استغلال الرفوف و تلوينها بدرجات متناغمة من الأبيض و الرمادي و استخدام اكسسوار هاديء في الرفوف المفتوحة و تخصيص الجزء السفلي منها لتكون خزانات كبيرة الحجم 

الضوء الطبيعي

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

و من أهم أساليب ظهور المساحة بشكل مريح للأعصاب هو الضوء الطبيعي و هو ما نلاحظه في هذا التصميم حيث يكبر حجم النوافذ بشكل ملحوظ في الجهات الحيوية من الشقة ، لاحظ النافذة المطلة في نهاية  غرفة المعيشة و التي تطل على المطبخ أيضاً

السفرة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

السفرة جاءت مناسبة للمساحة حيث اختير حجم الكراسي صغير الحجم و كذلك المنضدة الخشبية بتصميم مستطيل بسيط دون زخارف و لا نقوش قد تزيد الوضع صعوبة ، و كذلك تم اختيار لون السفرة من نفس لون كل قطع الاثاث الاخرى حتى لا يحدث أي تنافر بصري في المسطح المتناغم للغاية حتى في تعدد استخداماته

مطبخ بانوراما

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

المطبخ احتفظ بنفس الاستراتيجية التي تتلخص في استغلال الجدران و ترك المساحة في الوسط لحرية الحركة، مع استخدام النوافذ الكبيرة لاعطاء شعور بمساحة أكبر و توحيد الألوان التي استخدمت في المسطح الخارجي في المطبخ أيضاً لأنه يعتبر جزء منه و مفتوح تماماً على المسطح بما فيه من غرفة المعيشة و سفرة و مدخل المنزل و  الذي أتى بنفس الدرجات و الألوان

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غرفة نوم هادئة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

غرفة النوم بتلك الألوان المحايدة تعتبر جاذبة بقوة للطاقة السلبية خصوصاً مع فتح النافذة المجاورة لتكون شرفة مطلة بدون أي قيود على المحيط الطبيعي و الخضرة مما يكسر من سيطرة الحياد على ألوانها، و البساطة المنتشرة في كل التفاصيل قد زادت من حسن استغلال المساحات بالمقارنة بالألوان الساخنة الأخرى 

من زاوية أخرى

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نلاحظ من تلك الزاوية كيف أن الخزانات استخدمت بشكل أرضي غير ظاهر  للحصول على أكبر كمية من المخزونات دون أن تربك المشهد   و كذلك الأرضيات الباركية المنتشرة في الشقة كلها مساعدة على زيادة عنصر الهدوء في الغرف و كذلك توحيد لون الاثاث في الداخل و الخارج قد صنع وحدة تصميم مميزة 

الحمام المبدع

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

و في الحمام كذلك نلاحظ استمرار الاعتماد على الالوان ذاتها و هي طريقة مثلى لتصميم منزل أنيق بتكاليف أقل حيث لن يكون هناك ألواناً متعددة ولا اكسسوارات مخصصة أو مواد متنوعة لزينة الحوائط ، و في الحمام قد زاد عنصر المرايات لزيادة ذلك الشعور بالمساحة كما استخدمت في الخارج النوافذ للغرض ذاته

و خزانات أيضاً

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

و الخزانات أيضاً استخدمت مدمجة في الحوض بنفس طريقة و تصميم الخزانات في غرفة النوم بشكل أقرب للأرض و ترك المساحات العلوية للمرايات و اللون الرمادي الفاتح ليزيد من حس الغموض و التأمل و الحيادية كما في الشقة كلها 

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