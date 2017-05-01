شقة مساحتها 60 متراً فقط ستبهرك بجمالها

تصميمنا اليوم مبدع لأقصى درجة حيث سيقدم لنا هوميفاي مشروعاً رائعاً لتجديد شقة عائلية صغيرة المساحة حيث تصل إجمالي مساحتها إلى 60 متر مربع فقط، و سنلاحظ في تصميمها الجديد العديد من النقاط التي ستبدو ملهمة لنا في كثير من الأفكار المبدعة التي يمكن أن نقتبسها في تصميم منزلنا الجديد أو تعديل منزلنا الحالي ليكون أكثر براحاً و قدرة على استيعاب حاجاتنا بالرغم من مساحته الصغيرة .. إليكم التفاصيل