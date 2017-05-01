كيف تنظف منزلك في 3 ساعات فقط

قبل البدء في التنظيف عليك أن تقوم بتفقد الأدوات التي ستساعدك على التنظيف مثل المنظفات و المياة و الجردل و المنشفة و المكنسة و الممسحة و أدوات ازالة الغبار و الأتربة و غيرها من المواد اللازمة للتنظيف و لو لزم الامر أن تراجع على تلك الأدوات قبل التنظيف بفترة كافية حتى تستطيع تدبير ما ينقصك منها بسهولة و لا تصطدم بها في أثناء التنظيف .