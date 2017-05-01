كيف تنظف منزلك في 3 ساعات فقط

جميعنا يحتاج للقيام بعملية شاملة لتنظيف المنزل في أقل وقت ممكن ربما لظروف طارئة أو للتنظيف الدوري المتكرر في كل أسبوع و لكن جميعنا يتوقف عند التفكير و يجد صعوبة في كيفية البدء بالعمل و الذي قد يستغرق يوماً كاملاً إذا لم تكن ملتزماً ببعض النقاط التي سنوضحها لك برفقة هوميفاي في كتاب الأفكار هذا لانجاز كل العمل المطلوب لنظافة المنزل في خلال 3 ساعات فقط من اليوم ..
قبل البدء في التنظيف عليك أن تقوم بتفقد الأدوات التي ستساعدك على التنظيف مثل المنظفات و المياة و الجردل و المنشفة و المكنسة و الممسحة و أدوات ازالة الغبار و الأتربة و غيرها من المواد اللازمة للتنظيف و لو لزم الامر أن تراجع على تلك الأدوات قبل التنظيف بفترة كافية حتى تستطيع تدبير ما ينقصك منها بسهولة و لا تصطدم بها في أثناء التنظيف .
في البداية عليك بالانتهاء من مدخل المنزل في خلال 20 دقيقة فقط عن طريق مسح الارضيات و ترتيب الاحذية و إزالة الأتربة و تمرير المكنسة الكهربية على السجاد و الارضيات لأن تلك المنطقة من اكثر مناطق جمع الاتربة في المنزل و من ثم قم بمسح الارضيات بالملمعات و المعطرات المتوافقة مع مادة تصنيعها مثل الباركية و السيراميك و البورسلين فهناك لكل أرضية منظف خاص بها .
عليك في غرفة المعيشة تحريك الأثاث لأن تلك الغرفة هي أكثر الغرف التي تجمع الأسرة في يومها و لذلك تكون عرضة لسقوط الاغراض تحتب الكنب و الرفوف لذا عليك تنظيف الأرضيات جيداً و تنظيف الكنب و الأثاث من الداخل بواسطة المكنسة الكهربية للتخلص من الغبار و الأتربة بسهولة و من ثم اعادة كل قطعة لمكانها مع المرور سريعاً على الرفوف لتلميعها بواسطة قطعة قطنية و كذلك التحف و الإكسسوارات
في المطبخ يجب أن تكون الأمور مرتبة ففي البداية اغسل كل الصحون و بعدها رتب الأغراض في أماكنها مع تلميع الرفوف الرخامية حول الحوض و غسل الحوض جيداً من الدهون و كذلك الاسطح التي تجمعها مثل الفرن و البوتوجاز و عليك تمرير عصا التخلص من الغبار فوق الرفوف البعيدة التي لا تستخدمها مع تلميع الارضيات في النهاية
غرفة النوم تحتاج للترتيب و الكنس لذا عليك بتغيير غطاء السرير و المراتب و تنفيض الستائر و المرور على الرفوف و ترتيبها ازالة الغبار عنها مع تنظيف النجف و كنس الأرضيات بعناية
الحمام يحتاج للتلميع و التهوية الجيدة و استخدام منظفات تقتل الجراثيم ليكون صحياً و نظيفاً أيضاً ، نقوم بتنظيف الكابينية جيداً ثم البانيو و الحوض مع استخدام المستحضرات المناسبة و المرور على الرفوف و الاكسسوارات لازالة الاتربة مع غسل الأرضيات و تلميعها أيضاً
أزل منها الأوراق و المهملات و نظف ما بين الورود في مرور سريع لأنها سوف تنظف بمفردها بالغسل و المسح للارضيات والجدران في وقت لاحق مرة في الاسبوع
في النهاية عليك بالمرور على المنزل لضبط المخدات الصغيرة و ترتيبها لو كانت غير متناسقة مع زحزحة الفازات لتكون في الوسط و تهيئة المكان لاستقبال الضيوف مع ابتسامة على وجهك ليكتمل المشهد الرائع ..
اقرأ : 10 أسرار ليبدو منزلك عصري