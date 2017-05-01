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كيف تنظف منزلك في 3 ساعات فقط

Mohammed Awad Mohammed Awad
Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
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جميعنا يحتاج للقيام بعملية شاملة لتنظيف المنزل في أقل وقت ممكن ربما لظروف طارئة أو للتنظيف الدوري المتكرر في كل أسبوع و لكن جميعنا يتوقف عند التفكير و يجد صعوبة في كيفية البدء بالعمل و الذي قد يستغرق يوماً كاملاً إذا لم تكن ملتزماً ببعض النقاط التي سنوضحها لك برفقة هوميفاي في كتاب الأفكار هذا لانجاز كل العمل المطلوب لنظافة المنزل في خلال 3 ساعات فقط من اليوم .. 

1- حضر كل ما تحتاجه في 5 دقائق

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba منازل
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

قبل البدء في التنظيف عليك أن تقوم بتفقد الأدوات التي ستساعدك على التنظيف مثل المنظفات و المياة و الجردل و المنشفة و المكنسة و الممسحة و أدوات ازالة الغبار و الأتربة و غيرها من المواد اللازمة للتنظيف و لو لزم الامر أن تراجع على تلك الأدوات قبل التنظيف بفترة كافية حتى تستطيع تدبير ما ينقصك منها بسهولة و لا تصطدم بها في أثناء التنظيف .

2- مسح المدخل و الصالة في 20 دقيقة

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

في البداية عليك بالانتهاء من مدخل المنزل في خلال 20 دقيقة فقط عن طريق مسح الارضيات و ترتيب الاحذية و إزالة الأتربة و تمرير المكنسة الكهربية على السجاد و الارضيات لأن تلك المنطقة من اكثر مناطق جمع الاتربة في المنزل و من ثم قم بمسح الارضيات بالملمعات و المعطرات المتوافقة مع مادة تصنيعها مثل الباركية و السيراميك و البورسلين فهناك لكل أرضية منظف خاص بها .

3- تنظيف غرفة المعيشة 45 دقيقة

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

عليك في غرفة المعيشة تحريك الأثاث لأن تلك الغرفة هي أكثر الغرف التي تجمع الأسرة في يومها و لذلك تكون عرضة لسقوط الاغراض تحتب الكنب و الرفوف لذا عليك تنظيف الأرضيات جيداً و تنظيف الكنب و الأثاث من الداخل بواسطة المكنسة الكهربية للتخلص من الغبار و الأتربة بسهولة و من ثم اعادة كل قطعة لمكانها مع المرور سريعاً على الرفوف لتلميعها بواسطة قطعة قطنية و كذلك التحف و الإكسسوارات

4- تنظيف المطبخ في 45 دقيقة

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

في المطبخ يجب أن تكون الأمور مرتبة ففي البداية اغسل كل الصحون و بعدها رتب الأغراض في أماكنها مع تلميع الرفوف الرخامية حول الحوض و غسل الحوض جيداً من الدهون و كذلك الاسطح التي تجمعها مثل الفرن و البوتوجاز و عليك تمرير عصا التخلص من الغبار فوق الرفوف البعيدة التي لا تستخدمها مع تلميع الارضيات في النهاية 

5- غرفة النوم في 25 دقيقة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

غرفة النوم تحتاج للترتيب و الكنس لذا عليك بتغيير غطاء السرير و المراتب و تنفيض الستائر و المرور على الرفوف و ترتيبها ازالة الغبار عنها مع تنظيف النجف و كنس الأرضيات بعناية 

6- تنظيف عميق للحمام في 30 دقيقة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

الحمام يحتاج للتلميع و التهوية الجيدة و استخدام منظفات تقتل الجراثيم ليكون صحياً و نظيفاً أيضاً ، نقوم بتنظيف الكابينية جيداً ثم البانيو و الحوض مع استخدام المستحضرات المناسبة و المرور على الرفوف و الاكسسوارات لازالة الاتربة مع غسل الأرضيات و تلميعها أيضاً

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7- الشرفة 5 دقائق فقط

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

أزل منها الأوراق و المهملات و نظف ما بين الورود في مرور سريع لأنها سوف تنظف بمفردها بالغسل و المسح للارضيات والجدران في وقت لاحق مرة في الاسبوع

8-لمسة نهائية في5 دقائق

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli غرفة السفرة
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

 في النهاية عليك بالمرور على المنزل لضبط المخدات الصغيرة و ترتيبها لو كانت غير متناسقة مع زحزحة الفازات لتكون في الوسط و تهيئة المكان لاستقبال الضيوف مع ابتسامة على وجهك ليكتمل المشهد الرائع ..

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