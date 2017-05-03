12 حيلة رائعة لبيت منظم دائما

ترتيب منزلك ونظامه هي أكبر مشكلاتك، لم تعد كذلك مع تطور عالم الديكور الداخلي واهتمام الخبراء بتقديم كل ما هو أفضل لك، لذا ستجد ظهور العديد من الأبحاث والنصائح التى قام الخبراء بجمعها من خلال خبرات سابقة مع دعم التكنولوجيا وسًبل التصميم والهدف منها هو الحفاظ على ترتيب منزلك دائما، واليوم مع هوميفاي جمعنا لك 13 حيلة رائعة سهلة يمكنك الاستعانة بها للحفاظ على نظام بيتك دائما مع مجموعة أفكار عملية جدا لكل ركن في منزلك ..
ظهرت مؤخرا العديد من الخزانات المقسمة بطريقة مبتكرة لتساعدك على تنظيم أكثر، قم بترتيب خزانتك يوميا بشكل سريع واجعل لكل شئ مكانه الخاص بل واحرص على تصنيف معين لأغراضك حتى يوفر عليك الكثير من الوقت لتجد ما تحتاجه ولتعيد ترتيبه في هدوء وسهولة ..
الأحذية أزمة كبيرة تواجه أي منزل وخاصة العائلات الكبيرة، لعددها الكبيرة وانتشارها في كل أنحاء البيت، لذا خصص لها مكان وأعد ترتيبه يوميا ومن الأفضل ترتيبه حسب كثرة الاستخدام واختر لكل فرد مكان مخصص به حتى لا تشيع الفوضى ..
ادوات الصيانة مهمة في كل بيت وضروري منها، ولكن إذا لم يكن لها مكان محدد ستشيع الفوضى وتصبح عبء على أهل المنزل، لذا قم بترتيبها ويوميا تأكد من أن كل شئ على ما يرام وفي مكانه طالما لا نحتاجه ..
لا تترك في بيتك قطع ديكورية غير مناسبة من حيث الحجم أو العدد، أو حتى عدم توفر لها مكان مناسب لها، قد تتسبب في ازدحام بدون داعي .. لاذ اختر بعناية كل قطعة بشكل دقيق واحرص أن تتناغم مع الطراز المستخدم واحتياجك لها ..
إن كنت في انتظار ضيوفك على العشاء، قم بترتيب المكان لاستقبالهم ولكن احرص على اختيار كل ما هو ضروري فقط ولا تسرف في التفاصيل، حتى لا تنزعج أثناء وجودهم وبعد رحيلهم في عملية التنظيف وإعادة الوضع كما كان ..
في مطبخك لا تترك أدواتك خارج أماكنها المخصصة، ولا تستعين بأدوات بلا فائدة واحرص دائما على أن يكن مطبخك منظم و مرتب حتى تكن مهمتك بداخله قمة في السهولة ..
إن كنت من محبي القراءة قم بترتيب كتبك في مكان مخصص لها، لا تتركهم منتشرين في كل أركان البيت، قد تتسبب في فوضى مزعجة لأهل منزلك ..
إن كنت تملك مساحة غير مستخدمة أو ممكنة لتصميم مساحة تخزين مبتكرة، قم بذلك ولا تتردد، هذه الحيلة فعالة ومضمونة النتائج وضرورية للحفاظ على تنظيم وترتيب بيتك..
إن كنت في مهمة طهو وجبتك قم بتنظيف وترتيب طاولة المطبخ أول بأول ولا تترك بقايا الطعام في المكان، سيزعجك ذلك فيما بعد، وعليك توفير سلة مهملات مناسبة لتكتمل سهولة المهمة ..
إن كنت تمتلك حديقة صغيرة في شرفتك، قم بالعناية اليومية المطلوبة للحفاظ عليها من التلف أو الحشرات و أيضا منزلك يظل في حماية من كل ذلك ..
بعد الانتهاء من استخدام الحمام تأكد أنك قمت بإعادة الوضع كما كان، لا تترك ملابسك وقم بتنظيف الحوض والمرحاض جيدا وتأكد أن كل شئ نظيف ومرتب حتى تصبح مهمة تنظيفه فيما بعد سهلة للغاية ..
من أهم العادات التي يجب أن تحافظ عليها يوميا في بيتك هي أن تعيد ترتيب أي مكان تقوم باستخدامه، كغرفة المعيشة أو الصالون ..
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