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12 حيلة رائعة لبيت منظم دائما

آية منير آية منير
Mieszkanie? Naturalnie!, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors غرفة المعيشة
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ترتيب منزلك ونظامه هي أكبر مشكلاتك، لم تعد كذلك مع تطور عالم الديكور الداخلي واهتمام الخبراء بتقديم كل ما هو أفضل لك، لذا ستجد ظهور العديد من الأبحاث والنصائح التى قام الخبراء بجمعها من خلال خبرات سابقة مع دعم التكنولوجيا وسًبل التصميم والهدف منها هو الحفاظ على ترتيب منزلك دائما، واليوم مع هوميفاي جمعنا لك 13 حيلة رائعة سهلة يمكنك الاستعانة بها للحفاظ على نظام بيتك دائما مع مجموعة أفكار عملية جدا لكل ركن في منزلك ..

1. خزانة منظمة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

ظهرت مؤخرا العديد من الخزانات المقسمة بطريقة مبتكرة لتساعدك على تنظيم أكثر، قم بترتيب خزانتك يوميا بشكل سريع واجعل لكل شئ مكانه الخاص بل واحرص على تصنيف معين لأغراضك حتى يوفر عليك الكثير من الوقت لتجد ما تحتاجه ولتعيد ترتيبه في هدوء وسهولة ..

2. للأحذية ترتيب آخر ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الأحذية أزمة كبيرة تواجه أي منزل وخاصة العائلات الكبيرة، لعددها الكبيرة وانتشارها في كل أنحاء البيت، لذا خصص لها مكان وأعد ترتيبه يوميا ومن الأفضل ترتيبه حسب كثرة الاستخدام واختر لكل فرد مكان مخصص به حتى لا تشيع الفوضى ..

3. ادوات الصيانة ..

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ادوات الصيانة مهمة في كل بيت وضروري منها، ولكن إذا لم يكن لها مكان محدد ستشيع الفوضى وتصبح عبء على أهل المنزل، لذا قم بترتيبها ويوميا تأكد من أن كل شئ على ما يرام وفي مكانه طالما لا نحتاجه ..

4. قطع ديكورية مناسبة ..

Projeto Atibaia - SP, Samy & Ricky Arquitetura Samy & Ricky Arquitetura غرفة المعيشة
Samy &amp; Ricky Arquitetura

Samy & Ricky Arquitetura
Samy &amp; Ricky Arquitetura
Samy & Ricky Arquitetura

لا تترك في بيتك قطع ديكورية غير مناسبة من حيث الحجم أو العدد، أو حتى عدم توفر لها مكان مناسب لها، قد تتسبب في ازدحام بدون داعي .. لاذ اختر بعناية كل قطعة بشكل دقيق واحرص أن تتناغم مع الطراز المستخدم واحتياجك لها ..

5. عشاء مرتب ..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إن كنت في انتظار ضيوفك على العشاء، قم بترتيب المكان لاستقبالهم ولكن احرص على اختيار كل ما هو ضروري فقط ولا تسرف في التفاصيل، حتى لا تنزعج أثناء وجودهم وبعد رحيلهم في عملية التنظيف وإعادة الوضع كما كان ..

6. أدوات بلا فائدة ..

MAŁE M3 W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz مطبخ
Pasja Do Wnętrz

Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz
Pasja Do Wnętrz

في مطبخك لا تترك أدواتك خارج أماكنها المخصصة، ولا تستعين بأدوات بلا فائدة واحرص دائما على أن يكن مطبخك منظم و مرتب حتى تكن مهمتك بداخله قمة في السهولة ..

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7. لمحبي القراءة ..

공간 활용도를 높인 모던인테리어 , 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 غرفة المعيشة
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

إن كنت من محبي القراءة قم بترتيب كتبك في مكان مخصص لها، لا تتركهم منتشرين في كل أركان البيت، قد تتسبب في فوضى مزعجة لأهل منزلك ..

8. استغلال المساحات للتخزين ..

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مكتب عمل أو دراسة حديد White
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

إن كنت تملك مساحة غير مستخدمة أو ممكنة لتصميم مساحة تخزين مبتكرة، قم بذلك ولا تتردد، هذه الحيلة فعالة ومضمونة النتائج وضرورية للحفاظ على تنظيم وترتيب بيتك..

9. قم بالتنظيف أول بأول ..

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

إن كنت في مهمة طهو وجبتك قم بتنظيف وترتيب طاولة المطبخ أول بأول ولا تترك بقايا الطعام في المكان، سيزعجك ذلك فيما بعد، وعليك توفير سلة مهملات مناسبة لتكتمل سهولة المهمة ..

10. اعتني بحديقتك الصغيرة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك حديقة صغيرة في شرفتك، قم بالعناية اليومية المطلوبة للحفاظ عليها من التلف أو الحشرات و أيضا منزلك يظل في حماية من كل ذلك ..

11. لا تترك ملابسك في الحمام ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بعد الانتهاء من استخدام الحمام تأكد أنك قمت بإعادة الوضع كما كان، لا تترك ملابسك وقم بتنظيف الحوض والمرحاض جيدا وتأكد أن كل شئ نظيف ومرتب حتى تصبح مهمة تنظيفه فيما بعد سهلة للغاية ..

12. عد ترتيب المكان ..

Mieszkanie? Naturalnie!, IDEALS . Marta Jaślan Interiors IDEALS . Marta Jaślan Interiors غرفة المعيشة
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors
IDEALS . Marta Jaślan Interiors

من أهم العادات التي يجب أن تحافظ عليها يوميا في بيتك هي أن تعيد ترتيب أي مكان تقوم باستخدامه، كغرفة المعيشة أو الصالون ..

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