تحويل منزل عتيق إلى اخر عصري يجذب المشترين

أتينا لكم اليوم بمشروع مثير لأحد المنازل قبل وبعد التجديد، وهو منزل عتيق الطراز يرغب أصحابه في بيعه في أسرع وقت، ولكن تصميمها غير العصري اكثر سوءًا من مجرد تصميم قديم الطراز، ولذلك بالكاد جذب المشترين.

أخيرًا، لجأ أصحاب المنزل إلى خبراء raum²، الذين يمنحون المنازل القديمة لمسات تجديدة رائعة، من حيث الطلاء الجديد، والأثاث الحديث، مع الكثير من الضوء.. شاهد بنفسك!