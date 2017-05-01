8 حيل تبعد سوء الحظ عن منزلك

نقرأ كثيراً عن الطاقة السلبية و أثرها السيء إذا ما تواجدت في مكان معيشتنا و قد يفسر البعض الأثر النفسي السيء الذي تسببه الطاقة السلبية سواء بسوء الحظ أو النحس المستمر بحيث يشعر أنه عندما يدخل المنزل يشعر بانقباض و لكن في الحقيقة هناك تفسيرات أخرى و تتحدث معظمها عن السر الذي يكمن في طريقة توزيعك للمكونات بداخل المنزل أو ما يسمى بعلم الطاقة ، و يسعدنا أن نبلغك أن هوميفاي سوف يقدم إليكم اليوم 8 نصائح لو طبقتها سيكون منزلك مفعماً بالطاقة الإيجابية و طارداً لكل شيء سلبي من حياتك ..
إليكم التفاصيل ..
الملح من المواد العتيقة التي يعتقد في أنها من المواد التي تستطيع أن تطرد الارواح الشريرة و الطاقة السلبية لخارج المنزل تماماً، حيث كان يقال دائماً ان رش الملح على مدخل و عتبة المنزل من أسباب طرد الحظ السيء .
الزهور تساعد على تنقية الجو و تهيئة المناخ لديكور طبيعي و هاديء و رومانسي، الشاعرية و الصفاء التي يرسلهما الورد و ينشرها في المحيط الذي يتواجد فيه كفيلة بأن تجعله أحد أهم أسباب الشعور بطاقة إيجابية لا تنتهي
يقال أن لون الشموع يعبر عن الطاقة التي ترسلها فإن الطاقة السلبية و نذر الشؤم يستخرجون من الشموع السوداء في بعض الثقافات القديمة ، لذا تنصح تلك الثقافات باستخدام الشموع البيضاء لتكون رمزاً للسلام و الطاقة الإيجابية في كامل محيطها
يمكنك تصميم نظام متكامل لتنقية المياة – نافورة صغيرة – يمكنكم من سماع صوت الماء الجاري باستمرار مما يزيدك طاقة ايجابية و من المعروف أن الماء سر الحياة فلا يمكن أن تترك أي طاقة سلبية بجوارها
هناك بعض الزيوت التي تستخدم أثناء الاستحمام و التعطير للحمام تساعد على شعورك ببعض التحسن في حياتك الصحية و العملية و وفقاً لاعتقادات قديمة فإن هناك بعض الزيوت الطبيعية التي يمكن أن يؤدي استخدامها و دهان الجسم و الجدران بها لحياة مادية أفضل و تحقيق ثروة .
منذ الأزل يعتقد أن حرق أعواد البخور يطرد أي روح شريرة ، و من ناحية أخرى فهو يساعد على تعطير سريع و مثالي لكل المنزل في لحظات بسيطة و هو قليل التكاليف أيضاً .
هناك بعض الثقافات الآسيوية تعتقد أن التمائم المصنوعة من الخيزران – البوص- بشكل معين يمكنها أن تساعدك في تكوين ثروة الأحلام و الشعور باحساس رائع كلما دخلت لمنزلك
الخل و الليمون و صودا الخبز من الخلطات التي تستخدم لتلميع الارضيات و تطهير الأرضيات من الدهون و البقع و الابخرة المتراكمة لذلك يعتقد انها من أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على خلق مناخ صحي مفعم بالطاقة الإيجابية في منزلك ..
و من جانبنا نحب أن نوضح أن كافة تلك النقاط لجلب الطاقة الإيجابية و التخلص من سوء الحظ أم الطاقة السلبية تتلخص في الآتي :
- النظافة
- الرائحة الطيبة
- اللمسات الطبيعية الهادئة كالورد و جريان الماء
- ضوء مناسب