8 حيل تبعد سوء الحظ عن منزلك

الخل و الليمون و صودا الخبز من الخلطات التي تستخدم لتلميع الارضيات و تطهير الأرضيات من الدهون و البقع و الابخرة المتراكمة لذلك يعتقد انها من أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على خلق مناخ صحي مفعم بالطاقة الإيجابية في منزلك ..

و من جانبنا نحب أن نوضح أن كافة تلك النقاط لجلب الطاقة الإيجابية و التخلص من سوء الحظ أم الطاقة السلبية تتلخص في الآتي :

- النظافة

- الرائحة الطيبة

- اللمسات الطبيعية الهادئة كالورد و جريان الماء

- ضوء مناسب

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