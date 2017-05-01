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8 حيل تبعد سوء الحظ عن منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Bunch of flowers, Bunch of Flowers Bunch of Flowers المنزلديكورات واكسسوارات
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نقرأ كثيراً عن الطاقة السلبية و أثرها السيء إذا ما تواجدت في مكان معيشتنا و قد يفسر البعض الأثر النفسي السيء الذي تسببه الطاقة السلبية سواء بسوء الحظ أو النحس المستمر بحيث يشعر أنه عندما يدخل المنزل يشعر بانقباض و لكن  في الحقيقة هناك تفسيرات أخرى و تتحدث معظمها عن السر  الذي يكمن في طريقة توزيعك للمكونات بداخل المنزل  أو ما يسمى بعلم الطاقة ، و يسعدنا أن نبلغك أن هوميفاي سوف يقدم إليكم اليوم 8 نصائح لو طبقتها سيكون منزلك مفعماً بالطاقة الإيجابية و طارداً لكل شيء سلبي من حياتك ..

إليكم التفاصيل ..

1- الملح

Salt Keeper Oggetto المنزلأغراض منزلية
Oggetto

Salt Keeper

Oggetto
Oggetto
Oggetto

الملح من المواد العتيقة التي يعتقد في أنها من المواد التي تستطيع أن تطرد الارواح الشريرة و الطاقة السلبية لخارج المنزل تماماً، حيث كان يقال دائماً ان رش الملح على مدخل و عتبة المنزل من أسباب طرد الحظ السيء .

2- الزهور النضرة

Bunch of flowers, Bunch of Flowers Bunch of Flowers المنزلديكورات واكسسوارات
Bunch of Flowers

Bunch of Flowers
Bunch of Flowers
Bunch of Flowers

الزهور تساعد على تنقية الجو و تهيئة المناخ لديكور طبيعي و هاديء و رومانسي، الشاعرية و الصفاء التي يرسلهما الورد و ينشرها في المحيط الذي يتواجد فيه كفيلة بأن تجعله أحد أهم أسباب الشعور بطاقة إيجابية لا تنتهي 

3- شموع بيضاء

24 Hour Refill Candles (Case 60) homify المنزلديكورات واكسسوارات White refill candles,kitchen chairs
homify

24 Hour Refill Candles (Case 60)

homify
homify
homify

يقال أن لون الشموع يعبر عن الطاقة التي ترسلها فإن الطاقة السلبية و نذر الشؤم يستخرجون من الشموع السوداء في بعض الثقافات القديمة ، لذا تنصح تلك الثقافات باستخدام الشموع البيضاء لتكون رمزاً للسلام و الطاقة الإيجابية في كامل محيطها 

4-مياة جارية

Feng Shui im Garten, CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS حديقة
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS

CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS

يمكنك تصميم نظام متكامل لتنقية المياة – نافورة صغيرة – يمكنكم من سماع صوت الماء الجاري باستمرار مما يزيدك طاقة ايجابية و من المعروف أن الماء سر الحياة فلا يمكن أن تترك أي طاقة سلبية بجوارها 

5- زيوت عطرية

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén حمام خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

هناك بعض الزيوت التي تستخدم أثناء الاستحمام و التعطير للحمام تساعد على شعورك ببعض التحسن في حياتك الصحية و العملية و وفقاً لاعتقادات قديمة فإن هناك بعض الزيوت الطبيعية التي يمكن أن يؤدي استخدامها و دهان الجسم و الجدران بها لحياة مادية أفضل و تحقيق ثروة .

6-اشعال البخور

rondo wood-fired oven حدائقمواقد وشوايات
wood-fired oven

rondo

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

منذ الأزل يعتقد أن حرق أعواد البخور يطرد أي روح شريرة ، و من ناحية أخرى فهو يساعد على تعطير سريع و مثالي لكل المنزل في لحظات بسيطة و هو قليل التكاليف أيضاً .

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7- الخيزران

Lucky Bamboo - Feng Shui for the home! Perfect Plants Ltd تصميم مساحات داخلية
Perfect Plants Ltd

Lucky Bamboo – Feng Shui for the home!

Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd
Perfect Plants Ltd

هناك بعض الثقافات الآسيوية تعتقد أن التمائم المصنوعة من الخيزران – البوص- بشكل معين يمكنها أن تساعدك في تكوين ثروة الأحلام و الشعور باحساس رائع كلما دخلت لمنزلك

8- الخل و صودا الخبز

homify المنزلأغراض منزلية
homify

homify
homify
homify

الخل و الليمون و صودا الخبز من الخلطات التي تستخدم لتلميع الارضيات و تطهير الأرضيات من الدهون و البقع و الابخرة المتراكمة لذلك يعتقد انها من أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على خلق مناخ صحي مفعم بالطاقة الإيجابية في منزلك ..

و من جانبنا نحب أن نوضح أن كافة تلك النقاط لجلب الطاقة الإيجابية و التخلص من سوء الحظ أم الطاقة السلبية تتلخص في الآتي : 

- النظافة 

- الرائحة الطيبة 

- اللمسات الطبيعية الهادئة كالورد و جريان الماء

- ضوء مناسب 

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أفكار لطاقة إيجابية بمنزلك

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