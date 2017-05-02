10 أفكار مودرن لتصميم الرفوف من الجبس

هل فكرت يوماً في تجديد منزلك بشكل عصري، إليك الآن أحد أهم أشكال التجديدات التي يمكن أن تستعين بها ألا و هي استخدام الجبس لتصميم رفوف و سقف منزلك، و هذا لأن الجبس من أكثر المواد مرونة و قابلية للطلاء و التشكل وفقما تريد، و تستطيع تصميم سقوف معلقة بواسطة الجبس و رفوف دائرية أيضاً و جدران منفصلة و الكثير الكثير من الأفكار التي تصلح لتصميم مودرن يليق بمنزلك الراقي، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 10 أفكار حداثية لتصميم الرفوف و السقوف بواسطة الجبسوم – الجبس – في تصميمات نالت إعجاب الجميع ..