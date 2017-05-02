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10 أفكار مودرن لتصميم الرفوف من الجبس

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نوم
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هل فكرت يوماً في تجديد منزلك بشكل عصري، إليك الآن أحد أهم أشكال التجديدات التي يمكن أن تستعين بها ألا و هي استخدام الجبس لتصميم رفوف و سقف منزلك، و هذا لأن الجبس من أكثر المواد مرونة و قابلية للطلاء و التشكل وفقما تريد، و تستطيع تصميم سقوف معلقة بواسطة الجبس و رفوف دائرية أيضاً و جدران منفصلة و الكثير الكثير من الأفكار التي تصلح لتصميم مودرن يليق بمنزلك الراقي، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 10 أفكار حداثية لتصميم الرفوف و السقوف بواسطة الجبسوم – الجبس – في تصميمات نالت إعجاب الجميع ..

1- تصميم خارج عن المألوف

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة الميديا
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

التصميم الذي أمامنا استخدم الجبس – الجبسوم – في تصميم الرفوف بعناية فائقة و خروج عن المألوف باستخدام الأخشاب او الخرسانة في مثل تلك النوعية من الرفوف التي تكون عادة في غرف المعيشة و الاستقبال، نلاحظ الطريقة المتطابقة التي صمم بها مكان الرفوف و تزيينه بالأضواء ذات اللون الأصفر و في المقابل قد تم تنويع الاستخدامات في الجوار لتكون في هيئة فراغات مضاءة 

2- خزانات و رفوف

Apartamento | Curitiba | Paraná, Graf Arquitetura & Interiores Graf Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Graf Arquitetura &amp; Interiores

Graf Arquitetura & Interiores
Graf Arquitetura &amp; Interiores
Graf Arquitetura & Interiores

استخدام الجبس يسهل من تشكيل الرفوف و نشرها على الحوائط و لصقها بطريقة بسيطة و ايضاً بعد فترة من الوقت لو أردنا التجديد سيكون إزالة تلك الرفوف و الخزانات من السهل للغاية دون التأثير على قوام الحائط 

3- إبداع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الجبس يساعد على زخرفة الجدران و ليس فقط إيجاد الرفوف فيها فيمكننا أن نصنع جداراً ملفوفاً و رفوفاً أكثر حداثة بواسطته ، و كذلك تزيين السقف و عمل السقف المعلق الذي يعتبر من أكثر السقوف انتشاراً في التصميمات المودرن

4- استخدامات مبتكرة

House 14, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة المعيشة
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

يمكنك استخدام الجبس في عمل حائط بارز عن الحائط الأصل و تقوم بتثبيته بواسطة رفوف خلفية من الجبس ذاته بحيث أن تصميم الرفوف يسبق تصميم الحائط الجديد بهذا الشكل الذي نراه خلف مكان التلفزيون 

5- جانب متكامل

Apartamento cobertura no Rio Vermelho, 2nsarq 2nsarq غرفة المعيشة
2nsarq

2nsarq
2nsarq
2nsarq

الجبس يستطيع أن يكون مكوناً مؤثراً في عدم اهدار المساحة في منزلك و هذا عن طريق تشكيل أكثر من حل للتخزين مثل الرفوف و الخزانات المغلقة و المفتوحة و تصميم أماكن خاصة للتلفزيون و أخرى للاكسسوار و غيرها لللمبات .

6- عالم للترفية

Flat Djalma Ulrich, fpr Studio fpr Studio غرفة المعيشة Yellow
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

الجبس بلونه الأبيض حتى قبل أن يدهن يكون بمثابة لمحة فنية صافية في ديكور منزلك من شانه أن ينقل التصميم بالكامل لحالة من التوازن بالنظر لكم الاستفادة التي يمكن أن نستفيد منها بواسطة استخدام الجبس في الحوائط و السقف

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7- في غرفة النوم أيضاً

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة نوم
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

في غرفة النوم قد يكون استخدام رفوفاً و تجاويف من الجبس من شانه أن يغنيك عن ايجاد مساحة أخرى لتصميم غرفة ملابس أو شراء خزانة كبيرة للملابس فهو سيكون وسيلة تصميمك لخزانتك المثبتة في الحائط بكل سهولة و بأقل التكاليف

8- التحكم في السمك

homify مكتب عمل أو دراسة White
homify

homify
homify
homify

السمك من أكثر الأمور التي قد تزيد من العملية و فترةالصلاحية  المتوقعة للرفوف لذا فإن زيادة سمك الرفوف لا يسبب أدنى مشكلة مع الجبس فهو يستطيع التشكل بالسمك و الحجم الذي ترغب به بكل سهولة  

9- تشكيلات هندسية

Apartamento no LeParc, 2nsarq 2nsarq مكتب عمل أو دراسة
2nsarq

2nsarq
2nsarq
2nsarq

كما يمكن أن نزيد من عنصر الإبداع في تشكيل الجبس عن طريق تصميم رفوف و خزانات متوالية هندسياً و تجذب الانتباه  كما نلاحظ في هذا النموذج البسيط و المبدع أيضاً 

10- فتحات في الجدار

Apartamento no LeParc, 2nsarq 2nsarq مكتب عمل أو دراسة
2nsarq

2nsarq
2nsarq
2nsarq

يمكننا أن نصمم فراغات في الجدارن سواء غائرة أو بارزة وفقاً لنظام التصميم لدينا في المنزل و نستغلها في وضع الكتب أو وضع التحف والإكسسوارات بشكل فني ملفت مع مراعاة الطلاء المناسب لتلك الرفوف حتى تتماشى مع كل المكونات الجمالية بالغرفة 

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