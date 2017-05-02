10 أفكار مودرن لتصميم الرفوف من الجبس

هل فكرت يوماً في تجديد منزلك بشكل عصري، إليك الآن أحد أهم أشكال التجديدات التي يمكن أن تستعين بها ألا و هي استخدام الجبس لتصميم رفوف و سقف منزلك، و هذا لأن الجبس من أكثر المواد مرونة و قابلية للطلاء و التشكل وفقما تريد، و تستطيع تصميم سقوف معلقة بواسطة الجبس و رفوف دائرية أيضاً و جدران منفصلة و الكثير الكثير من الأفكار التي تصلح لتصميم مودرن يليق بمنزلك الراقي، اليوم هوميفاي سوف يقدم لكم 10 أفكار حداثية لتصميم الرفوف و السقوف بواسطة الجبسوم – الجبس – في تصميمات نالت إعجاب الجميع ..
التصميم الذي أمامنا استخدم الجبس – الجبسوم – في تصميم الرفوف بعناية فائقة و خروج عن المألوف باستخدام الأخشاب او الخرسانة في مثل تلك النوعية من الرفوف التي تكون عادة في غرف المعيشة و الاستقبال، نلاحظ الطريقة المتطابقة التي صمم بها مكان الرفوف و تزيينه بالأضواء ذات اللون الأصفر و في المقابل قد تم تنويع الاستخدامات في الجوار لتكون في هيئة فراغات مضاءة
استخدام الجبس يسهل من تشكيل الرفوف و نشرها على الحوائط و لصقها بطريقة بسيطة و ايضاً بعد فترة من الوقت لو أردنا التجديد سيكون إزالة تلك الرفوف و الخزانات من السهل للغاية دون التأثير على قوام الحائط
الجبس يساعد على زخرفة الجدران و ليس فقط إيجاد الرفوف فيها فيمكننا أن نصنع جداراً ملفوفاً و رفوفاً أكثر حداثة بواسطته ، و كذلك تزيين السقف و عمل السقف المعلق الذي يعتبر من أكثر السقوف انتشاراً في التصميمات المودرن
يمكنك استخدام الجبس في عمل حائط بارز عن الحائط الأصل و تقوم بتثبيته بواسطة رفوف خلفية من الجبس ذاته بحيث أن تصميم الرفوف يسبق تصميم الحائط الجديد بهذا الشكل الذي نراه خلف مكان التلفزيون
الجبس يستطيع أن يكون مكوناً مؤثراً في عدم اهدار المساحة في منزلك و هذا عن طريق تشكيل أكثر من حل للتخزين مثل الرفوف و الخزانات المغلقة و المفتوحة و تصميم أماكن خاصة للتلفزيون و أخرى للاكسسوار و غيرها لللمبات .
الجبس بلونه الأبيض حتى قبل أن يدهن يكون بمثابة لمحة فنية صافية في ديكور منزلك من شانه أن ينقل التصميم بالكامل لحالة من التوازن بالنظر لكم الاستفادة التي يمكن أن نستفيد منها بواسطة استخدام الجبس في الحوائط و السقف
في غرفة النوم قد يكون استخدام رفوفاً و تجاويف من الجبس من شانه أن يغنيك عن ايجاد مساحة أخرى لتصميم غرفة ملابس أو شراء خزانة كبيرة للملابس فهو سيكون وسيلة تصميمك لخزانتك المثبتة في الحائط بكل سهولة و بأقل التكاليف
السمك من أكثر الأمور التي قد تزيد من العملية و فترةالصلاحية المتوقعة للرفوف لذا فإن زيادة سمك الرفوف لا يسبب أدنى مشكلة مع الجبس فهو يستطيع التشكل بالسمك و الحجم الذي ترغب به بكل سهولة
كما يمكن أن نزيد من عنصر الإبداع في تشكيل الجبس عن طريق تصميم رفوف و خزانات متوالية هندسياً و تجذب الانتباه كما نلاحظ في هذا النموذج البسيط و المبدع أيضاً
يمكننا أن نصمم فراغات في الجدارن سواء غائرة أو بارزة وفقاً لنظام التصميم لدينا في المنزل و نستغلها في وضع الكتب أو وضع التحف والإكسسوارات بشكل فني ملفت مع مراعاة الطلاء المناسب لتلك الرفوف حتى تتماشى مع كل المكونات الجمالية بالغرفة
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