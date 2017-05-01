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6 خطوات لتنظيف حمامك!

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
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في هوميفاي نسعى دائمًا لتقديم الحلول التي تساعدك على ترتيب وتنظيف منزلك وتقديم أحدث الديكورات التي تساعدك في اختيار كل تفاصيله، تلك النصائح من شئنها أن تجعل حياتك أسهل، وكذلك تقديم الأفكار التي تناسب احتياجات كل فرد..

في هذا المقال نقدم لك خمس خطوات يمكنك اتباعها لجعل الحمام نظيفًا بطريقة سهلة وبسيطة وفعالة، لأن الابتعاد عن التعقيد والملل هو مهمتنا. وإليك مجموعة الخطوات التالية..

1- حوض الاستحمام

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

تنظيف حوض الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع تكفي تمامًا لكي يبدو لامعًا ونظيفًا.. وهذا يعطيه تألق رائع وذلك عن طريق ملئه بالماء الساخن مع قطرات من الخل والمنظفات التي تساعد في إزالة البقع والشوائب وتترك الحوض لامع ونظيف فتستطيع الحصول على جلسة استحمام رائعة.

2- الخل حل ذكي وسريع

FLAT FOR A PHOTOGRAPHER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. حمام
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

لتنظيف الحمام بسولة وإعادة لعمته يمكنك استخدام الخل لذلك، وذلك عن طريق وضع بعض القطرات من الخل في كيس صغير ورشه في كافة أركان الحمام وحوائطه، وتركه ليلة كاملة وشطفه في اليوم التالي.. مع إعادة مسح المكان بالمناشف.

وإذا كانت ستائر الحمام من البلاستيك فسوف يكون من الصعب وضعها في الغسالة، وهنا يظهر دور الخل أيضَا والذي ببضع قطرات منه يمكنك استعادة الستارة بشكل رائع ولامع ونظيف ومن ثم تعليقها مرة أخرى في الحمام.

3- المرحاض..!

homify حمامتجهيزات
homify

homify
homify
homify

قبل كل شيء يجب أن يكون المرحاض في حمامك نظيف، فبجانب النظافة يعد هذا أمرًا صحيًا ضروريًا لكل أفراد المنزل.. حيث يمكنك استخدام القليل من صودا الخبر بيكربونات الصوديوم على الجدران الداخلية للمرحاض والانتظار لبضع دقائق ثم يتم التنظيف بالفرشاة.

ولا ننسى أن فرشاة المرحاض يجب تنظيفها بعد كل استخدام بالمنظفات وذلك لضمان نظافتها ونظافة الحمام، كما أنه من الأفضل وضع غطاء المرحاض بعد كل مرة يتم فيها استخدامه.

4- الحوض ..!

Mieszkanie Żoliborz, Projektowanie Wnętrz Suspenzo Projektowanie Wnętrz Suspenzo حمام
Projektowanie Wnętrz Suspenzo

Projektowanie Wnętrz Suspenzo
Projektowanie Wnętrz Suspenzo
Projektowanie Wnętrz Suspenzo

استخدم الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم في غسيل وتنظيف الحوض وصنبور المياة، مع قليل من المطهر للتخلص من البكتيريا، ويفضل استخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

ويمكنك استبدال ذلك بالصابون السائل مع القليل من المطهر أيضًا لتنظيف الحوض، والاستعانة بقليل من زيت الأطفال لمنع الالتصاق وجعل الصنبور يبدو لامع وجميل.

5- البلاط والجدران والسقوف

homify حمامديكورات Orange
homify

homify
homify
homify

يمكنك استغلال وقت الاستحمام لتنظيف البلاط والجدران والسقوف، حيث أن لديك الوقت قبل دخول الحمام لرش البلاط والجدران والأسطح بالمنظفات مع فتح النافذة بعد ذلك حيث سيمتزج بخار الماء الساخن مع المنظفات على الجدران ويفضل هنا استخدام قطعة من القماش لمسح الجدران والأسطح للتخلص من العلامات التي تسببها الماء، فيبدو الحمام لامع وساطع ونظيف.

6- المناشف

Arquitectura sensible y emocional, CIBA ARQUITECTURA CIBA ARQUITECTURA حمام Wood effect
CIBA ARQUITECTURA

CIBA ARQUITECTURA
CIBA ARQUITECTURA
CIBA ARQUITECTURA

تستبدل مناشف اليد كل ثلاثة أو أربعة أيام ونحاول أن تكون دائمًا جافة ونظيفة بالتأكيد، وتكون معلقة بالقرب من الحوض على بار أو رف مخصوص للمناشف، والذي يجب أن يكون أيضًا نظيفًا..

هكذا يمكنك الحصول على حمام نظيف وصحي والاستمتاع به في أي وقت بسهولة.

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