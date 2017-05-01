6 خطوات لتنظيف حمامك!

في هوميفاي نسعى دائمًا لتقديم الحلول التي تساعدك على ترتيب وتنظيف منزلك وتقديم أحدث الديكورات التي تساعدك في اختيار كل تفاصيله، تلك النصائح من شئنها أن تجعل حياتك أسهل، وكذلك تقديم الأفكار التي تناسب احتياجات كل فرد..
في هذا المقال نقدم لك خمس خطوات يمكنك اتباعها لجعل الحمام نظيفًا بطريقة سهلة وبسيطة وفعالة، لأن الابتعاد عن التعقيد والملل هو مهمتنا. وإليك مجموعة الخطوات التالية..
تنظيف حوض الاستحمام مرة واحدة في الاسبوع تكفي تمامًا لكي يبدو لامعًا ونظيفًا.. وهذا يعطيه تألق رائع وذلك عن طريق ملئه بالماء الساخن مع قطرات من الخل والمنظفات التي تساعد في إزالة البقع والشوائب وتترك الحوض لامع ونظيف فتستطيع الحصول على جلسة استحمام رائعة.
لتنظيف الحمام بسولة وإعادة لعمته يمكنك استخدام الخل لذلك، وذلك عن طريق وضع بعض القطرات من الخل في كيس صغير ورشه في كافة أركان الحمام وحوائطه، وتركه ليلة كاملة وشطفه في اليوم التالي.. مع إعادة مسح المكان بالمناشف.
وإذا كانت ستائر الحمام من البلاستيك فسوف يكون من الصعب وضعها في الغسالة، وهنا يظهر دور الخل أيضَا والذي ببضع قطرات منه يمكنك استعادة الستارة بشكل رائع ولامع ونظيف ومن ثم تعليقها مرة أخرى في الحمام.
قبل كل شيء يجب أن يكون المرحاض في حمامك نظيف، فبجانب النظافة يعد هذا أمرًا صحيًا ضروريًا لكل أفراد المنزل.. حيث يمكنك استخدام القليل من صودا الخبر
بيكربونات الصوديوم على الجدران الداخلية للمرحاض والانتظار لبضع دقائق ثم يتم التنظيف بالفرشاة.
ولا ننسى أن فرشاة المرحاض يجب تنظيفها بعد كل استخدام بالمنظفات وذلك لضمان نظافتها ونظافة الحمام، كما أنه من الأفضل وضع غطاء المرحاض بعد كل مرة يتم فيها استخدامه.
استخدم الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم في غسيل وتنظيف الحوض وصنبور المياة، مع قليل من المطهر للتخلص من البكتيريا، ويفضل استخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
ويمكنك استبدال ذلك بالصابون السائل مع القليل من المطهر أيضًا لتنظيف الحوض، والاستعانة بقليل من زيت الأطفال لمنع الالتصاق وجعل الصنبور يبدو لامع وجميل.
يمكنك استغلال وقت الاستحمام لتنظيف البلاط والجدران والسقوف، حيث أن لديك الوقت قبل دخول الحمام لرش البلاط والجدران والأسطح بالمنظفات مع فتح النافذة بعد ذلك حيث سيمتزج بخار الماء الساخن مع المنظفات على الجدران ويفضل هنا استخدام قطعة من القماش لمسح الجدران والأسطح للتخلص من العلامات التي تسببها الماء، فيبدو الحمام لامع وساطع ونظيف.
تستبدل مناشف اليد كل ثلاثة أو أربعة أيام ونحاول أن تكون دائمًا جافة ونظيفة بالتأكيد، وتكون معلقة بالقرب من الحوض على بار أو رف مخصوص للمناشف، والذي يجب أن يكون أيضًا نظيفًا..
هكذا يمكنك الحصول على حمام نظيف وصحي والاستمتاع به في أي وقت بسهولة.
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