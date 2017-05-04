الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 نصائح للحصول على منزل جميل ومودرن

ريم عوض ريم عوض
Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Loading admin actions …

الحصول على منزل مصمم على الطراز المودرن وبتصميم جميل لا يحتاج إلى مجهود كبير وأثاث غالي، فقط الاهتمام ببعض التفاصيل التي تغير من شكل المنزل وتجعله يبدو كأنه مصمم على يد محترفين. في هذا المقال نقدم لكم 10 نصائح للحصول على منزل جميل ومودرن بطرق بسيطة.

1- اجعله عمليًا ومريحًا في نفس الوقت

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

لا تضع أثاثًا أكثر من حاجتك في المنزل وابق فقط على ما تستخدمه لتوفر مساحات فارغة كثيرة تعطيك الفرصة للتحرك بأريحية. 

2- اجعل المساحات متعددة الاستخدامات

Family House, Lucia D'Amato Architect Lucia D'Amato Architect مطبخ
Lucia D&#39;Amato Architect

Lucia D'Amato Architect
Lucia D&#39;Amato Architect
Lucia D'Amato Architect

من المميز في الطراز المودرن هو استخدام مساحة واحدة في بأكثر من شكل، فالمطبخ مثلًا يمكنك أن تنشئ فيه بار ليعمل عمل طاولة السفرة ويمكنك استخدامه كسطح إضافي للمطبخ أيضًا وأسفله أماكن للتخزين سواءًا كانت أرفف مفتوحة أو خزانات.

3- تأكد من جودة الأثاث قبل شرائه

Ristrutturazione villa anni 70, Claude Petarlin Claude Petarlin غرفة المعيشة
Claude Petarlin

Claude Petarlin
Claude Petarlin
Claude Petarlin

قد تنبهر بشكل بعض الأثاث المصمم خارجيًا بتصميم رائع مما يجعلك تنسى الجودة ومدى تحمله. 

4- خصص مكان للاسترخاء

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México مكتب عمل أو دراسة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

سواءًا كانت مساحة خارجة كالحديقة أو البلكونة أو ركن صغير داخل المنزل مطل على نافذة بمنظر خلّاب، خصص مكانًا للاسترخاء ليكون ملاذك عندما تريد تهدئة أعصابك.

5- اهتم بتصميم الحمام

Casa di vacanze, gosplan architects gosplan architects حمام
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

كثير من الناس لا يهتمون بتصميم الحمام كاهتمامهم بباقي المنزل، بالرغم من كونه أكثر الأماكن التي يجب على تصميمها أن يكون مريحًا. استخدم مواد جديدة وطرق تصميم مختلفة في كابينة الدش والإضاءة وشكل الحوض.

اقرأ أيضًا 10 أحواض فريدة من نوعها للحصول على حمام مختلف

6- أضف نظامًا ذكيًا لمنزلك

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة المعيشة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

من أحد مميزات الطراز المودرن هو استخدام التكنولوجيا في التصميم كإنشاء مركز ترفيهي يحتوي على شاشة حديثة ونظام صوتيّ متقدم، أو نظام إضاءة يمكنك التحكم فيه عن بعد لتغيير شدو الإضاءة وحتى لونها، ونظامًا للتحكم في الستائر وما إلى ذلك. ليس من الضروري أن تحصل على كل هذه الأشياء ولكن اختر ما تحتاجه فعلًا ويناسب ميزانيتك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- لا تهمل الإضاءة

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti غرفة السفرة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

ستذهل من التأثير الذي تحدثه الإضاءة في منزلك عند تطبيقها بشكل صحيح. اختر مستويات مختلفة من الإضاءة بجانب إضاءة السقف كالأباجورات بمقاساتها المختلفة ووحدات إضاءة ذات أشكال وألوان مختلفة تضيف حياةً وبهجة للتصميم.

اقرأ أيضًا دليلك لاختيار وحدات إضاءة إبداعية ووظيفية

8- اصنع تكاملًا بين المساحات المفتوحة

Lo scrigno dal cuore contemporaneo, B+P architetti B+P architetti غرفة السفرة
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

من النصائح المهمة خاصة في المساحات المفتوحة أن يكون تصميمها متكاملًا وانسيابي ليصنع تجانسًا بين الغرف ولا تظهر كأن كل غرفة منفصلة تمامًا عن التي بجانبها من حيث اللون والطراز المستخدم فتكون غير مريحة للعين.

9- استخدم موادًا محلية

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

استخدامك لمواد محلية سيخفف من المصاريف وسيعطيك الفرصة لإحداث تغييرات أكثر في المنزل بما ستوفره.

10- رتب الأثاث جيدًا

Catalogo Astor Mobili, Nespoli 3d Nespoli 3d غرفة المعيشةمخزن
Nespoli 3d

Nespoli 3d
Nespoli 3d
Nespoli 3d

قد تحصل على أفضل أثاث وأحلى ألوان على آخر موضة ولكن بسبب سوء تنظيم وترتيب الأثاث تفسد هذا كله. إذا كنت غير واثقًل من كيفية ترتيب الأثاث بشكل صحيح ومناسب استعن بمتخصص ولا تتردد.

14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير
هل أفادتك النصائح؟ شاركنا بأفكارك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً