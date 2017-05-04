الحصول على منزل مصمم على الطراز المودرن وبتصميم جميل لا يحتاج إلى مجهود كبير وأثاث غالي، فقط الاهتمام ببعض التفاصيل التي تغير من شكل المنزل وتجعله يبدو كأنه مصمم على يد محترفين. في هذا المقال نقدم لكم 10 نصائح للحصول على منزل جميل ومودرن بطرق بسيطة.
لا تضع أثاثًا أكثر من حاجتك في المنزل وابق فقط على ما تستخدمه لتوفر مساحات فارغة كثيرة تعطيك الفرصة للتحرك بأريحية.
من المميز في الطراز المودرن هو استخدام مساحة واحدة في بأكثر من شكل، فالمطبخ مثلًا يمكنك أن تنشئ فيه بار ليعمل عمل طاولة السفرة ويمكنك استخدامه كسطح إضافي للمطبخ أيضًا وأسفله أماكن للتخزين سواءًا كانت أرفف مفتوحة أو خزانات.
قد تنبهر بشكل بعض الأثاث المصمم
خارجيًا بتصميم رائع مما يجعلك تنسى الجودة ومدى تحمله.
سواءًا كانت مساحة خارجة كالحديقة أو البلكونة أو ركن صغير داخل المنزل مطل على نافذة بمنظر خلّاب، خصص مكانًا للاسترخاء ليكون ملاذك عندما تريد تهدئة أعصابك.
كثير من الناس لا يهتمون بتصميم الحمام كاهتمامهم بباقي المنزل، بالرغم من كونه أكثر الأماكن التي يجب على تصميمها أن يكون مريحًا. استخدم مواد جديدة وطرق تصميم مختلفة في كابينة الدش والإضاءة وشكل الحوض.
ذكيًالمنزلك
من أحد مميزات الطراز المودرن هو استخدام التكنولوجيا في التصميم كإنشاء مركز ترفيهي يحتوي على شاشة حديثة ونظام صوتيّ متقدم، أو نظام إضاءة يمكنك التحكم فيه عن بعد لتغيير شدو الإضاءة وحتى لونها، ونظامًا للتحكم في الستائر وما إلى ذلك. ليس من الضروري أن تحصل على كل هذه الأشياء ولكن اختر ما تحتاجه فعلًا ويناسب ميزانيتك.
ستذهل من التأثير الذي تحدثه الإضاءة في منزلك عند تطبيقها بشكل صحيح. اختر مستويات مختلفة من الإضاءة بجانب إضاءة السقف كالأباجورات بمقاساتها المختلفة ووحدات إضاءة ذات أشكال وألوان مختلفة تضيف حياةً وبهجة للتصميم.
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من النصائح المهمة خاصة في المساحات المفتوحة أن يكون تصميمها متكاملًا وانسيابي ليصنع تجانسًا بين الغرف ولا تظهر كأن كل غرفة منفصلة تمامًا عن التي بجانبها من حيث اللون والطراز المستخدم فتكون غير مريحة للعين.
استخدامك لمواد محلية سيخفف من المصاريف وسيعطيك الفرصة لإحداث تغييرات أكثر في المنزل بما ستوفره.
قد تحصل على أفضل أثاث وأحلى ألوان على آخر موضة ولكن بسبب سوء تنظيم وترتيب الأثاث تفسد هذا كله. إذا كنت غير واثقًل من كيفية ترتيب الأثاث بشكل صحيح ومناسب استعن بمتخصص ولا تتردد.