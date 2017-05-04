10 نصائح للحصول على منزل جميل ومودرن

كثير من الناس لا يهتمون بتصميم الحمام كاهتمامهم بباقي المنزل، بالرغم من كونه أكثر الأماكن التي يجب على تصميمها أن يكون مريحًا. استخدم مواد جديدة وطرق تصميم مختلفة في كابينة الدش والإضاءة وشكل الحوض.

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