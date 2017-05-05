5 طرق لتوزيع الأثاث في غرف المعيشة

عادة ما تكون غرفة المعيشة أكبر غرفة في المنزل و تلقى اهتمام أكثر من بقية الغرف. وذلك لوظيفتها الهامة في جمع شمل الأسرة واستقبال الضيوف والترحيب بهم. لذا فهي تحتاج إلى أثاث ذو خصائص مميزة لجعلها أكثر راحة وجمال لتؤدي وظائفها على أكمل وجة.
وفي كتاب أفكارنا اليوم أحدث الطرق والأفكار لتأثيث غرفة المعيشة على الطريقة الحديثة، وهذه الأفكار تتعلق بالطرق الصحيحة لتوزيع قطع الأثاث المختلفة لتحصل على غرفة معيشة تخطف الأنظار.
حينما نختار طريقة لتوزيع الأثاث في غرفة المعيشة، علينا الاهتمام بوضع الأريكة الرئيسية لأنها العنصر الأساسي في الغرفة الذي يلتف حوله بقية قطع الأثاث.
وفي حقيقة الأمر لا توجد قواعد ثابتة لتوزيع الأثاث في غرفة المعيشة، ولكن من الهام اختيار أسلوب مريح يخلق ترابط بين أجزاء الغرفة. وفي الصورة نرى أن غرفة المعيشة متواجدة مع غرفة السفرة في فراغ واحد مفتوح، لذا فاختيار طريقة حرف ال L لوضع الأرائك كان موفقاً لتشجيع الروح العائلية وخلق الأحاديث والتواصل بسهولة مع الزوار.
غرف المعيشة الصغيرة أو الضيقة تحتاج إلى عدد أقل من قطع الأثاث، حتى لا تصبح الغرفة مكتظة بالأغراض مما يزيد من سوء مشكلة المساحة. وأبعاد الأثاث في هذه الغرف يكون من العناصر الهامة التى يجب الالتفات إليها قبل اقتنائه، وذلك من أجل التأكد أنه متناسب مع حجم الغرفة ويسمع بحرية التنقل في المكان.
أما عند توزيع الأثاث فنجد أن أنسب طريقة هي وضع الكراسي في مواجهة الأريكة على الجهة الأخرى، لخلق مناخ متوازن ويسمح بالحركة بين عناصر الغرفة.
أصبح أسلوب الفراغ المفتوح متبعاً في الكثير من المنازل، وتزيد شعبيته يوماً بعد يوم. والفراغ المفتوح يعني أن تكون غرفة المعيشة مفتوحة على غرفة السفرة أو المطبخ وأحيانا مفتوحة على كليهما. ولمحبي هذا الأسلوب تقدم طريقة مبتكرة تساعدهم في تحديد الغرف المتعددة في الفراغ. حيث يمكننا استغلال الأريكة من أجل تقسيم هذا الفراغ بطريقة غير مباشرة لفصل المطبخ أو السفرة عن غرفة المعيشة، لأنها تخلق خطوط فاصلة وهمية بين الغرفتين بدون التأثير على الانسجام بينهما.
إذا كان منزلك ضخماً وتمتلك غرفة معيشة كبيرة المساحة، كما هو الحال في المنازل الكلاسيكية الفاخرة، فمن الأفضل أن تقوم بتقسيم الغرفة إلى غرف فرعية، بمعنى أن تقوم بتقسيمها إلى مناطق أصغر بفواصل وهمية من خلال وضع أطقم أثاث متعددة في كل ركن من الغرفة، لتبدو الغرفة في النهاية مثل تراس الفنادق الفاخرة.
في النهاية، نستعرض فكرة متعلقة أيضاً بأسلوب الفراغ المفتوح، وهو وضع الأريكة بحيث تصبح ملاصقة للحائط، لأن هذا الترتيب يجعل الأريكة في مركز الغرفة، ويجعل ترتيب بقية العناصر حولها أكثر سهولة. كما أن وضع الأريكة في هذا المكان يسمح بحرية الحركة في المساحات الضيقة مما يضيف ميزة اخرى لهذه الطريقة.