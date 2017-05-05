5 طرق لتوزيع الأثاث في غرف المعيشة

عادة ما تكون غرفة المعيشة أكبر غرفة في المنزل و تلقى اهتمام أكثر من بقية الغرف. وذلك لوظيفتها الهامة في جمع شمل الأسرة واستقبال الضيوف والترحيب بهم. لذا فهي تحتاج إلى أثاث ذو خصائص مميزة لجعلها أكثر راحة وجمال لتؤدي وظائفها على أكمل وجة.

وفي كتاب أفكارنا اليوم أحدث الطرق والأفكار لتأثيث غرفة المعيشة على الطريقة الحديثة، وهذه الأفكار تتعلق بالطرق الصحيحة لتوزيع قطع الأثاث المختلفة لتحصل على غرفة معيشة تخطف الأنظار.