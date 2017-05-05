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20 حمام صغير جداً سيلهمك بالأفكار لتجديد حمامك!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
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قد يصاب البعض بالحيرة عند اختيار التصميم المناسب لحمامهم الصغيربسبب ضيق الفراغ، كما يظن البعض الآخر أن الحمام الصغير لا يمكن أن يكون مريحاً أو جميلاً. ولكننا اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من أجمل الحمامات الصغيرة من تصميم أكبر خبراء الديكور على مستوى العالم، والتى ستلهمنا بالأفكار لتجديد الحمامات الصغيرة بصورة أنيقة بدون إهمال أي جزء منه.

1. ستايل فريد

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

جو الحمام العام يشع بالنعومة والراحة، بفضل تصميم الحوض على شكل شمعة ضخمة ذات إضاءة دافئة، مع وضع شمعة أخرى صغيرة كديكور متناغم.

2. خزانات ملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

ساعدت هذه الخزانات ذات الألوان المتعددة والمرتبة بطريقة أنيقة، في الحفاظ على نظام الحمام وجعله يتسع للكثير من الأغراض.

3. الأبيض والرمادي

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

اللونين الأبيض والرمادي معروفين برقيهم المعهود، وهنا نجد أن تقسيم حوائط الحمام إلى اللونين الأبيض والرمادي أدي إلى خلق خداع بصري يوحي باتساع الحمام.

4. حديث وتبسيطي

Casals i Matorell, ACABADOMATE ACABADOMATE منازل
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

الخطوط البسيطة والألوان الهادئة سمحت لهذا الحمام الصغير أن يبدو أكثر اتساعاً، ولا نغفل البلاط الهيدروليكي في الأرضية والذي عزز جمال الحمام.

5. حائط سبورة

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

طلاء حوائط غرف المنزل بطلاء خاص يشبة سبورة الحائط من صيحات الموضة التى انتشرت ولاقت رواجاً كبيراً، وهنا نجد استخدام هذا الطلاء في الحمام الصغير لإعطائه شخصية مميزة.

6. مزج الخامات المختلفة

main bathroom Progressive Design London حمام
Progressive Design London

main bathroom

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

تنوع الخامات والألوان في الحمام أكسبه ثراء بصري، ونجد هذا التنوع في الأخشاب على الحوائط مع البورسلين الأبيض في التجهيزات والبلاط المنقوش في الأرضية.

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7. كابينة استحمام في أحد الزوايا

Take a step into luxury each day.., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd حمام
Graeme Fuller Design Ltd

Take a step into luxury each day..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

نرى هنا فكرة أخرى وهي وضع كابينة استحمام في زاوية الحمام والتى تعد من الأفكار الذكية لاستغلال كل إنش في المكان.

8. لمسة جريئة

Departamento en Punta del Este , Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova حمام Purple/Violet
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

تم تغطية ركن هذا الحمام بطلاء مميز يشبة الحديد المؤكسد والذي أعطى لمسة جريئة وعصرية للحمام.

9. الفسيفساء

sospensioni, bloom graficamentearchitettato bloom graficamentearchitettato حمام
bloom graficamentearchitettato

bloom graficamentearchitettato
bloom graficamentearchitettato
bloom graficamentearchitettato

لاشك أن الفسيفساء تجعل الحمامات الصغيرة أكثر إثارة وجمال مثل هذا الحمام بدرجات الأزرق الذي يجلب روح الشاطي للمكان.

10. الأبيض الحالم

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

اعتماد اللون الأبيض في الحوائط من الحيل المعروفة لجعل الفراغ يبدو أكثر اتساع،ولكنه قد يؤدي إلى الشعور بالرتابة إذا اسيء استخدامه، لذا نجد هنا أن المصمم قد بأرضيات بلون رمادي مزرق من أجل كسر رتابة الأبيض.

11. إضاءة مثالية

Reforma de baño: azul turquesa y baldosas impresas de mosaico hidráulico, Dec&You Dec&You حمام
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

تعطي الإضاءة المثالية اتساع ملحوظ للأماكن الضيقة، وفي الصورة نجد أن الإضاءة الطبيعية الجيدة أعطت شعوراً بجمال الحمام وتغلبت على ضيق مساحته.

12. الأخشاب الدافئة

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

الأخشاب باللون الفاتح من أجمل الديكورات التى تناسب الحمامات الضيقة لأنها تعطي دفء طبيعي للمكان كما تساعد بلونها الفاتح في التغلب على ضيق المساحة.

13. مفتوح على الخارج

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

إذا كان تكوين المنزل يسمح، فمن الممكن أن تجعل حمامك الصغير مفتوح على الحديقة الخلفية أو الفناء، للتغلب على ضيق مساحته.

14. حائط رخامي

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الرخام يمتاز بألوانه الطبيعية الهادئة التى تساعد في صنع روح مميزة للحمام، كما أنه يعطي فخامة لا مثيل لها.

15. الطوب بدون تكسية!

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

هذا الحمام يقع في زاوية واضحة من المنزل، ولكن بفضل المزيج الغريب من قوالب الطوب والحائط الأسمنتي بالإضافة إلى بلاط الهيدروليك في الأرضية، كدنا ننسى أن هذا الحمام صغير!.

16. خطوط انسيابية

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الخطوط الانسيابية والمنحنيات في الحائط الجانبي للحمام أعطت شعور وهمي باتساع الفراغ، يا لها من حيلة ذكية!

17.الكثير من الأخشاب

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

لا ننكر أن الحمام مازال ضيق، ولكن التواجد وسط كل هذه الأخشاب والطبيعة يجعلك تشعر بدفء وراحة لا مثيل لها.

18. ألوان مبهجة

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

نجد هنا أن حائط السيراميك المزخرف بألوان مبهجة أعطى الحمام شعوراً بالرحابة.

19. حائط المرآة

Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms حمام
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

هذا الحمام يستحق جائزة للإبداع، نرى فيه أكثر من فكرة للتغلب على ضيق المساحة بطريقة سلسة ومريحة، حيث اللون الأبيض للحوائط، والمرايا الكبيرة لتعزيز انتشار الضوء والشعور بالرحابة،كل هذا بجانب الديكور الرائع على شكل شجرة لترتيب ورق المناديل!.

20. ألوان محايدة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

وفي النهاية، لا داعي للحيرة عند اختيار ديكورات الحمام الصغير، فبمجرد اجتماع الألوان المحايدة مع التصميم الجيد والبسيط، ستحصل على حمام مثالي وأكثر اتساعاً.

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