20 حمام صغير جداً سيلهمك بالأفكار لتجديد حمامك!

قد يصاب البعض بالحيرة عند اختيار التصميم المناسب لحمامهم الصغيربسبب ضيق الفراغ، كما يظن البعض الآخر أن الحمام الصغير لا يمكن أن يكون مريحاً أو جميلاً. ولكننا اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من أجمل الحمامات الصغيرة من تصميم أكبر خبراء الديكور على مستوى العالم، والتى ستلهمنا بالأفكار لتجديد الحمامات الصغيرة بصورة أنيقة بدون إهمال أي جزء منه.
جو الحمام العام يشع بالنعومة والراحة، بفضل تصميم الحوض على شكل شمعة ضخمة ذات إضاءة دافئة، مع وضع شمعة أخرى صغيرة كديكور متناغم.
ساعدت هذه الخزانات ذات الألوان المتعددة والمرتبة بطريقة أنيقة، في الحفاظ على نظام الحمام وجعله يتسع للكثير من الأغراض.
اللونين الأبيض والرمادي معروفين برقيهم المعهود، وهنا نجد أن تقسيم حوائط الحمام إلى اللونين الأبيض والرمادي أدي إلى خلق خداع بصري يوحي باتساع الحمام.
الخطوط البسيطة والألوان الهادئة سمحت لهذا الحمام الصغير أن يبدو أكثر اتساعاً، ولا نغفل البلاط الهيدروليكي في الأرضية والذي عزز جمال الحمام.
طلاء حوائط غرف المنزل بطلاء خاص يشبة سبورة الحائط من صيحات الموضة التى انتشرت ولاقت رواجاً كبيراً، وهنا نجد استخدام هذا الطلاء في الحمام الصغير لإعطائه شخصية مميزة.
تنوع الخامات والألوان في الحمام أكسبه ثراء بصري، ونجد هذا التنوع في الأخشاب على الحوائط مع البورسلين الأبيض في التجهيزات والبلاط المنقوش في الأرضية.
نرى هنا فكرة أخرى وهي وضع كابينة استحمام في زاوية الحمام والتى تعد من الأفكار الذكية لاستغلال كل إنش في المكان.
تم تغطية ركن هذا الحمام بطلاء مميز يشبة الحديد المؤكسد والذي أعطى لمسة جريئة وعصرية للحمام.
لاشك أن الفسيفساء تجعل الحمامات الصغيرة أكثر إثارة وجمال مثل هذا الحمام بدرجات الأزرق الذي يجلب روح الشاطي للمكان.
اعتماد اللون الأبيض في الحوائط من الحيل المعروفة لجعل الفراغ يبدو أكثر اتساع،ولكنه قد يؤدي إلى الشعور بالرتابة إذا اسيء استخدامه، لذا نجد هنا أن المصمم قد بأرضيات بلون رمادي مزرق من أجل كسر رتابة الأبيض.
تعطي الإضاءة المثالية اتساع ملحوظ للأماكن الضيقة، وفي الصورة نجد أن الإضاءة الطبيعية الجيدة أعطت شعوراً بجمال الحمام وتغلبت على ضيق مساحته.
الأخشاب باللون الفاتح من أجمل الديكورات التى تناسب الحمامات الضيقة لأنها تعطي دفء طبيعي للمكان كما تساعد بلونها الفاتح في التغلب على ضيق المساحة.
إذا كان تكوين المنزل يسمح، فمن الممكن أن تجعل حمامك الصغير مفتوح على الحديقة الخلفية أو الفناء، للتغلب على ضيق مساحته.
الرخام يمتاز بألوانه الطبيعية الهادئة التى تساعد في صنع روح مميزة للحمام، كما أنه يعطي فخامة لا مثيل لها.
هذا الحمام يقع في زاوية واضحة من المنزل، ولكن بفضل المزيج الغريب من قوالب الطوب والحائط الأسمنتي بالإضافة إلى بلاط الهيدروليك في الأرضية، كدنا ننسى أن هذا الحمام صغير!.
الخطوط الانسيابية والمنحنيات في الحائط الجانبي للحمام أعطت شعور وهمي باتساع الفراغ، يا لها من حيلة ذكية!
لا ننكر أن الحمام مازال ضيق، ولكن التواجد وسط كل هذه الأخشاب والطبيعة يجعلك تشعر بدفء وراحة لا مثيل لها.
نجد هنا أن حائط السيراميك المزخرف بألوان مبهجة أعطى الحمام شعوراً بالرحابة.
هذا الحمام يستحق جائزة للإبداع، نرى فيه أكثر من فكرة للتغلب على ضيق المساحة بطريقة سلسة ومريحة، حيث اللون الأبيض للحوائط، والمرايا الكبيرة لتعزيز انتشار الضوء والشعور بالرحابة،كل هذا بجانب الديكور الرائع على شكل شجرة لترتيب ورق المناديل!.
وفي النهاية، لا داعي للحيرة عند اختيار ديكورات الحمام الصغير، فبمجرد اجتماع الألوان المحايدة مع التصميم الجيد والبسيط، ستحصل على حمام مثالي وأكثر اتساعاً.