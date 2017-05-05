17 فكرة ديكورية تجعل الغرف أجمل من المجلات!

عندما نتصفح مجلات الموضة ونشاهد الغرف المختلفة، تأسرنا الديكورات الفريدة ونظن أنها صعبة المنال. وقد نظن أن الحصول على منزل أنيق وجميل يحتاج إلى ميزانية باهظة، ولكننا هنا اليوم لنؤكد أنه بإمكانك الحصول على منزل رائع بدون تعقيدات أو تكبد المزيد من المصاريف.
فإذا كنت تقوم بتصميم منزلك الجديد أو تود تجديد منزل، فتابع أفكار اليوم لتجعل منزلك أجمل من المجلات!
نقصد بهذا التفكير في المنطقة التى ستقع عليها أعين الزائرين لأول وهلة عند دخولهم المنزل،بحيث تكون منطقة واضحة ومرئية بسهولة، ثم نقوم بالاهتمام بها وبما حولها. بحيث نقوم بتعزيزها بالديكورات اللافتة والمميزة، وذلك حتى لا تصب اهتمامك على ركن مخفى أو بعيد عن النظر ولا يراه الزوار فيضيع مجهودك الذي بذلته.
من مميزات ضوء النهار هو إبراز جمال الغرفة بتفاصيلها الحقيقية دون تغيير، على عكس الإضاءة الصناعية التى قد تغير أحياناً كثيرة من ألوان الغرفة ومن مظهرها العام. ولهذا السبب ينصحنا الخبراء بعدم التخلى عن النوافذ مهما توفرت وسائل التهوية الأخرى، بل الإهتمام بها وبتصميمها الخارجي من خلال الإطارات ذات الأشكال الراقية والستائر بأنواعها المختلفة،وذلك لجمال الإضاءة الطبيعية وفوائد آشعة الشمس في محاربة الجراثيم.
تتميز الغرف التى تظهر في المجلات بكونها غير تقليدية، وهو ما نحصل عليه في منزلنا من خلال الاستعانه باللوحات الفنية الغريبة أو الجريئة التى تلفت الانتباه وتعبر عن الذوق الفريد لأصحاب المنزل.
تشتهر الغرف المعروضة في المجلات بديكوراتها التى تحمل رسائل إيجابية أو رومانسية، سواء كانت هذه العبارات مكتوبة على الحائط مباشرة أو مطبوعة على لوحة ذات إطار رقيق.
في المنازل التى تتبع الفراغ المفتوح علينا توفير إضاءة صناعية جيدة لإبراز تفاصيل المكان وتجنب وجود بعض الأركان المظلمة، لذا اقتنى ثريا فاخرة ذات إضاءة قوية لتشمل جميع أجزاء الغرفة بإنارتها.
في المنازل الحديثة على الأنماط الصناعية أو المينيمالية تصبح اللمسات الشبابية والمرحة لا غني عنها، لذا اطلق العنان لخيالك ولا تتردد في استخدام ما يعجبك من ملصقات أو رسومات الحائط مثل هذا الحائط الذي يحتوى على رجل يقفز من أعلى قطعة الأثاث الموجودة في الغرفة!.
المرايا المتوسطة والكبيرة في الحجم تساعد في تعزيز الأناقة وانتشار الضوء بالمكان، كما أنها ديكور رائع ويزيد من مساحة الغرفة مما يجعل المكان متألق وكأنه على إحدى أغلفة المجلات.
اللوحات تفعل أكثر مما يعتقد الكثير، فهي الحل المثالي لأي غرفة تفتقر إلى الجمال. فوضع لوحة كبيرة تحتوى على رسومات لافتة أو زخارف عتيقة تكسب المكان ملامح لشخصية مميزة.
كل منا لدية هواية أو رياضة مفضلة، لا بأس في التعبير عنها على جدران غرفتك من خلال الإطارات أيضاً، لتشعر وكأنك تعيش في بيئة قريبة إلى قلبك.
تنوع الخامات في الغرفة يعطي مظهر غني ومثالي، وهو ما يساعد في لفت الأنظار. لذا نرشح لك دائما استخدام الخامات المتنوعة والمنسوجات المختلفة في الملمس والنقشات لتبدو الغرفة أكثر حيوية مثل الغرف التى نراها في مجلات الديكور.
إذا أردت منزلاًعلى أحدث صيحات الموضة، عليك اقتناء بعض الاكسسوارات المعدنية في المنزل مع بعض قطع الأثاث المطلية بالمعدن لتعزيز أناقته.
لا تنس استغلال أركان منزلك من خلال وضع كراسي مريحة وبعض النباتات الرقيقة، مع تعليق لوحة مميزة وتسليط الإضاءة عليها.
إذا سنحت لك الفرصة لتغيير كراسي غرفة المعيشة بكراسي أخرى جديدة، يمكنك اختيار كراسي ذات شكل ولون مختلف عن الأريكة لإنتاج غرفة مميزة.
اهتمامك بطاولة القهوة لا يجب أن يكون ثانوياً، وذلك لما تحدثه من فارق كبير في المظهر العام للغرفة. كما أن اختيارك لطاولة القهوة بالشكل والحجم المناسب يغنيك عن شراء أكثر من طاولة لا تلبي احتياجاتك.
لا تخجل من الاستعانة بالكثير من الألوان ، ولا تخشى اللمسات الطفولية في المكان، وتأكد أنك ستترك انطباع مميز في ذاكرة كل من يزورك.
أصبحت العملية هي المقصد الرئيسي لكافة الديكورات العصرية، فإن كنت تمتلك دراجة هوائية تستخدمها من حين لآخر، فلست مجبر على تركها في الجراج أو الفناء بعد الآن ولكن يمكنك تعليقها على الحائط بجانب مدخل المنزل بمنتهى الأريحية ليصبح منزلك بهذا شبيه بالمنازل المعروضة في المجلات!.