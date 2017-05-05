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17 فكرة ديكورية تجعل الغرف أجمل من المجلات!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
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عندما نتصفح مجلات الموضة ونشاهد الغرف المختلفة، تأسرنا الديكورات الفريدة ونظن أنها صعبة المنال. وقد نظن أن الحصول على منزل أنيق وجميل يحتاج إلى ميزانية باهظة، ولكننا هنا اليوم لنؤكد أنه بإمكانك الحصول على منزل رائع بدون تعقيدات أو تكبد المزيد من المصاريف.

فإذا كنت تقوم بتصميم منزلك الجديد أو تود تجديد منزل، فتابع أفكار اليوم لتجعل منزلك أجمل من المجلات!

1. تحديد مركز الاهتمام

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

نقصد بهذا التفكير في المنطقة التى ستقع عليها أعين الزائرين لأول وهلة عند دخولهم المنزل،بحيث تكون منطقة واضحة ومرئية بسهولة، ثم نقوم بالاهتمام بها وبما حولها. بحيث نقوم بتعزيزها بالديكورات اللافتة والمميزة، وذلك حتى لا تصب اهتمامك على ركن مخفى أو بعيد عن النظر ولا يراه الزوار فيضيع مجهودك الذي بذلته.

2. أعطِ النوافذ حقها من الاهتمام

PROYECTOS, FLAM RUGS FLAM RUGS غرفة المعيشة
FLAM RUGS

FLAM RUGS
FLAM RUGS
FLAM RUGS

من مميزات ضوء النهار هو إبراز جمال الغرفة بتفاصيلها الحقيقية دون تغيير، على عكس الإضاءة الصناعية التى قد تغير أحياناً كثيرة من ألوان الغرفة ومن مظهرها العام. ولهذا السبب ينصحنا الخبراء بعدم التخلى عن النوافذ مهما توفرت وسائل التهوية الأخرى، بل الإهتمام بها وبتصميمها الخارجي من خلال الإطارات ذات الأشكال الراقية والستائر بأنواعها المختلفة،وذلك لجمال الإضاءة الطبيعية وفوائد آشعة الشمس في محاربة الجراثيم.

3. اللوحات الغريبة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتميز الغرف التى تظهر في المجلات بكونها غير تقليدية، وهو ما نحصل عليه في منزلنا من خلال الاستعانه باللوحات الفنية الغريبة أو الجريئة التى تلفت الانتباه وتعبر عن الذوق الفريد لأصحاب المنزل.

4. تعليق بعض العبارات الإيجابية

Casa Gallo de la Torre , Guadalajara , DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

تشتهر الغرف المعروضة في المجلات بديكوراتها التى تحمل رسائل إيجابية أو رومانسية، سواء كانت هذه العبارات مكتوبة على الحائط مباشرة أو مطبوعة على لوحة ذات إطار رقيق.

5. ثريا فاخرة

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة المعيشة
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

   في المنازل التى تتبع الفراغ المفتوح علينا توفير إضاءة صناعية جيدة لإبراز تفاصيل المكان وتجنب وجود بعض الأركان المظلمة، لذا اقتنى ثريا فاخرة ذات إضاءة قوية لتشمل جميع أجزاء الغرفة بإنارتها.

6. إضافة لمسات المرح

Hares Select, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في المنازل الحديثة على الأنماط الصناعية أو المينيمالية تصبح اللمسات الشبابية والمرحة لا غني عنها، لذا اطلق العنان لخيالك ولا تتردد في استخدام ما يعجبك من ملصقات أو رسومات الحائط مثل هذا الحائط الذي يحتوى على رجل يقفز من أعلى قطعة الأثاث الموجودة في الغرفة!.

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7. الانعكاسات لتعزيز الضوء والأناقة

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch غرفة المعيشة خشب Wood effect
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

المرايا المتوسطة والكبيرة في الحجم تساعد في تعزيز الأناقة وانتشار الضوء بالمكان، كما أنها ديكور رائع ويزيد من مساحة الغرفة مما يجعل المكان متألق وكأنه على إحدى أغلفة المجلات.

8. لوحة ذات شخصية مميزة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اللوحات تفعل أكثر مما يعتقد الكثير، فهي الحل المثالي لأي غرفة تفتقر إلى الجمال. فوضع لوحة كبيرة تحتوى على رسومات لافتة أو زخارف عتيقة تكسب المكان ملامح لشخصية مميزة.

9. دع الشغف ينبض بالمكان

DLLL, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة المعيشة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

كل منا لدية هواية أو رياضة مفضلة، لا بأس في التعبير عنها على جدران غرفتك من خلال الإطارات أيضاً، لتشعر وكأنك تعيش في بيئة قريبة إلى قلبك.

10. الخامات المتنوعة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة المعيشة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

تنوع الخامات في الغرفة يعطي مظهر غني ومثالي، وهو ما يساعد في لفت الأنظار. لذا نرشح لك دائما استخدام الخامات المتنوعة والمنسوجات المختلفة في الملمس والنقشات لتبدو الغرفة أكثر حيوية مثل الغرف التى نراها في مجلات الديكور.

11. أضف المعادن إلى منزلك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا أردت منزلاًعلى أحدث صيحات الموضة، عليك اقتناء بعض الاكسسوارات المعدنية في المنزل مع بعض قطع الأثاث المطلية بالمعدن لتعزيز أناقته.

12. ركن خاص

Rosaleda Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design غرفة المعيشة
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

لا تنس استغلال أركان منزلك من خلال وضع كراسي مريحة وبعض النباتات الرقيقة، مع تعليق لوحة مميزة وتسليط الإضاءة عليها.

13. كراسي بألوان مختلفة

Sala de estar para músico, MRamos MRamos غرفة المعيشة نحاس/برونز Turquoise
MRamos

MRamos
MRamos
MRamos

إذا سنحت لك الفرصة لتغيير كراسي غرفة المعيشة بكراسي أخرى جديدة، يمكنك اختيار كراسي ذات شكل ولون مختلف عن الأريكة لإنتاج غرفة مميزة.

14. طاولة القهوة ليست ثانوية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

اهتمامك بطاولة القهوة لا يجب أن يكون ثانوياً، وذلك لما تحدثه من فارق كبير في المظهر العام للغرفة. كما أن اختيارك لطاولة القهوة بالشكل والحجم المناسب يغنيك عن شراء أكثر من طاولة لا تلبي احتياجاتك.

15. المزيد من الألوان

interiorismo, casa.nova interiorismo casa.nova interiorismo غرفة المعيشة
casa.nova interiorismo

casa.nova interiorismo
casa.nova interiorismo
casa.nova interiorismo

لا تخجل من الاستعانة بالكثير من الألوان ، ولا تخشى اللمسات الطفولية في المكان، وتأكد أنك ستترك انطباع مميز في ذاكرة كل من يزورك.

16. استخدم الدراجة في الديكور!

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO غرفة المعيشة
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

أصبحت العملية هي المقصد الرئيسي لكافة الديكورات العصرية، فإن كنت تمتلك دراجة هوائية تستخدمها من حين لآخر، فلست مجبر على تركها في الجراج أو الفناء بعد الآن ولكن يمكنك تعليقها على الحائط بجانب مدخل المنزل بمنتهى الأريحية ليصبح منزلك بهذا شبيه بالمنازل المعروضة في المجلات!.

17.استخدم لونك المفضل

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

الغرق في رتابة الألوان المحايدة أمر شائع لا نحبذه، ويمكنك الهرب من ذلك من خلال استغلال لونك المفضل في إضافة لمستك الشخصية على المكان، من خلال اعتماده في بعض الوسائد والستائر أو السجاد. ليصبح المكان أكثر راحة وحيوية.

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