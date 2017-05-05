30 فكرة لإضاءة داخل وخارج المنزل بطريقة متألقة

للإضاءة أهمية كبيرة عند تصميم المنزل، سواء كانت الإضاءة الداخلية أو الخارجية للمنزل، على الحوائط أو في السقف. فأهمية الإضاءة لا تكمن فقط في الرؤية عند غروب الشمس أو لمنع الإنزلاق عن السلالم أو الأرضيات الغير مستوية، بل لها أهمية ديكورية قد تحول مظهر المنزل تماماً إلى الأفضل.

ومع الإضاءة الناجحة يمكنك تسليط الأنظار نحو القطع الديكورية الفنية في منزلك مثل دولاب الفضيات أو التمائيل الأنيقة أو الصور الشخصية وغيرها من الديكورات، كما أنك تستطيع التحكم في المناخ السائد على المكان من خلالها، فنجد أن الإضاءة الخافتة تهديء الأعصاب والإضاءة الملونة تثير المرح والعفوية في المكان وهكذا.

واليوم أحضرنا لكم 30 فكرة مختلفة للإضاءة الداخلية والخارجية للمنزل، يمكنك اقتباسها بسهولة للحصول على منزل متألق باستمرار!…