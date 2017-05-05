30 فكرة لإضاءة داخل وخارج المنزل بطريقة متألقة

للإضاءة أهمية كبيرة عند تصميم المنزل، سواء كانت الإضاءة الداخلية أو الخارجية للمنزل، على الحوائط أو في السقف. فأهمية الإضاءة لا تكمن فقط في الرؤية عند غروب الشمس أو لمنع الإنزلاق عن السلالم أو الأرضيات الغير مستوية، بل لها أهمية ديكورية قد تحول مظهر المنزل تماماً إلى الأفضل.
ومع الإضاءة الناجحة يمكنك تسليط الأنظار نحو القطع الديكورية الفنية في منزلك مثل دولاب الفضيات أو التمائيل الأنيقة أو الصور الشخصية وغيرها من الديكورات، كما أنك تستطيع التحكم في المناخ السائد على المكان من خلالها، فنجد أن الإضاءة الخافتة تهديء الأعصاب والإضاءة الملونة تثير المرح والعفوية في المكان وهكذا.
واليوم أحضرنا لكم 30 فكرة مختلفة للإضاءة الداخلية والخارجية للمنزل، يمكنك اقتباسها بسهولة للحصول على منزل متألق باستمرار!…
للترحيب بالضيوف ابتداءً من فناء منزلك، يمكن الاستعانة بسلسلة من المصابيح موزعة بطريقة عشوائية صعودا وهبوطا على الحائط، مما جعل الجدران تبدوكأنها منحوتة بطريقة فنية.
تجاويف السقف أو بيوت النور كما نطلق عليها في مصر من أشهر ديكورات السقف في الآونه الأخيرة، والتى يمكن استغلالها في نواحي كثيرة بالمنزل. وفي هذه الغرفة الملحقة نرى الاستعانة بالإضاءة الغير مباشرة من خلال بيوت النور، والتى أتاحت تكامل بصري بين ألغرفة وبقية الفراغ.
بالرغم من بساطة عناصر الإضاءة المستخدمه، إلا أن الجمال يكمن في طريقة توزيعها بصورة متساوية على جوانب المنزل، وعلى خط مستقيم مما يوحى بالمثالية والكمال.
لأول وهلة تظن أنها قطعة ديكورية فريدة من النحاس المشغول، ولكنها أيضاً مصباح ينير الغرفة بطريقة هادئة وغير مباشرة من أجل الشعور بالمزيد من الإسترخاء.
في هذا المدخل نرى استخدام الألوان في الإضاءة، مع طريقة غير تقليدية في تسليطها على الجدران مما يجعلها تبدو كعمل فني رائع. الألوان تضفي المرح والبهجة على كل شيء،أليس كذلك؟.
الإضاءة الغير مباشرة مريحة أكثر للعين والأعصاب، ويمكن استخدامها لإضاءة غرفة بالكامل من خلال فكرة السقف المعلق. حيث يمكن إخفاء المصابيح ورائه، مما يعطي الضوء المزيد من النقاء والهدوء.
يمكن أيضاً اختيار ألوان الإضاءة لتتناسب مع ألوان الأثاث لتبدو الغرفة متناسقة مثل الصورة..
من الرائع تزويد المطبخ بأكثر من وسيلة للإضاءة، وذلك لطبيعة المطبخ الخاصة التى تحتاج إلى إضاءة جيدة على الدوام. فعلى سبيل المثال يمكن وضع الإضاءة أعلى الخزائن وأعلى سطح العمل والموقد وأيضاً عند الجزء السفلي للخزانات. وفي الصورة نجد مطبخ ذو إضاءة مميزة من جوانب السقف بالإضافة إلى السبوت لايت في السقف نفسه.
إضاءة السلم الجيدة شرط أساسي لسلامة أفراد الأسرة، ولكن المصمم في هذا المنزل لم ترضيه الإضاءة التقليدية للسلم وأراد أن يعطي درجات السلم اهتماماً خاصاً من خلال تسليط النور عليها من إضاءة رقيقة مثبتة على مستوى منخفض من الجدار.
نواجة مشكلة الظلال في الممرات الضيقة ذات الإضاءة القادمة من السقف، ولحل هذه المشكلة استخدم المصمم إضاءة مزدوجة على جوانب الممر، مما أتاح إنارة السقف والأرضية بدون حدوث ظلال وخيالات عند السير في الممر، بالإضافة إلى الأجواء الخفيفة التى أعطتها الإضاءة للممر.
مرايا هذا الحمام ليست عادية كما أنها غير ملتصقة تماماً بالحائط، ولكن يقع خلفها مصباح علوى وآخر سفلي لإضاءة الحوض من خلال التجاويف المصنوعة فيها، هل أعجبتك هذه الفكرة؟
يمكن تطبيق أكثر من فكرة للإضاءة معاً من أجل مظهر لافت للغرفة، وفي هذه الغرفة نرى استخدام إضاءة ملونة في منتصف السقف المعلق كديكور مميز.
نجد في هذا الحمام صورة مثالية للتصميم الجيد، حيث الحوائط الداكنه مع النور القادم من حواف السقف التى تصنع تدرج لوني يثير الإعجاب.
غرف التلفاز تحتاج لإضاءة خاصة من أجل الحفاظ على أعصاب العين، كما أن الإضاءة المباشرة قد تنعكس على سطح التلفاز وتعيق الاستمتاع بأفلامك المفضلة، لذا فالإضاءة الغير مباشرة هي الأنسب لموازنة الأجواء.
تنوعت الإضاءة في هذه الغرفة وهو ما ساعد في إبراز كافة تفاصيلها المنتقاة بعناية!.
في الصورة يتضح المستوى المناسب لوضع مصباح الحائط أو الأبليك لمنع مضايقة العين، ولإتمام الأناقة استعن بزوج من الشمعدانات الفضية اللامعة.
فجوة دائرية مضاءة بنور ملون مع مصباح معدني على شكل كرة يجعل الأنظار كلها تتجه نحو السقف.
من يرى السلم في الصورة يظن أن درجاته طائرة ولكنها في الحقيقة مثبتة من خلال زجاج شفاف مقوى، وبالطبع سلم فريد كهذا كان لابد له من إضاءة مميزة عند جوانبه.
غرفة السفرة ذات طابع عصري بعيد عن الرسمية والرتابة، فنجد استخدام مقعد أو بنش بدلاً من الكراسي لطاولة السفرة، لذا جائت الإضاءة الغير مباشرة من جوانب السقف مناسبة تماماً للنمط السائد بالغرفة.
استخدم هنا المصمم طريقة جريئة لإضاءة المكان، من خلال خط مضيء على امتداد السقف حتى نهايته تشعر وكأنه يقودك إلى مكان ما!.
وضع الثريا في تجويف دائري مضاء بالسقف هي فكرة رائعة لإبراز تفاصيلها على أكمل وجه.
هناك مصابيح ذات تقنية حديثة تتيح تغيير اللون كل مدة زمنية، وهو ما يكسب المكان لمسة من الإثارة والحيوية.
ساعدت الإضاءة على خلق مناخ صحي ومشجع للطبخ في هذا المطبخ العملى ذو النمط الحداثي.
إذا أردت لفت الأنظار إلى لوحة ما أو قطعة فنية فريدة في منزلك، فإن أفضل ما تفعله هو الاستعانة بالإضاءة لتسليط النور عليها وبالتالي تلفت الانتباه بدون أن تتكلم!
نرى هنا فكرة رائعة لإضاءة منطقة الدش في الحمام بدون أن تصل المياه إلى مصدر الضوء وتسبب المشاكل.
وضع الإضاءة بطريقة انسيابية أو على شكل منحنيات، يعطي لمسة مبتكرة ويجعل صعود السلم تجربة ممتعة!.
في الفراغ المفتوح تظهر الرغبة في الفصل الغير مباشر بين الغرف، ويأتي هنا دور ثريا السقف التى تتدلى على ارتفاع قريب من السفرة لتسليط الضوء عليها وتحديد منطقة السفرة بطريقة أنيقة كما نرى في الصورة هنا.
رفوف الحمام المصنوعة داخل تجويف بالحائط، تحتاج إلى إضاءة جيدة للحفاظ على ترتيب الأغراض باستمرار.
في المنازل التى تحتوى على منطقة اجتماعية ذات ارتفاع مضاعف، لا يمكن الإكتفاء بالإضاءة السفلية ولكن يجب اعتماد ثريا كبيرة أو مصابيح مناسبة معها.
أولاً: زوج من المصابيح الأرضية الفريدة.
ثانياً: مصابيح عمودية
ثالثاً: فوانيس الحدائق بشكلها العصري والجديد كما في الصورة تعد من أجمل الأفكار لإضاءة المنزل الخارجية.