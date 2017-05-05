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30 فكرة لإضاءة داخل وخارج المنزل بطريقة متألقة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Villa Frankreich, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونة أو شرفة
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للإضاءة أهمية كبيرة عند تصميم المنزل، سواء كانت الإضاءة الداخلية أو الخارجية للمنزل، على الحوائط أو في السقف. فأهمية الإضاءة لا تكمن فقط في الرؤية عند غروب الشمس أو لمنع الإنزلاق عن السلالم أو الأرضيات الغير مستوية، بل لها أهمية ديكورية قد تحول مظهر المنزل تماماً إلى الأفضل.

ومع الإضاءة الناجحة يمكنك تسليط الأنظار نحو القطع الديكورية الفنية في منزلك مثل دولاب الفضيات أو التمائيل الأنيقة أو الصور الشخصية وغيرها من الديكورات، كما أنك تستطيع التحكم في المناخ السائد على المكان من خلالها، فنجد أن الإضاءة الخافتة تهديء الأعصاب والإضاءة الملونة تثير المرح والعفوية في المكان وهكذا.

واليوم أحضرنا لكم 30 فكرة مختلفة للإضاءة الداخلية والخارجية للمنزل، يمكنك اقتباسها بسهولة للحصول على منزل متألق باستمرار!…

1. توزيع ساحر للضوء في المدخل

Villa Frankreich, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونة أو شرفة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

للترحيب بالضيوف ابتداءً من فناء منزلك، يمكن الاستعانة بسلسلة من المصابيح موزعة بطريقة عشوائية صعودا وهبوطا على الحائط، مما جعل الجدران تبدوكأنها منحوتة بطريقة فنية.

2. بيوت النور لإضاءة غير مباشرة

Villa in Saarbrücken, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

تجاويف السقف أو بيوت النور كما نطلق عليها في مصر من أشهر ديكورات السقف في الآونه الأخيرة، والتى يمكن استغلالها في نواحي كثيرة بالمنزل. وفي هذه الغرفة الملحقة نرى الاستعانة بالإضاءة الغير مباشرة من خلال بيوت النور، والتى أتاحت تكامل بصري بين ألغرفة وبقية الفراغ.

3. طريقة أخرى للإضاءة الخارجية

Villa Frankreich, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونة أو شرفة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

بالرغم من بساطة عناصر الإضاءة المستخدمه، إلا أن الجمال يكمن في طريقة توزيعها بصورة متساوية على جوانب المنزل، وعلى خط مستقيم مما يوحى بالمثالية والكمال.

4. إضاءة هادئة لغرفة النوم

"Schramm" Betten, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة نومأسرة نوم
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

لأول وهلة تظن أنها قطعة ديكورية فريدة من النحاس المشغول، ولكنها أيضاً مصباح ينير الغرفة بطريقة هادئة وغير مباشرة من أجل الشعور بالمزيد من الإسترخاء.

5. إضاءة ملونة وانسيابية

Leismann Versicherung, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مساحات تجارية شركات
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

في هذا المدخل نرى استخدام الألوان في الإضاءة، مع طريقة غير تقليدية في تسليطها على الجدران مما يجعلها تبدو كعمل فني رائع. الألوان تضفي المرح والبهجة على كل شيء،أليس كذلك؟.

6. من خلال سقف معلق

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة المعيشة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

الإضاءة الغير مباشرة مريحة أكثر للعين والأعصاب، ويمكن استخدامها لإضاءة غرفة بالكامل من خلال فكرة السقف المعلق. حيث يمكن إخفاء المصابيح ورائه، مما يعطي الضوء المزيد من النقاء والهدوء.

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7. السفرة مع الضوء والألوان

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة السفرة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

يمكن أيضاً اختيار ألوان الإضاءة لتتناسب مع ألوان الأثاث لتبدو الغرفة متناسقة مثل الصورة..

8. إضاءة مثالية للمطبخ

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

من الرائع تزويد المطبخ بأكثر من وسيلة للإضاءة، وذلك لطبيعة المطبخ الخاصة التى تحتاج إلى إضاءة جيدة على الدوام. فعلى سبيل المثال يمكن وضع الإضاءة أعلى الخزائن وأعلى سطح العمل والموقد وأيضاً عند الجزء السفلي للخزانات. وفي الصورة نجد مطبخ ذو إضاءة مميزة من جوانب السقف بالإضافة إلى السبوت لايت في السقف نفسه.

9. إضاءة مختلفة للسلم

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

إضاءة السلم الجيدة شرط أساسي لسلامة أفراد الأسرة، ولكن المصمم في هذا المنزل لم ترضيه الإضاءة التقليدية للسلم وأراد أن يعطي درجات السلم اهتماماً خاصاً من خلال تسليط النور عليها من إضاءة رقيقة مثبتة على مستوى منخفض من الجدار.

10. إضاءة مزدوجة لممر الطابق العلوي

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

نواجة مشكلة الظلال في الممرات الضيقة ذات الإضاءة القادمة من السقف، ولحل هذه المشكلة استخدم المصمم إضاءة مزدوجة على جوانب الممر، مما أتاح إنارة السقف والأرضية بدون حدوث ظلال وخيالات عند السير في الممر، بالإضافة إلى الأجواء الخفيفة التى أعطتها الإضاءة للممر.

11. الإضاءة من خلال المرايا!

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

مرايا هذا الحمام ليست عادية كما أنها غير ملتصقة تماماً بالحائط، ولكن يقع خلفها مصباح علوى وآخر سفلي لإضاءة الحوض من خلال التجاويف المصنوعة فيها، هل أعجبتك هذه الفكرة؟

12. سقف معلق مع إضاءة ملونة

Villa Saarlouis, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة المعيشة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

يمكن تطبيق أكثر من فكرة للإضاءة معاً من أجل مظهر لافت للغرفة، وفي هذه الغرفة نرى استخدام إضاءة ملونة في منتصف السقف المعلق كديكور مميز.

13. فكرة أخرى لإضاءة الحمام

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

نجد في هذا الحمام صورة مثالية للتصميم الجيد، حيث الحوائط الداكنه مع النور القادم من حواف السقف التى تصنع تدرج لوني يثير الإعجاب.

14. غرف التلفاز

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة المعيشة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

غرف التلفاز تحتاج لإضاءة خاصة من أجل الحفاظ على أعصاب العين، كما أن الإضاءة المباشرة قد تنعكس على سطح التلفاز وتعيق الاستمتاع بأفلامك المفضلة، لذا فالإضاءة الغير مباشرة هي الأنسب لموازنة الأجواء.

15. أكثر من فكرة

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة السفرة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

تنوعت الإضاءة في هذه الغرفة وهو ما ساعد في إبراز كافة تفاصيلها المنتقاة بعناية!.

16. المستوى المناسب لمصباح الحائط

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة السفرة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

في الصورة يتضح المستوى المناسب لوضع مصباح الحائط أو الأبليك لمنع مضايقة العين، ولإتمام الأناقة استعن بزوج من الشمعدانات الفضية اللامعة.

17. مصباح بشكل كروي

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

فجوة دائرية مضاءة بنور ملون مع مصباح معدني على شكل كرة يجعل الأنظار كلها تتجه نحو السقف.

18. درجات طائرة

Villa St.Wendel, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

من يرى السلم في الصورة يظن أن درجاته طائرة ولكنها في الحقيقة مثبتة من خلال زجاج شفاف مقوى، وبالطبع سلم فريد كهذا كان لابد له من إضاءة مميزة عند جوانبه.

19. بعيداً عن الرسمية

Villa Saarbrücken, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة السفرة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

غرفة السفرة ذات طابع عصري بعيد عن الرسمية والرتابة، فنجد استخدام مقعد أو بنش بدلاً من الكراسي لطاولة السفرة، لذا جائت الإضاءة الغير مباشرة من جوانب السقف مناسبة تماماً للنمط السائد بالغرفة.

20. اتبع خط الضوء للنهاية!

Wohnstift Reppersberg, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

استخدم هنا المصمم طريقة جريئة لإضاءة المكان، من خلال خط مضيء على امتداد السقف حتى نهايته تشعر وكأنه يقودك إلى مكان ما!.

21. ثريا فاخرة

Wohnstift Reppersberg, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

وضع الثريا في تجويف دائري مضاء بالسقف هي فكرة رائعة لإبراز تفاصيلها على أكمل وجه.

22- مصابيح بألوان متغيرة

Leismann Versicherung, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مساحات تجارية شركات
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

هناك مصابيح ذات تقنية حديثة تتيح تغيير اللون كل مدة زمنية، وهو ما يكسب المكان لمسة من الإثارة والحيوية.

23. ما رأيك في هذا المطبخ؟

Villa Saarbrücken-Güdingen, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

ساعدت الإضاءة على خلق مناخ صحي ومشجع للطبخ في هذا المطبخ العملى ذو النمط الحداثي.

24. إضاءة خاصة

Wohnstift Reppersberg, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

إذا أردت لفت الأنظار إلى لوحة ما أو قطعة فنية فريدة في منزلك، فإن أفضل ما تفعله هو الاستعانة بالإضاءة لتسليط النور عليها وبالتالي تلفت الانتباه بدون أن تتكلم!

25. إضاءة الدش

Villa Saarbrücken-Güdingen, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

نرى هنا فكرة رائعة لإضاءة منطقة الدش في الحمام بدون أن تصل المياه إلى مصدر الضوء وتسبب المشاكل.

26. أضواء انسيابية

Villa in Saarbrücken, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

وضع الإضاءة بطريقة انسيابية أو على شكل منحنيات، يعطي لمسة مبتكرة ويجعل صعود السلم تجربة ممتعة!.

27. تحديد الغرف

Villa L in Saarbrücken , Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

في الفراغ المفتوح تظهر الرغبة في الفصل الغير مباشر بين الغرف، ويأتي هنا دور ثريا السقف التى تتدلى على ارتفاع قريب من السفرة لتسليط الضوء عليها وتحديد منطقة السفرة بطريقة أنيقة كما نرى في الصورة هنا.

28. إضاءة رفوف الحمام

Villa Saarbrücken-Güdingen, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 حمام
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

رفوف الحمام المصنوعة داخل تجويف بالحائط، تحتاج إلى إضاءة جيدة للحفاظ على ترتيب الأغراض باستمرار.

29. إضاءة مزدوجة للارتفاع الشاهق

Loft Saarbrücken, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

في المنازل التى تحتوى على منطقة اجتماعية ذات ارتفاع مضاعف، لا يمكن الإكتفاء بالإضاءة السفلية ولكن يجب اعتماد ثريا كبيرة أو مصابيح مناسبة معها.

30. وفي النهاية نقدم لك تصاميم لإضاءة الحديقة بطريقة مميزة

Outdoor Aussenbeleuchtung von Royal Botania, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونات وشرفاتإضاءة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

أولاً: زوج من المصابيح الأرضية الفريدة.

مصابيح عمودية في الهواء الطلق من أجل أجواء شاعرية

Outdoor Aussenbeleuchtung von Royal Botania, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونات وشرفاتإضاءة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

ثانياً: مصابيح عمودية

الفوانيس بشكلها الجديد!

Outdoor Aussenbeleuchtung von Royal Botania, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 بلكونات وشرفاتإضاءة
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

ثالثاً: فوانيس الحدائق بشكلها العصري والجديد كما في الصورة تعد من أجمل الأفكار لإضاءة المنزل الخارجية.

17 فكرة ديكورية تجعل الغرف أجمل من المجلات!

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