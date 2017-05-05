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35 تصميم ملهم للمطابخ الملونة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مطبخ
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مطبخ مريح وجميل بألوان متناغمة، جملة قصيرة إلا أنها تمثل لنا أمنية كبيرة جدًا من منا لا يحلم بمطبخ بهذه المواصفات، أيًا كان النمط الذي ستختاره كلاسيكي، حديث، ريفي، أو صناعي، في أي نمط منهم يمكنك إضافة ألوان تجعل الغرفة متألقة، يمكن أن تكون هذه الألوان على الجدران، الخزانات، الطاولة، أو الملحقات الأخرى.

يجب ألا تتجاهل الدمج بين الألوان لكن لابد ألا تتناقض مع بعضها البعض، وحتى يمكنك القيام بذلك جمعنا لك 35 فكرة من تصميم خبراء هوميفاي ملهمة للمطابخ الملونة بالتأكيد سترغب في امتلاك غرفة من كل هذه الغرف، سنعرض لك صورهم لكن قبل أي شيء ألقى نظرة على القواعد التي نقدمها لك لتسهيل عملية اختيار هذه الألوان . 

1- لمسة مرحة لمطبخ رصين: 

عندما نقول مطابخ ملونة نحن لا نقصد كرنفال من الألوان لكن نقصد الجمال والانسجام بين الألوان، على سبيل المثال استخدام لون أساسي كاللون الأبيض في الطاولة وعلى أحد الجدران واللون الأزرق في جدار آخر مع أرضية رخامية ملائمة، ستكون النتيجة مطبخ أنيق جدًا وعصري للغاية. 

2- الألوان مرآة لشخصيتك:

الطريقة التي تدرج بها الألوان في مطبخك تعبر عن شخصيتك لذا لابد أن تعلم جيدًا كيف وأين تدرج الألوان، في المطابخ الصغيرة يمكننا ترتيبها بصورة جيدة مع إضاءة ممتازة وأرضية خشبية مع سقف من الطوب ستمتلك وقتها مطبخ مثالي جدًا، في هذه الحالة يمكنك إضافة الألوان في الخزانات أو على أحد الجدران ويجب أن تكون دقيق جدًا في اختيار الألوان . 

3- عند استخدام نغمات محايدة يمكنك إضافة ألوان زاهية:

اللون الرمادي سائد جدًا في المطابخ الحديثة، في هذه الحالة يمكنك الاستعانة بتركيبات الألوان الجديدة في التفاصيل الصغيرة، مثل المزهريات، النباتات الحية أو الصناعية، اللوحات، والأواني وغيرها من الملحقات. 

4- في حالة إنك ستعتمد على مزيج من الألوان: 

مزيج الألوان يجلب لنا الأحساس بالحيوية والبهجة ليس فقط في غرفة المطبخ بل في جميع غرف المنزل لكن لابد من مراعاة بعض القواعد التي يجب مراعاتها في حين اتخاذك لقرار الاعتماد على ألوان معينة مثل الأصفر على سبيل المثال، يٌفضل في هذه الحالة استخدام ظلال من نفس مجموعة الألوان الدافئة مثل الأحمر أو البرتقالي، أما في حالة استخدام اللون الأزرق يستخدم بجانبه ظلال خضراء. 

5- لا تخافوا من تجربة الألوان الجديد: 

في حالة تجربتك لإدراج الألوان في مطبخك يجب أن تكون جريء نوعًا ما وتعتمد على ألوان جديدة غير مستخدمة من قِبل الجميع مثل ألوان الباستيل مع الخشب واللون الأبيض.  

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