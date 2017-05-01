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22 فكرة اقتصادية وبسيطة لتزيين الشرفة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify بلكونة أو شرفة
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تعد الشرفة من الكماليات التي لا يستطيع الكل الاستغناء عنها أو حتى تصميمها بتكاليف عالية، لذلك إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية سيكون لديك حديقة صغيرة أو شرفة كبيرة بما يكفي..

تأكد أنك لا تحتاج بالضرورة لاستثمار أموال كبيرة، حيث يمكنك اللجوء إلى مهندس معماري، يمنحك شكل مميز جديد للمنزل أو الاعتماد ببساطة على ذوقك الشخصي بطريقة مناسبة، لذلك نقدم لك في هذا المقال 22 تصميم من شأنه أن تيغير شكل الشرفة الخاصة بك بالتأكيد.

1. وعاء النباتات

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

فكرة وعاء النباتات تبدو سهلة التنفيذ ومن شأنها أن تعطي نظرة جديدة تمامًا للشرفة الخاص بك! ويمكنك اختيار أي لون من الزهور والأنواع المختلفة من النباتات، وبطبيعة الحال، يمكنك اختيار ما يناسبك من هذه أوعية بما يتضمن بعض اللياقة.

2. منطقة خاصة لتناول طعام الغداء

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA بلكونة أو شرفة
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

أن تكون قادرة على تناول الطعام في الخارج يبدو شيئًا طيبًا للغاية، خاصة وصول فصل الصيف. لذلك، هناك طريقة أخرى لتزيين المساحة الخاصة بك في الهواء الطلق هو تحويلها إلى غرفة طعام في الهواء الطلق. وسوف يقدر ضيوفك ذلك جدًا!

3. استخدام الخشب

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

مزيج من الخضرة والخشب يبدو مثالي دائمًا، كما في هذه الحالة: الخشب يجعل يزيد الفضاء ويميز الترحيب، والحاجز يضمن لك الخصوصية، والنباتات تجعل المكان مليء بالحيوية والبهجة.

4. خيار آخر مع الخشب والنباتات الخضراء

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura بلكونة أو شرفة
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

5. الوسائد

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

مساحة مثل هذه فورًا تجعلك تريد الغوص على تلك الوسائد! انها مريحة جدًا وممتعة. ليس معقد للتنفيذ، حيث قيام اثنين من المنصات، والوسائد في الهواء الطلق، وبعض النباتات وربما سلسلة من الأضواء لخلق جو رائع، فتبدو الشرفة بسيطة ومثيرة للإعجاب، هل هناك أفضل من ذلك؟

6. أثاث حديث

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونات وشرفاتأثاث
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

 إذا كنت تحب الخطوط النظيفة والأشكال البسيطة، التي تهدف إلى التجهيزات الحديثة مثل هذه، وسوف يكون أنيقًا أكثر.

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7. التخييم

CASA DIBERNARDO-VEGNA, FZArch FZArch بلكونة أو شرفة
FZArch

FZArch
FZArch
FZArch

ويبدو أن هذا الفضاء امتدادًا لمنطقة المعيشة من المنزل يتمتع بالتغطية أفقيا ومؤثث إلى بشكل كامل، لضمان أقصى قدر من الراحة.

8. أرجوحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الأرجوحة دائمًا ساحرة! يتم إدراجها في مساحة ملونة ومليئة الوسائد ليبدو المشهد رائع وجميل.

9. إعادة النظر إلى الشعلات

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

مشهد رائع وزو تأشير كبير، حيث يعمل على أضواء النار، مع العناصر الطبيعية القليلة في أجواء هادئة تخلق الألفة والسحر في المكان.

10. تثبيت غطاء

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

الغطاء عنصر من شأنه أن يجعل مساحة الحديقة أكثر ملائمة للعيش، حيث يمكنك أن تقرأ بهدوء، دون أن تعاني كثيرًا من الحرارة، على سبيل المثال.

11. لمسة من الألوان

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo حدائقأثاث
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

الون يعطي كثير الترف إلى الفضاء، لذلك إذا كنت ترغب في تأثير أفضل على البيئة دون استهلاك كثير من الطاقة ودون تكاليف باهظة، عليك اختيار الأثاث واختيار المفروشات الملونة، وهذا يضمن لك النجاح!

12. المساحة المغطاة

Contemporânea e de volumetria imponente, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

تغطية هذه المساحة، ولكنها مفتوحة على الحديقة الخارجية. فهي فكرة لطيفة جدًا لوصف ذلك مع استخدام الألوان الزاهية، سواء بالنسبة للمقاعد أو الجدران!

13. اختيار المواد

REFORMA DE PATIO, MIMESIS INTERIORISMO MIMESIS INTERIORISMO حديقة
MIMESIS INTERIORISMO

MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO
MIMESIS INTERIORISMO

اختيار الطلاء والأرضيات المختلفة للمناطق المختلفة يسمح بتوصيف الخارج بشكل واضح وفعال وبسيط.

14. استخدام الحجارة

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

الحصى هو مادة مثالية لخلق تناقض مع اللون الأخضر في العشب! فهو سهل الترتيب والتكيف مع الاحتياجات المختلفة.

15. لوحة متعددة الأغراض

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo بلكونة أو شرفة
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

إذا كان الفضاء قصيرة، لا يوجد شيء أفضل من لوحة متعددة جيدة كفاصل للخصوصية، ويعطي الدفء، من ألواح الخشب، وأصص النباتات، والتي تجعل الشرفة حية.

16. أضواء وألوان

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz حديقة
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

إذا كنت محبًا للمرح، يمكنك فقط عمل شرفة كهذه والعثور على سلسلة من الأضواء، وبعض كرسي الملونة مع مطابقة الوسائد البسيطة، للحصول على جلسة مثالية,

17. الأبيض والخشب

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA بلكونة أو شرفة
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

 الأبيض والخشب هو مزيج الكلاسيكية الذي يعمل دائمًا من الداخل والخارج!

18. حائط النباتات

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo بيت زجاجي
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo

 قليلًا من الإبداع إذا كنت تريد أن تترك لضيوفك الكلام. ماذا عن هذه الدعامات الخشبية لتزيين الجدران مع النباتات؟ تأثير رائع حقا!

19. الزهور

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الزهور هي الحل الأمثل لأولئك الذين يحبون الألوان والصبر لرعاية النباتات. من المؤكد أن هناك الكثير من العمل وراء شرفة مثل هذه، لكنها بالتأكيد تستحق ذلك!

20. مساحة لحفلات الشواء

Casa LJ , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

أن تكون قادرة على الشواء مع الأصدقاء هو الأفضل! سوف تحتاج إلى تركيب معدات للشواء ومغسلة، ومنضدة طعام بار إن أمكن، للاستمتاع بوقت لا مثيل له.

21. الجذوع

Casa ED, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

الجذوع دائمًا عنصر أنيق جدًا ويمكن اضافته مع النباتات، بحيث يعطي أيضا مساحة من الرومانسية.

22. الاختلافات في الارتفاع لفصل المساحات

Reforma apartamento aconchegante, BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação بلكونة أو شرفة
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação
BF Sustentabilidade, Arquitetura e Iluminação

إنشاء التدرج هو وسيلة رائعة لإعطاء مساحة هوية وقوية وواضحة، لا سيما إذا كانت سوف تكون متمايزة عن البقية حتى على مستوى المواد.

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