22 فكرة اقتصادية وبسيطة لتزيين الشرفة

تعد الشرفة من الكماليات التي لا يستطيع الكل الاستغناء عنها أو حتى تصميمها بتكاليف عالية، لذلك إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية سيكون لديك حديقة صغيرة أو شرفة كبيرة بما يكفي..

تأكد أنك لا تحتاج بالضرورة لاستثمار أموال كبيرة، حيث يمكنك اللجوء إلى مهندس معماري، يمنحك شكل مميز جديد للمنزل أو الاعتماد ببساطة على ذوقك الشخصي بطريقة مناسبة، لذلك نقدم لك في هذا المقال 22 تصميم من شأنه أن تيغير شكل الشرفة الخاصة بك بالتأكيد.