22 فكرة اقتصادية وبسيطة لتزيين الشرفة

تعد الشرفة من الكماليات التي لا يستطيع الكل الاستغناء عنها أو حتى تصميمها بتكاليف عالية، لذلك إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية سيكون لديك حديقة صغيرة أو شرفة كبيرة بما يكفي..
تأكد أنك لا تحتاج بالضرورة لاستثمار أموال كبيرة، حيث يمكنك اللجوء إلى مهندس معماري، يمنحك شكل مميز جديد للمنزل أو الاعتماد ببساطة على ذوقك الشخصي بطريقة مناسبة، لذلك نقدم لك في هذا المقال 22 تصميم من شأنه أن تيغير شكل الشرفة الخاصة بك بالتأكيد.
فكرة وعاء النباتات تبدو سهلة التنفيذ ومن شأنها أن تعطي نظرة جديدة تمامًا للشرفة الخاص بك! ويمكنك اختيار أي لون من الزهور والأنواع المختلفة من النباتات، وبطبيعة الحال، يمكنك اختيار ما يناسبك من هذه أوعية بما يتضمن بعض اللياقة.
أن تكون قادرة على تناول الطعام في الخارج يبدو شيئًا طيبًا للغاية، خاصة وصول فصل الصيف. لذلك، هناك طريقة أخرى لتزيين المساحة الخاصة بك في الهواء الطلق هو تحويلها إلى غرفة طعام في الهواء الطلق. وسوف يقدر ضيوفك ذلك جدًا!
مزيج من الخضرة والخشب يبدو مثالي دائمًا، كما في هذه الحالة: الخشب يجعل يزيد الفضاء ويميز الترحيب، والحاجز يضمن لك الخصوصية، والنباتات تجعل المكان مليء بالحيوية والبهجة.
مساحة مثل هذه فورًا تجعلك تريد الغوص على تلك الوسائد! انها مريحة جدًا وممتعة. ليس معقد للتنفيذ، حيث قيام اثنين من المنصات، والوسائد في الهواء الطلق، وبعض النباتات وربما سلسلة من الأضواء لخلق جو رائع، فتبدو الشرفة بسيطة ومثيرة للإعجاب، هل هناك أفضل من ذلك؟
إذا كنت تحب الخطوط النظيفة والأشكال البسيطة، التي تهدف إلى التجهيزات الحديثة مثل هذه، وسوف يكون أنيقًا أكثر.
ويبدو أن هذا الفضاء امتدادًا لمنطقة المعيشة من المنزل يتمتع بالتغطية أفقيا ومؤثث إلى بشكل كامل، لضمان أقصى قدر من الراحة.
الأرجوحة دائمًا ساحرة! يتم إدراجها في مساحة ملونة ومليئة الوسائد ليبدو المشهد رائع وجميل.
مشهد رائع وزو تأشير كبير، حيث يعمل على أضواء النار، مع العناصر الطبيعية القليلة في أجواء هادئة تخلق الألفة والسحر في المكان.
الغطاء عنصر من شأنه أن يجعل مساحة الحديقة أكثر ملائمة للعيش، حيث يمكنك أن تقرأ بهدوء، دون أن تعاني كثيرًا من الحرارة، على سبيل المثال.
الون يعطي كثير الترف إلى الفضاء، لذلك إذا كنت ترغب في تأثير أفضل على البيئة دون استهلاك كثير من الطاقة ودون تكاليف باهظة، عليك اختيار الأثاث واختيار المفروشات الملونة، وهذا يضمن لك النجاح!
تغطية هذه المساحة، ولكنها مفتوحة على الحديقة الخارجية. فهي فكرة لطيفة جدًا لوصف ذلك مع استخدام الألوان الزاهية، سواء بالنسبة للمقاعد أو الجدران!
اختيار الطلاء والأرضيات المختلفة للمناطق المختلفة يسمح بتوصيف الخارج بشكل واضح وفعال وبسيط.
الحصى هو مادة مثالية لخلق تناقض مع اللون الأخضر في العشب! فهو سهل الترتيب والتكيف مع الاحتياجات المختلفة.
إذا كان الفضاء قصيرة، لا يوجد شيء أفضل من لوحة متعددة جيدة كفاصل للخصوصية، ويعطي الدفء، من ألواح الخشب، وأصص النباتات، والتي تجعل الشرفة حية.
إذا كنت محبًا للمرح، يمكنك فقط عمل شرفة كهذه والعثور على سلسلة من الأضواء، وبعض كرسي الملونة مع مطابقة الوسائد البسيطة، للحصول على جلسة مثالية,
الأبيض والخشب هو مزيج الكلاسيكية الذي يعمل دائمًا من الداخل والخارج!
قليلًا من الإبداع إذا كنت تريد أن تترك لضيوفك الكلام. ماذا عن هذه الدعامات الخشبية لتزيين الجدران مع النباتات؟ تأثير رائع حقا!
الزهور هي الحل الأمثل لأولئك الذين يحبون الألوان والصبر لرعاية النباتات. من المؤكد أن هناك الكثير من العمل وراء شرفة مثل هذه، لكنها بالتأكيد تستحق ذلك!
أن تكون قادرة على الشواء مع الأصدقاء هو الأفضل! سوف تحتاج إلى تركيب معدات للشواء ومغسلة، ومنضدة طعام بار إن أمكن، للاستمتاع بوقت لا مثيل له.
الجذوع دائمًا عنصر أنيق جدًا ويمكن اضافته مع النباتات، بحيث يعطي أيضا مساحة من الرومانسية.
إنشاء التدرج هو وسيلة رائعة لإعطاء مساحة هوية وقوية وواضحة، لا سيما إذا كانت سوف تكون متمايزة عن البقية حتى على مستوى المواد.
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