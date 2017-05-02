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10 أفكار مذهلة لمدخل منزلك الراقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
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مدخل المنزل و الديكور المناسب له قد يكون آخر ما نفكر فيه أثناء تصميم أو تجديد منزلنا باعتباره يقع  في الجهة الخارجية التي دائماً تلقى منا اهتماماً أقل؛ و لكن يجب ان نصحح مفاهيمنا سوياً لأن للمدخل أهمية كبيرة في تحديد شخصية الديكور في المنزل  و مدى روعته و هو أيضاً الذي يرسل الإنطباع الأول لكل ضيوفك في زيارتهم إليك، و لهذا سوف نقدم إليكم اليوم مع هوميفاي 10 تصميمات مميزة لمدخل المنزل حتى يكون لائقاً بضيوفك و مجدداً لاعجابك بتصميم منزلك في كل مرة تخرج أو تدخل فيها من و إلى المنزل ..

1- استخدام ستايل المينيمال في تصميم الباب بشكل مبسط مع استخدام التعريشة الخشبية الغير متشابكة بجواره جعلت من المدخل كله مفعم بالتنوع

Casa WW , Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

و كذلك استخدام النباتات في الارضيات قد زادت من اللمسة الطبيعية في المدخل و أضافت الأضواء المسلطة على الجدار شيئاً من السحر على كامل التصميم 

2- الرخام و الخشب و الطوب و النباتات و الزلط كل تلك المكونات متفاعلة تماماً مع بعضها في هذا المدخل الراقي و بمزيج مبهر يصلح لكافة الطرازات

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

لاحظ الاتساع و حرية الحركة في الوسط مما يوحي بالترحاب و جمال التصميم و الزخارف الطبيعية في الجدران قد زادت من تحقيق الثراء في التفاصيل بشكل ملحوظ 

3- استخدمنا هنا الأحجار الطبيعية في تزيين الجدار الأطول في المدخل و المؤدي للباب الذي صمم من الخشب في تضافر مميز بين المكونات الطبيعية

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio منازل
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

و من باب التجديد تم استحداث نصف جدار مصنوع من الخشب ليكون بمثابة حوض لزراعة النباتات الطبيعية الخضراء التي زادت من عنصري الترحيب و الجمال على المدخل و من زاوية أخرى قد استخدم الضوء لإضفاء جو رومانسي على كل التصميم وبالفعل كان تأثيره مبهراً

4- استخدمنا هنا النباتات الاستوائية و الأرضيات الطبيعية من الزلط المصنفر المتداخل في ألوانه لزيادة اللمسة الطبيعية على المدخل

GARDENS, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

5- واجهة المنزل العالية هنا ساعدتنا على تصميم مدخل بانورامي حيث استبدلنا الأخشاب بالزجاج نصف الشفاف حتى يعكس صورة مبسطة من الخارج و الداخل و العكس

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

و بالتالي تم الاعتماد على الخشب لتثبيت تلك الألواح الزجاجية التي جعلت المنزل متفاعل تماماً مع محيطه الخارجي 

6- الطوب و الأضواء الصفراء قصة عشق لا تنتهي في تصميم المداخل و الواجهات لمن يهوى الطرازات الاوروبية القديمة

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

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7- أبرز ما يميز المدخل هي المزهريات الكبيرة التي تستمد جمالها من الحضارات الآسيوية و الشرقية بشكل عام و التي تفاعلت أيضاً مع تصميم عصري للجدران بواسطة الخشب

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

8- بشكل مبسط من الطراز الريفي ياتي هذا المدخل الهاديء ليأسر الأنظار إليه ببساطة جدرانه المصممه بالطوب الأحمر و الإضافات النباتية البسيطة في الأركان

Reinstalling Character and Charm homify شبابيك
homify

Reinstalling Character and Charm

homify
homify
homify

9- استخدام الدرج في المدخل يزيد من شأن التصميم و شكل الواجهة والمنزل بشكل أكثر رقياً

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

الكلاسيكية في استخدام السور الحديدي المطوع والمشكل و المدهون بالأسود جاءت قوية و مثالية بالنظر إلى المحيط الممتليء بالزهور والحياة الطبيعية التي يرغبها الجميع

10- المدخل المتطور في طريقة تصميمه حيث استخدمت فيه اطارات فنية مذهلة تتضائل كثيراً حتى تصل للباب

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

لاحظ المربعات المتصاغرة بداية من الجدار ثم الإطار الخشبي البني ثم الإطار الأبيض ثم إطار الباب الذي يفتح بشكل دائري و ليس مفصلي في تجديد و إبداع مثالي أثر بشكل إيجابي على المدخل 

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تصميم مميز لمدخل منزلك 

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