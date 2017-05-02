10 أفكار مذهلة لمدخل منزلك الراقي

مدخل المنزل و الديكور المناسب له قد يكون آخر ما نفكر فيه أثناء تصميم أو تجديد منزلنا باعتباره يقع في الجهة الخارجية التي دائماً تلقى منا اهتماماً أقل؛ و لكن يجب ان نصحح مفاهيمنا سوياً لأن للمدخل أهمية كبيرة في تحديد شخصية الديكور في المنزل و مدى روعته و هو أيضاً الذي يرسل الإنطباع الأول لكل ضيوفك في زيارتهم إليك، و لهذا سوف نقدم إليكم اليوم مع هوميفاي 10 تصميمات مميزة لمدخل المنزل حتى يكون لائقاً بضيوفك و مجدداً لاعجابك بتصميم منزلك في كل مرة تخرج أو تدخل فيها من و إلى المنزل ..
و كذلك استخدام النباتات في الارضيات قد زادت من اللمسة الطبيعية في المدخل و أضافت الأضواء المسلطة على الجدار شيئاً من السحر على كامل التصميم
لاحظ الاتساع و حرية الحركة في الوسط مما يوحي بالترحاب و جمال التصميم و الزخارف الطبيعية في الجدران قد زادت من تحقيق الثراء في التفاصيل بشكل ملحوظ
و من باب التجديد تم استحداث نصف جدار مصنوع من الخشب ليكون بمثابة حوض لزراعة النباتات الطبيعية الخضراء التي زادت من عنصري الترحيب و الجمال على المدخل و من زاوية أخرى قد استخدم الضوء لإضفاء جو رومانسي على كل التصميم وبالفعل كان تأثيره مبهراً
و بالتالي تم الاعتماد على الخشب لتثبيت تلك الألواح الزجاجية التي جعلت المنزل متفاعل تماماً مع محيطه الخارجي
الكلاسيكية في استخدام السور الحديدي المطوع والمشكل و المدهون بالأسود جاءت قوية و مثالية بالنظر إلى المحيط الممتليء بالزهور والحياة الطبيعية التي يرغبها الجميع
لاحظ المربعات المتصاغرة بداية من الجدار ثم الإطار الخشبي البني ثم الإطار الأبيض ثم إطار الباب الذي يفتح بشكل دائري و ليس مفصلي في تجديد و إبداع مثالي أثر بشكل إيجابي على المدخل