قبل وبعد: تحول رائع لشرفة صغيرة

اليوم نذهب إلى هامبورغ لمعرفة كيف يمكن تعزيز أقصى مساحة كثيرًا ما يغفل عنها الناس وهي الشرفة، هذه المقالة سوف تظهر لك تحول مذهل من شرفة قذرة في البداية ليست نظيفة، إلى شرفة مذهلة ورائعة..

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