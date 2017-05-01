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قبل وبعد: تحول رائع لشرفة صغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
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اليوم نذهب إلى هامبورغ لمعرفة كيف يمكن تعزيز أقصى مساحة كثيرًا ما يغفل عنها الناس وهي الشرفة، هذه المقالة سوف تظهر لك تحول مذهل من شرفة قذرة في البداية ليست نظيفة، إلى شرفة مذهلة ورائعة.. 

بعد تدخل خبراء الأثاث والاكسسوارات، وأصبحت هذه الزاوية الصغيرة غير المستخدمة بيئة ساحرة في الهواء الطلق للاسترخاء بعد يوم حافل.

فضاء بدون استغلال

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

كان الفضاء من قبل متدهور حقًا ولم يكن هناك شيء أو أي أثاث على الإطلاق، والذي يمنح المكان الحيوية، كانت الشرفة خاربة تمامًا. كانت النباتات ذابلة وغير مكتملة وحالتها متدهورة للغاية.. باختصار كانت هناك حاجة ماسة إلى تغيير!

مساحة مهجورة

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

بالإضافة إلى كونه فضاء وغير المستخدمة، تظهر عليه علامات واضحة من القدم البلي، والأرض مدمرة تمامًا، تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل! ومع ذلك، فإن المساحة كبيرة بما يكفي لتبرير الاستثمارات الصغيرة، ولا يمكن أن تترك.

بعد التعديل

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

من الصعب أن نصدق أن هذه هي نفس الشرفة التي كانت في الصور السابقة! كل شيء تغير تمامًا وأصبحت مساحة جميلة، لطيفة جدًا الآن. تم حل مشكلة الأرض بشكل بسيط وذكي واصبحت سهلة ومغطاة بسجادة ملونة.

الشمس أو الظل

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

بالإضافة إلى الأرض قد قمنا بعدة تغييرات أخرى، واختيار قطع الأثاث المناسبة.. والآن هو المكان المثالي للاستمتاع بوجبة كاملة في الشرفة، وإنهاء يوم العمل الخاص بك.

حيث تستخدم ببساطة مقاعد من حديد تم طلائها بالأبيض والوسائد الجميلة بالألوان وجعلها أكثر راحة. كل هذا مع مظلة تتيح التمتع أيضُا بالشرفة مع الشمس، والأضواء تتدلى من السور بشكل رائع جدًا لجلسة المساء.

الزهور

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

وأخيرا هناك الزهور الخضراء والملونة في كل مكان! الآن يبدو وكأنه جو رائع حقًا يمكنك الاستمتاع به إلى أقصى الحدود.

أما بعد: الجانب الآخر

Klein, aber oho: Wohlfühlbalkon im Kleinformat, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونة أو شرفة
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

لكننا لم نر كل شيء.. فحتى الجانب الآخر هناك عناصر اكتملت فيها كالمفروشات في الشرفة. وزاوية متميزة مع كرسي ورفوف خشبية جميلة وديكورات تعطي لمسة نهائية لهذه التحفة!.

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