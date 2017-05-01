قبل وبعد: تحول رائع لشرفة صغيرة

اليوم نذهب إلى هامبورغ لمعرفة كيف يمكن تعزيز أقصى مساحة كثيرًا ما يغفل عنها الناس وهي الشرفة، هذه المقالة سوف تظهر لك تحول مذهل من شرفة قذرة في البداية ليست نظيفة، إلى شرفة مذهلة ورائعة..
بعد تدخل خبراء الأثاث والاكسسوارات، وأصبحت هذه الزاوية الصغيرة غير المستخدمة بيئة ساحرة في الهواء الطلق للاسترخاء بعد يوم حافل.
كان الفضاء من قبل متدهور حقًا ولم يكن هناك شيء أو أي أثاث على الإطلاق، والذي يمنح المكان الحيوية، كانت الشرفة خاربة تمامًا. كانت النباتات ذابلة وغير مكتملة وحالتها متدهورة للغاية.. باختصار كانت هناك حاجة ماسة إلى تغيير!
بالإضافة إلى كونه فضاء وغير المستخدمة، تظهر عليه علامات واضحة من القدم البلي، والأرض مدمرة تمامًا، تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل! ومع ذلك، فإن المساحة كبيرة بما يكفي لتبرير الاستثمارات الصغيرة، ولا يمكن أن تترك.
من الصعب أن نصدق أن هذه هي نفس الشرفة التي كانت في الصور السابقة! كل شيء تغير تمامًا وأصبحت مساحة جميلة، لطيفة جدًا الآن. تم حل مشكلة الأرض بشكل بسيط وذكي واصبحت سهلة ومغطاة بسجادة ملونة.
بالإضافة إلى الأرض قد قمنا بعدة تغييرات أخرى، واختيار قطع الأثاث المناسبة.. والآن هو المكان المثالي للاستمتاع بوجبة كاملة في الشرفة، وإنهاء يوم العمل الخاص بك.
حيث تستخدم ببساطة مقاعد من حديد تم طلائها بالأبيض والوسائد الجميلة بالألوان وجعلها أكثر راحة. كل هذا مع مظلة تتيح التمتع أيضُا بالشرفة مع الشمس، والأضواء تتدلى من السور بشكل رائع جدًا لجلسة المساء.
وأخيرا هناك الزهور الخضراء والملونة في كل مكان! الآن يبدو وكأنه جو رائع حقًا يمكنك الاستمتاع به إلى أقصى الحدود.
لكننا لم نر كل شيء.. فحتى الجانب الآخر هناك عناصر اكتملت فيها كالمفروشات في الشرفة. وزاوية متميزة مع كرسي ورفوف خشبية جميلة وديكورات تعطي لمسة نهائية لهذه التحفة!.
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