6 حيل فينج شوي لجلب الطاقة الإيجابية إلي منزلك

يمكنك استغلال أفكار فن فنغ شوي القديمة؛ لتعزيز الطاقة الإيجابية داخل المنزل. فمن خلال تلك الأفكار، يمكن لمصممي الديكور الداخلي، الحصول على بعض المساعدة والإلهام في تصميم المنزل المطلوب، وذلك في محاولة لتعزيز نشر وتدفق الطاقة الإيجابية في أنحاء المنزل، من خلال الترتيب الصحيح لقطع الاثاث، والتنظيم، والترتيب والتنظيف، إضافة إلى توزيع الإضاءة.
يمكنك الحصول على بعض الأفكار من خلال هذا المقال!
الحفاظ على مدخل بيت أمر ضروري وفقا لأفكار الفينغ شوي. التنظيم والنظافة والنظام هي السمات البارزة للفينغ شوي، ولكن في هذه الحالةتحتاج إلى الاختيار الدقيق للتفاصيل، ومصباح للكلمة في النسيج وطاولة منخفضة.
في حديقة صغيرة أو عند مدخل المنزل، تعمل النباتات على توفير الأوكسجين وتنظيف الهواء. مع مزيج مع الخشب، كذلك الذي نراه في هذه الصورة، يمكنك جعل النباتات أكثر فعالية. يوصي فن الفنغ شوي بوجود النباتات والاهتمام بها؛ لتحقيق الانسجام داخل البيئة المنزلية، والقضاء على الطاقات السلبية في مقابل الحصول على الإيجابية منها.
يوصى بوجود المرايا لعدة أسباب. ليس فقط لأهم قادرون على منح الفضاء المزيد من الاتساع بشكل طبيعي، ولكن وجودهم يسمح أيضا بانعكاس الطاقات الإيجابية لترتد في جميع أنحاء المنزل، لذلك فإن وضعهم في ممرات المدخل سوف يسمح لك بنقل الطاقة السلبية إلى الخارج وتلك الإيجابية في الداخل.
فوضى الأحذية أحد مصادر الطاقات السلبية والخلافات داخل الأسرة، من المهم في فن الفنغ شوي، الاحتفاظ بالأحذية في نظام، وجمعها في مكان واحد.
وضع خزانة أحذية في مدخل المنزل يمكن أن يكون أفضل وسيلة في أي حال، للحفاظ على الأحذية بشكل منظم للتخلص من المشاكل.
العثور على الأشياء والديكورات التي تعكس شخصيتها وطابعها الخاص، هي وسيلة أخرى لنقل الطاقات الإيجابية في المنزل. فمن الأفضل تجنب مزج الأشياء التي لا تنطوي على معنى مميز بالنسبة لنا داخل البيئة المنزلية.
إن المنزل المضاء بشكل جيد، مع إمدادات متوازنة من الضوء الطبيعي والأضواء الاصطناعية، يُصبح منزل متناغم ومستقر، كما أنه يتمتع بالترحيب والأجواء المناسبة للعيش، إلى جانب قدرته على توليد وتشجيع الطاقات الإيجابية، والعلاقات الهادئة داخل الأسرة.
ولمزيد من الأفكار إليك كيف تطبق حيل الفينج شوي في ديكور منزلك