الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 حيل فينج شوي لجلب الطاقة الإيجابية إلي منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Loading admin actions …

يمكنك استغلال أفكار فن فنغ شوي القديمة؛ لتعزيز الطاقة الإيجابية داخل المنزل. فمن خلال تلك الأفكار، يمكن لمصممي الديكور الداخلي، الحصول على بعض المساعدة والإلهام في تصميم المنزل المطلوب، وذلك في محاولة لتعزيز نشر وتدفق الطاقة الإيجابية في أنحاء المنزل، من خلال الترتيب الصحيح لقطع الاثاث، والتنظيم، والترتيب والتنظيف، إضافة إلى توزيع الإضاءة.


يمكنك الحصول على بعض الأفكار من خلال هذا المقال!

1. الحفاظ على المدخل

RC造の三世代住宅｜六条の家, シーズ・アーキスタディオ建築設計室 シーズ・アーキスタディオ建築設計室 الممر الحديث، المدخل و الدرج
シーズ・アーキスタディオ建築設計室

シーズ・アーキスタディオ建築設計室
シーズ・アーキスタディオ建築設計室
シーズ・アーキスタディオ建築設計室

الحفاظ على مدخل بيت أمر ضروري وفقا لأفكار الفينغ شوي. التنظيم والنظافة والنظام هي السمات البارزة للفينغ شوي، ولكن في هذه الحالةتحتاج إلى الاختيار الدقيق للتفاصيل، ومصباح للكلمة في النسيج وطاولة منخفضة.

2. الاهتمام بالنباتات

平屋建てのコートハウス, Architet6建築事務所 Architet6建築事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج زجاج Beige
Architet6建築事務所

Architet6建築事務所
Architet6建築事務所
Architet6建築事務所

 في حديقة صغيرة أو عند مدخل المنزل، تعمل النباتات على توفير الأوكسجين وتنظيف الهواء. مع مزيج مع الخشب، كذلك الذي نراه في هذه الصورة، يمكنك جعل النباتات أكثر فعالية. يوصي فن الفنغ شوي بوجود النباتات والاهتمام بها؛ لتحقيق الانسجام داخل البيئة المنزلية، والقضاء على الطاقات السلبية في مقابل الحصول على الإيجابية منها.

3. ضع المرايا بعناية في ممرات المدخل

神沢の家, Architet6建築事務所 Architet6建築事務所 الممر والمدخل حجر Wood effect
Architet6建築事務所

Architet6建築事務所
Architet6建築事務所
Architet6建築事務所

 يوصى بوجود المرايا لعدة أسباب. ليس فقط لأهم قادرون على منح الفضاء المزيد من الاتساع بشكل طبيعي، ولكن وجودهم يسمح أيضا بانعكاس الطاقات الإيجابية لترتد في جميع أنحاء المنزل، لذلك فإن وضعهم في ممرات المدخل سوف يسمح لك بنقل الطاقة السلبية إلى الخارج وتلك الإيجابية في الداخل.

4. الاحتفاظ بالأحذية مرتبة

DOM W MAGADALENCE, INSPACE INSPACE إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

 فوضى الأحذية أحد مصادر الطاقات السلبية والخلافات داخل الأسرة، من المهم في فن الفنغ شوي، الاحتفاظ بالأحذية في نظام، وجمعها في مكان واحد.

وضع خزانة أحذية في مدخل المنزل يمكن أن يكون أفضل وسيلة في أي حال، للحفاظ على الأحذية بشكل منظم للتخلص من المشاكل.

5. تزيين المنزل بطريقة شخصية

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

 العثور على الأشياء والديكورات التي تعكس شخصيتها وطابعها الخاص، هي وسيلة أخرى لنقل الطاقات الإيجابية في المنزل. فمن الأفضل تجنب مزج الأشياء التي لا تنطوي على معنى مميز بالنسبة لنا داخل البيئة المنزلية.

6. الإضاءة

T邸, TRANSFORM 株式会社シーエーティ TRANSFORM 株式会社シーエーティ إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ
TRANSFORM 株式会社シーエーティ

إن المنزل المضاء بشكل جيد، مع إمدادات متوازنة من الضوء الطبيعي والأضواء الاصطناعية، يُصبح منزل متناغم ومستقر، كما أنه يتمتع بالترحيب والأجواء المناسبة للعيش، إلى جانب قدرته على توليد وتشجيع الطاقات الإيجابية، والعلاقات الهادئة داخل الأسرة.

ولمزيد من الأفكار إليك كيف تطبق حيل الفينج شوي في ديكور منزلك

6 خطوات لتنظيف حمامك!
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً