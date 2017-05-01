6 حيل فينج شوي لجلب الطاقة الإيجابية إلي منزلك

يمكنك استغلال أفكار فن فنغ شوي القديمة؛ لتعزيز الطاقة الإيجابية داخل المنزل. فمن خلال تلك الأفكار، يمكن لمصممي الديكور الداخلي، الحصول على بعض المساعدة والإلهام في تصميم المنزل المطلوب، وذلك في محاولة لتعزيز نشر وتدفق الطاقة الإيجابية في أنحاء المنزل، من خلال الترتيب الصحيح لقطع الاثاث، والتنظيم، والترتيب والتنظيف، إضافة إلى توزيع الإضاءة.



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