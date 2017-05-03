9 أخطاء شائعة قد تقعلها عند تنظيف منزلك

في كل مرة تقوم بتنظيف منزلك ولا يبق إلا قليل على حالته، وتجد أن كل شيئا انهار وعادت الفوضى من جديد لمنزلك، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام وتحتاج إلى أن تبدأ من جديد، كل ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء قد نفعلها عند تنظيف المنزل تسمح بحدوث كل ذلك من جديد وفي أسرع وقت، اليوم جمعنا لك أكثر الأخطاء شيوعا وقد نتهاون بها ولكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلول التي قد تساعدك في الحفاظ على بيت نظيف دائما ..