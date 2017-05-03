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9 أخطاء شائعة قد تقعلها عند تنظيف منزلك

آية منير آية منير
Estar Gourmet, EDW Design de Interiores | LightDesign EDW Design de Interiores | LightDesign غرفة المعيشة
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في كل مرة تقوم بتنظيف منزلك ولا يبق إلا قليل على حالته، وتجد أن كل شيئا انهار وعادت الفوضى من جديد لمنزلك، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام وتحتاج إلى أن تبدأ من جديد، كل ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء قد نفعلها عند تنظيف المنزل تسمح بحدوث كل ذلك من جديد وفي أسرع وقت، اليوم جمعنا لك أكثر الأخطاء شيوعا وقد نتهاون بها ولكن مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلول التي قد تساعدك في الحفاظ على بيت نظيف دائما ..

1. الأماكن الخفية ..

Moderne Raumgestaltung in altem Weinmeisterhaus, Büro Köthe Büro Köthe حمام
Büro Köthe

Büro Köthe
Büro Köthe
Büro Köthe

قد تهمل الأماكن المختفية عن الأنظار لعدم أهميتها، فيتم تركها على حالتها دون ترتيب او تنظيف، ذلك قد يزعجك فيما بعد ويشعرك بأن هناك مهام غير مكتملة، لذا قم بتتيب وتنظيف كل أركان الفراغ إن كانت ظاهرة أو غير ذلك، ولكن قم بتنظيم وقتك حتى لا تُهدره بلا فائدة ..

2. كل شئ في مكانه ..

Estar Gourmet, EDW Design de Interiores | LightDesign EDW Design de Interiores | LightDesign غرفة المعيشة
EDW Design de Interiores | LightDesign

EDW Design de Interiores | LightDesign
EDW Design de Interiores | LightDesign
EDW Design de Interiores | LightDesign

بعد التنظيف قم بإعادة كل شئ في مكانه وخاصة الوسائد والسجاجيد، هذه الخطوة مهمة للغاية للحفاظ على الترتيب والتنظيف وما قمت به في منزلك دون ترك امور معلقة قد تجعلك تشعر أنك لم تنجز شئ ..

3. لا تترك الأثاث في الهواء الطلق..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إن كنت تمتلك شرفة كبيرة مزودة بأثاث خاص بها، لا تتركه في الهواء الطلق دون غطاء أو حماية خاصة إن كانت الشرفة مفتوحة دون حواجز،قد يعرض أثاثك للأتربة والحشرات سريعا ..

4. اغلق النوافذ جيدا ..

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

قم باغلاق كل نوافذ المنزل جيدا بعد وقت مناسب للسماح بتهوية المنزل بشكل صحي، ولكن تركها مفتوح يعرض منزلك للأتربة والحشرات وضياع كل ما قمت به من تنظيف وتلميع ..

5. الأغطية والمفارش ..

Apartamento Moema, Officina44 Officina44 غرفة الاطفال
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

إن قمت بعملية تنظيف على نطاق واسع فلابد من تغيير الأغطية والمفارش الخاصة بالسرير والآرائك والوسائد بآخرى نظيفة ، لتشعر بالفارق الحقيقي والتغيير بعد عملية التنظيف ..

6. اترك الأرضيات جافة ..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لا تترك بقايا من مياه التنظيف على الأرضيات ولكن احرص جياد على أن تكون جافة تماما، حتى لا تتبب في ظهور بقع فيما بعد وفقدان الأرض بريقها ..

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7. أدراج مغلقة ومنظمة ..

W9 | Eclectic Industrialism Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

لا تترك الأدراج مفتوحة أو غير منظمة من الداخل، قد تتسبب في إزعاجك فيما بعد أو تسمح لنشر الفوضى التي بداخلها لبقية أركان الفراغ ..

8. لعب الأطفال..

Arquitetura Residencial | Casa de luxo na Barra da Tijuca, Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica غرفة الاطفال
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica
Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica

لعب الأطفال قنبلة موقوتة داخل منزلك، لا تمر ثواني بعد عملية التنظيف إلا وقد انتشرت في كل أنحاء المنزل، والحل تخصيص أماكن تخزين عملية ومرتبة لها لتصل إلى إلى أفضل النتائج ..

9. الحمام..

Ein Bad mit Individuellem Design München Waldperlach, Cella GmbH Cella GmbH حمام بلاط
Cella GmbH

Cella GmbH
Cella GmbH
Cella GmbH

واختصارا لكل ما يمكن أن يقال في تنظيفك للحمام، فقط استخدم المنظفات المناسبة ولا تترك خلفك أي منها، وومهم أيضا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وتنظيف أصغر العناصر داخل الحمام، ذلك قد يساعدك على الحفاظ على حمام براق ولامع ..

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