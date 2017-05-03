8 حمامات كلاسيكية ستخطف قلبك

الكلاسيكية هو طراز القصور والملوك، يملؤه التفاصيل والجمال يسكن كل ركن فيه، ولكن ما يعتقده الكثيرون عن الكلاسيكية يتجسد في الغرف الرئيسية كالصالون والسفرة والنوم ولكن حمام على الطراز الكلاسيكي، كيف يكون ذلك؟ وهو اليوم ما سنستعرضه معا ومع هوميفاي حيث تقدم لنا باقة من اجمل الحمامات الكلاسيكية التى ستخطف قلبك بالتأكيد بتفاصيلها وجمال كل عناصرها، ستشعر للحظات أنك بداخل قصر ملكي وستنى أنك في حمام منزل فقط..
على الطراز الانجليزي تأتي كلاسيكية هذا الحمام لتخطف قلوبنا، بين اللونين الأبيض والأسود مع لمسات من الرمادية والبيج نعيش لحظات بين أركان حمام رائع ومميز بأرض مميزة وأثاث ملكي فاخر..
لمسة من الخشب المميز وحوض مبتكر وورق جدران غاية في الأناقة والشياكة وشموع لجو رومانسي، كل هذا التكوين يناسب حمام كلاسيكي يواكب أحدث الصيحات ..
في تصميم يشبه الأحلام تأتي كلاسيكية هادئة بألوان حيادية ونافذة على العالم والطبيعة، قد تظن أنك بداخل متحف أو جزء من قصر ملكي، ولكن هو مجرد حمام بسيط تم تصميم بشكل غير مبتكر أحواض على الجانبين والبانيو في المنتصف يطل على نافذة زجاجية مزينة بستائر رائعة…
تفاصيل هذه الصورة تجعلك تظن أنك أمام لوحة فنية مرسومة بريشة فنان مبدع، المرايا والصنابير واختيار أحواض ووحدة تخزين مميزة، إلى جانبي الزهور وألوانها وورق الحائط ذو النقوش الناعمة، تحفة متكاملة في بيتك ..
حمام كلاسيكي بسيط بألوان حيادية ناعمة، يتألق بتفاصيل مميزة ما بين نجفات رائعة ومرايا جميلة وأريكة صغيرة تزين الحمام، ولكن تظل الأرضية هي بطلة المشهد بنقوشها المليئة بالتفاصيل ..
يمكنك تصنع من عنصر واحد في حمامك قطعة ديكورية مميزة تخطف القلوب وتجذب النظر، المرايا الكلاسيكية ذات التفاصيل المميزة هي بطلة المشهد في التصميم الحالي..
لن تصدق أن ما نحن بصدده الآن هو مجرد حمام في منزل عائلي، اختار المصمم كل قطعة بعناية شديدة محملة بتفاصيل كلاسيكية ملكية مميزة، ما بين بانيو غير تقليدي ومرايا كلاسيكية وأرض مميزة وستائر ذات لون جذاب، ولإضاءة ساحرة يكتمل التصميم ككقطعة فنية من متحف متكامل..
في كل ركن في هذا التصميم ستجد الرومانسية والشاعرية التى قد حلمت يوما بتصميمها داخل حمامك، أثاث ناعم وألوان متناغمة، وستائر مبتكر وشموع فواحة، تفاصيل جذابة ليتنال إعجابك بالتأكيد ..
لا مانع للكلاسيكية أن تندمج مع العصرية الحديثة، مع لمسة من المعدن والمرايات المؤثرة واختيار أثاث عصري، كل ذلك يعد لمسات عصرية لتتواكب مع العصر لحمام كلاسيكي بلغة العصر ..
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