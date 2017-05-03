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8 حمامات كلاسيكية ستخطف قلبك

آية منير آية منير
Вилла в Каннах, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры حمام
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الكلاسيكية هو طراز القصور والملوك، يملؤه التفاصيل والجمال يسكن كل ركن فيه، ولكن ما يعتقده الكثيرون عن الكلاسيكية يتجسد في الغرف الرئيسية كالصالون والسفرة والنوم ولكن حمام على الطراز الكلاسيكي، كيف يكون ذلك؟ وهو اليوم ما سنستعرضه معا ومع هوميفاي حيث تقدم لنا باقة من اجمل الحمامات الكلاسيكية التى ستخطف قلبك بالتأكيد بتفاصيلها وجمال كل عناصرها، ستشعر للحظات أنك بداخل قصر ملكي وستنى أنك في حمام منزل فقط..

1. حمام فاخر ..

Ванная комната, Sergey Artiomov Sergey Artiomov حمام بلاط Beige
Sergey Artiomov

Sergey Artiomov
Sergey Artiomov
Sergey Artiomov

على الطراز الانجليزي تأتي كلاسيكية هذا الحمام لتخطف قلوبنا، بين اللونين الأبيض والأسود مع لمسات من الرمادية والبيج نعيش لحظات بين أركان حمام رائع ومميز بأرض مميزة وأثاث ملكي فاخر..

2. لمسة من الخشب تفعل الكثير..

Backsplash Tile Design Ideas , Elalux Tile Elalux Tile حمام رخام Grey
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

لمسة من الخشب المميز وحوض مبتكر وورق جدران غاية في الأناقة والشياكة وشموع لجو رومانسي، كل هذا التكوين يناسب حمام كلاسيكي يواكب أحدث الصيحات ..

3. نافذة على العالم ..

Вилла в Каннах, Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры حمام
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры
Архитектурное бюро Бахарев и Партнеры

في تصميم يشبه الأحلام تأتي كلاسيكية هادئة بألوان حيادية ونافذة على العالم والطبيعة، قد تظن أنك بداخل متحف أو جزء من قصر ملكي، ولكن هو مجرد حمام بسيط تم تصميم بشكل غير مبتكر أحواض على الجانبين والبانيو في المنتصف يطل على نافذة زجاجية مزينة بستائر رائعة…

4. لوحة فنية ..

Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис حمام Beige
Александра Клямурис

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

تفاصيل هذه الصورة تجعلك تظن أنك أمام لوحة فنية مرسومة بريشة فنان مبدع، المرايا والصنابير واختيار أحواض ووحدة تخزين مميزة، إلى جانبي الزهور وألوانها وورق الحائط ذو النقوش الناعمة، تحفة متكاملة في بيتك ..

4. الحيادية تتألق بنقوش مميزة..

Небольшой проект санузла, Катков Сергей Катков Сергей حمام
Катков Сергей

Катков Сергей
Катков Сергей
Катков Сергей

حمام كلاسيكي بسيط بألوان حيادية ناعمة، يتألق بتفاصيل مميزة ما بين نجفات رائعة ومرايا جميلة وأريكة صغيرة تزين الحمام، ولكن تظل الأرضية هي بطلة المشهد بنقوشها المليئة بالتفاصيل ..

5. المرايا ..

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz حمام
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

يمكنك تصنع من عنصر واحد في حمامك قطعة ديكورية مميزة تخطف القلوب وتجذب النظر، المرايا الكلاسيكية ذات التفاصيل المميزة هي بطلة المشهد في التصميم الحالي..

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6. حمام كالقصور ..

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam حمام
ARTteam

ARTteam
ARTteam
ARTteam

لن تصدق أن ما نحن بصدده الآن هو مجرد حمام في منزل عائلي، اختار المصمم كل قطعة بعناية شديدة محملة بتفاصيل كلاسيكية ملكية مميزة، ما بين بانيو غير تقليدي ومرايا كلاسيكية وأرض مميزة وستائر ذات لون جذاب، ولإضاءة ساحرة يكتمل التصميم ككقطعة فنية من متحف متكامل..

7. رومانسية ..

Проект 2х этажного коттеджа в классическом стиле, Инна Михайская Инна Михайская حمام Beige
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

في كل ركن في هذا التصميم ستجد الرومانسية والشاعرية التى قد حلمت يوما بتصميمها داخل حمامك، أثاث ناعم وألوان متناغمة، وستائر مبتكر وشموع فواحة، تفاصيل جذابة ليتنال إعجابك بالتأكيد ..

8. كلاسيكية بلمسة عصرية ..

Private Residence in London, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN حمام
EVGENY BELYAEV DESIGN

Private Residence in London

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

لا مانع للكلاسيكية أن تندمج مع العصرية الحديثة، مع لمسة من المعدن والمرايات المؤثرة واختيار أثاث عصري، كل ذلك يعد لمسات عصرية لتتواكب مع العصر لحمام كلاسيكي بلغة العصر ..

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