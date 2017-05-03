8 حمامات كلاسيكية ستخطف قلبك

الكلاسيكية هو طراز القصور والملوك، يملؤه التفاصيل والجمال يسكن كل ركن فيه، ولكن ما يعتقده الكثيرون عن الكلاسيكية يتجسد في الغرف الرئيسية كالصالون والسفرة والنوم ولكن حمام على الطراز الكلاسيكي، كيف يكون ذلك؟ وهو اليوم ما سنستعرضه معا ومع هوميفاي حيث تقدم لنا باقة من اجمل الحمامات الكلاسيكية التى ستخطف قلبك بالتأكيد بتفاصيلها وجمال كل عناصرها، ستشعر للحظات أنك بداخل قصر ملكي وستنى أنك في حمام منزل فقط..