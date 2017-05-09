تصاميم المطابخ: 10 أخطاء شائعة ونصائح مُلهمة

الخطأ: كثير من التصميمات الشائعة للمطابخ ليس بها مساحة مناسبة للتهوية تجدد الهواء بالمطبخ وتساعد على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها سواء الناتجة عن القمامة وبقايا الطعام وأبخرة الطهي وغيرها؛ مما يساهم في تراكم الدهون ومواد أخرى أكثر لزوجة على الخزانات والأسطح والأرضيات حتى الأجهزة الكهربية وخصوصًا الموقد مما يضر بمظهر المطبخ بشكل كبير كما يجعله جاذبًا للحشرات بمختلف أنواعها.

النصيحة: مهما كانت مساحة مطبخك صغيرة عليك أن تهتم اهتمام بالغ بتوافر مساحة للتهوية من خلال نافذة أو شرفة ويفضل أن يكون تطبيق أي الخيارين بخامة الزجاج الشفاف الذي يقوم بدوره في تمرير ضوء الشمس إلى الداخل والذي يقضي بدوره على أية فطريات أو عفن أو بكتريا فتنعم بمنزل صحي لا تشوبه شائبة.