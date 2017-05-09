تصاميم المطابخ: 10 أخطاء شائعة ونصائح مُلهمة

عند مرحلة تأثيث المنزل والمطبخ بشكل خاص كثيرًا ما نغفل العديد من اللمسات ولا ندرك ذلك إلا بعد فوات الأوان! ومن هذا المنطلق نتطرق في كتاب الأفكار هذا لعرض 10 أخطاء شائعة في تأثيث المطابخ مع مناقشة سريعة لحلول لها مع نصائح عملية وملهمة يمكنك باتباعها أن تجعل مطبخك مثاليًا لا تشوبه شائبة كما يمكن للمقبلين على الزواج تلاشيها من الأساس بعد رصدها هنا والإلمام بحلول لها.. دعونا نبدأ الآن!
الخطأ: كثير من التصميمات الشائعة للمطابخ ليس بها مساحة مناسبة للتهوية تجدد الهواء بالمطبخ وتساعد على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها سواء الناتجة عن القمامة وبقايا الطعام وأبخرة الطهي وغيرها؛ مما يساهم في تراكم الدهون ومواد أخرى أكثر لزوجة على الخزانات والأسطح والأرضيات حتى الأجهزة الكهربية وخصوصًا الموقد مما يضر بمظهر المطبخ بشكل كبير كما يجعله جاذبًا للحشرات بمختلف أنواعها.
النصيحة: مهما كانت مساحة مطبخك صغيرة عليك أن تهتم اهتمام بالغ بتوافر مساحة للتهوية من خلال نافذة أو شرفة ويفضل أن يكون تطبيق أي الخيارين بخامة الزجاج الشفاف الذي يقوم بدوره في تمرير ضوء الشمس إلى الداخل والذي يقضي بدوره على أية فطريات أو عفن أو بكتريا فتنعم بمنزل صحي لا تشوبه شائبة.
الخطأ: بطبيعة الحال هناك من يسعوا لاقتناء وحدات تخزينية داكنة اللون نتيجة ميلهم إليها وتفضيلهم الشديد لها دون أن يأبهوا لنقطة هامة ألا وهي هل تضر هذه الوحدات بلونها الداكن مساحة المطبخ ومظهره أم تعزز إطلالته وتساهم في تجميلها؟!
النصيحة: عليك التدقيق في اختيار ألوان خزانات المطبخ ويحبذ اللجوء لكل ما هو زاهي اللون نابض بالحياة يبث البهجة في نفس المستخدم وينعكس على حالته المزاجية أثناء إعداد الطعام، في الوقت ذاته اختيار ألوان زاهية أو حتى فاتحة اللون يعزز من مساحته ويجعلها تبدو أكبر لذا يستحب الاستعانة بكلا الخيارين في المطابخ صغيرة المساحة، أما تلك التي تحظى بمساحة كبيرة فيمكن في هذه الحالة اللجوء للخزانات داكنة اللون.
الخطأ: قد يهتم البعض بالحصول على أروع تصميم للمطبخ وأجمل تأثيث دون الالتفات إلى كون المساحة المتبقية من الوحدات التخزينية كافية ومرنة بحيث تسمح للمستخدم من التحرك بسهولة أم لا! وهذا خطأ شائع يؤرق من يهتم باللمسات الجمالية عن العملية والوظيفية.
النصيحة: يجب أن تولي اهتمامًا كبيرًا بتوافر مساحة مناسبة وكافية للحركة والتنقل بمرونة بين أرجاء المطبخ المختلفة تسمح لك بالقيام بمهامه اليومية بسلاسة من إعداد الطعام وغسل الصحون وتنظيف للأرضيات والأسطح وغيرهم.
الخطأ: أن تبقى زوايا المطبخ المختلفة مهدرة ومهملة لا إكسسوارات فيها ولا أدوات للطهي.
النصيحة: ننصحك بتثبيت أرفف خشبية تجعل من تلك الزوايا مساحة عملية مستغلة تخصص منها واحدة مثلًا لأدوات الطهي شديدة الأهمية لتكن في متناول أيدي المستخدمين والثانية للإكسسوارات الرفيعة باعتبارها لمسة جمالية راقية.
الخطأ: الاستهانة بإضاءة المطبخ والاكتفاء بوحدة إنارة واحدة بمنتصف السقف لتقم بدورها في إمداد المطبخ بأكمله بقدر كافي من الضوء.
النصيحة: تعدد مصادر الإضاءة بات أمرًا ضروريًا في تصميمات المطابخ الحديثة فهو يجعل من كل زاوية من زوايا المطبخ مساحة مريحة برؤية أفضل وإضاءة كافية تمكن مستخدمي المطبخ من القيام بما لديهم من أعمال منزلية بشكل سلس.
الخطأ: تجاهل وجود الشفاط بالمطابخ والاكتفاء بتوافر تهوية جيدة ناتجة عن النوافذ أو الشرفات.
النصيحة: اللجوء للشفاط بمختلف أنواعه سواء ذلك الشكل المربع صغير الحجم أو الهرمي ذو المدخنة أو المسطح هو أمر في غاية الأهمية لا يمكن إهماله قَط بمطبخك وهذا لدوره الفعال في السيطرة على الأبخرة المحملة بالدهون والأدخنة المتصاعدة من الموقد عند الطهي ومنعها من الانتشار بالمنزل ككل وخصوصًا مجاله الحيوي.
الخطأ: ترك مساحة فارغة غير مستغلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسقف تسمح بتراكم الأتربة وتكون عديمة الفائدة!
النصيحة: صمم خزانات مطبخك العلوية بشكل عملي بحيث تمتد إلى السقف وبالتالي ستستوعب أكبر قدر من أدوات المطبخ الرفيعة مع الحرص على تقسيمها داخليًا بشكل ذكي يسمح بتخزين الأغراض بطريقة مثالية.
الخطأ: إهمال التصميم الداخلي للوحدات التخزينية والاهتمام فقط بشكلها الخارجي ومظهره الملفت للانظار!
النصيحة: اهتم بتصميم وحدات المطبخ التخزينية من الداخل كالخارج تمامًا وإن كانت الاولى أهم حتى تضمن تخزين الطعام وأدوات المطبخ بشكل مثالي.. راقب معنا النموذج المعروض هنا ليلهمك بذكاء التصميم.
الخطأ: اهتمام البعض باقتناء تصميم وحدات تخزينية ضخمة وأنيقة دون الانتباه لضرورة تناسبها مع المساحة الفعلية للمطبخ.
النصيحة: اختيار ما هو مناسب من ديكورات لمساحة مطبخك أهم بكثير من اقتناء وحدات تخزينية مذهلة تتسم بالضخامة ولا تتلائم مع احتياجاتك الفعلية!، ومن هذا المنطلق ننصحك بأهمية أن يكون هناك تناسق وترابط بين مساحة المطبخ وديكوراته، فلا تكون أقل أو أكثر من اللازم.
الخطأ: الاستعانة بصندوق قمامة خارجي ووضعه داخل المساحة الفارغة المصممة داخل وحدة الحوض أو وضعها بأي زاوية من زوايا المطبخ بشكل لا يسر الناظرين!
النصيحة: احصل على مطبخ نظيف دائمًا لا تشوبه شائبة مع توفير مساحة ذكية للقمامة داخل الخزانات ذاتها كما هو واضح بالتصميم المعروض.
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