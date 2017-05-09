الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصاميم المطابخ: 10 أخطاء شائعة ونصائح مُلهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
.rodzinne mieszkanie w Warszawie, Art of home Art of home مطبخ
Loading admin actions …

عند مرحلة تأثيث المنزل والمطبخ بشكل خاص كثيرًا ما نغفل العديد من اللمسات ولا ندرك ذلك إلا بعد فوات الأوان! ومن هذا المنطلق نتطرق في كتاب الأفكار هذا لعرض 10 أخطاء شائعة في تأثيث المطابخ مع مناقشة سريعة لحلول لها مع نصائح عملية وملهمة يمكنك باتباعها أن تجعل مطبخك مثاليًا لا تشوبه شائبة كما يمكن للمقبلين على الزواج تلاشيها من الأساس بعد رصدها هنا والإلمام بحلول لها.. دعونا نبدأ الآن!

1- الاهتمام بتوافر تهوية سليمة

.rodzinne mieszkanie w Warszawie, Art of home Art of home مطبخ
Art of home

Art of home
Art of home
Art of home

الخطأ: كثير من التصميمات الشائعة للمطابخ ليس بها مساحة مناسبة للتهوية تجدد الهواء بالمطبخ وتساعد على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها سواء الناتجة عن القمامة وبقايا الطعام وأبخرة الطهي وغيرها؛ مما يساهم في تراكم الدهون ومواد أخرى أكثر لزوجة على الخزانات والأسطح والأرضيات حتى الأجهزة الكهربية وخصوصًا الموقد مما يضر بمظهر المطبخ بشكل كبير كما يجعله جاذبًا للحشرات بمختلف أنواعها.

النصيحة: مهما كانت مساحة مطبخك صغيرة عليك أن تهتم اهتمام بالغ بتوافر مساحة للتهوية من خلال نافذة أو شرفة ويفضل أن يكون تطبيق أي الخيارين بخامة الزجاج الشفاف الذي يقوم بدوره في تمرير ضوء الشمس إلى الداخل والذي يقضي بدوره على أية فطريات أو عفن أو بكتريا فتنعم بمنزل صحي لا تشوبه شائبة.

2- التدقيق في اختيار الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الخطأ: بطبيعة الحال هناك من يسعوا لاقتناء وحدات تخزينية داكنة اللون نتيجة ميلهم إليها وتفضيلهم الشديد لها دون أن يأبهوا لنقطة هامة ألا وهي هل تضر هذه الوحدات بلونها الداكن مساحة المطبخ ومظهره أم تعزز إطلالته وتساهم في تجميلها؟! 

النصيحة: عليك التدقيق في اختيار ألوان خزانات المطبخ ويحبذ اللجوء لكل ما هو زاهي اللون نابض بالحياة يبث البهجة في نفس المستخدم وينعكس على حالته المزاجية أثناء إعداد الطعام، في الوقت ذاته اختيار ألوان زاهية أو حتى فاتحة اللون يعزز من مساحته ويجعلها تبدو أكبر لذا يستحب الاستعانة بكلا الخيارين في المطابخ صغيرة المساحة، أما تلك التي تحظى بمساحة كبيرة فيمكن في هذه الحالة اللجوء للخزانات داكنة اللون.

3- مساحة للحركة والتنقل بمرونة

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

الخطأ: قد يهتم البعض بالحصول على أروع تصميم للمطبخ وأجمل تأثيث دون الالتفات إلى كون المساحة المتبقية من الوحدات التخزينية كافية ومرنة  بحيث تسمح للمستخدم من التحرك بسهولة أم لا! وهذا خطأ شائع يؤرق من يهتم باللمسات الجمالية عن العملية والوظيفية.

النصيحة: يجب أن تولي اهتمامًا كبيرًا بتوافر مساحة مناسبة وكافية للحركة والتنقل بمرونة بين أرجاء المطبخ المختلفة تسمح لك بالقيام بمهامه اليومية بسلاسة من إعداد الطعام وغسل الصحون وتنظيف للأرضيات والأسطح وغيرهم.

4- زوايا مستغلة غير مهملة!

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept مطبخ
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

الخطأ: أن تبقى زوايا المطبخ المختلفة مهدرة ومهملة لا إكسسوارات فيها ولا أدوات للطهي.

النصيحة: ننصحك بتثبيت أرفف خشبية تجعل من تلك الزوايا مساحة عملية مستغلة تخصص منها واحدة مثلًا لأدوات الطهي شديدة الأهمية لتكن في متناول أيدي المستخدمين والثانية للإكسسوارات الرفيعة باعتبارها لمسة جمالية راقية.

5- إضاءة ذكية ووظيفية تمنحك أفضل رؤية

Casa Gion, senzanumerocivico senzanumerocivico مطبخ
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

الخطأ: الاستهانة بإضاءة المطبخ والاكتفاء بوحدة إنارة واحدة بمنتصف السقف لتقم بدورها في إمداد المطبخ بأكمله بقدر كافي من الضوء.

النصيحة: تعدد مصادر الإضاءة بات أمرًا ضروريًا في تصميمات المطابخ الحديثة فهو يجعل من كل زاوية من زوايا المطبخ مساحة مريحة برؤية أفضل وإضاءة كافية تمكن مستخدمي المطبخ من القيام بما لديهم من أعمال منزلية بشكل سلس.

6- لا مكان للروائح الكريهة

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

الخطأ: تجاهل وجود الشفاط بالمطابخ والاكتفاء بتوافر تهوية جيدة ناتجة عن النوافذ أو الشرفات.

النصيحة: اللجوء للشفاط بمختلف أنواعه سواء ذلك الشكل المربع صغير الحجم أو الهرمي ذو المدخنة أو المسطح هو أمر في غاية الأهمية لا يمكن إهماله قَط بمطبخك وهذا لدوره الفعال في السيطرة على الأبخرة المحملة بالدهون والأدخنة المتصاعدة من الموقد عند الطهي ومنعها من الانتشار بالمنزل ككل وخصوصًا مجاله الحيوي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- خزانات ممتدة للسقف واستغلال أمثل للمساحة

between big cities, Studio Malina Studio Malina مطبخ
Studio Malina

between big cities

Studio Malina
Studio Malina
Studio Malina

الخطأ: ترك مساحة فارغة غير مستغلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسقف تسمح بتراكم الأتربة وتكون عديمة الفائدة!

النصيحة: صمم خزانات مطبخك العلوية بشكل عملي بحيث تمتد إلى السقف وبالتالي ستستوعب أكبر قدر من أدوات المطبخ الرفيعة مع الحرص على تقسيمها داخليًا بشكل ذكي يسمح بتخزين الأغراض بطريقة مثالية.

8- اتباع التقسيم المثالي

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الخطأ: إهمال التصميم الداخلي للوحدات التخزينية والاهتمام فقط بشكلها الخارجي ومظهره الملفت للانظار!

النصيحة: اهتم بتصميم وحدات المطبخ التخزينية من الداخل كالخارج تمامًا وإن كانت الاولى أهم حتى تضمن تخزين الطعام وأدوات المطبخ بشكل مثالي.. راقب معنا النموذج المعروض هنا ليلهمك بذكاء التصميم.

9- تناسب الوحدات التخزينية مع المساحة الكلية

Apartamento Funcionários, Natália Parreira Design de Interiores Natália Parreira Design de Interiores مطبخ
Natália Parreira Design de Interiores

Natália Parreira Design de Interiores
Natália Parreira Design de Interiores
Natália Parreira Design de Interiores

الخطأ: اهتمام البعض باقتناء تصميم وحدات تخزينية ضخمة وأنيقة دون الانتباه لضرورة تناسبها مع المساحة الفعلية للمطبخ.

النصيحة: اختيار ما هو مناسب من ديكورات لمساحة مطبخك أهم بكثير من اقتناء وحدات تخزينية مذهلة تتسم بالضخامة ولا تتلائم مع احتياجاتك الفعلية!، ومن هذا المنطلق ننصحك بأهمية أن يكون هناك تناسق وترابط بين مساحة المطبخ وديكوراته، فلا تكون أقل أو أكثر من اللازم.

10- مطبخ لا تشوبه شائبة

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الخطأ: الاستعانة بصندوق قمامة خارجي ووضعه داخل المساحة الفارغة المصممة داخل وحدة الحوض أو وضعها بأي زاوية من زوايا المطبخ بشكل لا يسر الناظرين!

النصيحة: احصل على مطبخ نظيف دائمًا لا تشوبه شائبة مع توفير مساحة ذكية للقمامة داخل الخزانات ذاتها كما هو واضح بالتصميم المعروض.

اقرأ أيضًا: 10 أشياء عليك أن تقوم بها يوميًا لبيت نظيف دائمًا

شقة صغيرة من 56 متر بتوزيع مثالي ستبهرك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً