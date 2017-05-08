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غرف النوم: 17 نصيحة عليك الأخذ بها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نوم
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بعد أن ترصد ما لخصه خبراء هوميفاي هنا من نصائح عملية وذكية تتعلق بمرحلتي تشطيب وتأثيث غرف النوم، بادر بتطبيق إحدى تلك اللمسات المشار إليها لتساهم في تعزيز إطلالة غرفة نومك.. دون معنا الآن 17 نصيحة ملهمة عليك الأخذ بها! 

اجعل غرفة نومك جزءًا من شخصيتك

Modern chalet, Бражинская Бражинская غرفة نوم
Бражинская

Бражинская
Бражинская
Бражинская

اجعل غرفة نومك جزءًا من شخصيتك وذلك بإضافة العديد من اللمسات المحببة إلى قلبك، فلو كنت محبًا لدمج العديد من الألوان معًا، اجعلها معبرة عن ذلك من خلال العديد من العناصر: لوحات، فرش، إكسسوارات وغيرهم، وإن كنت أيضًا عاشقًا للنقوش، فيمكنك تحقيق الأمر ذاته بها كأن تجعل تفاصيلها غارفة بكل ما هو منقوش.. وهكذا.

تجنب الازدحام البصري

Residence of Mr. Shoukath at Perinthalmanna, BN Architects BN Architects غرفة نوم
BN Architects

BN Architects
BN Architects
BN Architects

تجنب الازدحام البصري الناتج عن الاستعانة بنخبة كبيرة من العناصر الديكورية والإكسسوارات عديمة الفائدة التي تضر بإطلالة الغرفة أكثر مما تريد فربما عنصر واحد أو اثنين مما تم استخدامهم هنا بهذا النموذج كانا يكفيان ليجعلا الغرفة منمقة وأنيقة!

الألوان ساخنة والتوظيف الأمثل

HOTEL EXE CENTRAL , Tiendas On Tiendas On غرفة نوم
Tiendas On

Tiendas On
Tiendas On
Tiendas On

من المعروف أن الألوان الساخنة كالبرتقالي والأحمر والأصفر بدرجاتهم الزاهية يفضل تجنب استخدامها في غرف النوم لأنها حيوية ومثيرة تناسب بطبيعتها غرفة كالمعيشة أو الاستقبال أو حتى السفرة وهكذا، في الوقت الذي يستحب فيه اللجوء للألوان المحايدة بغرف النوم لتكون عنوانًا للراحة والاسترخاء.

في حالة اللجوء للألوان الساخنة فيمكن ذلك ولكن بقدر بسيط مع مراعاة التوظيف الأمثل لها كما هو ملحوظ في النموذج المعروض أمامنا. 

براح يعزز من حالتك المزاجية

Musterwohnung in Pastell , Karin Armbrust Karin Armbrust غرفة نوم
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

لا تلجأ للكثير من قطع الأثاث عديمة الفائدة في منزلك بشكل عام وبغرف النوم بشكل خاص، فقط استعن بما هو مناسب لاحتياجاتك الفعلية اليومية مع مراعاة توزيعه بشكل منمق، كما احرص أيضًا على ترك مساحة فضاء مناسبة تعزز الشعور بالبراح بالغرفة والذي يقوم بدوره في تحسين حالتك المزاجية. 

دقة وتناسب

Apartamento Decorado, Ana Burity Arquitetura Ana Burity Arquitetura غرفة نوم MDF Beige
Ana Burity Arquitetura

Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura
Ana Burity Arquitetura

عند اتخاذ خطوة شراء أثاث غرفة نومك يجب مراعاة دقيقة لاختيار أثاث بحجم متناسب مع المساحة الكلية للغرفة.

جلسة جانبية للاسترخاء

Casa Abierta, KUBE architecture KUBE architecture غرفة نوم
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

استغلال مساحة غرف النوم الكبيرة في إضافة قطع أثاث بسيطة تساعدك في الحصول على أكبر قدر من الراحة والاسترخاء كأن تضع مقعد خشبي ثابت أو هزاز بأحد أطراف الغرفة المطلة على منظر خارجي من شرفة أو نافذة زجاجية وفي نهاية المطاف سينعكس ذلك على حالتك النفسية بشكل مذهل.

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ألوان مريحة للأعصاب

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة نوم
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

احرص على استخدام ألوان محايدة كالبيج والرمادي والأبيض والنيلي الفاتح.. فجميعها ألوان مريحة للأعصاب، تناسب طبيعة غرف النوم، تخلق براحًا من لا شئ.. مع هذه الألوان الناعمة.. فقط استرخي على سريرك المريح وستغفو في ثوانٍ معدودة! 

الإضاءة الطبيعية

South Crown Street Bedroom homify غرفة نوم refurbishment,renovation,bedroom,aberdeen,scotland,timber,white
homify

South Crown Street Bedroom

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية لها سحر خاص مهما كانت تتمتع غرفة نومك بأساليب مذهلة في الإضاءة الاصطناعية، لذا إن أمكن عند تشطيب منزلك إقامة نافذة ولو صغيرة تمرر الضوء والهواء إلى ما هو داخل الغرفة سيكون أمرًا رائعًا بلا أدنى شك.

أثاث عملي ومريح

Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura غرفة نوم طوب
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

سرير أنيق بمرتبة مريحة تساعد جسدك على الاسترخاء ونيل قسطًا من الراحة بعد يوم عمل شاق، وطاولة صغيرة تتحول مكتبًا متى تشاء ثم تتحول لمساحة لتناول الإفطار تارة أخرى أو لاحتساء مشروبك المفضل..

تناسق واجب تحقيقه

Cliente G, Link Interiores Link Interiores غرفة نوم
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

التناسق من أهم العناصر الواجب تحقيقها عند تصميم أي ركن ولو صغير بمنزلك فما بالك عندما تصمم غرفة النوم الرئيسية، بالطبع ستحتاج لأن تخلق حالة من الترابط بين العناصر المختلفة كأن تحرص على اختيار فرش السرير بنقوش ورسوم تكاد تتطابق مع الستائر وهذا ما نلمسه هنا في تصميم غرفة النوم.

إضاءة أخاذة وملفتة

Tender Contemporary Provence Москва, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

توفير أكثر من مصدر للإنارة بغرفة نومك أمر مستحب بشكل كبير خصوصًا إن كانت الغرفة صغيرة المساحة من ناحية وإن كانت أيضًا بعيدة عن أي مصدر طبيعي للضوء مما يتطلب تحليها بإضاءة ذكية ووظيفية بعضها متمركز في قلب السقف والآخر مثبت على الجدران ومصدر ثالث يزين الكومود مثلًا أو أية طاولة جانبية!

إكسسوارات فنية وحس إبداعي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إضافة لوحة فنية كبيرة برسوم وألوان مميزة يشترط أن تكون مريحة أو حتى مجموعة إطارات تضم صور عائلية بذكريات جميلة كلاهما بمثابة لمسة فنية جميلة تعكس الحس الإبداعي لقاطن الغرفة من ناحية وتضيف الكثير لمظهرها كما تساهم أيضًا في تحسين حالتك المزاجية من ناحية أخرى!

الخصوصية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مراعاة ألا يكون السرير في الجهة المقابلة للنافذة لتحظى بقدر كافي من الخصوصية.

استخدامات جديدة وابتكارات

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة نوم
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

سلم خشبي يقوم بدور الأرفف الخشبية في تزيين الغرفة بلمسة جمالية بسيطة وراقية حيث تحمل كل درجة من درجاته إكسسوارات رفيعة تضيف الكثير لإطلالة هذا الركن.

الاهتمام بالأرضية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

السجاد عنصر هام بأي غرفة نوم وإكسسوار لا غنى عنه مطلقًا.

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استخدامات عملية

Proyecto Jc, SANT1AGO arquitectura y diseño SANT1AGO arquitectura y diseño غرفة نوم
SANT1AGO arquitectura y diseño

SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño
SANT1AGO arquitectura y diseño

صمم مسند سرير غرفة نومك بشكل عملي ومبتكر كهذا أو حتى اجعله بلا مسند مع استغلال المساحة الخلفية للسرير في تصميم مكتبة متعددة الأرفف تستخدم بعض منها في وضع الأباجورات، والبعض الآخر في وضع الكتب والروايات، ومساحة ثالثة في وضع الإكسسوارات الرفيعة.

عناصر ملونة ولمسات جمالية منمقة

Apartamento FM, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr غرفة نوم
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

اختيار عناصر ملونة بالألوان الساخنة أو الباردة لتتداخل مع الألوان المحايدة وتكسر حدة هدوءها من وسائد، ستائر، سجاد مع ضرورة تناسقهم جميعًا مع بعضهم البعض.

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