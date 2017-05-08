غرف النوم: 17 نصيحة عليك الأخذ بها

من المعروف أن الألوان الساخنة كالبرتقالي والأحمر والأصفر بدرجاتهم الزاهية يفضل تجنب استخدامها في غرف النوم لأنها حيوية ومثيرة تناسب بطبيعتها غرفة كالمعيشة أو الاستقبال أو حتى السفرة وهكذا، في الوقت الذي يستحب فيه اللجوء للألوان المحايدة بغرف النوم لتكون عنوانًا للراحة والاسترخاء.

في حالة اللجوء للألوان الساخنة فيمكن ذلك ولكن بقدر بسيط مع مراعاة التوظيف الأمثل لها كما هو ملحوظ في النموذج المعروض أمامنا.