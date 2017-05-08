غرف النوم: 17 نصيحة عليك الأخذ بها

بعد أن ترصد ما لخصه خبراء هوميفاي هنا من نصائح عملية وذكية تتعلق بمرحلتي تشطيب وتأثيث غرف النوم، بادر بتطبيق إحدى تلك اللمسات المشار إليها لتساهم في تعزيز إطلالة غرفة نومك.. دون معنا الآن 17 نصيحة ملهمة عليك الأخذ بها!
اجعل غرفة نومك جزءًا من شخصيتك وذلك بإضافة العديد من اللمسات المحببة إلى قلبك، فلو كنت محبًا لدمج العديد من الألوان معًا، اجعلها معبرة عن ذلك من خلال العديد من العناصر: لوحات، فرش، إكسسوارات وغيرهم، وإن كنت أيضًا عاشقًا للنقوش، فيمكنك تحقيق الأمر ذاته بها كأن تجعل تفاصيلها غارفة بكل ما هو منقوش.. وهكذا.
تجنب الازدحام البصري الناتج عن الاستعانة بنخبة كبيرة من العناصر الديكورية والإكسسوارات عديمة الفائدة التي تضر بإطلالة الغرفة أكثر مما تريد فربما عنصر واحد أو اثنين مما تم استخدامهم هنا بهذا النموذج كانا يكفيان ليجعلا الغرفة منمقة وأنيقة!
من المعروف أن الألوان الساخنة كالبرتقالي والأحمر والأصفر بدرجاتهم الزاهية يفضل تجنب استخدامها في غرف النوم لأنها حيوية ومثيرة تناسب بطبيعتها غرفة كالمعيشة أو الاستقبال أو حتى السفرة وهكذا، في الوقت الذي يستحب فيه اللجوء للألوان المحايدة بغرف النوم لتكون عنوانًا للراحة والاسترخاء.
في حالة اللجوء للألوان الساخنة فيمكن ذلك ولكن بقدر بسيط مع مراعاة التوظيف الأمثل لها كما هو ملحوظ في النموذج المعروض أمامنا.
لا تلجأ للكثير من قطع الأثاث عديمة الفائدة في منزلك بشكل عام وبغرف النوم بشكل خاص، فقط استعن بما هو مناسب لاحتياجاتك الفعلية اليومية مع مراعاة توزيعه بشكل منمق، كما احرص أيضًا على ترك مساحة فضاء مناسبة تعزز الشعور بالبراح بالغرفة والذي يقوم بدوره في تحسين حالتك المزاجية.
عند اتخاذ خطوة شراء أثاث غرفة نومك يجب مراعاة دقيقة لاختيار أثاث بحجم متناسب مع المساحة الكلية للغرفة.
استغلال مساحة غرف النوم الكبيرة في إضافة قطع أثاث بسيطة تساعدك في الحصول على أكبر قدر من الراحة والاسترخاء كأن تضع مقعد خشبي ثابت أو هزاز بأحد أطراف الغرفة المطلة على منظر خارجي من شرفة أو نافذة زجاجية وفي نهاية المطاف سينعكس ذلك على حالتك النفسية بشكل مذهل.
احرص على استخدام ألوان محايدة كالبيج والرمادي والأبيض والنيلي الفاتح.. فجميعها ألوان مريحة للأعصاب، تناسب طبيعة غرف النوم، تخلق براحًا من لا شئ.. مع هذه الألوان الناعمة.. فقط استرخي على سريرك المريح وستغفو في ثوانٍ معدودة!
الإضاءة الطبيعية لها سحر خاص مهما كانت تتمتع غرفة نومك بأساليب مذهلة في الإضاءة الاصطناعية، لذا إن أمكن عند تشطيب منزلك إقامة نافذة ولو صغيرة تمرر الضوء والهواء إلى ما هو داخل الغرفة سيكون أمرًا رائعًا بلا أدنى شك.
سرير أنيق بمرتبة مريحة تساعد جسدك على الاسترخاء ونيل قسطًا من الراحة بعد يوم عمل شاق، وطاولة صغيرة تتحول مكتبًا متى تشاء ثم تتحول لمساحة لتناول الإفطار تارة أخرى أو لاحتساء مشروبك المفضل..
التناسق من أهم العناصر الواجب تحقيقها عند تصميم أي ركن ولو صغير بمنزلك فما بالك عندما تصمم غرفة النوم الرئيسية، بالطبع ستحتاج لأن تخلق حالة من الترابط بين العناصر المختلفة كأن تحرص على اختيار فرش السرير بنقوش ورسوم تكاد تتطابق مع الستائر وهذا ما نلمسه هنا في تصميم غرفة النوم.
توفير أكثر من مصدر للإنارة بغرفة نومك أمر مستحب بشكل كبير خصوصًا إن كانت الغرفة صغيرة المساحة من ناحية وإن كانت أيضًا بعيدة عن أي مصدر طبيعي للضوء مما يتطلب تحليها بإضاءة ذكية ووظيفية بعضها متمركز في قلب السقف والآخر مثبت على الجدران ومصدر ثالث يزين الكومود مثلًا أو أية طاولة جانبية!
إضافة لوحة فنية كبيرة برسوم وألوان مميزة يشترط أن تكون مريحة أو حتى مجموعة إطارات تضم صور عائلية بذكريات جميلة كلاهما بمثابة لمسة فنية جميلة تعكس الحس الإبداعي لقاطن الغرفة من ناحية وتضيف الكثير لمظهرها كما تساهم أيضًا في تحسين حالتك المزاجية من ناحية أخرى!
مراعاة ألا يكون السرير في الجهة المقابلة للنافذة لتحظى بقدر كافي من الخصوصية.
سلم خشبي يقوم بدور الأرفف الخشبية في تزيين الغرفة بلمسة جمالية بسيطة وراقية حيث تحمل كل درجة من درجاته إكسسوارات رفيعة تضيف الكثير لإطلالة هذا الركن.
السجاد عنصر هام بأي غرفة نوم وإكسسوار لا غنى عنه مطلقًا.
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صمم مسند سرير غرفة نومك بشكل عملي ومبتكر كهذا أو حتى اجعله بلا مسند مع استغلال المساحة الخلفية للسرير في تصميم مكتبة متعددة الأرفف تستخدم بعض منها في وضع الأباجورات، والبعض الآخر في وضع الكتب والروايات، ومساحة ثالثة في وضع الإكسسوارات الرفيعة.
اختيار عناصر ملونة بالألوان الساخنة أو الباردة لتتداخل مع الألوان المحايدة وتكسر حدة هدوءها من وسائد، ستائر، سجاد مع ضرورة تناسقهم جميعًا مع بعضهم البعض.