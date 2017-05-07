10 غرف نوم أنيقة تحمل أفكار مميزة وملهمة

هل أنت بصدد البدء في مرحلة البحث عن غرفة النوم أو تواجه صعوبة في إيجاد ما يعكس الذوق الراقي والحياة العصرية العملية؟ اليوم سوف تنتهي هذه المهمة الصعبة، فقد توصلنا إلى مجموعة من 10 غرف نوم تجمع بين الأناقة والتميز مصممة من قبل المحترفين العالميين.
أحد أهم قرارات خبراء التصميم في غرف النوم الناجحة هو اختيار أثاث يجمع بين الأناقة والبساطة مع مراعاة الجانب العملي بالتأكيد، وحتى تكتمل أركان تصميم الغرفة وتصل إلى المثالية تأخذ الديكورات المحيطة من أسقف وحوائط حيزاً كبيراً من الإهتمام، فتكون النتيجة مثل غرفة النوم هذه ذات الإضاءات والتفاصيل المذهلة.
أحياناً يكون الخيار المناسب في أثاث المنزل هو عدم التقيد بنمط واحد، بل الإتجاه نحو التنوع والدمج بين الأنماط المتقاربة، وهو الأسلوب الذي يعكس الشخصية المتميزة، وقد نجح هنا هذا التعدد في أن يبرز ذوق المصمم الرفيع حيث احتفظ بالألوان الترابية الهادئة كمصدر الغرفة الأساسي والوحيد لجميع العناصر الغرفة حتى تتسم بالتناسق.
تتميز هذه الغرفة بوجود سرير ذو تصميم فريد من نوعه لكي يصبح هو البطل الأوحد ضمن مجموعة من الأثاث المعاصر البسيط.
جاء في خلفية الأثاث العصري هنا جدارية من الطلاء الذهبي لكي تتحول غرفة تبسيطية إلى أخرى تبعث انطباع فاخر.
يعد تداخل الألواح الجبسية ذات الإضاءات المختلفة من أبرز معالم هذا التصميم، وهي من الأدوات التي تظهر جمال التصميم وتجعله أكثر بهجة وعملية في آن واحد.
تداخل تصميم السقف مع الحائط هنا لكي يصبحوا عنصر واحد جعل من هذه الغرفة التقليدية فراغ عصري مبتكر يواكب العصر الحديث, وهي فكرة تعد من الصيحات الجديدة التي لا يمكن التغافل عنها.
ترك المصمم هنا بصمة مختلفة وجريئة حين قام باختيار جدارية فاخرة لكي تصبح خلفية غرفة النوم ومصدر الإلهام الأساسي في اختيار جميع مفردات التصميم، فما يزيد من تألق الغرفة هو أن تدرجات الألوان جميعها مستوحاة من الكسوة الحجرية لتكون النتيجة مكان مثالي للإسترخاء والنوم الهادئ.
لا شك أن الألوان الهادئة لها سحرها الخاص، فهي من أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في الهدوء النفسي وتساعد على الاسترخاء، ولكن تأتي السيمترية هنا لتجذب المزيد من الهدوء والراحة النفسية، وهو الأمر الذي جعل هذه الغرفة ناجحة عملياً وجمالياً.
هل تريد أن تبدأ يومك بنشاط وحيوية؟ إليك سر من أسرار الخبراء في تحقيق ذلك من خلال التصميم الداخلي، وهو تداخل ألوان قوية ومبهجة في غرفة النوم ولكن بنسبة ضئيلة وتقتصر على عناصر الإكسسوارات فقط مع إحاطته بألوان محايدة، وذلك حتى تتمكن من النوم العميق والهادئ ليلاً. ما يضفي على غرفة النوم هنا مزيد من الانتعاش والطاقة الإيجابية هو إضاءتها القوية، حيث أن تعدد مصادر الإضاءة ليلاً ونهاراً من علامات نجاح غرفة النوم.
انفرد هذا التصميم بفكرة مبتكرة مذهلة تجعل المساحة تبدو متسعة وتعطي رحابة رائعة، وهي تداخل المرايا مع كسوة الحائط خلف السرير لكي يصبح جزء أساسي من ديكور الغرفة.
هل نالت هذه التصاميم اعجابك ولكنك لا زلت تبحث عن غرف نوم تناسب المساحات الصغيرة؟ إذن بالتأكيد سوف تجد ما تبحث عنه في هذا المقال الذي يتضمن 16 غرفة نوم ذات مساحة صغيرة وتصميم غاية في الأناقة.