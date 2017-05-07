10 غرف نوم أنيقة تحمل أفكار مميزة وملهمة

هل تريد أن تبدأ يومك بنشاط وحيوية؟ إليك سر من أسرار الخبراء في تحقيق ذلك من خلال التصميم الداخلي، وهو تداخل ألوان قوية ومبهجة في غرفة النوم ولكن بنسبة ضئيلة وتقتصر على عناصر الإكسسوارات فقط مع إحاطته بألوان محايدة، وذلك حتى تتمكن من النوم العميق والهادئ ليلاً. ما يضفي على غرفة النوم هنا مزيد من الانتعاش والطاقة الإيجابية هو إضاءتها القوية، حيث أن تعدد مصادر الإضاءة ليلاً ونهاراً من علامات نجاح غرفة النوم.