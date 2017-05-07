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10 غرف نوم أنيقة تحمل أفكار مميزة وملهمة

shereen gouda shereen gouda
Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
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هل أنت بصدد البدء  في مرحلة البحث عن غرفة النوم أو تواجه صعوبة في إيجاد ما يعكس الذوق الراقي والحياة العصرية العملية؟ اليوم سوف تنتهي هذه المهمة الصعبة، فقد توصلنا إلى مجموعة من 10 غرف نوم تجمع بين الأناقة والتميز مصممة من قبل المحترفين العالميين.

1- رقي الأثاث والديكور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أحد أهم قرارات خبراء التصميم في غرف النوم الناجحة هو اختيار أثاث يجمع بين الأناقة والبساطة مع مراعاة الجانب العملي بالتأكيد، وحتى تكتمل أركان تصميم الغرفة وتصل إلى المثالية تأخذ الديكورات المحيطة من أسقف وحوائط حيزاً كبيراً من الإهتمام، فتكون النتيجة مثل غرفة النوم هذه ذات الإضاءات والتفاصيل المذهلة.

2- الاتزان بين الأنماط المختلفة والتصميم البسيط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أحياناً يكون الخيار المناسب في أثاث المنزل هو عدم التقيد بنمط واحد، بل الإتجاه نحو التنوع والدمج بين الأنماط المتقاربة، وهو الأسلوب الذي يعكس الشخصية المتميزة، وقد نجح هنا هذا التعدد في أن يبرز ذوق المصمم الرفيع حيث احتفظ بالألوان الترابية الهادئة كمصدر الغرفة  الأساسي والوحيد لجميع العناصر الغرفة حتى تتسم بالتناسق.

3- سرير يترك طابع مميز

"White Without Time", Ernesto Fusco Interior Designer Ernesto Fusco Interior Designer غرفة نوم خشب Beige
Ernesto Fusco Interior Designer

Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer

تتميز هذه الغرفة بوجود سرير ذو تصميم فريد من نوعه لكي يصبح هو البطل الأوحد ضمن مجموعة من الأثاث المعاصر البسيط.

4- طلاء الحائط المميز ذو تأثير ساحر

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

جاء في خلفية الأثاث العصري هنا جدارية من الطلاء الذهبي لكي تتحول غرفة تبسيطية إلى أخرى تبعث انطباع فاخر.

5- أسلوب إضاءة مميز ومحترف

Ristrutturazione appartamento con linee moderne , Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة نوم
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

يعد تداخل الألواح الجبسية ذات الإضاءات المختلفة من أبرز معالم هذا التصميم، وهي من الأدوات التي تظهر جمال التصميم وتجعله أكثر بهجة وعملية في آن واحد.

6- السقف المميز

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تداخل تصميم السقف مع الحائط هنا لكي يصبحوا عنصر واحد جعل من هذه الغرفة التقليدية  فراغ عصري مبتكر يواكب العصر الحديث, وهي فكرة تعد من الصيحات الجديدة التي لا يمكن التغافل عنها.

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7- خلفية مذهلة من التجاليد الحجرية

PH - MS, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة نوم
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

ترك المصمم هنا بصمة مختلفة وجريئة حين قام باختيار جدارية فاخرة لكي تصبح خلفية غرفة النوم ومصدر الإلهام الأساسي في اختيار جميع مفردات التصميم، فما يزيد من تألق الغرفة هو أن تدرجات الألوان جميعها مستوحاة من الكسوة الحجرية لتكون النتيجة مكان مثالي للإسترخاء والنوم الهادئ.

8- السيمترية المريحة

homify غرفة نوم Green
homify

homify
homify
homify

لا شك أن الألوان الهادئة لها سحرها الخاص، فهي من أحد العوامل الأساسية التي تتسبب في الهدوء النفسي وتساعد على الاسترخاء، ولكن تأتي السيمترية هنا لتجذب المزيد من الهدوء والراحة النفسية، وهو الأمر الذي جعل هذه الغرفة ناجحة عملياً وجمالياً.

9- -تصميم منعش

N14, aaestudio aaestudio غرفة نوم
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

هل تريد أن تبدأ يومك بنشاط وحيوية؟ إليك سر من أسرار الخبراء في تحقيق ذلك من خلال التصميم الداخلي، وهو تداخل ألوان قوية ومبهجة في غرفة النوم ولكن بنسبة ضئيلة وتقتصر على عناصر الإكسسوارات فقط مع إحاطته بألوان محايدة، وذلك حتى تتمكن من النوم العميق والهادئ ليلاً. ما يضفي على غرفة النوم هنا مزيد من الانتعاش والطاقة الإيجابية هو إضاءتها القوية، حيث أن تعدد مصادر الإضاءة ليلاً ونهاراً من علامات نجاح غرفة النوم.

10- سحر المرايا

PC Fase 2 Piso 5, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

انفرد هذا التصميم بفكرة مبتكرة مذهلة تجعل المساحة تبدو متسعة وتعطي رحابة رائعة، وهي تداخل المرايا مع كسوة الحائط خلف السرير لكي يصبح جزء أساسي من ديكور الغرفة.

هل نالت هذه التصاميم اعجابك ولكنك لا زلت تبحث عن غرف نوم تناسب المساحات الصغيرة؟ إذن بالتأكيد سوف تجد ما تبحث عنه في هذا المقال الذي يتضمن 16 غرفة نوم ذات  مساحة صغيرة وتصميم غاية في الأناقة.

شقة مبهرة تجمع بين النمط القديم والحديث
ما رأيك في هذه التصاميم المبتكرة؟

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