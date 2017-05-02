15 شقة بمساحة 70 م² تعلمك استغلال المساحات

العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام وغيرها من اللمسات الديكورية الذكية والجمالية ستعلق بذهنك خلال لحظات بعد أن ترصد 15 مشروع رائع لـ منازل بمساحات لا تتعدى الـ 80 متر مربع ومع ذلك لن تصدق ما يتمتع به أقلهم مساحة من حالة براح مفرط.. اكتشف معنا فن استغلال المساحات وتعلم كيفية تطبيقه.. لنبدأ الآن وستفاجئك عبقرية التصميم بلا أدنى شك!
نبدأ جولتنا في هذا المقال مع شقة صغيرة مساحتها 75 متر مربع تقع في قلب روما عاصمة الجمال والتي خضعت لعملية تجديد شاملة ارتكزت فيها على الطراز العصري.
اعتمد خبراء تصميم هذا المشروع على تطبيق مبدأ
الخطة المفتوحة تمامًا كالشقق الأستوديو والتي تكون كافة غرفها مندمجة ومتلاحمة مع بعضها البعض مما يسمح بأكبر قدر من استغلال المساحات. تكلفة هذه الشقة الإجمالية حوالي: 60000 €.
شاهد معنا المشروع بالكامل من هنا: 75 mq moderni e luminosi a Roma
نستكمل جولتنا مع شقة أخرى عملية واقتصادية ولكنها بمساحة أصغر من النموذج الأول حيث أنها لا تتعدى الـ 67 متر مربع. أقيمت هذه الشقة منذ عام 1961 ثم خضعت مؤخرًا لعمليات تجديد مكثفة جعلتها تواكب آخر المستجدات بعالم الديكور وتتحول تحول كامل إلى ما هو أفضل بكل تأكيد وذلك بالاعتماد على فتح المساحات بشكل كبير والتركيز على إضاءة وظيفية اصطناعية وطبيعية.
شاهد تفاصيل المشروع كاملة من هنا: 70 mq con 2 anime
شقة حديثة ومتطورة.. وهذا يظهر بوضوح في كل زاوية من زواياها الرائعة.. المثالية والكمال كانا عنوانًا لها وذلك بفضل العديد من اللمسات الديكورية التي يمكنك ملاحظتها من أول وهلة.. شاهد تصميمها الداخلي عن قرب وراقب ديكوراتها المذهلة من هنا: Un Appartamento Perfetto in Soli 70 m²
أيمكن لشقة أن تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع؟! وإذا كان الأمر كذلك.. كيف؟ هذه الشقة ذات الحس الإبداعي الأخاذ يمكنها التعبير عن هذا المفهوم ببساطة، ستكتشف ذلك بسلاسة من روعة التخطيط وعبقرية التصميم.. يمكنك مشاهدة المشروع كاملًا من هنا: 70 mq che sembrano 100!
هذا المشروع هو مثال ممتاز لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء، وهو مثال أيضًا لـ الأناقة المفرطة التي نستشعرها في أبسط اللمسات.. تمتع بسحر التفاصيل من هنا: 75 mq intelligenti ed eleganti
في هذا المشروع نجد أنه قد اختفت بعض الجدران من تصميمه الداخلي إلى أن نكتشف السبب وراء ذلك وهو تعزيز نشر الضوء الطبيعي وسهولة تخلل الهواء النقي إلى كافة أرجاء المنزل المختلفة وفي الوقت ذاته ترك مساحة فضاء تتمتع بالبراح وتقوم بدورها بالترحيب بالضيوف وهذا بفضل التصميم الذكي والأسلوب السليم في التطبيق.
شاهد التصميم الكامل للمشروع من هنا: 60 mq pieni di aria fresca
استخدام الألوان المحايدة من درجات البيج المتفاوتة في هذا المشروع من أشد العوامل التي جعلته يبدو أكبر من حيث المساحة.. كما أن رقة الديكورات وكذلك الإكسسوارات دعمت الشعور بأجواء رومانسية تحيط بالمكان..
شقة أخرى صغيرة المساحة تجمع في تصميمها بين العصرية والكلاسيكية، وتعتمد على عدد كثير من الديكورات والإكسسوارات المتناغمة مع بعضها البعض بشكل كبير لدرجة لا تشعرك بأي حالة من حالات الازدحام البصري.
اكتشف تصميمها الداخلي وديكوراتها بالكامل من هنا: Un Appartamento dalla Disposizione Perfetta in Soli 60 mq
نغمات حديثة وجديدة مع لمسات النمط الإسكندنافي وسحره الخاص النابع من هدوء التفاصيل… راقب روعة الديكورات الداخلية والإكسسوارات بالطبع ستلهمك بالعديد من الأفكار.
تمتع برؤية المنزل كاملًا من هنا: Un delizioso appartamento alla francese di soli 76 mq
شقة بمساحة 66 متر مربع منحها المصممون أسلوب فريد من نوعه حقًا، فاعتمدوا على مبدأ خطة الكلمة المفتوحة حيث شمل التصميم الداخلي للمنزل كلًا من المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في ساحة واحدة مشتركة وبطبيعة الحال ساعد هذا على توفير مساحة كبيرة ساهمت في تحسين الفضاء.
اكتشف خبايا هذا المنزل وزواياه المختلفة من هنا: Un appartamento moderno e delizioso in soli 66 mq
تتميز هذه الشقة عن غيرها من النماذج السابقة بألوانها النابضة بالحياة وديكوراتها المنمقة.. القي نظرة متفحصة على غرفها المندمجة وأرجاءها المختلفة وستكتشف سر كونها قصرًا ساحرًا في هيئة منزل صغير.
لمزيد من الصور عن هذا المشروع، اتبع الرابط التالي: Una casa di 66 mq con 7 brillanti trucchi usati da un vero interior design
أما عن هذا المشروع الصغير، فقد تحول من شقة مكونة من غرفتين فقط إلى شقة من ثلاث غرف وحمامين وذلك بعد عملية تجديد شامل وإعادة هيكلة للتصميم الداخلي.
احظى بجولة سريعة داخل غرف هذا المنزل المختلفة من هنا: La sorprendente ristrutturazione di un piccolo appartamento di soli 62 mq
تبدو هذه الشقة من أول وهلة أنها قمة في الأناقة والرقي رغم كونها أبسط ما يكون، كما أنها تناسب بحجمها وديكوراتها أيضًا فئة الشباب تحديدًا من حديثي الزواج، فهي لطيفة، مشرقة، ومريحة، وفوق ذلك ذات تكلفة منخفضة.. اكتشف الآن تفاصيلها لتحكم بنفسك: 5 appartamenti piccoli con 5 caratteristiche da copiare
على مقربة من ساحل ليغوريا نجد هذا المنزل البسيط ذو مساحة 70 متر مربع، والذي يستحق منا الاهتمام بتفاصيله المختلفة والالتفاف إلى تصميمه الرائع. راقب ديكورات هذه الشقة وشاهد كيف جمعت بين لمسات الماضي والمستقبل: Ricordando il passato ma verso il futuro: una favolosa ristrutturazione in borgo
كمشروع نهائي معنا اليوم نقدم لكم شقة بمساحة 50 متر مربع.. نعم إنها بمساحة لا تصدق ومع ذلك روعة التصميم الداخلي يستحيل أن تشعرك بأن هناك أية مشكلة في عنصر المساحة. تنقسم الشقة -على الرغم من صغر مساحتها- إلى غرف بمساحات معقولة بشكل عقلاني وسلس الأمر الذي بالطبع يزيدها كمالًا وجمالًا.
لصور أخرى عن هذا المشروع: 50 mq per un appartamento perfetto!