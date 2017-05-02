15 شقة بمساحة 70 م² تعلمك استغلال المساحات

نبدأ جولتنا في هذا المقال مع شقة صغيرة مساحتها 75 متر مربع تقع في قلب روما عاصمة الجمال والتي خضعت لعملية تجديد شاملة ارتكزت فيها على الطراز العصري.

اعتمد خبراء تصميم هذا المشروع على تطبيق مبدأ الخطة المفتوحة تمامًا كالشقق الأستوديو والتي تكون كافة غرفها مندمجة ومتلاحمة مع بعضها البعض مما يسمح بأكبر قدر من استغلال المساحات. تكلفة هذه الشقة الإجمالية حوالي: 60000 €.

شاهد معنا المشروع بالكامل من هنا: 75 mq moderni e luminosi a Roma