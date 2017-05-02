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15 شقة بمساحة 70 م² تعلمك استغلال المساحات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento c/ 1 quarto - Belém, Lisboa, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة خشب Beige
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العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام وغيرها من اللمسات الديكورية الذكية والجمالية ستعلق بذهنك خلال لحظات بعد أن ترصد 15 مشروع رائع لـ منازل بمساحات لا تتعدى الـ 80 متر مربع ومع ذلك لن تصدق ما يتمتع به أقلهم مساحة من حالة براح مفرط.. اكتشف معنا فن استغلال المساحات وتعلم كيفية تطبيقه.. لنبدأ الآن وستفاجئك عبقرية التصميم بلا أدنى شك!  

1- شقة مشرقة على الطراز العصري تقع بعاصمة الجمال

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة السفرة خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio مطبخ خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

APPARTAMENTO APPIA NUOVA, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة نوم خشب White
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

نبدأ جولتنا في هذا المقال مع شقة صغيرة مساحتها 75 متر مربع تقع في قلب روما عاصمة الجمال والتي خضعت لعملية تجديد شاملة ارتكزت فيها على الطراز العصري.

اعتمد خبراء تصميم هذا المشروع على تطبيق مبدأ الخطة المفتوحة تمامًا كالشقق الأستوديو والتي تكون كافة غرفها مندمجة ومتلاحمة مع بعضها البعض مما يسمح بأكبر قدر من استغلال المساحات. تكلفة هذه الشقة الإجمالية حوالي: 60000 €.

شاهد معنا المشروع بالكامل من هنا: 75 mq moderni e luminosi a Roma

2- شقة تجمع في تصميمها بين مكونات الطبيعة الساحرة

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة السفرة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos حمام
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة السفرة
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

نستكمل جولتنا مع شقة أخرى عملية واقتصادية ولكنها بمساحة أصغر من النموذج الأول حيث أنها لا تتعدى الـ 67 متر مربع. أقيمت هذه الشقة منذ عام 1961 ثم خضعت مؤخرًا لعمليات تجديد مكثفة جعلتها تواكب آخر المستجدات بعالم الديكور وتتحول تحول كامل إلى ما هو أفضل بكل تأكيد وذلك بالاعتماد على فتح المساحات بشكل كبير والتركيز على إضاءة وظيفية اصطناعية وطبيعية.

شاهد تفاصيل المشروع كاملة من هنا: 70 mq con 2 anime

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3- المثالية والكمال يفترشا 70 متر²

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli منازل
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

شقة حديثة ومتطورة.. وهذا يظهر بوضوح في كل زاوية من زواياها الرائعة.. المثالية والكمال كانا عنوانًا لها وذلك بفضل العديد من اللمسات الديكورية التي يمكنك ملاحظتها من أول وهلة.. شاهد تصميمها الداخلي عن قرب وراقب ديكوراتها المذهلة من هنا: Un Appartamento Perfetto in Soli 70 m²

4- هي في الحقيقة: 70 متر² ولكنها تبدو أكبر!

Ristrutturazione di un appartamento in Roma – 70 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello بلكونة أو شرفة
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

Ristrutturazione di un appartamento in Roma – 70 mq, Fabiola Ferrarello Fabiola Ferrarello غرفة نوم
Fabiola Ferrarello

Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello
Fabiola Ferrarello

أيمكن لشقة أن تبدو أكبر مما هي عليه في الواقع؟! وإذا كان الأمر كذلك.. كيف؟ هذه الشقة ذات الحس الإبداعي الأخاذ يمكنها التعبير عن هذا المفهوم ببساطة، ستكتشف ذلك بسلاسة من روعة التخطيط وعبقرية التصميم.. يمكنك مشاهدة المشروع كاملًا من هنا: 70 mq che sembrano 100!

5- أناقة ورقي ليس لهما مثيل

Max House, tea.rchitettura tea.rchitettura غرفة السفرة
tea.rchitettura

tea.rchitettura
tea.rchitettura
tea.rchitettura

Max House, tea.rchitettura tea.rchitettura غرفة المعيشة
tea.rchitettura

tea.rchitettura
tea.rchitettura
tea.rchitettura

هذا المشروع هو مثال ممتاز لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الفضاء، وهو مثال أيضًا لـ الأناقة المفرطة التي نستشعرها في أبسط اللمسات.. تمتع بسحر التفاصيل من هنا: 75 mq intelligenti ed eleganti 

6- 65 متر من الحيوية والهواء النقي

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة نومأقمشة و منسوجات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

في هذا المشروع نجد أنه قد اختفت بعض الجدران من تصميمه الداخلي إلى أن نكتشف السبب وراء ذلك وهو تعزيز نشر الضوء الطبيعي وسهولة تخلل الهواء النقي إلى كافة أرجاء المنزل المختلفة وفي الوقت ذاته ترك مساحة فضاء تتمتع بالبراح وتقوم بدورها بالترحيب بالضيوف وهذا بفضل التصميم الذكي والأسلوب السليم في التطبيق.

شاهد التصميم الكامل للمشروع من هنا: 60 mq pieni di aria fresca

7- شقة رومانسية المعالم.. تُلهيك بتفاصيلها عن صِغَر المساحة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

استخدام الألوان المحايدة من درجات البيج المتفاوتة في هذا المشروع من أشد العوامل التي جعلته يبدو أكبر من حيث المساحة.. كما أن رقة الديكورات وكذلك الإكسسوارات دعمت الشعور بأجواء رومانسية تحيط بالمكان..  

8- الديكورات كثيرة ومع ذلك لا مجال للازدحام البصري

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة السفرة
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo غرفة المعيشة
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

Vivienda en Santutxu, Bilbao, Sweet Home Interiorismo Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo
Sweet Home Interiorismo

شقة أخرى صغيرة المساحة تجمع في تصميمها بين العصرية والكلاسيكية، وتعتمد على عدد كثير من الديكورات والإكسسوارات المتناغمة مع بعضها البعض بشكل كبير لدرجة لا تشعرك بأي حالة من حالات الازدحام البصري. 

اكتشف تصميمها الداخلي وديكوراتها بالكامل من هنا: Un Appartamento dalla Disposizione Perfetta in Soli 60 mq

9- شقة بنغمات اللون الأبيض والخشب

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture مطبخ
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture غرفة السفرة
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

Maison ML, Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

نغمات حديثة وجديدة مع لمسات النمط الإسكندنافي وسحره الخاص النابع من هدوء التفاصيل… راقب روعة الديكورات الداخلية والإكسسوارات بالطبع ستلهمك بالعديد من الأفكار.

تمتع برؤية المنزل كاملًا من هنا: Un delizioso appartamento alla francese di soli 76 mq

10- ما بين العصرية والعملية

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept مطبخ
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

شقة بمساحة 66 متر مربع منحها المصممون أسلوب فريد من نوعه حقًا، فاعتمدوا على مبدأ خطة الكلمة المفتوحة حيث شمل التصميم الداخلي للمنزل كلًا من المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في ساحة واحدة مشتركة وبطبيعة الحال ساعد هذا على توفير مساحة كبيرة ساهمت في تحسين الفضاء.

اكتشف خبايا هذا المنزل وزواياه المختلفة من هنا: Un appartamento moderno e delizioso in soli 66 mq

11- ألوان نابضة بالحياة

PARIS 8, blackStones blackStones غرفة المعيشة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

PARIS 8, blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

PARIS 8, blackStones blackStones غرفة السفرة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تتميز هذه الشقة عن غيرها من النماذج السابقة بألوانها النابضة بالحياة وديكوراتها المنمقة.. القي نظرة متفحصة على غرفها المندمجة وأرجاءها المختلفة وستكتشف سر كونها قصرًا ساحرًا في هيئة منزل صغير.

لمزيد من الصور عن هذا المشروع، اتبع الرابط التالي: Una casa di 66 mq con 7 brillanti trucchi usati da un vero interior design

12- إعادة هيكلة شقة صغيرة بمساحة لا تصدق

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) مطبخ
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) غرفة المعيشة
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

أما عن هذا المشروع الصغير، فقد تحول من شقة مكونة من غرفتين فقط إلى شقة من ثلاث غرف وحمامين وذلك بعد عملية تجديد شامل وإعادة هيكلة للتصميم الداخلي.

احظى بجولة سريعة داخل غرف هذا المنزل المختلفة من هنا: La sorprendente ristrutturazione di un piccolo appartamento di soli 62 mq

13- 80 متر مربع.. أقرب إلى الخيال

Apartamento c/ 1 quarto - Belém, Lisboa, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة خشب Beige
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة الملابس
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

تبدو هذه الشقة من أول وهلة أنها قمة في الأناقة والرقي رغم كونها أبسط ما يكون، كما أنها تناسب بحجمها وديكوراتها أيضًا فئة الشباب تحديدًا من حديثي الزواج، فهي لطيفة، مشرقة، ومريحة، وفوق ذلك ذات تكلفة منخفضة.. اكتشف الآن تفاصيلها لتحكم بنفسك: 5 appartamenti piccoli con 5 caratteristiche da copiare 

14- شقة تجمع بين سمات الماضي والمستقبل

Verezzi, con3studio con3studio مطبخ أسمنت Beige
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Verezzi, con3studio con3studio غرفة المعيشة Beige
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Verezzi, con3studio con3studio حمام أسمنت White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

على مقربة من ساحل ليغوريا نجد هذا المنزل البسيط ذو مساحة 70 متر مربع، والذي يستحق منا الاهتمام بتفاصيله المختلفة والالتفاف إلى تصميمه الرائع. راقب ديكورات هذه الشقة وشاهد كيف جمعت بين لمسات الماضي والمستقبل: Ricordando il passato ma verso il futuro: una favolosa ristrutturazione in borgo

15- هل صادفت منزلًا صغيرًا بهذا الجمال من قبل؟

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ White
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ White
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET CRIMEE, architectes intérieurs: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design حمام خشب Blue
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

كمشروع نهائي معنا اليوم نقدم لكم شقة بمساحة 50 متر مربع.. نعم إنها بمساحة لا تصدق ومع ذلك روعة التصميم الداخلي يستحيل أن تشعرك بأن هناك أية مشكلة في عنصر المساحة. تنقسم الشقة -على الرغم من صغر مساحتها- إلى غرف بمساحات معقولة بشكل عقلاني وسلس الأمر الذي بالطبع يزيدها كمالًا وجمالًا. 

لصور أخرى عن هذا المشروع: 50 mq per un appartamento perfetto!

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