8 نصائح لتجديد أبواب منزلك

عندما نفكر في شراء منزل جديد فالعناصر التي تكون خارج المنزل نعتبرها خارج حدود ميزانيتنا، وبالتالي نختار أرخص الأبواب التي بالطبع تكون ذات جودة منخفضة جدًا، يمكنك تقبلها في البداية ولكن مع مرور الوقت عليها تبدو سيئة وتحتار بين تجديدها أم تغييرها، إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بها أيًا كان السبب وراء ذلك فيجب تقييم حالتها أولًا لمعرفة إذا كانت ستتحمل تغير ظروف الطقس أم لا، أيًا كانت نوعية التجديد المطلوبة فهذا المقال سوف يساعدك على تجديد أبواب منزلك بلمسات وخطوات بسيطة جدًا .
لاستعادة بريق بابك القديم ننصحك بتنفيذ هذه الخطوات:
أ- صنفرة الباب بصنفرة خشنة إذا كان الباب مطلي أو عليه طبقة ورنيش لابد من صنفرته لإزالة هذه الطبقة لفتح مسام الخشب.
ب- كشط الباب لتنعيمه حتى نتخلص من الثقوب.
ج- وضع الباب على الرمال ويجب أن تكون حبوب الرمال في نفس اتجاه الخشب .
د- المطبوعات: إذا كنت تريد الذهاب لطلاءه فأنه من المستحسن أن نطليه بطبقتين كتمهيد حتى يكون ملمسه سلس.
في حالة أن الأبواب في حالة جيدة لكنك مللت من مظهرهم وتريد تجديدها :
الرسم هو الخيار الأسهل دائمًا لأنك يمكن إزالة الرسم في أي وقت تريده لكنها عملية تستغرق بضعة أيام لهذا ننصحك بهذه الخطوات:
أ- الخيارات الأكثر شيوعًا في هذه العملية هي الخيارات التي تصل لجميع الأركان والزوايا بسهولة .
ب- الإصلاح
ج- اختيار النهاية : الطلاء أو الصبع حسبما ترغب .
إذا كنت تعتقد أن الباب حالته جيدة لكنه بحاجة إلى تغيير بعض الملحقات من الأكسسوارات مثل المقابض، يمكنك الحصول عليها من المتاجر العتيقة لتضيف لمسة فريدة إلى أبواب منزلك، يمكنك أيضًا تغيير المفصلات، إطار المفتاح، المسامير، وعناصر الحدادة، كلها تغييرات لن تكلفك شيء إلا أنها ستجعلك مسرور بتغييرها .
هل لديك زجاج في باب منزلك؟، إذا كنت إجابتك نعم فعليك تغيير الزجاج سيعطي مظهر جديد للباب وخصوصًا إذا كان شفاف سيكون اختيار موفق جدًا إذا قررت استخدامه في غرفة النوم أو الحمام.
إذا كنت تريد أن تعطي مظهر جديد إلى الباب الخاص بك يمكنك تزيينه ببعض العناصر المعدنية، إذا كنت غير متأكد من المقاسات الملائمة للعناصر المعدنية التي يحتاجها باب منزلك يمكنك الاستعانة بمحترف في ذلك، خصوصًا أن هذه العناصر تساعد الباب على الصمود أمام العوامل الجوية القاسية من الشمس والرياح حتى الماء.
إذا مر الزمن على الباب الخاص بك وأصبح قديم ومليء بالشقوق يمكنك تجديده من خلال ترطيبه لعلاج هذه الشقوق وطلاءه مع طبقة من الورنيش سيصبح كل شيء على ما يرام .
المكسيك لديها باع طويل في تصنيع هياكل الحديد المطاوع وهناك ورش كثيرة تقدم لك نماذج بميزانيات مختلفة تناسب كل المنازل، غالبًا ما يكون على الطراز الريفي لذا فهو مناسب جدًا لأبواب الحديقة .
إذا كانت لديك روح الفنان فالنوافذ في الأبواب تعطيك نظرة جديدة لباب منزلك ابحث عن تصاميم مختلفة للرسم على الزجاج وخذ الخطوة وطبقها على أحد الأبواب .
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