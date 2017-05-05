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8 نصائح لتجديد أبواب منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
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عندما نفكر في شراء منزل جديد فالعناصر التي تكون خارج المنزل نعتبرها خارج حدود ميزانيتنا، وبالتالي نختار أرخص الأبواب التي بالطبع تكون ذات جودة منخفضة جدًا، يمكنك تقبلها في البداية ولكن مع مرور الوقت عليها تبدو سيئة وتحتار بين تجديدها أم تغييرها، إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بها أيًا كان السبب وراء ذلك فيجب تقييم حالتها أولًا لمعرفة إذا كانت ستتحمل تغير ظروف الطقس أم لا، أيًا كانت نوعية التجديد المطلوبة فهذا المقال سوف يساعدك على تجديد أبواب منزلك بلمسات وخطوات بسيطة جدًا .  

1- لبريق مدهش للأبواب

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

لاستعادة بريق بابك القديم ننصحك بتنفيذ هذه الخطوات: 

أ- صنفرة الباب بصنفرة خشنة إذا كان الباب مطلي أو عليه طبقة ورنيش لابد من صنفرته لإزالة هذه الطبقة لفتح مسام الخشب. 

ب- كشط الباب لتنعيمه حتى نتخلص من الثقوب. 

ج- وضع الباب على الرمال ويجب أن تكون حبوب الرمال في نفس اتجاه الخشب . 

د- المطبوعات: إذا كنت تريد الذهاب لطلاءه فأنه من المستحسن أن نطليه بطبقتين كتمهيد حتى يكون ملمسه سلس. 

2-الطلاء

Casa Condomínio Quintas do Morro - Nova Lima (MG), Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas شبابيك
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

في حالة أن الأبواب في حالة جيدة لكنك مللت من مظهرهم وتريد تجديدها : 

الرسم هو الخيار الأسهل دائمًا لأنك يمكن إزالة الرسم في أي وقت تريده لكنها عملية تستغرق بضعة أيام لهذا ننصحك بهذه الخطوات: 

أ- الخيارات الأكثر شيوعًا في هذه العملية هي الخيارات التي تصل لجميع الأركان والزوايا بسهولة . 

ب- الإصلاح 

ج- اختيار النهاية : الطلاء أو الصبع حسبما ترغب .

3- تغيير الملحقات

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تعتقد أن الباب حالته جيدة لكنه بحاجة إلى تغيير بعض الملحقات من الأكسسوارات مثل المقابض، يمكنك الحصول عليها من المتاجر العتيقة لتضيف لمسة فريدة إلى أبواب منزلك، يمكنك أيضًا تغيير المفصلات، إطار المفتاح، المسامير، وعناصر الحدادة، كلها تغييرات لن تكلفك شيء إلا أنها ستجعلك مسرور بتغييرها . 

4- تغيير الزجاج

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

هل لديك زجاج في باب منزلك؟، إذا كنت إجابتك نعم فعليك تغيير الزجاج سيعطي مظهر جديد للباب وخصوصًا إذا كان شفاف سيكون اختيار موفق جدًا إذا قررت استخدامه في غرفة النوم أو الحمام. 

5- إضافة العناصر المعدنية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد أن تعطي مظهر جديد إلى الباب الخاص بك يمكنك  تزيينه ببعض العناصر المعدنية، إذا كنت غير متأكد من المقاسات الملائمة للعناصر المعدنية التي يحتاجها باب منزلك يمكنك الاستعانة بمحترف في ذلك، خصوصًا أن هذه العناصر تساعد الباب على الصمود أمام العوامل الجوية القاسية من الشمس والرياح حتى الماء.  

6- سلط الضوء على بابك القديم

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

إذا مر الزمن على الباب الخاص بك وأصبح قديم ومليء بالشقوق يمكنك تجديده من خلال ترطيبه لعلاج هذه الشقوق وطلاءه مع طبقة من الورنيش سيصبح كل شيء على ما يرام . 

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7- هياكل الحديد المطاوع

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

المكسيك لديها باع طويل في تصنيع هياكل الحديد المطاوع وهناك ورش كثيرة تقدم لك نماذج بميزانيات مختلفة تناسب كل المنازل، غالبًا ما يكون على الطراز الريفي لذا فهو مناسب جدًا لأبواب الحديقة . 

8- اتبع الجانب الفني لك

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك روح الفنان فالنوافذ في الأبواب تعطيك نظرة جديدة لباب منزلك ابحث عن تصاميم مختلفة للرسم على الزجاج وخذ الخطوة وطبقها على أحد الأبواب . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 10 خطوات سهلة لتجديد منزلك

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