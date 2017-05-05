8 نصائح لتجديد أبواب منزلك

لاستعادة بريق بابك القديم ننصحك بتنفيذ هذه الخطوات:

أ- صنفرة الباب بصنفرة خشنة إذا كان الباب مطلي أو عليه طبقة ورنيش لابد من صنفرته لإزالة هذه الطبقة لفتح مسام الخشب.

ب- كشط الباب لتنعيمه حتى نتخلص من الثقوب.

ج- وضع الباب على الرمال ويجب أن تكون حبوب الرمال في نفس اتجاه الخشب .

د- المطبوعات: إذا كنت تريد الذهاب لطلاءه فأنه من المستحسن أن نطليه بطبقتين كتمهيد حتى يكون ملمسه سلس.