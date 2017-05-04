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20 فكرة لجعل شرفتك مريحة ومضيافة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
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الخروج للهواء الطلق والاستمتاع بالفضاء الواسع هي إحدى رغباتنا المصاحبة لفصل الصيف وذلك بلا شك للتخلص من درجات الحرارة المرتفعة وما ينتج عنها من شعور دائم بالضيق، فالشرفات صممت في الأساس من أجل الصيف لتحل محل المنتزهات الخارجية.. واليوم سنقدم لكم 20 فكرة ملهمة ومثيرة للاهتمام تجعل شرفتك مريحة ومضيافة بأبسط الطرق والإمكانيات.. اكتشفها الآن!

1- اللجوء للمواد الطبيعية واستخدامات مثالية

homify
homify

homify
homify
homify

إذا كانت من عشاق المواد الطبيعية وتجهل المكان المناسب للاستعانة بها في منزلك، فـ خبراء هوميفاي يؤكدون لك أن الشرفة هي المكان المثالي لذلك ولاستغلال إبداعك وشغفك أيضًا.. لذا احرص على تفجير ما لديك من طاقات مكبوتة في تطبيقات واستخدامات مثالية وجمالية للمواد الطبيعية.

2- البعد عن التكلف أمر ضروري

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design بلكونة أو شرفة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

البساطة هي وحدها جمال من نوع خاص يمكنها أن تتوج شرفة منزلك من خلال الابتعاد عن التفاصيل المربكة أو اللمسات المعقدة.. هنا في هذا التراس لم نلحظ وجود أي قطع أثاث كثيرة أو عديمة الفائدة، مع اللجوء لبعض اللمسات الخضراء الحيوية والتي زادت الشرفة إشراقًا بدورها.

3- مع الألوان الزاهية.. روعة الإطلالة أمر مضمون

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

إذا كنت تريد ألا تمر شرفتك الخاصة مرور الكرام على ضيوفك أو زائريك وتكون جاذبة للأنظار بشكل ملفت.. ننصحك باستخدام الألوان الزاهية بشكل متناغم والتي تضمن لك روعة الإطلالة بكل سهولة.

4- يمكن للكراسي أن يكونوا هم الأبطال!

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura بلكونة أو شرفة
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

يمكن للكراسي أن تكون بطلة الرواية الحقيقية في تصميم الشرفة وذلك بقدرتها على منح الفضاء الخاص بك لمسة جمالية لطيفة. 

5- اسمح بالتمديد الداخلي وستدهشك النتيجة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

عندما تمتد العناصر الديكورية للشرفة إلى ما هو داخل المنزل يمكن أن تكون النتائج مذهلة كما هو واضح هنا.

6- الأحمر اختيار مثالي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأحمر هو اللون المثالي للشرفة الخاص بك، فهو يتناقض مع الأخضر من النباتات ويعطي مساحة حيوية ممتعة.

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7- الستائر والأعمدة وأجواء فريدة من نوعها

OUTDOOR LIVING LOS CABOS BY DIAZ DE LUNA, DIAZ DE LUNA SIGNATURE DIAZ DE LUNA SIGNATURE بلكونة أو شرفة
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE
DIAZ DE LUNA SIGNATURE

امنح شرفتك لمسة مميزة من خلال تصميم مجموعة أعمدة خشبية بشكل متفرق بحيث تحيط بالجلسة من كل جانب واجعلها أكثر تألقًا بإضافة الستائر لها مع مراعاة تنسيقها بشكل جمالي مماثل لما هو في الصورة.

8- الاهتمام بأمر الإضاءة الاصطناعية

Chronos Garden, Habitá Estudio Creavtivo Habitá Estudio Creavtivo بلكونة أو شرفة
Habitá Estudio Creavtivo

Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo
Habitá Estudio Creavtivo

لا نغفل الإضاءة الاصطناعية إذا كنت ترغب أيضًا في استخدام الشرفة مساءًا.. واحرص على أن تكون مصادر الإضاءة تعكس أجواءًا شاعرية هادئة كمصابيح في الأرضية بين الكراسي المختلفة أو بجانب الأعمدة -إن وجدت- أو سبوتات جانبية وربما أباليك تتخذ من الجدران مقرًا لها. 

9- التدقيق عند اختيار الأثاث

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

حتى تظل شرفتك عالقة بأذهان زائريك من شدة أناقتها ووظيفيتها، احرص على تأثيثها بقطع أثاث عملية ومريحة ولا تهتم فقط بشكلها الجمالي لأنه وحده لا يكفي. عليك أيضًا أن تحرص على توفير مظلة أو ساتر خشبي وربما من القماش المتين ليحجب الشمس عن جلستك ولا يزعج ضيوفك أو أسرتك.  

10- شرفة أم معيشة مفتوحة؟!

Foto Property, Foto Property Foto Property بلكونة أو شرفة
Foto Property

Foto Property
Foto Property
Foto Property

مثال آخر على الاهتمام البالغ بأثاث الشرفة لدرجة تشعرك أنها غرفة معيشة مفتوحة، خصوصًا إن كانت على بُعد خطوات من غرفة الطعام والمفاجأة الكبرى أن كلاهما يتمتعان بـنصيب كبير من الهواء الطلق.

11- إضفاء لمسات عصرية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في إضافة لمسة عصرية إلى شرفتك الخاصة.. حتى ولو بأبسط العناصر الديكورية. 

12- لا تهمل التفاصيل الصغيرة

Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

في الهواء الطلق.. بعض التفاصيل الصغيرة يُمكن أن تُحدِث فارقًا كبيرًا مهما كانت درجة بساطتها، كمزهرية زجاجية تضم أروع باقة زهور، أو أصيص زرع به نخبة رائعة من النباتات الخضراء، أو حتى إطارات تجمع صور للحظات عائلية جميلة وذكريات أجمل.

13- الاستغلال الأمثل للمساحة

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO بلكونة أو شرفة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

في حال إن كانت شرفة منزلك تتمتع بمساحة كبيرة، لا تتردد في إقامة أكثر من جلسة ولو اختلف الغرض منها، فهنا مثلًا اهتم المصمم بتوفير مائدة كبيرة للطعام لتستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة الشرفة، وفي الوقت ذاته جعل هناك خصص جلسة أخرى تبعد عنها بمجموعة خطوات للنقاشات العائلية والاستجمام في أحضان الخضرة لنتفاجئ بأن أحد كراسي تلك الجلسة هي في الواقع تشكل أرجوحة لمزيد من المرح!

14- لا تنسى أبدًا الزهور!

TERRAZA, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الزهور هي تلك الكلاسيكية الخالدة التي تضفي لمسة من الطاقة الممزوجة بالبهجة إلى الشرفة الخاصة بك.. فلا تغفل أبدًا وجودها واحرص على اختيار النوع المفضل لديك.

15- حواجز عبقرية مفرغة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño بلكونة أو شرفة أسمنت
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

إن كنت ترغب في أن تنعم بقدر من الخصوصية في شرفتك وفي الوقت ذاته لا تحجبها تمامًا عما يحيط بها من مناظر طبيعية خلابة تكمل روعتها، يمكنك اللجوء لحواجز عبقرية مفرغة كالواضحة أمامنا في هذا النموذج وستحقق النتيجة المطلوبة بكل سلاسة.

16- إضافات متنوعة

Marte 600, Ingenieros y Arquitectos Continentes Ingenieros y Arquitectos Continentes بلكونة أو شرفة
Ingenieros y Arquitectos Continentes

Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes
Ingenieros y Arquitectos Continentes

أما هنا.. فستجد الكثير من الطرق البسيطة وغير المتكلفة لتأثيث الشرفة الخاصة بك. 

17- استجمام لا ينتهي

Hostal la Buena Vida, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea بلكونة أو شرفة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

حالة من الاستجمام قد لا تنتهي أبدًا إن كانت شرفتك مفتوحة على السماء هكذا والأروع من ذلك هو وجود مزيد من العوامل المساعدة على الاسترخاء.. كالمقاعد المريحة واللمسات الخضراء واللون الوردي.

18- أصول تزيين الشرفة

DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

لن تحتاج لأكثر من ذلك في شرفتك.. كراسي مريحة بخامة القماش للتمديد ومساحة خضراء جانبية لتعزز الشعور بالإيجابية ولمسات رقيقة متنوعة تزين الساحة على رأسها التُل الأبيض الناعم.

19- وسائد ملونة

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior بلكونة أو شرفة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

طريقة أخرى سهلة وغير مكلفة لإعطاء الشرفة الخاصة بك مظهر جديد وشبابي.

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20 – للاستمتاع أوجه كثيرة

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

خرج مصمم هذه الشرفة عن كل ما هو مألوف وذلك باستعانته بجاكوزي خارجي مدهش كما هو واضح لنا ورغم ذلك لم يتخل عن فكرة وجود جلسة تجمع أفراد العائلة يوميًا.

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