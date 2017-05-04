20 فكرة لجعل شرفتك مريحة ومضيافة

الخروج للهواء الطلق والاستمتاع بالفضاء الواسع هي إحدى رغباتنا المصاحبة لفصل الصيف وذلك بلا شك للتخلص من درجات الحرارة المرتفعة وما ينتج عنها من شعور دائم بالضيق، فالشرفات صممت في الأساس من أجل الصيف لتحل محل المنتزهات الخارجية.. واليوم سنقدم لكم 20 فكرة ملهمة ومثيرة للاهتمام تجعل شرفتك مريحة ومضيافة بأبسط الطرق والإمكانيات.. اكتشفها الآن!
إذا كانت من عشاق المواد الطبيعية وتجهل المكان المناسب للاستعانة بها في منزلك، فـ خبراء هوميفاي يؤكدون لك أن الشرفة هي المكان المثالي لذلك ولاستغلال إبداعك وشغفك أيضًا.. لذا احرص على تفجير ما لديك من طاقات مكبوتة في تطبيقات واستخدامات مثالية وجمالية للمواد الطبيعية.
البساطة هي وحدها جمال من نوع خاص يمكنها أن تتوج شرفة منزلك من خلال الابتعاد عن التفاصيل المربكة أو اللمسات المعقدة.. هنا في هذا التراس لم نلحظ وجود أي قطع أثاث كثيرة أو عديمة الفائدة، مع اللجوء لبعض اللمسات الخضراء الحيوية والتي زادت الشرفة إشراقًا بدورها.
إذا كنت تريد ألا تمر شرفتك الخاصة مرور الكرام على ضيوفك أو زائريك وتكون جاذبة للأنظار بشكل ملفت.. ننصحك باستخدام الألوان الزاهية بشكل متناغم والتي تضمن لك روعة الإطلالة بكل سهولة.
يمكن للكراسي أن تكون بطلة الرواية الحقيقية في تصميم الشرفة وذلك بقدرتها على منح الفضاء الخاص بك لمسة جمالية لطيفة.
عندما تمتد العناصر الديكورية للشرفة إلى ما هو داخل المنزل يمكن أن تكون النتائج مذهلة كما هو واضح هنا.
الأحمر هو اللون المثالي للشرفة الخاص بك، فهو يتناقض مع الأخضر من النباتات ويعطي مساحة حيوية ممتعة.
امنح شرفتك لمسة مميزة من خلال تصميم مجموعة أعمدة خشبية بشكل متفرق بحيث تحيط بالجلسة من كل جانب واجعلها أكثر تألقًا بإضافة الستائر لها مع مراعاة تنسيقها بشكل جمالي مماثل لما هو في الصورة.
لا نغفل الإضاءة الاصطناعية إذا كنت ترغب أيضًا في استخدام الشرفة مساءًا.. واحرص على أن تكون مصادر الإضاءة تعكس أجواءًا شاعرية هادئة كمصابيح في الأرضية بين الكراسي المختلفة أو بجانب الأعمدة -إن وجدت- أو سبوتات جانبية وربما أباليك تتخذ من الجدران مقرًا لها.
حتى تظل شرفتك عالقة بأذهان زائريك من شدة أناقتها ووظيفيتها، احرص على تأثيثها بقطع أثاث عملية ومريحة ولا تهتم فقط بشكلها الجمالي لأنه وحده لا يكفي. عليك أيضًا أن تحرص على توفير مظلة أو ساتر خشبي وربما من القماش المتين ليحجب الشمس عن جلستك ولا يزعج ضيوفك أو أسرتك.
مثال آخر على الاهتمام البالغ بأثاث الشرفة لدرجة تشعرك أنها غرفة معيشة مفتوحة، خصوصًا إن كانت على بُعد خطوات من غرفة الطعام والمفاجأة الكبرى أن كلاهما يتمتعان بـنصيب كبير من الهواء الطلق.
لا تتردد في إضافة لمسة عصرية إلى شرفتك الخاصة.. حتى ولو بأبسط العناصر الديكورية.
في الهواء الطلق.. بعض التفاصيل الصغيرة يُمكن أن تُحدِث فارقًا كبيرًا مهما كانت درجة بساطتها، كمزهرية زجاجية تضم أروع باقة زهور، أو أصيص زرع به نخبة رائعة من النباتات الخضراء، أو حتى إطارات تجمع صور للحظات عائلية جميلة وذكريات أجمل.
في حال إن كانت شرفة منزلك تتمتع بمساحة كبيرة، لا تتردد في إقامة أكثر من جلسة ولو اختلف الغرض منها، فهنا مثلًا اهتم المصمم بتوفير مائدة كبيرة للطعام لتستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة الشرفة، وفي الوقت ذاته جعل هناك خصص جلسة أخرى تبعد عنها بمجموعة خطوات للنقاشات العائلية والاستجمام في أحضان الخضرة لنتفاجئ بأن أحد كراسي تلك الجلسة هي في الواقع تشكل أرجوحة لمزيد من المرح!
الزهور هي تلك الكلاسيكية الخالدة التي تضفي لمسة من الطاقة الممزوجة بالبهجة إلى الشرفة الخاصة بك.. فلا تغفل أبدًا وجودها واحرص على اختيار النوع المفضل لديك.
إن كنت ترغب في أن تنعم بقدر من الخصوصية في شرفتك وفي الوقت ذاته لا تحجبها تمامًا عما يحيط بها من مناظر طبيعية خلابة تكمل روعتها، يمكنك اللجوء لحواجز عبقرية مفرغة كالواضحة أمامنا في هذا النموذج وستحقق النتيجة المطلوبة بكل سلاسة.
أما هنا.. فستجد الكثير من الطرق البسيطة وغير المتكلفة لتأثيث الشرفة الخاصة بك.
حالة من الاستجمام قد لا تنتهي أبدًا إن كانت شرفتك مفتوحة على السماء هكذا والأروع من ذلك هو وجود مزيد من العوامل المساعدة على الاسترخاء.. كالمقاعد المريحة واللمسات الخضراء واللون الوردي.
لن تحتاج لأكثر من ذلك في شرفتك.. كراسي مريحة بخامة القماش للتمديد ومساحة خضراء جانبية لتعزز الشعور بالإيجابية ولمسات رقيقة متنوعة تزين الساحة على رأسها التُل الأبيض الناعم.
طريقة أخرى سهلة وغير مكلفة لإعطاء الشرفة الخاصة بك مظهر جديد وشبابي.
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