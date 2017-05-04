20 فكرة لجعل شرفتك مريحة ومضيافة

في حال إن كانت شرفة منزلك تتمتع بمساحة كبيرة، لا تتردد في إقامة أكثر من جلسة ولو اختلف الغرض منها، فهنا مثلًا اهتم المصمم بتوفير مائدة كبيرة للطعام لتستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة الشرفة، وفي الوقت ذاته جعل هناك خصص جلسة أخرى تبعد عنها بمجموعة خطوات للنقاشات العائلية والاستجمام في أحضان الخضرة لنتفاجئ بأن أحد كراسي تلك الجلسة هي في الواقع تشكل أرجوحة لمزيد من المرح!