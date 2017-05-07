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14 حمام مذهل سيخطف قلبك

shereen gouda shereen gouda
Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca حمام
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يشهد هذا العصر طفرة في مجال تصميم الحمامات، والفضل في ذلك يعود إلى تداخل خامات حديثة لم تكن في قائمة خامات الحمامات التقليدية، ويعد الخشب بشتى أنواعه ضمن أبرز هذه الخامات، حيث أصبح يعالج بطبقات تجعله يتحمل الرطوبة والتعرض الدائم إلى الماء دون التأثير على جودته. 

ان كنت تبحث عن تصميم ذو طابع أنيق و قيم للغاية في حمام منزلك نقترح عليكم اتخاذ الخشب كعنصر أساسي في التصميم، ولكي لا تبحث بعيدا عن أساليب تداخل الخشب بصورة محترفة، فقد جئنا لكم بمجموعة من 14 تصميم عالمي ليكونوا مصدر إلهام لك.

1- انتشار الخشب في عناصر متعددة

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

التكامل بين خامة وحدة الحمام مع الأرضيات والحوائط في اللون والشكل خلق توازن ودفء لا يمكن تجاهله، وبالتحديد بجانب وجود لون هادئ مثل الأزرق الذي ربما يحتاج بجانبه عوامل تضفي بعضاً من الحيوية.

2- أرفف خشبية بسيطة

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

حتى تتم الموازنة بين الحائط الحجري الريفي مع عناصر الحمام العصرية جاءت وحدة الحوض بتصميم حداثي بسيط ولكن يتسم في الوقت نفسه بدفء الطابع الريفي، وهو القرار الذكي في مثل هذه الحمامات ذات الشخصية القوية.

3- كسوة خشبية دافئة

Cosy bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

اتحدت هنا العناصر المختلفة في الحمام بين البانيو التقليدي والأحواض العصرية من خلال كسوة خشبية موحدة، تضفي درجة لونه الداكنة كثير من الأناقة والدفء في حمام كان يبدو تقليدياً بعض الشيء.

4- تناسق مبهر في سياق استوائي

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

استطاع المصمم أن يصنع أجواء استوائية عندما اعتمد على تداخل الخشب الخام مع الزهور المختلفة والديكورات الفريدة، ودعونا لا ننسى أثر الخامات والديكورات المستوحاة من الطبيعة على المناخ العام في أي تصميم داخلي، فدائماً ما تبعث الخامات الطبيعية بهجة في الفراغ.

5- أرضيات خشبية مميزة

Virtual set Box doccia, studioviro studioviro حمام دوش وأحواض إستحمام
studioviro

studioviro
studioviro
studioviro

تحطمت القواعد والقيود في هذا الحمام عندما لجأ المصمم نحو اختيار أرضيات من الألواح الخشبية المسماة بالتيك، وسر نجاحه لا يكمن في أناقته فحسب، بل يعد من المسطحات الأكثر تحملاً للمياه والرطوبة، وبجانب هذا العنصر الجريء اتجه التصميم المحيط إلى البساطة حتى يظهر جمال الخشب.

6- وحدة حداثية غاية في الأناقة

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN حمام
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

يتصدر هذا الحمام قائمة التصاميم الأنيقة بالرغم من تواجد عوائق عديدة في الفراغ أبرزها المساحة الصغيرة، وقد جاءت الوحدة الخشبية لكي تبعث طاقة إيجابية وتعكس الإضاءة الطبيعية إلى داخل الحمام حتى يتسع بصرياً ويصبح أكثر بهجة

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7- كسوة خشبية بالكامل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما نجد في بعض المنتجعات الصحية، يتسم هذا الحمام بخامة موحدة من الخشب لكي يكسو جميع الجدران والارضيات، وهو الأمر الذي يجعل هذا الحمام فريد من نوعه، يناسب في ذوقه وجانبه العملي المنازل الصيفية.

8- في المساحات المفتوحة

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca حمام
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

وجود الخشب في المساحات الخارجية ان وجدت يعد قرار ذكي عمليا وجماليا، بمقدوره أن يندمج مع البيئة المحيطة الطبيعية بانسجام تام وسوف يتحمل أي عوامل مناخية متغيرة، هذا مع تميزه بانه جلب الدفء في أجواء فصل الشتاء.

9- أسقف خشبية

Toscane, dmesure dmesure حمام
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

اعتدنا رؤية الاسقف الجبسية لما فيها من اشكال متنوعة، ولكن نفتقد فيها إضفاء طابع مميز، لذا تدخل هنا تصميم السقف بالألواح الخشبية لكي يجعل من الحمام فراغ ريفي عتيق وعريق

10- ديكورات خشبية

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme مساحات تجارية فنادق
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

بالرغم من تدخل الخشب هنا بنسبة ضئيلة إلا أن تأثيره ساحر، فنلاحظ أن تواجده في التفاصيل والديكورات البسيطة حول حمام عصري بسيط إلى آخر منعش وأنيق، فقد احتوى الفراغ على مميزات كلاً من النمط الحداثي والريفي.

11- وحدة خشبية تتخفى وراء الطلاء

Recámara KA, Mediamadera Mediamadera حمامخزانة الاسعافات الأولية زجاج White
Mediamadera

Mediamadera
Mediamadera
Mediamadera

استخدام الخشب في الحمام لا يعني بالضرورة أن تستخدمه بألوانه الطبيعية، بل يمكن أن تتبع أسلوب تصميم هذه الوحدة وتقوم بطلائها بلون يتناسب مع عناصر الحمام.

12- إطار خشبي خام مميز

lavabo 50cm Provence'900 by BLEU PROVENCE, bleu provence bleu provence حماممغاسل
bleu provence

bleu provence
bleu provence
bleu provence

بعدما قمنا بتوضيح كثير من الحلول والأساليب المبتكرة عن كيفية تصميم حمام المنزل بإستخدام الخشب بشتى أشكاله في التجليد والوحدات وجب علينا أن نذكر روعة وجوده في الاكسسوارات، فكما نرى هنا نجد أن إطار المرايا استطاع وحده ان يخلق من الألوان الموحدة فراغ مليء بالحيوية والاتزان.

13- مرافقة الكسوة الحجرية بوحدة خشبية

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

تناسق الخامتين في هذا الحمام مذهل، حيث ان لكل منهم طابع خاص ولكن تلاقوا في انسجام تام، والسر هو ان المادتين الخشب والحجر من الخامات الطبيعية.

14- حوض خشبي فريد من نوعه

Badmöbel, Juan Martinez Carmelo Juan Martinez Carmelo حماممغاسل
Juan Martinez Carmelo

Juan Martinez Carmelo
Juan Martinez Carmelo
Juan Martinez Carmelo

اعتدنا رؤية الأحواض التقليدي المصنوعة من السيراميك بشتى أشكالها المبتكرة والحديثة، ولكن هذا التصميم فريد من نوعه، استطاع بمفرده أن يحول حمام عصري بسيط إلى آخر مبتكر ومميز، فلم نقابل الخشب في الأحواض من قبل بهذا التصميم الراقي.

تعرف على مزيد من الأفكار التي تخص كسوات الحمام المختلفة من خلال هذا المقال الشيق.

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