14 حمام مذهل سيخطف قلبك

يشهد هذا العصر طفرة في مجال تصميم الحمامات، والفضل في ذلك يعود إلى تداخل خامات حديثة لم تكن في قائمة خامات الحمامات التقليدية، ويعد الخشب بشتى أنواعه ضمن أبرز هذه الخامات، حيث أصبح يعالج بطبقات تجعله يتحمل الرطوبة والتعرض الدائم إلى الماء دون التأثير على جودته.

ان كنت تبحث عن تصميم ذو طابع أنيق و قيم للغاية في حمام منزلك نقترح عليكم اتخاذ الخشب كعنصر أساسي في التصميم، ولكي لا تبحث بعيدا عن أساليب تداخل الخشب بصورة محترفة، فقد جئنا لكم بمجموعة من 14 تصميم عالمي ليكونوا مصدر إلهام لك.