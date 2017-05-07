14 حمام مذهل سيخطف قلبك

يشهد هذا العصر طفرة في مجال تصميم الحمامات، والفضل في ذلك يعود إلى تداخل خامات حديثة لم تكن في قائمة خامات الحمامات التقليدية، ويعد الخشب بشتى أنواعه ضمن أبرز هذه الخامات، حيث أصبح يعالج بطبقات تجعله يتحمل الرطوبة والتعرض الدائم إلى الماء دون التأثير على جودته.
ان كنت تبحث عن تصميم ذو طابع أنيق و قيم للغاية في حمام منزلك نقترح عليكم اتخاذ الخشب كعنصر أساسي في التصميم، ولكي لا تبحث بعيدا عن أساليب تداخل الخشب بصورة محترفة، فقد جئنا لكم بمجموعة من 14 تصميم عالمي ليكونوا مصدر إلهام لك.
التكامل بين خامة وحدة الحمام مع الأرضيات والحوائط في اللون والشكل خلق توازن ودفء لا يمكن تجاهله، وبالتحديد بجانب وجود لون هادئ مثل الأزرق الذي ربما يحتاج بجانبه عوامل تضفي بعضاً من الحيوية.
حتى تتم الموازنة بين الحائط الحجري الريفي مع عناصر الحمام العصرية جاءت وحدة الحوض بتصميم حداثي بسيط ولكن يتسم في الوقت نفسه بدفء الطابع الريفي، وهو القرار الذكي في مثل هذه الحمامات ذات الشخصية القوية.
اتحدت هنا العناصر المختلفة في الحمام بين البانيو التقليدي والأحواض العصرية من خلال كسوة خشبية موحدة، تضفي درجة لونه الداكنة كثير من الأناقة والدفء في حمام كان يبدو تقليدياً بعض الشيء.
استطاع المصمم أن يصنع أجواء استوائية عندما اعتمد على تداخل الخشب الخام مع الزهور المختلفة والديكورات الفريدة، ودعونا لا ننسى أثر الخامات والديكورات المستوحاة من الطبيعة على المناخ العام في أي تصميم داخلي، فدائماً ما تبعث الخامات الطبيعية بهجة في الفراغ.
تحطمت القواعد والقيود في هذا الحمام عندما لجأ المصمم نحو اختيار أرضيات من الألواح الخشبية المسماة بالتيك، وسر نجاحه لا يكمن في أناقته فحسب، بل يعد من المسطحات الأكثر تحملاً للمياه والرطوبة، وبجانب هذا العنصر الجريء اتجه التصميم المحيط إلى البساطة حتى يظهر جمال الخشب.
يتصدر هذا الحمام قائمة التصاميم الأنيقة بالرغم من تواجد عوائق عديدة في الفراغ أبرزها المساحة الصغيرة، وقد جاءت الوحدة الخشبية لكي تبعث طاقة إيجابية وتعكس الإضاءة الطبيعية إلى داخل الحمام حتى يتسع بصرياً ويصبح أكثر بهجة
كما نجد في بعض المنتجعات الصحية، يتسم هذا الحمام بخامة موحدة من الخشب لكي يكسو جميع الجدران والارضيات، وهو الأمر الذي يجعل هذا الحمام فريد من نوعه، يناسب في ذوقه وجانبه العملي المنازل الصيفية.
وجود الخشب في المساحات الخارجية ان وجدت يعد قرار ذكي عمليا وجماليا، بمقدوره أن يندمج مع البيئة المحيطة الطبيعية بانسجام تام وسوف يتحمل أي عوامل مناخية متغيرة، هذا مع تميزه بانه جلب الدفء في أجواء فصل الشتاء.
اعتدنا رؤية الاسقف الجبسية لما فيها من اشكال متنوعة، ولكن نفتقد فيها إضفاء طابع مميز، لذا تدخل هنا تصميم السقف بالألواح الخشبية لكي يجعل من الحمام فراغ ريفي عتيق وعريق
بالرغم من تدخل الخشب هنا بنسبة ضئيلة إلا أن تأثيره ساحر، فنلاحظ أن تواجده في التفاصيل والديكورات البسيطة حول حمام عصري بسيط إلى آخر منعش وأنيق، فقد احتوى الفراغ على مميزات كلاً من النمط الحداثي والريفي.
استخدام الخشب في الحمام لا يعني بالضرورة أن تستخدمه بألوانه الطبيعية، بل يمكن أن تتبع أسلوب تصميم هذه الوحدة وتقوم بطلائها بلون يتناسب مع عناصر الحمام.
بعدما قمنا بتوضيح كثير من الحلول والأساليب المبتكرة عن كيفية تصميم حمام المنزل بإستخدام الخشب بشتى أشكاله في التجليد والوحدات وجب علينا أن نذكر روعة وجوده في الاكسسوارات، فكما نرى هنا نجد أن إطار المرايا استطاع وحده ان يخلق من الألوان الموحدة فراغ مليء بالحيوية والاتزان.
تناسق الخامتين في هذا الحمام مذهل، حيث ان لكل منهم طابع خاص ولكن تلاقوا في انسجام تام، والسر هو ان المادتين الخشب والحجر من الخامات الطبيعية.
اعتدنا رؤية الأحواض التقليدي المصنوعة من السيراميك بشتى أشكالها المبتكرة والحديثة، ولكن هذا التصميم فريد من نوعه، استطاع بمفرده أن يحول حمام عصري بسيط إلى آخر مبتكر ومميز، فلم نقابل الخشب في الأحواض من قبل بهذا التصميم الراقي.
تعرف على مزيد من الأفكار التي تخص كسوات الحمام المختلفة من خلال هذا المقال الشيق.