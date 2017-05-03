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ما لا تعرفه عن عالم الأرضيات في الديكور الداخلي

آية منير آية منير
Coem, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران سيراميك
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الأرضيات هي من أهم العناصر الأساسية لأي فراغ، سواء كان مفتوحا أو مغلقا، ولكن كثير منا لا يهتم بها ويبحث عن الخيار الأسهل فنجد أن الشائع دائما هو وحدات السيراميك 60*60 أو البورسلين أو حين يبحث عن نوع من التغيير فوحدات الباركيه المتساوية هي الحل، ولكن عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة كبيرة ومتنوعة من تصميمات الأرضيات المختلفة ونصائح مهمة لاختيار النموذج المناسب والخاص بك، تأمل تفاصيلها واختر ما ينال إعجابك..

1. اختيار الأرضية المناسبة

Vivienda en Barcelona , SANCÁS - Puertas y Parquets SANCÁS - Puertas y Parquets جدران خشب Wood effect
SANCÁS – Puertas y Parquets

SANCÁS - Puertas y Parquets
SANCÁS – Puertas y Parquets
SANCÁS - Puertas y Parquets

يجب أن تضع في اعتبارك أن هناك خطوة مهمة في التصميم وهي اختيار الأرضية المناسبة ويأتي دورها قبل كل شئ، حيث أن برغم تنوع واختلاف الاختيارات المقدمة لك، إلا أن الحيرة ستكن موجودة بشدة وخاصة إن لم تكن على علم بالاختلاف بين كل نوع، ومن المهم أيضا أن تُدرك أن لكل طراز أرضية مناسبة وخامات وأنواع خاصة به، ولكل فراغ احتياجاته من الأرضية المستخدمة فيه، فاجعل اختيارك مناسب ليكتمل التصميم ..

2. تأثيرات خاصة ..

homify جدران خشب معالج White
homify

homify
homify
homify

مع أول مثال وهو من الأرضيات الخشبية التى تختلف أشكال وأمثلتها، وعلى عكس ما يعتقد الناس أن الاختلاف يأتي فقط بنوع الخشب نفسه، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة أنواع حديثة من البلاطات HDF والتى تحمل كل تأثيرات الخشب ولكن فتحت لك مجال واسع من الاختيارات للألوان والأنواع والتأثيرات الخاصة لتختر ما يناسبك ، أما طريقة تركيبها وتنظيفها سهلة دون عناء الباركيه..

3. أنواع مختلفة ..

Tiny house at sea side, ibedi laboratorio di architettura ibedi laboratorio di architettura جدران خشب نقي Brown
ibedi laboratorio di architettura

ibedi laboratorio di architettura
ibedi laboratorio di architettura
ibedi laboratorio di architettura

أما الباركيه فبرغم ظهور كل الأنواع المشابهة له ولكن يظل يحافظ على رونقه وجماله، له طريقة تركيب خاصة وتنظيفه مهمة ضرورية للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، تختلف أنواع الخشب المستخدمة فيه مثل الصنوبر أو الموسكي أو المجزع والتكوينات تتنوع لتختر ما يناسبك وينال إعجابك، هو اختيار مناسب جدا لغرف النوم والأطفال والمعيشة..

4. بلاط تقليدي ..

Restructuration d'une cuisine ouverte, Lise Compain Lise Compain جدران
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

البلاط التقليدي برغم بساطته إلا أن مازالت قيمته وجماله موجودين بقوة في عالم الديكور الداخلي، وخاصة في البيوت التراثية القديمة..

5. قطعة واحدة ..

Concepto - Cortinas y Persianas, Concepto - Diseño y Decoración Concepto - Diseño y Decoración جدران
Concepto – Diseño y Decoración

Concepto - Diseño y Decoración
Concepto – Diseño y Decoración
Concepto - Diseño y Decoración

أرضيات قطعة واحدة، كيف يحدث هذا؟؟ في القصور مثلا يتم اختيار وحدة الأرضيات متكاملة ويتم تركيبها بوسائل خاصة، لتظهر في انلهاية كقطع واحدة، وكيف يتم ذلك في منازلنا الصغيرة، أحيانا نلجأ لاخفاء المسافات بين الوحدات الصغيرة لتظهر وكأنها وحدة كبيرة واحدة، ولكن ظهرت أيضا الأرضيات البروكسي اللامعة أو الغير لامعة ، والتي تقدم لك أرضيات ذات تأثيرات خاصة وعلى ذوقك الخاصة وكلوحات فنية في شكل قطعة واحدة ..

6. نوعين مختلفين معا ..

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt جدران
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

إذا استخدمت نوعين مختلفين تماما من الأرضيات، خاصة وإن كان أحدهما باركيه، فاختر فاصل مناسب للحفاظ عليهما من التلف وليكن المظهر العام منظم وجميل..

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7. فوسيفساء ..

Wzorzyste posadzki, MG Interior Studio Michał Głuszak MG Interior Studio Michał Głuszak جدران
MG Interior Studio Michał Głuszak

MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak
MG Interior Studio Michał Głuszak

الفوسيفساء من الاختيارات الرائعة في أي تصميم وخاصة في الأرضيات، لها جمال خاص..

8. بلاط برائحة الشرق ..

APARTAMENTO 104, ESTUDIO DUSSAN ESTUDIO DUSSAN جدران
ESTUDIO DUSSAN

ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN
ESTUDIO DUSSAN

النقوش والزخارف حمالة لثقافة الشرق فماذا لو استخدمناها في الأرضيات، كل وحدة كيان خاص يحمل معاني وتفاصيل تخطف قلبك..

9. تبليطات حديثة ..

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka جدران
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

الطراز الحديث عالم كبير في الأرضيات وملئ بالاختيارات الرائعة والمناسبة والتى ستنال إعجابك ..

10. تأثير خاص ..

Coem, Spadon Agenturen Spadon Agenturen جدران سيراميك
Spadon Agenturen

Spadon Agenturen
Spadon Agenturen
Spadon Agenturen

البلاط ذو المظهر القديم هو من أحدث صيحات الموضة ، ويستخدم في طرز مختلفة كالاسكندينافي والريفي والبلدي والحديث ..

11. تكوين غير تقليدي ..

Concrete panels Bettoni DecoMania.pl جدران
DecoMania.pl

Concrete panels Bettoni

DecoMania.pl
DecoMania.pl
DecoMania.pl

بلاط الشطرنج أو ما يسمى التبادلي هو من الأنواع الشائعة جدا في التصميم الداخلي، ولكن ظهر مؤخرا العشوائي أو الفوضوي، وهو ما يناسب أصحاب الذوق الغير تقليدي ومحبي الجنون والتجديد ..

12. خشب ملون ..

homify جدران خشب معالج Multicolored
homify

homify
homify
homify

هل هناك خشب ملون ؟!! .. هذا هو الدليل،  يسمى الباركيه الملون مصنوع من أخشاب بألوان متنوعه من نوع واحد أو أنواع مختلفه و في الغالب تكون من الزان مع البلوط الأحمر الذي يعتبر أكثر خامات الخشب متانه. و هذا النوع الملون يستخدم لإعطاء البهجه و الإشراقه على أجواء المنزل خاصة في غرف المعيشه و غرف نوم الأطفال،أو لغرف الإستقبال ليتأكد الضيوف أنهم على مشارف منزل غير تقليدي.

13. وحدات سيراميك متساوية ..

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

وحدات السيراميك المتساوية سواء كانت 40*40 أ 60*60 أو 90*90 كلها في النهاية لوحة منتظمة  ومتساوية، والتنوع ياتي في الألوان والخامات المستخمة ..

14. رخام لامع ..

ORIGIN/1 PREMIO FERIA MARMOMACC 2015, Ruiz Velázquez Ruiz Velázquez مساحات تجارية رخام صالات عرض
Ruiz Velázquez

Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez
Ruiz Velázquez

الرخام اللامع من أكثر الاختيارات جمالا وأناقة في منازلنا، والحفاظ على بريه هي مهمة سهلة تختلف أنواع وتأثيراته ويمكنك الاستعانة بتكوينات خاصة، ويمكن ان يُستبدل بالبورسلين اللامعة لما لهم من مظهر متشابه ..

15. أنواع متعددة في مكان واحد ..

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

يمكنك استخام اكثر من نوع وخامة مختلفة في فراغ واحد، كما هو أمامنا أرضية خشبية ورخام لامع وأحيانا من الممكن أن تجد بلاط أو سيراميك..

16. شكل جديد ..

homify جدران
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن تكن الوحدة الصغيرة ذات تصميم محدد، إما مربع أو مستطيل، بل تظهر كل يوم صيحات وأنواع مختلفة لابتكار كل ما هو جديد، البلاط الأندلسي من أكثر الانواع جمالا وخفة وتقم لك في النهاية نموذج فريد من نوعه لمنزلك ..

17. اختلاف مستوى ..

Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior جدران
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

إذا اختلف مستويات الفراغ الواحد فيمكنك استخدام أرضيات مختلفة لتمييزهم، أو العكس إن كنت تبحث عن وسيلة خاصة لاختلاف مستوى أرضية فراغ معين كحمام او غرفة نوم، يمكنك التبديل بين الخامات المستخدمة ..

18. تكوينات خشبية ..

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

التربيعات والتكوينات الخشبية فن رائع يمكنك الاستعانة به داخل منزلك، واحتفظ بجمال من نوع خاص في كل تفاصيله..

19. لوحة فنية ..

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

لوحة فنية من بلاط تقليدي لن تصدق أنه من أرخص الخامات المتوفرة الآن وعلى الرغم من ذلك استطاع المصمم أن يجد فيه الفن والجمال ..

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