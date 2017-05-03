ما لا تعرفه عن عالم الأرضيات في الديكور الداخلي

الأرضيات هي من أهم العناصر الأساسية لأي فراغ، سواء كان مفتوحا أو مغلقا، ولكن كثير منا لا يهتم بها ويبحث عن الخيار الأسهل فنجد أن الشائع دائما هو وحدات السيراميك 60*60 أو البورسلين أو حين يبحث عن نوع من التغيير فوحدات الباركيه المتساوية هي الحل، ولكن عالم الأرضيات كبير وواسع ولا حدود له، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة كبيرة ومتنوعة من تصميمات الأرضيات المختلفة ونصائح مهمة لاختيار النموذج المناسب والخاص بك، تأمل تفاصيلها واختر ما ينال إعجابك..
يجب أن تضع في اعتبارك أن هناك خطوة مهمة في التصميم وهي اختيار الأرضية المناسبة ويأتي دورها قبل كل شئ، حيث أن برغم تنوع واختلاف الاختيارات المقدمة لك، إلا أن الحيرة ستكن موجودة بشدة وخاصة إن لم تكن على علم بالاختلاف بين كل نوع، ومن المهم أيضا أن تُدرك أن لكل طراز أرضية مناسبة وخامات وأنواع خاصة به، ولكل فراغ احتياجاته من الأرضية المستخدمة فيه، فاجعل اختيارك مناسب ليكتمل التصميم ..
مع أول مثال وهو من الأرضيات الخشبية التى تختلف أشكال وأمثلتها، وعلى عكس ما يعتقد الناس أن الاختلاف يأتي فقط بنوع الخشب نفسه، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة أنواع حديثة من البلاطات HDF والتى تحمل كل تأثيرات الخشب ولكن فتحت لك مجال واسع من الاختيارات للألوان والأنواع والتأثيرات الخاصة لتختر ما يناسبك ، أما طريقة تركيبها وتنظيفها سهلة دون عناء الباركيه..
أما الباركيه فبرغم ظهور كل الأنواع المشابهة له ولكن يظل يحافظ على رونقه وجماله، له طريقة تركيب خاصة وتنظيفه مهمة ضرورية للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، تختلف أنواع الخشب المستخدمة فيه مثل الصنوبر أو الموسكي أو المجزع والتكوينات تتنوع لتختر ما يناسبك وينال إعجابك، هو اختيار مناسب جدا لغرف النوم والأطفال والمعيشة..
البلاط التقليدي برغم بساطته إلا أن مازالت قيمته وجماله موجودين بقوة في عالم الديكور الداخلي، وخاصة في البيوت التراثية القديمة..
أرضيات قطعة واحدة، كيف يحدث هذا؟؟ في القصور مثلا يتم اختيار وحدة الأرضيات متكاملة ويتم تركيبها بوسائل خاصة، لتظهر في انلهاية كقطع واحدة، وكيف يتم ذلك في منازلنا الصغيرة، أحيانا نلجأ لاخفاء المسافات بين الوحدات الصغيرة لتظهر وكأنها وحدة كبيرة واحدة، ولكن ظهرت أيضا الأرضيات البروكسي
اللامعة أو الغير لامعة ، والتي تقدم لك أرضيات ذات تأثيرات خاصة وعلى ذوقك الخاصة وكلوحات فنية في شكل قطعة واحدة ..
إذا استخدمت نوعين مختلفين تماما من الأرضيات، خاصة وإن كان أحدهما باركيه، فاختر فاصل مناسب للحفاظ عليهما من التلف وليكن المظهر العام منظم وجميل..
الفوسيفساء من الاختيارات الرائعة في أي تصميم وخاصة في الأرضيات، لها جمال خاص..
النقوش والزخارف حمالة لثقافة الشرق فماذا لو استخدمناها في الأرضيات، كل وحدة كيان خاص يحمل معاني وتفاصيل تخطف قلبك..
الطراز الحديث عالم كبير في الأرضيات وملئ بالاختيارات الرائعة والمناسبة والتى ستنال إعجابك ..
البلاط ذو المظهر القديم هو من أحدث صيحات الموضة ، ويستخدم في طرز مختلفة كالاسكندينافي والريفي والبلدي والحديث ..
بلاط الشطرنج أو ما يسمى التبادلي هو من الأنواع الشائعة جدا في التصميم الداخلي، ولكن ظهر مؤخرا العشوائي أو الفوضوي، وهو ما يناسب أصحاب الذوق الغير تقليدي ومحبي الجنون والتجديد ..
هل هناك خشب ملون ؟!! .. هذا هو الدليل، يسمى الباركيه الملون مصنوع من أخشاب بألوان متنوعه من نوع واحد أو أنواع مختلفه و في الغالب تكون من الزان مع البلوط الأحمر الذي يعتبر أكثر خامات الخشب متانه. و هذا النوع الملون يستخدم لإعطاء البهجه و الإشراقه على أجواء المنزل خاصة في غرف المعيشه و غرف نوم الأطفال،أو لغرف الإستقبال ليتأكد الضيوف أنهم على مشارف منزل غير تقليدي.
وحدات السيراميك المتساوية سواء كانت 40*40 أ 60*60 أو 90*90 كلها في النهاية لوحة منتظمة ومتساوية، والتنوع ياتي في الألوان والخامات المستخمة ..
الرخام اللامع من أكثر الاختيارات جمالا وأناقة في منازلنا، والحفاظ على بريه هي مهمة سهلة تختلف أنواع وتأثيراته ويمكنك الاستعانة بتكوينات خاصة، ويمكن ان يُستبدل بالبورسلين اللامعة لما لهم من مظهر متشابه ..
يمكنك استخام اكثر من نوع وخامة مختلفة في فراغ واحد، كما هو أمامنا أرضية خشبية ورخام لامع وأحيانا من الممكن أن تجد بلاط أو سيراميك..
لا يجب أن تكن الوحدة الصغيرة ذات تصميم محدد، إما مربع أو مستطيل، بل تظهر كل يوم صيحات وأنواع مختلفة لابتكار كل ما هو جديد، البلاط الأندلسي من أكثر الانواع جمالا وخفة وتقم لك في النهاية نموذج فريد من نوعه لمنزلك ..
إذا اختلف مستويات الفراغ الواحد فيمكنك استخدام أرضيات مختلفة لتمييزهم، أو العكس إن كنت تبحث عن وسيلة خاصة لاختلاف مستوى أرضية فراغ معين كحمام او غرفة نوم، يمكنك التبديل بين الخامات المستخدمة ..
التربيعات والتكوينات الخشبية فن رائع يمكنك الاستعانة به داخل منزلك، واحتفظ بجمال من نوع خاص في كل تفاصيله..
لوحة فنية من بلاط تقليدي لن تصدق أنه من أرخص الخامات المتوفرة الآن وعلى الرغم من ذلك استطاع المصمم أن يجد فيه الفن والجمال ..
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