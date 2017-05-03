ما لا تعرفه عن عالم الأرضيات في الديكور الداخلي

يجب أن تضع في اعتبارك أن هناك خطوة مهمة في التصميم وهي اختيار الأرضية المناسبة ويأتي دورها قبل كل شئ، حيث أن برغم تنوع واختلاف الاختيارات المقدمة لك، إلا أن الحيرة ستكن موجودة بشدة وخاصة إن لم تكن على علم بالاختلاف بين كل نوع، ومن المهم أيضا أن تُدرك أن لكل طراز أرضية مناسبة وخامات وأنواع خاصة به، ولكل فراغ احتياجاته من الأرضية المستخدمة فيه، فاجعل اختيارك مناسب ليكتمل التصميم ..