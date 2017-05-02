كيف تصمم حديقة رائعة في شرفتك

لاحظ كساء الارضيات بالنجيل الصناعي و دمج النباتات الطبيعية في جوار السور ، و كذلك تم تثبيت درجات رخامية في الأضيات لتكون ممشى جذاب و تم اختيارها بلون فاتح لتكون ظاهرة من كل الجهات و لتحدث التوازن بين سيطرة الأخضر و بين الأبيض في الجدران .

كل ذلك تم تتويجه بتصميم تعريشة من المعدن و يمكن أنت تصممها من الخشب لو شئت ، و لكنها أحدثت فارقاً في تجميل الشرفة بالظلال و كسر آشعة الشمس قدر الإمكان .