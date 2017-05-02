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كيف تصمم حديقة رائعة في شرفتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
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تصميم الحديقة  ليس كما نظن في مدخل المنزل فقط، و لكن نحن أمامنا فرصة عظيمة لنجعل الشرفة الخاصة بمنزلنا حديقة متكاملة بخطوات بسيطة و بتكلفة قليلة و يمكنك تنفيذها بنفسك بدون أي صعوبات، اليوم هوميفاي  سوف يقدم لنا الخطوات التفصيلية لتجعل من شرفة منزلك حديقة بلمسة مودرن تغنيك عن عدم وجود حديقة أصلية بخارج منزلك و تجعل من الشرفة تجربة جديدة تستحق الاقتناء .. إليكم التفاصيل

التجهيزات في مساحة متوسطة

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

في البداية عليك تهيئة الأرضيات و المساحات المتوفرة في شرفتك بحيث تزيل أي شيء و تتركها على الخرسانة الأسمنية و من ثم تقوم بتهيئة الجدران و تثبيت مواسير الكهرباء و الإضاءة و أماكن المفاتيح  

النتيجة مبهرة

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

لاحظ كساء الارضيات بالنجيل الصناعي و دمج النباتات الطبيعية في جوار السور ، و كذلك تم تثبيت درجات رخامية في الأضيات لتكون ممشى جذاب و تم اختيارها بلون فاتح لتكون ظاهرة من كل الجهات و لتحدث التوازن بين سيطرة الأخضر و بين الأبيض في الجدران .

كل ذلك تم تتويجه بتصميم تعريشة من المعدن و يمكن أنت تصممها من الخشب لو شئت ، و لكنها أحدثت فارقاً في تجميل الشرفة بالظلال و كسر آشعة الشمس قدر الإمكان .

من زاوية أخرى

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

نلاحظ التنسيق المحترف للزهور و ألوانها بحيث تكون الأكثر اشراقاً بالقرب من اللون الأبيض و العكس صحيح بالقرب من النجيل و السور الممتليء بالشجر الأخضر .

هل هذه الشرفة تصلح

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

في كثير من الأحيان قد يعتقد البعض أن الشرفة المهملة أو السطوح العلوي للمنزل لا يوجد له استخدام سوى التخزين ، و لكننا في هذا النموذج سنوضح لكم كيفية تحويل هذه المساحة المهدرة إلى شيء حالم لأقصى درجة

معجزة

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

لاحظ ما تم بالخطوات :

- أولاً دهان المبنى المتوفر لديما مع كسوة جدران بأضلاع الأخشاب لتثبت عليها فروع النباتات .

- ثانياً  تم تركيب نجيل صناعي في سائر المساحة مع درجات رخامية لتكون ممشى في وسطها .

- ثالثاً تم تسوير المنطقة المقابلة للمبنى القديم بسور بني اللون من الطوب العادي المدهون بطلاء عادي 

- رابعاً في داخل السور الصغير البني اللون تمت زراعة شجيرات طبيعية لديكور راقي .

شرفة رائعة و لكن

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

الشرفة التي نراها في هذا النموذج أكثر من رائعة و لكن أصحاب المنزل في حاجة للتجديد و ربما المحيط الذي تغيب عنه اللمسة الطبيعية قد دفعهم للتفكير في تصميم حديقة بدلاً من الشرفة و بالفعل كانت النتيجة مبهرة 

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الحديقة رائعة أيضاً

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

في نفس المساحة و بنفس الأفكار السابقة تم تصميم الشرفة مع زيادة طول الشجيرات المستخدمة حول السور لزيادة الشعور بالخصوصية من كثرة العمائر و المباني المجاورة و التي كانت ظاهرة في الصورة السابقة و بالفعل أصبح لدينا مكاناً طبيعياً بأقل التكاليف و في وسط المدينة

و الفيو تحفة

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

و من باب التنويع لم يقم المصمم بتغطية كافة أجزاء السور ليعطينا فرصة للنظر مباشرة لما هو محيط بنا من كل الجوانب فسنلاحظ أن هناك اسواراً مغطاة بالكامل و أخرى بها فتحات يسيرة لحرية الرؤية كما نشاهد هنا

شرفة عادية

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

تلك الشرفة العادية بها العديد من أوجه القصور و الاهمال حيث نلاخظ سوء تنسيق واضح في الأثاث و الأرضيات و تهالك الجدران و عدم الاهتمام بالطلاء أو الاكسسوارات أو أي شيء في المجمل

الواقع تغير

Tetto Giardino Optima Giardini Pensili a Foggia., Febo Garden landscape designers Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers
Febo Garden landscape designers

ما تم هنا في هذا النموذج يوضح كيف أن للمساحة الخضراء و النجيل الصناعي و التسوير النباتي بالشجيرات أن يصنع لك منعزلاً عن المحيط من حولك و يزيد من تألق شرفتك مهما كانت حالتها بقليل من الإنفاق مقابل قيمة كبرى في النهاية

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