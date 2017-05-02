كيف تصمم حديقة رائعة في شرفتك

تصميم الحديقة ليس كما نظن في مدخل المنزل فقط، و لكن نحن أمامنا فرصة عظيمة لنجعل الشرفة الخاصة بمنزلنا حديقة متكاملة بخطوات بسيطة و بتكلفة قليلة و يمكنك تنفيذها بنفسك بدون أي صعوبات، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا الخطوات التفصيلية لتجعل من شرفة منزلك حديقة بلمسة مودرن تغنيك عن عدم وجود حديقة أصلية بخارج منزلك و تجعل من الشرفة تجربة جديدة تستحق الاقتناء .. إليكم التفاصيل
في البداية عليك تهيئة الأرضيات و المساحات المتوفرة في شرفتك بحيث تزيل أي شيء و تتركها على الخرسانة الأسمنية و من ثم تقوم بتهيئة الجدران و تثبيت مواسير الكهرباء و الإضاءة و أماكن المفاتيح
لاحظ كساء الارضيات بالنجيل الصناعي و دمج النباتات الطبيعية في جوار السور ، و كذلك تم تثبيت درجات رخامية في الأضيات لتكون ممشى جذاب و تم اختيارها بلون فاتح لتكون ظاهرة من كل الجهات و لتحدث التوازن بين سيطرة الأخضر و بين الأبيض في الجدران .
كل ذلك تم تتويجه بتصميم تعريشة من المعدن و يمكن أنت تصممها من الخشب لو شئت ، و لكنها أحدثت فارقاً في تجميل الشرفة بالظلال و كسر آشعة الشمس قدر الإمكان .
نلاحظ التنسيق المحترف للزهور و ألوانها بحيث تكون الأكثر اشراقاً بالقرب من اللون الأبيض و العكس صحيح بالقرب من النجيل و السور الممتليء بالشجر الأخضر .
في كثير من الأحيان قد يعتقد البعض أن الشرفة المهملة أو السطوح العلوي للمنزل لا يوجد له استخدام سوى التخزين ، و لكننا في هذا النموذج سنوضح لكم كيفية تحويل هذه المساحة المهدرة إلى شيء حالم لأقصى درجة
لاحظ ما تم بالخطوات :
- أولاً دهان المبنى المتوفر لديما مع كسوة جدران بأضلاع الأخشاب لتثبت عليها فروع النباتات .
- ثانياً تم تركيب نجيل صناعي في سائر المساحة مع درجات رخامية لتكون ممشى في وسطها .
- ثالثاً تم تسوير المنطقة المقابلة للمبنى القديم بسور بني اللون من الطوب العادي المدهون بطلاء عادي
- رابعاً في داخل السور الصغير البني اللون تمت زراعة شجيرات طبيعية لديكور راقي .
الشرفة التي نراها في هذا النموذج أكثر من رائعة و لكن أصحاب المنزل في حاجة للتجديد و ربما المحيط الذي تغيب عنه اللمسة الطبيعية قد دفعهم للتفكير في تصميم حديقة بدلاً من الشرفة و بالفعل كانت النتيجة مبهرة
في نفس المساحة و بنفس الأفكار السابقة تم تصميم الشرفة مع زيادة طول الشجيرات المستخدمة حول السور لزيادة الشعور بالخصوصية من كثرة العمائر و المباني المجاورة و التي كانت ظاهرة في الصورة السابقة و بالفعل أصبح لدينا مكاناً طبيعياً بأقل التكاليف و في وسط المدينة
و من باب التنويع لم يقم المصمم بتغطية كافة أجزاء السور ليعطينا فرصة للنظر مباشرة لما هو محيط بنا من كل الجوانب فسنلاحظ أن هناك اسواراً مغطاة بالكامل و أخرى بها فتحات يسيرة لحرية الرؤية كما نشاهد هنا
تلك الشرفة العادية بها العديد من أوجه القصور و الاهمال حيث نلاخظ سوء تنسيق واضح في الأثاث و الأرضيات و تهالك الجدران و عدم الاهتمام بالطلاء أو الاكسسوارات أو أي شيء في المجمل
ما تم هنا في هذا النموذج يوضح كيف أن للمساحة الخضراء و النجيل الصناعي و التسوير النباتي بالشجيرات أن يصنع لك منعزلاً عن المحيط من حولك و يزيد من تألق شرفتك مهما كانت حالتها بقليل من الإنفاق مقابل قيمة كبرى في النهاية