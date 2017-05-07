16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثلها

كما نعلم بالفعل الخشب هي واحدة من المواد الأكثر شيوعًا في هذا النوع من الهيكل. انها جميلة وعملية يمكن استخدامها على الشاشات، والأسرة، والأرفف، والثياب، وغيرها من الأثاث.

وفي هذه الغرفة تم إنشاء هيكل فاصل مع أقسام من المقصورات التي تسمح بالاحتفاظ بالمجال البصري مفتوحة. وهكذا، فإنه يخلق خصوصة فالغرفة ولكن لم تكن كاملة، وهي مفيدة للحفاظ على التهوية ومرور الضوء الطبيعي في الفضاء.