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16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثلها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Interior Design Bangalore 2BHK Apartment , Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة أبلكاش Brown
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الحصول على مظهر مميز وجذاب هو غاية الجميع للحصول على منزل أنيق، والمساحات المفتوحة تعطيك اتساع باهر وملحوظ في المنزل.. ولكن ربما تحتاج إلى تقسيم المساحات للحصول على بعض من الخصوصية، ونحن في هذا المقال نقدم لك مجموعة من التصميمات لفواصل خشبية أنيقة تتمكن من خلالها فصل المناطق في الغرفة الواحدة أو في صالة بيتك دون الشعور بالضيق، بإستخدام مواد مختلفة تتداخل مع الخشب ببساطة مثل الزجاج والحديد.. في النهاية يمكنك الحصول على فاصل مميز ويبدو هذا أفضل الحلول.. أنظر إلى مجموعة التصميمات المختارة من قبل خبراء هوميفاي لتختار ما يناسب بيتك منهم.

1. في المساحات العمودية ولكن الأفقية

Interior Design Bangalore 2BHK Apartment , Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة أبلكاش Brown
Design Arc Interiors Interior Design Company

Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company

هذه البنية يمكن أن تكون بالضبط ما كنت بحاجة إليه لفصل غرفة المعيشة الخاصة بك وغرفة الطعام.

فلا حاجة لانفاق الكثير من المال، يمكن أن تيكون لديك التصميم الذي يروق لك ثم تحقق ذلك. نوصي انتخاب النموذج الذي يناسب الديكور والأثاث في منزلك، وفي هذه الأخشاب تخلق تقسيم ارائع ونوع من التباين وعلاوة على ذلك، يتم تكرار المادة في طاولة التلفزيون المحمول.

2. المربعات مع الخطوط الياباني

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

3. قطعة مميزة تحمل التحف

Apartment Interior Design Bangalore 4BHK, Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة أبلكاش Wood effect
Design Arc Interiors Interior Design Company

Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company

كما نعلم بالفعل الخشب هي واحدة من المواد الأكثر شيوعًا في هذا النوع من الهيكل. انها جميلة وعملية يمكن استخدامها على الشاشات، والأسرة، والأرفف، والثياب، وغيرها من الأثاث.

وفي هذه الغرفة تم إنشاء هيكل فاصل مع أقسام من المقصورات التي تسمح بالاحتفاظ بالمجال البصري مفتوحة. وهكذا، فإنه يخلق خصوصة فالغرفة ولكن لم تكن كاملة، وهي مفيدة للحفاظ على التهوية ومرور الضوء الطبيعي في الفضاء.

4. منطقة أريكة ضيقة ومنفصلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

5. مثقوب مع اثنين من الألوان

An elderly couple's flat with beige & chocolate interiors, Bluebell Interiors Bluebell Interiors غرفة المعيشة أبلكاش White
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

يمكنك اختيار علامة تصميم أكثر أو أقل تفصيلا. كل شيء يعتمد على المساحة المذكورة وذوقك الشخصي. لوحة الصورة مثال يوضح المزيد من الإبداع.

اللجوء إلى ألوان مختلفة يمكن أن يكون بديلا ممتازًا. ويعطي لمسة شخصية ويصنع الأثاث خاص بك.

6. تصميم رأسي مع مكتبة للتلفزيون

ESTAR/JANTAR, Danielle Barbosa DECOR|DESIGN Danielle Barbosa DECOR|DESIGN غرفة المعيشة
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN

Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN
Danielle Barbosa DECOR|DESIGN

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7. تصميم مشرق

An affair with mirrors in Hyderabad, Bluebell Interiors Bluebell Interiors غرفة المعيشة زجاج Blue
Bluebell Interiors

Bluebell Interiors
Bluebell Interiors
Bluebell Interiors

تصميم مكتبة الشاشة أكثر حداثة وأناقة، يمكنك تغطيته بمفرش ومن ناحية أخرى، يمكنك أيضا اختيار المواد المعدنية لتغطيته، مثل الذهب أو الفضة. وسترى ذلك، فإن هذا يعطيه مظهر خاص وشكل جديد.

8. مجموعة الأرفف والنباتات

Showroom , Sgabello Interiores Sgabello Interiores غرفة السفرة زجاج Black
Sgabello Interiores

Sgabello Interiores
Sgabello Interiores
Sgabello Interiores

9. زوايا منحنية

507 meenakshi, KEYSTONE DESIGN STUDIOS KEYSTONE DESIGN STUDIOS غرفة المعيشة
KEYSTONE DESIGN STUDIOS

KEYSTONE DESIGN STUDIOS
KEYSTONE DESIGN STUDIOS
KEYSTONE DESIGN STUDIOS

نعرض لكم الآن نهجًا مختلفًا تمامًا لهذا الهيكل، خطوط مستقيمة مع شكل أكثر دقة، في تصميم يجلب القيمة الجمالية بلا شك في الغرفة، في حين يحقق غرض وظيفي للفصل بين المساحات.

10. الأبيض لفصل مدخل الغرفة.. يتناسب مع ألوانها

homify سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات Beige
homify

homify
homify
homify

11. المثلثات الفوضوية

3 BHK Duplex, ZEAL Arch Designs ZEAL Arch Designs غرفة المعيشة
ZEAL Arch Designs

ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs

الإبداع ليس له حدود، فبدلا من إنشاء التصميم على التوالي، يمكنك أن ترسم الخطوط بطريقة مجردة. فاصل يفصل مناطق مختلفة ويشكل خلفية لطاولة الطعام وهذا هو الجدار مؤقت.

12. تصميم ممتد من الأرض إلى السقف مع خشب قوي

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

13. التقطيع بالليزر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التقطيع بالخشب يعطيك لوحة أكثر دقة وتتحكم في الرسومات التي تختارها بسهولة.

لوحات وقطع صلبة مقطعة على مرة واحدة للحصول على الشكل النهائي، ومطلية بلون الذهب فيبدو أن لديها سطوع خاص.

14. تقسيم مميز مطلي باللون الأبيض لفصل ركن النوم

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

15. نموذج كلاسيكي لغرفة المعيشة الحديثة

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers غرفة المعيشة
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

قد يكون دمج الأنماط خيار آخر للراغبين في تحسين المساحات. إذا كان المنزل يحتوي بالفعل على هيكل مماثل، يمكنك الاستفادة منه، باسترجاعه وعرض حياة جديدة، أكثر حداثة تتكيف مع أسلوبه.

من خلال بعض العوارض الخشبية تظهر الغرفة مميزة، فمن المستحيل أن ينظر أحد إلى هذه الغرفة ويكون غير مبال لإطلالتها.

16. تصميم ناجح بالأضواء الداخلية

Casa Galeana, grupoarquitectura grupoarquitectura شبابيك
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

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