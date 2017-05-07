16 تصميم لفواصل خشبية سترغب في مثلها

الحصول على مظهر مميز وجذاب هو غاية الجميع للحصول على منزل أنيق، والمساحات المفتوحة تعطيك اتساع باهر وملحوظ في المنزل.. ولكن ربما تحتاج إلى تقسيم المساحات للحصول على بعض من الخصوصية، ونحن في هذا المقال نقدم لك مجموعة من التصميمات لفواصل خشبية أنيقة تتمكن من خلالها فصل المناطق في الغرفة الواحدة أو في صالة بيتك دون الشعور بالضيق، بإستخدام مواد مختلفة تتداخل مع الخشب ببساطة مثل الزجاج والحديد.. في النهاية يمكنك الحصول على فاصل مميز ويبدو هذا أفضل الحلول.. أنظر إلى مجموعة التصميمات المختارة من قبل خبراء هوميفاي لتختار ما يناسب بيتك منهم.
هذه البنية يمكن أن تكون بالضبط ما كنت بحاجة إليه لفصل غرفة المعيشة الخاصة بك وغرفة الطعام.
فلا حاجة لانفاق الكثير من المال، يمكن أن تيكون لديك التصميم الذي يروق لك ثم تحقق ذلك. نوصي انتخاب النموذج الذي يناسب الديكور والأثاث في منزلك، وفي هذه الأخشاب تخلق تقسيم ارائع ونوع من التباين وعلاوة على ذلك، يتم تكرار المادة في طاولة التلفزيون المحمول.
كما نعلم بالفعل الخشب هي واحدة من المواد الأكثر شيوعًا في هذا النوع من الهيكل. انها جميلة وعملية يمكن استخدامها على الشاشات، والأسرة، والأرفف، والثياب، وغيرها من الأثاث.
وفي هذه الغرفة تم إنشاء هيكل فاصل مع أقسام من المقصورات التي تسمح بالاحتفاظ بالمجال البصري مفتوحة. وهكذا، فإنه يخلق خصوصة فالغرفة ولكن لم تكن كاملة، وهي مفيدة للحفاظ على التهوية ومرور الضوء الطبيعي في الفضاء.
يمكنك اختيار علامة تصميم أكثر أو أقل تفصيلا. كل شيء يعتمد على المساحة المذكورة وذوقك الشخصي. لوحة الصورة مثال يوضح المزيد من الإبداع.
اللجوء إلى ألوان مختلفة يمكن أن يكون بديلا ممتازًا. ويعطي لمسة شخصية ويصنع الأثاث خاص بك.
تصميم مكتبة الشاشة أكثر حداثة وأناقة، يمكنك تغطيته بمفرش ومن ناحية أخرى، يمكنك أيضا اختيار المواد المعدنية لتغطيته، مثل الذهب أو الفضة. وسترى ذلك، فإن هذا يعطيه مظهر خاص وشكل جديد.
نعرض لكم الآن نهجًا مختلفًا تمامًا لهذا الهيكل، خطوط مستقيمة مع شكل أكثر دقة، في تصميم يجلب القيمة الجمالية بلا شك في الغرفة، في حين يحقق غرض وظيفي للفصل بين المساحات.
الإبداع ليس له حدود، فبدلا من إنشاء التصميم على التوالي، يمكنك أن ترسم الخطوط بطريقة مجردة. فاصل يفصل مناطق مختلفة ويشكل خلفية لطاولة الطعام وهذا هو الجدار مؤقت.
التقطيع بالخشب يعطيك لوحة أكثر دقة وتتحكم في الرسومات التي تختارها بسهولة.
لوحات وقطع صلبة مقطعة على مرة واحدة للحصول على الشكل النهائي، ومطلية بلون الذهب فيبدو أن لديها سطوع خاص.
قد يكون دمج الأنماط خيار آخر للراغبين في تحسين المساحات. إذا كان المنزل يحتوي بالفعل على هيكل مماثل، يمكنك الاستفادة منه، باسترجاعه وعرض حياة جديدة، أكثر حداثة تتكيف مع أسلوبه.
من خلال بعض العوارض الخشبية تظهر الغرفة مميزة، فمن المستحيل أن ينظر أحد إلى هذه الغرفة ويكون غير مبال لإطلالتها.
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