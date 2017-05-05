20 تصميم فريد للدرج القي نظرة عليها

الدرج ذو الوظيفة المزدوجة الذي لا يقتصر دوره على ربط أجزاء المنزل العلوية والسفلية ببعضها البعض بل أنه أيضًا له قيمة جمالية، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 20 تصميم مٌقدمين من خبراء هوميفاي بمواد وأفكار مختلفة عن بعضها البعض، ونحن على يقين أنك ستعثر على الإلهام منها.
غالبًا ما تكون المساحة تحت الدرج مهدورة، إلا أن هذا التصميم استغل هذه المساحة وجعلها منطقة تخزين جيدة.
هذا الدرج المصنوع من الزجاج الشفاف جمع بين تصميمه الحديث جدًا وكلاسيكية الغرفة التي يوجد بها .
السلم الحلزوني هو الخيار الأفضل دائمًا للمساحات الضيقة فهو يؤدي الغرض من وجوده في أقل المساحات .
تصميم بسيط وجذاب جدًا يجمع بين الخشب واللون الأبيض مما أدى إلى تحقيق جاذبية كبيرة للمساحة .
الدرج المُغطى ببلاط السراميك ملائم جدًا للمنازل المُطلة على البحار .
مزيج من الخشب والزجاج، سيدهشك هذا التصميم لا سيما إذا كنت تريد تصميم بسيط وحديث .
الطراز الكلاسيكي عندما نعتمد عليه في تصميم الدرج يجلب لك المزيد من الأناقة والتميز .
إذا كنت تريد أن تعطي نظرة صناعية أوحديثة فلا شيء أفضل من السلم الخرساني .
سور زجاجي للسلم مع درجات بسيطة وبيضاء تعطي نظرة نظيفة وجميلة للمساحة .
سور الدرج لا يعتبر عنصر أمان فقط بل أنه عنصر من عناصر الديكور التي يجب الاهتمام بها أيضًا وتلوينها بلون ملائم للغرفة يعطي شكل عام جميل وأنيق.
إذا كان منزلك يعتمد على أسلوب الحد الأدنى في كل شيء لتجعل التصميم الداخلي لمنزلك أكثر أناقة يمكنك الاعتماد على بسيط مُضاء بشكل رقيق.
خطوات عائمة على هذه الدرجات الساحرة يمكنها أن تخلق في منزلك مظهر فريد جدًا وعصري للغاية.
في المساحات البيضاء البسيطة يكون هذا التصميم رائع جدًا ومتكامل مع مدفأة .
درج بسيط بتصميم بسيط جدًا لكنه عملي للغاية بهيكل معدني ودرجات خشبية .
إذا اردت استغلال المساحة أسفل الدرج فأنه لا يوجد أفضل من هذا التصميم فهو مزود بمساحة تخزين متعددة الاستخدام .
في حالة أنك تريد مساحة تخزين أكبر فأنت ستختار هذا التصميم في مساحة صغيرة جدًا استطاع الخبراء توظيف مكتب متكامل .
كما ذكرنا سابقًا أن الدرابزين لا يقتصر دوره على أنه عنصر أمان فقط بل أنه عنصر زخرفي هام ولهذا السبب فأن الاعتماد على هيكل من الحديد المطاوع مثل الذي نراه في التصميم على الطراز الكلاسيكي سيبدو السلم أنيق جدًا .
وجود عنصر للأمان بشكل مستمر بطول الدرج يخلق نوع من السيولة في الحركة ويجعل مظهر الدرج فريد جدًا .
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