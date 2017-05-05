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20 تصميم فريد للدرج القي نظرة عليها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
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الدرج ذو الوظيفة المزدوجة الذي لا يقتصر دوره على ربط أجزاء المنزل العلوية والسفلية ببعضها البعض بل أنه أيضًا له قيمة جمالية، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 20 تصميم مٌقدمين من خبراء هوميفاي بمواد وأفكار مختلفة عن بعضها البعض، ونحن على يقين أنك ستعثر على الإلهام منها.   

1- متعدد الوظائف

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

غالبًا ما تكون المساحة تحت الدرج مهدورة، إلا أن هذا التصميم استغل هذه المساحة وجعلها منطقة تخزين جيدة. 

2- درج غير مرئي

All glass stairs with artistic glass railing, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale درج زجاج Black
Siller Treppen/Stairs/Scale

All glass stairs with artistic glass railing

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

هذا الدرج المصنوع من الزجاج الشفاف جمع بين تصميمه الحديث جدًا وكلاسيكية الغرفة التي يوجد بها . 

3- سلم حلزوني

K, 木村松本建築設計事務所 木村松本建築設計事務所 الغرف
木村松本建築設計事務所

K

木村松本建築設計事務所
木村松本建築設計事務所
木村松本建築設計事務所

السلم الحلزوني هو الخيار الأفضل دائمًا للمساحات الضيقة فهو يؤدي الغرض من وجوده في أقل المساحات . 

4- بسيط وجميل

Stairs homify غرفة المعيشة
homify

Stairs

homify
homify
homify

تصميم بسيط وجذاب جدًا يجمع بين الخشب واللون الأبيض مما أدى إلى تحقيق جاذبية كبيرة للمساحة . 

5- هواء البحر

Outside stairs studioarte الممر الحديث، المدخل و الدرج Tiled stairs
studioarte

Outside stairs

studioarte
studioarte
studioarte

الدرج المُغطى ببلاط السراميك ملائم جدًا للمنازل المُطلة على البحار . 

6- مزيج الخشب والزجاج

White Oaks Open Stairs Barc Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect stairs,staircase,solid wood,glass balustrade,floating treads,open plan,contemporary,modern
Barc Architects

White Oaks Open Stairs

Barc Architects
Barc Architects
Barc Architects

مزيج من الخشب والزجاج،  سيدهشك هذا التصميم لا سيما إذا كنت تريد تصميم بسيط وحديث  . 

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7- الكلاسيكية كاملة

Beautiful Gallery Stairway Entrance homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White entrance,entrance hall,hallway,stairs,gallery,white,brown,wood,dark wood
homify

Beautiful Gallery Stairway Entrance

homify
homify
homify

الطراز الكلاسيكي عندما نعتمد عليه في تصميم الدرج يجلب لك المزيد من الأناقة والتميز . 

8- قوة الخرسانة

Entry Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
D-Max Photography

Entry Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

إذا كنت تريد أن تعطي نظرة صناعية أوحديثة فلا شيء أفضل من السلم الخرساني . 

9- مينمالي

TOTAL WHITE, Serenella Pari design Serenella Pari design الممر والمدخل
Serenella Pari design

Serenella Pari design
Serenella Pari design
Serenella Pari design

سور زجاجي للسلم مع درجات بسيطة وبيضاء تعطي نظرة نظيفة وجميلة للمساحة . 

10- إضافة اللون

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

سور الدرج لا يعتبر عنصر أمان فقط بل أنه عنصر من عناصر الديكور التي يجب الاهتمام بها أيضًا وتلوينها بلون ملائم للغرفة يعطي شكل عام جميل وأنيق. 

11- لمزيد من الخفة

Un attico in stile loft in Milano, Annalisa Carli Annalisa Carli الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي White
Annalisa Carli

Annalisa Carli
Annalisa Carli
Annalisa Carli

إذا كان منزلك يعتمد على أسلوب الحد الأدنى في كل شيء لتجعل التصميم الداخلي لمنزلك أكثر أناقة يمكنك الاعتماد على بسيط مُضاء بشكل رقيق. 

12- العائم

Lebrìc Design, ANTICO TRENTINO S.R.L. ANTICO TRENTINO S.R.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
ANTICO TRENTINO S.R.L.

ANTICO TRENTINO S.R.L.
ANTICO TRENTINO S.R.L.
ANTICO TRENTINO S.R.L.

خطوات عائمة على هذه الدرجات الساحرة يمكنها أن تخلق في منزلك مظهر فريد جدًا وعصري للغاية. 

13- تصميم متكامل

Scala a sbalzo con alzata , Thomaseth Thomaseth سلالم وأروقة سلالم
Thomaseth

Thomaseth
Thomaseth
Thomaseth

في المساحات البيضاء البسيطة يكون هذا التصميم رائع جدًا ومتكامل مع مدفأة . 

14- تصميم عملي

Bolzentreppe Bolero, Treppenbau Grohskurth GmbH Treppenbau Grohskurth GmbH سلالم وأروقة سلالم
Treppenbau Grohskurth GmbH

Treppenbau Grohskurth GmbH
Treppenbau Grohskurth GmbH
Treppenbau Grohskurth GmbH

درج بسيط بتصميم بسيط جدًا لكنه عملي للغاية بهيكل معدني ودرجات خشبية . 

15- سلم بمساحة تخزين

casa DIEMME, ellevuelle architetti ellevuelle architetti غرفة المعيشة
ellevuelle architetti

ellevuelle architetti
ellevuelle architetti
ellevuelle architetti

إذا اردت استغلال المساحة أسفل الدرج فأنه لا يوجد أفضل من هذا التصميم فهو مزود بمساحة تخزين متعددة الاستخدام . 

16- متعدد الوظائف

ESCALIER +++, Thibaut Defrance - Cabestan Thibaut Defrance - Cabestan سلالم وأروقة سلالم
Thibaut Defrance – Cabestan

Thibaut Defrance - Cabestan
Thibaut Defrance – Cabestan
Thibaut Defrance - Cabestan

في حالة أنك تريد مساحة تخزين أكبر فأنت ستختار هذا التصميم في مساحة صغيرة جدًا استطاع الخبراء توظيف مكتب متكامل . 

17- درابزين جميل

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا سابقًا أن الدرابزين لا يقتصر دوره على أنه عنصر أمان فقط بل أنه عنصر زخرفي هام ولهذا السبب فأن الاعتماد على هيكل من الحديد المطاوع مثل الذي نراه في التصميم على الطراز الكلاسيكي سيبدو السلم أنيق جدًا . 

18- سيولة في الحركة

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

وجود عنصر للأمان بشكل مستمر بطول الدرج يخلق نوع من السيولة في الحركة ويجعل مظهر الدرج فريد  جدًا .

19- الأصل

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

20- تصميم من الزجاج فقط

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

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