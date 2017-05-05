20 تصميم فريد للدرج القي نظرة عليها

الدرج ذو الوظيفة المزدوجة الذي لا يقتصر دوره على ربط أجزاء المنزل العلوية والسفلية ببعضها البعض بل أنه أيضًا له قيمة جمالية، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 20 تصميم مٌقدمين من خبراء هوميفاي بمواد وأفكار مختلفة عن بعضها البعض، ونحن على يقين أنك ستعثر على الإلهام منها.