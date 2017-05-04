14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير

واحدة من أهم قطع الأثاث المنزلية بغرف النوم والتي بتصميماتها العملية والذكية يمكن أن تضمن لك غرفة نظيفة ومرتبة طوال الوقت.. إنها خزانة الملابس. أحيانًا يشكل تصميم خزانة الملابس مشكلة لدى البعض وذلك في حال إن كانت غرفة النوم صغيرة المساحة مما يجعلها غير قادرة على استيعاب أي خزانة بسهولة وبالتالي تصبح الخيارات محددة مما يثير الشعور بالتقيد وهنا تبدأ المشكلة.
من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم حلولًا مثالية تتكيف بها مع منزلك الصغير وذلك من خلال 14 تصميم لخزانات ملابس تتناسب مع أي مساحة بغرفة نومك مهما كانت صغيرة.. منها ما هو مستقل ومرن يمكنك تحريكه وقتما تشاء لأي ركن بالغرفة، ومنها ما هو ثابت أشبه بغرفة ترتيب الملابس.. وبين هذا وذاك نجد العديد أيضًا من التصميمات التي سنكتشفها خلال لحظات في هذا المقال.. لنبدأ الآن!
خزانة الملابس الأولى معنا اليوم تعتمد على تصميم الزاوية الأقرب إلى حرف الـ L، والتي تقوم بدورها في خلق مساحة أكبر قليلًا للتخزين.
تصميم خزانة الملابس الخاصة بك بـأبواب منزلقة هو أمر ملائم بشدة للغرف ذات المساحات الصغيرة وذلك لأنها عملية وذكية لا تستقطع أي مساحة أخرى من الغرفة بمجرد فتحها لأن أبوابها تنطبق فوق بعضها البعض فقط بكل سلاسة.
يمكن للجدار الفاصل بين أجزاء الغرفة المختلفة أن يشكل خزانة ملابس في حد ذاته بتصميم ذكي وملهم كما هو واضح أمامنا.
إن كان لديك خزانة ملابس تصل بتصميمها إلى السقف، فإن ذلك كفيل بأن يسمح لك بتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المساحة المتاحة للتخزين.
خزانة خشبية بتصميم وظيفي بسيط مع 2 من الأبواب المزدوجة التي تنفتح على مصراعيها، مما يتيح سهولة الوصول إلى باطنها.
خزانة ملابس بتصميم ذكي متعدد الوظائف تستخدم من ناحية في تخزين الملابس ومن ناحية أخرى كمركز للترفيه حيث تخلق حل مثالي يجمع بين وحدة التلفزيون وتخزين الملابس.
خزانة أخرى تصل بتصميمها إلى السقف، ولكن هذه المرة تتمتع بتصميم فريد وهو المينيمالي أو الحد الأدنى حيث يمدها الخشب بالتميز والتألق فضلًا عن كونها وظيفية للغاية.
ليس شرطًا أن تصمم خزانات الملابس في قلب الجدران، بل يمكنها أن تكون مستقلة ومتنقلة، فيمكن وضعها بجانب السرير، أو في الجهة المقابلة له، أو بأي مساحة فضاء بالغرفة طالما تسعها.
تتمتع هذه الخزانة دونًا عن غيرها بكونها عصرية وجذابة بشكل ملفت للأنظار، ربما يكمن ذلك في إقحام المرايا بضلفها المختلفة في تصميمها والتي أضفت للخزانة جمال من نوع خاص وجعلت لها شخصية مميزة وقوية.
لزيادة مساحة خزانة الملابس الخاصة بك، ولتبقي جميع أغراضك وممتلكاتك في حالة نظام تام، يجب عليك الاستعانة بالصناديق والأدراج وبالتالي ستضمن غرفة نظيفة ومرتبة دائمًا.
تصميم مفتوح بدون أبواب قد يكون مثاليًا بالنسبة لك إذا كنت بحاجة إلى تصور أمتعتك/ملابسك قبل النوم تحديدًا لتكون جاهزة في صباح اليوم التالي.
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زاوية صغيرة قد تكون مهملة بالنسبة للبعض منا ولكنها في حقيقة الأمر كافية لتثبيت بعض الأدراج والأرفف لتشكل خزانة ملابس أبسط ما يكون ومع ذلك عملية وعصرية.
لتجعل خزانة ملابسك أكثر وظيفية، يمكنك تثبيت حامل قابل للسحب يسمح لك بسهولة أخذ الأمتعة منها خصوصًا في حال إن كانت الملابس مكدسة بجانب بعضها البعض.