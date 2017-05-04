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14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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واحدة من أهم قطع الأثاث المنزلية بغرف النوم والتي بتصميماتها العملية والذكية يمكن أن تضمن لك غرفة نظيفة ومرتبة طوال الوقت.. إنها خزانة الملابس. أحيانًا يشكل تصميم خزانة الملابس مشكلة لدى البعض وذلك في حال إن كانت غرفة النوم صغيرة المساحة مما يجعلها غير قادرة على استيعاب أي خزانة بسهولة وبالتالي تصبح الخيارات محددة مما يثير الشعور بالتقيد وهنا تبدأ المشكلة.

من هذا المنطلق نقدم لكم اليوم حلولًا مثالية تتكيف بها مع منزلك الصغير وذلك من خلال 14 تصميم لخزانات ملابس تتناسب مع أي مساحة بغرفة نومك مهما كانت صغيرة.. منها ما هو مستقل ومرن يمكنك تحريكه وقتما تشاء لأي ركن بالغرفة، ومنها ما هو ثابت أشبه بغرفة ترتيب الملابس.. وبين هذا وذاك نجد العديد أيضًا من التصميمات التي سنكتشفها خلال لحظات في هذا المقال.. لنبدأ الآن!  

1- كيف تخلق مساحة تخزينية أكبر قليلًا؟

Vestidor, fabrè fabrè غرفة الملابس
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

خزانة الملابس الأولى معنا اليوم تعتمد على تصميم الزاوية الأقرب إلى حرف الـ L، والتي تقوم بدورها في خلق مساحة أكبر قليلًا للتخزين.

2- أبواب منزلقة وشفافة

Badezimmer "en suite", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم Beige
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم خزانة الملابس الخاصة بك بـأبواب منزلقة هو أمر ملائم بشدة للغرف ذات المساحات الصغيرة وذلك لأنها عملية وذكية لا تستقطع أي مساحة أخرى من الغرفة بمجرد فتحها لأن أبوابها تنطبق فوق بعضها البعض فقط بكل سلاسة. 

3- تصميم ذكي وملهم

home LM, Lemayr Thomas Lemayr Thomas غرفة نوم
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

يمكن للجدار الفاصل بين أجزاء الغرفة المختلفة أن يشكل خزانة ملابس في حد ذاته بتصميم ذكي وملهم كما هو واضح أمامنا.

4- خزانة تصل إلى السقف

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

إن كان لديك خزانة ملابس تصل بتصميمها إلى السقف، فإن ذلك كفيل بأن يسمح لك بتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المساحة المتاحة للتخزين.

5- تقسيم وظيفي

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

خزانة خشبية بتصميم وظيفي بسيط مع 2 من الأبواب المزدوجة التي تنفتح على مصراعيها، مما يتيح سهولة الوصول إلى باطنها.

6- متعددة الوظائف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

خزانة ملابس بتصميم ذكي متعدد الوظائف تستخدم من ناحية في تخزين الملابس ومن ناحية أخرى كمركز للترفيه حيث تخلق حل مثالي يجمع بين وحدة التلفزيون وتخزين الملابس.

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7- الحد الأدنى والخشب

Casa FAH, ARQMA Arquitectura & Diseño ARQMA Arquitectura & Diseño غرفة الملابس
ARQMA Arquitectura &amp; Diseño

ARQMA Arquitectura & Diseño
ARQMA Arquitectura &amp; Diseño
ARQMA Arquitectura & Diseño

خزانة أخرى تصل بتصميمها إلى السقف، ولكن هذه المرة تتمتع بتصميم فريد وهو المينيمالي أو الحد الأدنى حيث يمدها الخشب بالتميز والتألق فضلًا عن كونها وظيفية للغاية.

8- خزانة جانبية

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس خشب معالج Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

ليس شرطًا أن تصمم خزانات الملابس في قلب الجدران، بل يمكنها أن تكون مستقلة ومتنقلة، فيمكن وضعها بجانب السرير، أو  في الجهة المقابلة له، أو بأي مساحة فضاء بالغرفة طالما تسعها. 

9- خزانة عصرية وملفتة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تتمتع هذه الخزانة دونًا عن غيرها بكونها عصرية وجذابة بشكل ملفت للأنظار، ربما يكمن ذلك في إقحام المرايا بضلفها المختلفة في تصميمها والتي أضفت للخزانة جمال من نوع خاص وجعلت لها شخصية مميزة وقوية.

10- الصناديق والأدراج

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

لزيادة مساحة خزانة الملابس الخاصة بك، ولتبقي جميع أغراضك وممتلكاتك في حالة نظام تام، يجب عليك الاستعانة بالصناديق والأدراج وبالتالي ستضمن غرفة نظيفة ومرتبة دائمًا.

11- الخزانة المفتوحة

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

تصميم مفتوح بدون أبواب قد يكون مثاليًا بالنسبة لك إذا كنت بحاجة إلى تصور أمتعتك/ملابسك قبل النوم تحديدًا لتكون جاهزة في صباح اليوم التالي.

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12- في زاوية مهملة

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

زاوية صغيرة قد تكون مهملة بالنسبة للبعض منا ولكنها في حقيقة الأمر كافية لتثبيت بعض الأدراج والأرفف لتشكل خزانة ملابس أبسط ما يكون ومع ذلك عملية وعصرية.

13- لمسات مبتكرة وعملية

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

لتجعل خزانة ملابسك أكثر وظيفية، يمكنك تثبيت حامل قابل للسحب يسمح لك بسهولة أخذ الأمتعة منها خصوصًا في حال إن كانت الملابس مكدسة بجانب بعضها البعض.

14- مستقلة بالكامل

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

خزانة ملابس صغيرة ومستقلة تمامًا، تتمتع بتصميم نمطي لطيف بأبواب بيضاء اللون ذات نقوش متداخلة، كما تتميز الخزانة بالمرونة الناتجة عن حجمها الصغير والتي تمكنك من تحريكها بسهولة إلى أي مكان بالغرفة.  

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