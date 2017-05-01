11 فكرة بسيطة ستجعل منزلك أكثر من رائع

رف المطبخ فقط من شانها أن يغير نظرتك لمطبخك و يشعرك بتجديد الديكور فيه تماماً ، فمثلاً لو كنت تستخدم رفاً رخامياً فحاول أن تستخدم لون آخر من نفس النوع و لو كان خشبياً فحاول تغييره بآخر جديد لا يوجد فيه آثار السنوات و الاستخدام، و لو كان الرف الخاص بمطبخك جديداً و لا تريد أن تتحمل تكاليف تغييره فحاول أن تقوم بتلميعه قدر الإمكان مع تخصيص اكسسوارات جديدة لتوضع فوقه