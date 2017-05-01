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11 فكرة بسيطة ستجعل منزلك أكثر من رائع

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify جدران وأرضياتبلاط بلاط Turquoise
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كلنا نرغب في أن يكون منزلنا متألقاً على الدوام  و لكن انشغالنا و ازدحام  جدول مهامنا اليومي قد لا يسمح لنا بإحداث تغيير شامل على ديكور المنزل و بالتالي نحن نحتاج لتعديلات سريعة و لها تأثير إيجابي ، و بالفعل سوف يقدم لنا هوميفاي مجموعة من الأفكار الرائعة التي من شأنها أن تجعل تصميم منزلنا يصل لحالة التألق بلمسات بسيطة  غير مكلفة على الإطلاق  و أيضاً لن تطلب مجهوداً كبيراً لتنفيذها  .. إليكم التفاصيل 

1- سحر الضوء الطبيعي

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify جدران وأرضياتبلاط بلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

قم بتجهيز النوافذ القريبة و المطلة على الأماكن الضيقة في منزلك مثل المطبخ و الغرف الداخلية و الحمام لتدخل لك مزيداً من الضوء الطبيعي و الهواء المنعش و هذا عن طريق تلميع الزجاج و استخدام زجاج شفاف أو نصف شفاف من اللون الأبيض في النوافذ مع عدم تغطيتها بستائر ثقيلة حتى لا تحجب الرؤية و الضوء من الدخول لمنزلك 

2- تغيير رف المطبخ

Worktop - Maple, Barcnrest Barcnrest مطبخرفوف وأدراج خشب
Barcnrest

Worktop – Maple

Barcnrest
Barcnrest
Barcnrest

رف المطبخ فقط من شانها أن يغير نظرتك لمطبخك و يشعرك بتجديد الديكور فيه تماماً ، فمثلاً لو كنت تستخدم رفاً رخامياً فحاول أن تستخدم لون آخر من نفس النوع و لو كان خشبياً فحاول تغييره بآخر جديد لا يوجد فيه آثار السنوات و الاستخدام، و لو كان الرف الخاص بمطبخك جديداً و لا تريد أن تتحمل تكاليف تغييره فحاول أن تقوم بتلميعه قدر الإمكان مع تخصيص اكسسوارات جديدة لتوضع فوقه 

3- طلاء الأسوار

Under Stairs Storage, buss buss سلالم وأروقة مخزن
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

لو كان لديك سور للسلم الداخلي فحاول أن تغير لونه عن طريق تقشير القديم و طلاء لون آخر جديد فوقه و سيكون ذلك أشبه بالتجديد الشامل خصوصاً لو كان ذلك السور مطلاً على مسطح واسع يضم أكثر من غرفه 

4- طلاء الحمام

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd جدران وأرضياتبلاط metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

تجديد  طلاء الحمام لو كانت الجدران تقبل الطلاء أو تنظيفها بالطرق السليمة و المستحضرات الخاصة لو كانت من السيراميك و الخشب ، و في المقابل عليك بتنظيف الأرضيات و الأدوات الصحية و الرفوف ليكتمل السحر

5- تحديث خزانة الملابس

Built in Hinged Door Corner Wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

Built in Hinged Door Corner Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

في خزانة أو غرفة الملابس عليك بتغيير أماكن مقتنياتك الخارجية لتشعر أن الغرفة كلها تغيرت و هذا لا يقل أهمية عن ترتيب كل رف فيها بالمخزونات المناسبة فمثلاً عليك بتخزين الأشياء الثمينة في الخزانات المغلقة و الملابس العادية في الرفوف و التعليقات الظاهرة مع تخصيص نظام إضاءة مناسب في كل رف أو في سقف الخزانة 

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6- مكيف الهواء

cover for AC homify منازل
homify

cover for AC

homify
homify
homify

تغيير شكل نافذة مكيف الهواء أمر في يديك خصوصاً لو كنت تلاحظ ذلك الشكل المليء بالغبار و الذي يحدث تلقائياً مع مرور الزمن  في مكيف منزلك ، فما عليك سوى أن تنظف المكيف جيداً و سيعود كما لو كان جديداً و ذو لون جذاب أيضاً

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7- تبديل أرجل الكنب

Apartament w Sopocie, DoMilimetra DoMilimetra غرفة المعيشة
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

أرجل الكنب في منزلك لها عامل كبير في ظهور شكل الأثاث و توازن الديكور خصوصاً لو كانت ظاهرة في غرف المعيشة أو الاستقبال لذا عليك بتغيير أو تلميع أرجل الكنب لتشعر أن المكان قد عاد جديداً مرة أخرى مع تنظيف المفروشات التي فوق الكنب بالتأكيد ليكتمل المشهد 

8- زخرفة المدفأة

Fireplace Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة نوم
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Fireplace

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

لو كان لديك مدفأة في غرفة المعيشة فلماذا لا تحاول تنظيفها و العمل على تزيينها بواسطة الإكسسوارات أو الزخرفة لجدرانها الداخلية و أعمدتها المحيطة بها ، سيكون ذلك مثل اللوحة المبهرة في وسط غرفتك

9- تلميع الأرضيات

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

عليك بتلميع الارضيات فوراً لو كنت تمتلك أرضيات من السيراميك أو البورسلين أو الباركية و يمكنك أن تستخدم المنظفات المخصصة لكل أرضية و هذا سيكون ناجحاً تماماً لو كانت الأضواء مستخدمه بشكل كافي في تلك المناطق 

10- رفوف مودرن

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH · Yester Home المنزلأغراض منزلية
Yester Home

EDWARDIAN BRACKET · 4 INCH ·

Yester Home
Yester Home
Yester Home

الرفوف المعدنية سواء كانت مودرن أو كلاسيكية فإنها ستغير كثيراً من شكل الديكور في منزلك بمجرد استخدامها مهما كانت صغيرة الحجم ، و عليك باختيار الطلاء المناسب لها و الجدران التي يمكن أن تكون أجمل لو ثبتت فيها 

11- حمام مبهج

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam Nordic Saunas and Steam حمام
Nordic Saunas and Steam

Create a Steam Shower with Nordic and Mr Steam

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

الحمام يحتاج للتنظيف و يحتاج لضوء قوي و هواء منعش و متجدد ، و تلك النقاط كفيلة بأن تشعرك بأنك في حمام جديد بأقل التكاليف ، فقط حاول أن ترتقي بحالة الحمام من حيث التلميع للأرضيات و الجدران و المرايات مع تنظيم الخزانات و استخدام الضوء المناسب و الإكسسوار المتماشي مع كل تلك المكونات ، و النتائج ستكون مبهرة في النهاية 

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