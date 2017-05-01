11 فكرة بسيطة ستجعل منزلك أكثر من رائع

كلنا نرغب في أن يكون منزلنا متألقاً على الدوام و لكن انشغالنا و ازدحام جدول مهامنا اليومي قد لا يسمح لنا بإحداث تغيير شامل على ديكور المنزل و بالتالي نحن نحتاج لتعديلات سريعة و لها تأثير إيجابي ، و بالفعل سوف يقدم لنا هوميفاي مجموعة من الأفكار الرائعة التي من شأنها أن تجعل تصميم منزلنا يصل لحالة التألق بلمسات بسيطة غير مكلفة على الإطلاق و أيضاً لن تطلب مجهوداً كبيراً لتنفيذها .. إليكم التفاصيل
قم بتجهيز النوافذ القريبة و المطلة على الأماكن الضيقة في منزلك مثل المطبخ و الغرف الداخلية و الحمام لتدخل لك مزيداً من الضوء الطبيعي و الهواء المنعش و هذا عن طريق تلميع الزجاج و استخدام زجاج شفاف أو نصف شفاف من اللون الأبيض في النوافذ مع عدم تغطيتها بستائر ثقيلة حتى لا تحجب الرؤية و الضوء من الدخول لمنزلك
رف المطبخ فقط من شانها أن يغير نظرتك لمطبخك و يشعرك بتجديد الديكور فيه تماماً ، فمثلاً لو كنت تستخدم رفاً رخامياً فحاول أن تستخدم لون آخر من نفس النوع و لو كان خشبياً فحاول تغييره بآخر جديد لا يوجد فيه آثار السنوات و الاستخدام، و لو كان الرف الخاص بمطبخك جديداً و لا تريد أن تتحمل تكاليف تغييره فحاول أن تقوم بتلميعه قدر الإمكان مع تخصيص اكسسوارات جديدة لتوضع فوقه
لو كان لديك سور للسلم الداخلي فحاول أن تغير لونه عن طريق تقشير القديم و طلاء لون آخر جديد فوقه و سيكون ذلك أشبه بالتجديد الشامل خصوصاً لو كان ذلك السور مطلاً على مسطح واسع يضم أكثر من غرفه
تجديد طلاء الحمام لو كانت الجدران تقبل الطلاء أو تنظيفها بالطرق السليمة و المستحضرات الخاصة لو كانت من السيراميك و الخشب ، و في المقابل عليك بتنظيف الأرضيات و الأدوات الصحية و الرفوف ليكتمل السحر
في خزانة أو غرفة الملابس عليك بتغيير أماكن مقتنياتك الخارجية لتشعر أن الغرفة كلها تغيرت و هذا لا يقل أهمية عن ترتيب كل رف فيها بالمخزونات المناسبة فمثلاً عليك بتخزين الأشياء الثمينة في الخزانات المغلقة و الملابس العادية في الرفوف و التعليقات الظاهرة مع تخصيص نظام إضاءة مناسب في كل رف أو في سقف الخزانة
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تغيير شكل نافذة مكيف الهواء أمر في يديك خصوصاً لو كنت تلاحظ ذلك الشكل المليء بالغبار و الذي يحدث تلقائياً مع مرور الزمن في مكيف منزلك ، فما عليك سوى أن تنظف المكيف جيداً و سيعود كما لو كان جديداً و ذو لون جذاب أيضاً
أرجل الكنب في منزلك لها عامل كبير في ظهور شكل الأثاث و توازن الديكور خصوصاً لو كانت ظاهرة في غرف المعيشة أو الاستقبال لذا عليك بتغيير أو تلميع أرجل الكنب لتشعر أن المكان قد عاد جديداً مرة أخرى مع تنظيف المفروشات التي فوق الكنب بالتأكيد ليكتمل المشهد
لو كان لديك مدفأة في غرفة المعيشة فلماذا لا تحاول تنظيفها و العمل على تزيينها بواسطة الإكسسوارات أو الزخرفة لجدرانها الداخلية و أعمدتها المحيطة بها ، سيكون ذلك مثل اللوحة المبهرة في وسط غرفتك
عليك بتلميع الارضيات فوراً لو كنت تمتلك أرضيات من السيراميك أو البورسلين أو الباركية و يمكنك أن تستخدم المنظفات المخصصة لكل أرضية و هذا سيكون ناجحاً تماماً لو كانت الأضواء مستخدمه بشكل كافي في تلك المناطق
الرفوف المعدنية سواء كانت مودرن أو كلاسيكية فإنها ستغير كثيراً من شكل الديكور في منزلك بمجرد استخدامها مهما كانت صغيرة الحجم ، و عليك باختيار الطلاء المناسب لها و الجدران التي يمكن أن تكون أجمل لو ثبتت فيها
الحمام يحتاج للتنظيف و يحتاج لضوء قوي و هواء منعش و متجدد ، و تلك النقاط كفيلة بأن تشعرك بأنك في حمام جديد بأقل التكاليف ، فقط حاول أن ترتقي بحالة الحمام من حيث التلميع للأرضيات و الجدران و المرايات مع تنظيم الخزانات و استخدام الضوء المناسب و الإكسسوار المتماشي مع كل تلك المكونات ، و النتائج ستكون مبهرة في النهاية