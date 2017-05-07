7 حيل لإيجاد مساحة تخزين مضاعقة في مطبخك

المطبخ من أكثر الفراغات التي بها مجال للإبداع في التصميم مع الأخذ في الاعتبار الجانب العملي بالتأكيد، ويعد أحد أهم عوامل نجاح تصميم المطبخ هو توفر كل المتطلبات العملية من مساحات عمل وتخزين ومعدات الطهي الأساسية، على الرغم من سهولة المبدأ إلا أن البعض قد يجد عوائق عديدة في تنفيذه على أرض الواقع، والسبب في ذلك هو عدم توفر مساحة مطبخ كبيرة في المنازل الحديثة، وكان قديماً الحل الأول والأوحد أحياناً هو التنازل عن مساحات التخزين لتكون النتيجة مطبخ غير منظم يخلو من الطاقة الإيجابية.

تلاشى هذا الحل عن ذهن المصممين المحترفين لوعيهم تماماً أن هذا القرار سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة من الجانب الجمالي والعملي، والبديل هو أنهم أوجدوا حلول مبدعة ومبتكرة لإيجاد وحدات تخزين من مساحات مهدرة، فلنبدأ التعرف على بعض من هذه التصاميم المبدعة حتى تقوم باختيار ما يناسب احتياجك.