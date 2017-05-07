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7 حيل لإيجاد مساحة تخزين مضاعقة في مطبخك

shereen gouda shereen gouda
Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
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المطبخ من أكثر الفراغات التي بها مجال للإبداع في التصميم مع الأخذ في الاعتبار الجانب العملي بالتأكيد، ويعد أحد أهم عوامل نجاح تصميم المطبخ  هو توفر كل المتطلبات العملية من مساحات عمل وتخزين ومعدات الطهي الأساسية، على الرغم من سهولة المبدأ إلا أن البعض قد يجد عوائق عديدة في تنفيذه على أرض الواقع، والسبب في ذلك هو عدم توفر مساحة مطبخ كبيرة في المنازل الحديثة، وكان قديماً الحل الأول والأوحد أحياناً هو التنازل عن مساحات التخزين لتكون النتيجة مطبخ غير منظم يخلو من الطاقة الإيجابية.

تلاشى هذا الحل عن ذهن المصممين المحترفين لوعيهم تماماً  أن هذا القرار سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة من الجانب الجمالي والعملي،  والبديل هو أنهم أوجدوا حلول مبدعة ومبتكرة لإيجاد وحدات تخزين من مساحات مهدرة، فلنبدأ التعرف على بعض من هذه التصاميم المبدعة حتى تقوم باختيار ما يناسب احتياجك.

1- تخزين مزدوج في جزيرة المطبخ

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في المطابخ المفتوحة يتجه البعض إلى البار أو الجزيرة لكي تكون عنصر رابط بين مساحتين، ولكن نقع في فخ تجاهل الجزيرة كمصدر هام  وقيم لمساحة التخزين، ولكي تنعم بجزيرة مثالية عليك الاهتمام بخلق مساحة من الجهتين بما يتناسب مع ذوق العناصر المحيطة، ومن الممكن أن تجعل هذا التصميم مصدر إلهام لك، حيث أن الاستعانة بالسلال كبديل عن الأدراج هو قرار شيق  وأنيق، و باستطاعتك أن تستبدل هذه السلة ذات الطابع الريفي بما يلائم ذوقك.

2- استغلال مزدوج للوحدات الطولية

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Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Bespoke kitchen storage

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

لا يخلو مطبخ من الوحدة الطولية، فهي تعد من الخزانات الأكثر استيعاباً إلى الأغراض المختلفة، ولكن هل لاحظت مسبقاً أن أوجه الوحدات تعد فرصة لتخزين الأغراض لم تستغل بأكمل وجه بعد؟ هذا التصميم جاء بالحل المثالي لكي تنعم بمساحة تخزين مزدوجة في الخزانات، وهي فكرة سوف تجعل المطبخ أكثر نظاماً وخالياً من الأغراض المتناثرة.

3- السقف ضمن مساحات التخزين

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

كما نبحث عن مساحة لتناول الطعام في المطبخ ونعمل جاهدين على إيجاد التصميم المثالي المناسب، فنحن بصفة مستمرة أيضاً نبحث عن أسلوب يحقق هذا الإحتياج دون التنازل عن الجانب العملي، والمصمم المبتكر هنا على دراية تامة بهذا الإحتياج أيضاً لذا قام باستغلال مساحة الوحدة لكي يخلق خزانات معلقة في السقف، وهو الأمر الذي أضاف أناقة وتميز بلا شك لكاً من غرفة الطعام والمطبخ.

4- خزانات ركنية بكفاءة عالية

Intelligent Kitchen Storage Solutions NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Intelligent Kitchen Storage Solutions

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

هل واجهت تحدياً من قبل عند  وضع وتنظيم الاغراض في الوحدات الركنية في المطبخ؟ لا تقلق، فهذا العائق من الممكن تجنبه بأساليب سهلة للغاية عند تصميم مطبخك، وهو الاستثمار في مثل هذه الوحدات المخصصة لمثل هذه الوظيفة.

5- امتداد الوحدة حتى السقف

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design قبو النبيذ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من الذكاء أن تمتد الوحدات حتى تصل إلى السقف، وإن كنت متخوف من تسبب هذا القرار في انزعاج بصري عليك بتوحيد اللون وإخفاء وجود الوحدة.

6- درج ذكي

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

لا وجود مبدأ المساحات المهدرة بين وحدات الأدراج  مع هذا التصميم المبتكر، وليس سر نجاحه في استغلاله للمساحة بكفاءة عالية فحسب، بل لأنه يعد ذو تصميم مخصص لمعدات المطبخ، فإن اتبعت هذه الفكرة المميزة سوف تنعم بمطبخ منظم على مدار العام

7- تخصيص مساحة عمل إضافية لتوفيرالمساحة

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

الدرج المخصص لتحضير الطعام هو من أكثر العناصر ذكاءاً، فأنت بهذا التصميم سوف تنعم برونق المطبخ الدائم وتقوم بتوفير مزيد من المساحة لمعدات المطبخ المختلفة.

قبل تصميم مطبخك تعرف على بعض الأخطاء الشائعة  لكي تتجنبها.

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