7 حيل لإيجاد مساحة تخزين مضاعقة في مطبخك

المطبخ من أكثر الفراغات التي بها مجال للإبداع في التصميم مع الأخذ في الاعتبار الجانب العملي بالتأكيد، ويعد أحد أهم عوامل نجاح تصميم المطبخ هو توفر كل المتطلبات العملية من مساحات عمل وتخزين ومعدات الطهي الأساسية، على الرغم من سهولة المبدأ إلا أن البعض قد يجد عوائق عديدة في تنفيذه على أرض الواقع، والسبب في ذلك هو عدم توفر مساحة مطبخ كبيرة في المنازل الحديثة، وكان قديماً الحل الأول والأوحد أحياناً هو التنازل عن مساحات التخزين لتكون النتيجة مطبخ غير منظم يخلو من الطاقة الإيجابية.
تلاشى هذا الحل عن ذهن المصممين المحترفين لوعيهم تماماً أن هذا القرار سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة من الجانب الجمالي والعملي، والبديل هو أنهم أوجدوا حلول مبدعة ومبتكرة لإيجاد وحدات تخزين من مساحات مهدرة، فلنبدأ التعرف على بعض من هذه التصاميم المبدعة حتى تقوم باختيار ما يناسب احتياجك.
في المطابخ المفتوحة يتجه البعض إلى البار أو الجزيرة لكي تكون عنصر رابط بين مساحتين، ولكن نقع في فخ تجاهل الجزيرة كمصدر هام وقيم لمساحة التخزين، ولكي تنعم بجزيرة مثالية عليك الاهتمام بخلق مساحة من الجهتين بما يتناسب مع ذوق العناصر المحيطة، ومن الممكن أن تجعل هذا التصميم مصدر إلهام لك، حيث أن الاستعانة بالسلال كبديل عن الأدراج هو قرار شيق وأنيق، و باستطاعتك أن تستبدل هذه السلة ذات الطابع الريفي بما يلائم ذوقك.
لا يخلو مطبخ من الوحدة الطولية، فهي تعد من الخزانات الأكثر استيعاباً إلى الأغراض المختلفة، ولكن هل لاحظت مسبقاً أن أوجه الوحدات تعد فرصة لتخزين الأغراض لم تستغل بأكمل وجه بعد؟ هذا التصميم جاء بالحل المثالي لكي تنعم بمساحة تخزين مزدوجة في الخزانات، وهي فكرة سوف تجعل المطبخ أكثر نظاماً وخالياً من الأغراض المتناثرة.
كما نبحث عن مساحة لتناول الطعام في المطبخ ونعمل جاهدين على إيجاد التصميم المثالي المناسب، فنحن بصفة مستمرة أيضاً نبحث عن أسلوب يحقق هذا الإحتياج دون التنازل عن الجانب العملي، والمصمم المبتكر هنا على دراية تامة بهذا الإحتياج أيضاً لذا قام باستغلال مساحة الوحدة لكي يخلق خزانات معلقة في السقف، وهو الأمر الذي أضاف أناقة وتميز بلا شك لكاً من غرفة الطعام والمطبخ.
هل واجهت تحدياً من قبل عند وضع وتنظيم الاغراض في الوحدات الركنية في المطبخ؟ لا تقلق، فهذا العائق من الممكن تجنبه بأساليب سهلة للغاية عند تصميم مطبخك، وهو الاستثمار في مثل هذه الوحدات المخصصة لمثل هذه الوظيفة.
من الذكاء أن تمتد الوحدات حتى تصل إلى السقف، وإن كنت متخوف من تسبب هذا القرار في انزعاج بصري عليك بتوحيد اللون وإخفاء وجود الوحدة.
لا وجود مبدأ المساحات المهدرة بين وحدات الأدراج مع هذا التصميم المبتكر، وليس سر نجاحه في استغلاله للمساحة بكفاءة عالية فحسب، بل لأنه يعد ذو تصميم مخصص لمعدات المطبخ، فإن اتبعت هذه الفكرة المميزة سوف تنعم بمطبخ منظم على مدار العام
الدرج المخصص لتحضير الطعام هو من أكثر العناصر ذكاءاً، فأنت بهذا التصميم سوف تنعم برونق المطبخ الدائم وتقوم بتوفير مزيد من المساحة لمعدات المطبخ المختلفة.
قبل تصميم مطبخك تعرف على بعض الأخطاء الشائعة لكي تتجنبها.