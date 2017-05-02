7 مطابخ تتمنى أن تكون في بيتك

المطابخ لها العديد من التصميمات التي تجعلنا في حيرة لاختيار الأنسب لنا و لديكور منزلنا، الآن نخبرك أن عليك الإطمئنان فلو كنت ترغب في تجديد مطبخك أو تصميم مطبخ جديد فإن هوميفاي سوف يقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة رائعة من المطابخ التي تناسب جميع المساحات و الأذواق و تعتبر حالة متوسطة بين كل الطرازات حتى ترضي كل الأذواق من عشاق مختلف اللمسات الفنية في الديكور ..
إليكم التفاصيل
بلمسة كلاسيكية راقية نرى هذا النموذج لتصميم مطبخ فخم مزود بسفرة من الرخام في وسطه و هو ملائم للمساحات المتوسطة خصوصاً و أنه يستغل الدورانات و الأركان بشكل مثالي و يستغل المساحات العليا و الارضية بمهارة عن طريق الخزانات المفتوحة و المغلقة
في هذا النموذج استغلال كامل للمساحة المتوفرة لتصميم المطبخ بشكل مثالي، في البداية تم اللجوء للجدار لتثبيت الأشياء التي تحتاج عمل متواصل في المطبخ مثل الحوض و الخزانات مع تخصيص جزيرة وسطى للبوتوجاز لمنع التكدس في الجهة الأخرى المليئة بالاستخدامات .
و في المقابل أيضاً تم استخدام الجزيرة بنفس لون الجدران و الأرضيات لتعطي تكامل بين الممر و بين الغرف الاخرى المؤدي إليه .
اللون الأحمر ( دم الغزال) رائع في المساحات الكبيرة و خصوصاً اللمعة التي توجد فيه لو تم احسان تشكيلها و زخرفتها سيكون المطبخ مفعم بالحياة و الطاقة الإيجابية ، لاحظ في هذا المطبخ كيف أن المصمم قد نوع بين الخزانات البيضاء الشفافة و المغلقة بطول الجدار بحيث أن كل الخزانات الظاهرة و العالية لا تغطى و بالفعل عكس الفكرة في الأسفل حيث أن كل الخزانات الارضية مغطاة ، مطبخ فخم بكل تفاصيله و لامع في كل تفاصيله يكفي لنا أن نتأمل العلاقة بين الموزاييك الموجود على الحائط و بين الأضواء الليد الموجودة في السقف لندرك كم السطوع في هذا التصميم
المطبخ لو كان صغير الحجم سوف يحتم عليك إيجاد فرصة مبدعة للخروج من هذا المأزق، في هذا التصميم إحدى تلك الحلول مثل استخدام الأضواء المدفونة خلف الخزانات و هي ما ستزيد من شعورك بالمساحة خصوصاً لو كانت الأضواء و الخزانات فاتحة اللون
الطرق المعتادة و الكلاسيكية في تصميم المطبخ قد تكون هي الحل الأمثل لمساحة كبيرة تصلح لتصميم مطبخ في منزلك، فالتصميم الكلاسيكي يستطيع التعامل مع كم كبير من الخزانات و إيجاد مساحات متنوعة للتخزين كما يمكنك من تصميم مكونات قليلة في مساحة كبيرة بفضل مساحة الزخرفة الكبيرة في كل تفاصيله
قد يكون من السهل علينا استغلال المساحة الصغيرة لدينا لو استغنينا بشكل جزئي عن الجزء العلوي من المطبخ مثل الرفوف و الخزانات المثبتة في السقف و الاستعانة فقط بالجزء الأرضي من خزانات و مكان للغسالة و البوتوجاز و غيرها و بالتالي سيكون لدينا فرصة لظهور المطبخ بشكل مريح في المساحة المتوفرة له و يعطي الفرصة أيضاً للجدران المحيطة به لكي تتألق
اللون الأبيض و الهواء المنعش و الراحة في التفاصيل كلها عوامل يمكنها أن تجعل مطبخك مثاراً لإعجاب الجميع و النظافة شيء أساسي في تلك المعادلة التي يمكن تحقيقها في أصغر المساحات و بتنسيق الألوان بدون تفاصيل كثيرة بين الخزانات و الرفوف ، و النتيجة ستكون مبهرة كما نرى في هذا المطبخ البسيط ذو الشكل الراقي