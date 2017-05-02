7 مطابخ تتمنى أن تكون في بيتك

في هذا النموذج استغلال كامل للمساحة المتوفرة لتصميم المطبخ بشكل مثالي، في البداية تم اللجوء للجدار لتثبيت الأشياء التي تحتاج عمل متواصل في المطبخ مثل الحوض و الخزانات مع تخصيص جزيرة وسطى للبوتوجاز لمنع التكدس في الجهة الأخرى المليئة بالاستخدامات .

و في المقابل أيضاً تم استخدام الجزيرة بنفس لون الجدران و الأرضيات لتعطي تكامل بين الممر و بين الغرف الاخرى المؤدي إليه .