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20 فكرة رائعة لاستخدامات الخشب في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مطبخ خشب
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استخدامات الخشب في المنزل من أكثر الأشياء انتشاراً حتى لو لم تلاحظها فالخشب يدخل في كل غرفة تقريباً، و يؤثر بالطبع على الشكل النهائي للتصميم  و له تأثير واضح على توازن كل المكونات المستخدمه معه في تلك الغرف، و اليوم سوف نقدم إليكم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة ل 20 فكرة متنوعة يمكن أن يكون فيها الخشب إضافة حقيقية لديكور المنزل و يؤثر إيجاباً عليه و يضمن ظهوراً راقياً لتصميم منزلك .

1- رفوف مدمجة في جزيرة المطبخ

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مطبخ
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

استخدام الرفوف المدمجة في جزيرة المطبخ بواسطة الخشب من أسهل ما يمكن و سيساعدك على استغلال المساحات فيما حول الجزيرة بأكثر من طريقة و ليس فقط لتناول و تحضير الطعام و الشراب

2- أبواب منزلقة

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura شبابيك خشب
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

الأبواب الجرارة صديقة للمساحة و تساعد على الحفاظ على كل  المساحات فيما حول الغرف التي يستخدم حولها الأبواب فهي تفتح في داخل الحائط و لا تحتاج لأي مساحات حولها مثل الأبواب المفصلية 

3- خزائن خشبية في المطبخ

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مطبخ خشب
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

الخزائن الخشبية تزيد من جمال المطبخ و تصميمه الراقي، و يمكن أن تستخدم بأكثر من شكل مثل ألا يكون فيها مقابض مثلاً و تكون مغلقة او مفتوحة لتستوعب أكبر كمية ممكنة من المخزونات

4- أبواب مفصلية

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

الأبواب المفصلية التي تفتح بشقيها تكون عملية في بعض المساحات الكبيرة و إلا فإن المساحات الأصغر يلائمها الأبواب الجرارة كما أسلفنا

5- في الحمام أيضاً

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura حمام بوص/ بامبو
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

للخشب استخدامات متعددة في الحمامات كما نرى في الخزانات و في الأرفف و الأرضيات و يمكن في محيط المرآة و الرفوف 

6- مكتبة للفصل بين المساحات

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura غرفة المعيشة
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

و يستخدم الخشب للفصل بين المساحات أيضاً كما نرى في تلك المكتبة المفرغة 

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7- تدرج و شخصية مستقلة

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura غرفة المعيشة
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

و من تلك الزاوية نلاحظ مدى المرونة التي تسببها تلك المكتبة الخشبية بين الغرفتين و قدرتها على استيعاب كم هائل من الإكسسوار بكل سلاسة 

8- سفرة أنيقة

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura غرفة السفرة
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

السفرة بالطبع من أهم استخدامات الخشب في منزلك و لاسيما سهولة التشكيل و التنظيف هي العوامل الأبرز في دفعك لاقتناء مثلها إلى جانب عشقك للشكل الطبيعي للخشب

9- رفوف

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura مكتب عمل أو دراسة خشب
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

بالطبع الرفوف الخشبية لا تحتاج لتدليل على مكانتها فهي ذات مظهر رائع و سهلة التثبيت و الطلاء أيضاً لتتماشى مع باقي التصميم 

10 – أرضيات خشبية

Apartamento Aposentos, KDF Arquitectura KDF Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
KDF Arquitectura

KDF Arquitectura
KDF Arquitectura
KDF Arquitectura

الباركية من أرقى الأرضيات التي يمكن أن تقتنيها في منزلك بفضل لمعانه الجذاب و شكله الطبيعي الجاذب للانتباه 

11- الالواح أصبحت مسنداً

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

الألواح العادية للسرير ( الملل) يحتاج لتصميم بسيط لتقليمها و لصقها في المسند الخلفي للسرير ليكون شكلها مبدعاً و جديداً كما نلاحظ هنا و هي حيلة رائعة لإعادة تدوير الخشب الذي ما عدنا نرغب فيه

12- سور خشبي

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

بين القطع الخشبية لاسيما السرير ذو الطابقين

13- رومانسية الخشب

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

14- مائدة تقديم

Soft table, Bubi collage Bubi collage المنزلديكورات واكسسوارات
Bubi collage

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

و تصنع بطريقة مبسطة من الخشب المعاد تدويره و الزجاج و العجل 

15- أفكار بسيطة

HOME STAGING ALL'ARIA APERTA! CRONACA DI UN CAMBIAMENTO!, ROBERTA BELLOTTI ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI
ROBERTA BELLOTTI

لو كان لديك أي صندوق قديم يمكنك تصميم جلسة مبهرة كما نلاحظ

16- تنظيم الغرف

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تصميم الرفوف المقسمة بأشكال متساوية من أروع استخدامات الخشب 

17- بيت في الحديقة بكل مشتملاته من الخشب

Ahşap Oyun Evi Deniz, Sakura Ahşap Sakura Ahşap حديقة
Sakura Ahşap

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

18- الخشب في الهواء الطلق

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

لصنع تعريشات للنباتات لتنمو عليها على الجدران أو على السقف .

19- و غرفة النوم بالطبع كما جرت العادة

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

20- أغراض متعددة

setup: Der Wohnbaukasten , studio michael hilgers studio michael hilgers مكاتب العمل والدراسةمكتب
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

الخشب مبهر و جميل و سهل الاستخدام و  كذلك تفرده في القابلية للطلاء بأي لون، الخشب مناسب لمنزلك فحاول أن تستخدمه بأقصى استفادة ممكنة  ..

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