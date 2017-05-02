20 فكرة رائعة لاستخدامات الخشب في منزلك

استخدامات الخشب في المنزل من أكثر الأشياء انتشاراً حتى لو لم تلاحظها فالخشب يدخل في كل غرفة تقريباً، و يؤثر بالطبع على الشكل النهائي للتصميم و له تأثير واضح على توازن كل المكونات المستخدمه معه في تلك الغرف، و اليوم سوف نقدم إليكم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة ل 20 فكرة متنوعة يمكن أن يكون فيها الخشب إضافة حقيقية لديكور المنزل و يؤثر إيجاباً عليه و يضمن ظهوراً راقياً لتصميم منزلك .
استخدام الرفوف المدمجة في جزيرة المطبخ بواسطة الخشب من أسهل ما يمكن و سيساعدك على استغلال المساحات فيما حول الجزيرة بأكثر من طريقة و ليس فقط لتناول و تحضير الطعام و الشراب
الأبواب الجرارة صديقة للمساحة و تساعد على الحفاظ على كل المساحات فيما حول الغرف التي يستخدم حولها الأبواب فهي تفتح في داخل الحائط و لا تحتاج لأي مساحات حولها مثل الأبواب المفصلية
الخزائن الخشبية تزيد من جمال المطبخ و تصميمه الراقي، و يمكن أن تستخدم بأكثر من شكل مثل ألا يكون فيها مقابض مثلاً و تكون مغلقة او مفتوحة لتستوعب أكبر كمية ممكنة من المخزونات
الأبواب المفصلية التي تفتح بشقيها تكون عملية في بعض المساحات الكبيرة و إلا فإن المساحات الأصغر يلائمها الأبواب الجرارة كما أسلفنا
للخشب استخدامات متعددة في الحمامات كما نرى في الخزانات و في الأرفف و الأرضيات و يمكن في محيط المرآة و الرفوف
و يستخدم الخشب للفصل بين المساحات أيضاً كما نرى في تلك المكتبة المفرغة
و من تلك الزاوية نلاحظ مدى المرونة التي تسببها تلك المكتبة الخشبية بين الغرفتين و قدرتها على استيعاب كم هائل من الإكسسوار بكل سلاسة
السفرة بالطبع من أهم استخدامات الخشب في منزلك و لاسيما سهولة التشكيل و التنظيف هي العوامل الأبرز في دفعك لاقتناء مثلها إلى جانب عشقك للشكل الطبيعي للخشب
بالطبع الرفوف الخشبية لا تحتاج لتدليل على مكانتها فهي ذات مظهر رائع و سهلة التثبيت و الطلاء أيضاً لتتماشى مع باقي التصميم
الباركية من أرقى الأرضيات التي يمكن أن تقتنيها في منزلك بفضل لمعانه الجذاب و شكله الطبيعي الجاذب للانتباه
الألواح العادية للسرير ( الملل) يحتاج لتصميم بسيط لتقليمها و لصقها في المسند الخلفي للسرير ليكون شكلها مبدعاً و جديداً كما نلاحظ هنا و هي حيلة رائعة لإعادة تدوير الخشب الذي ما عدنا نرغب فيه
بين القطع الخشبية لاسيما السرير ذو الطابقين
و تصنع بطريقة مبسطة من الخشب المعاد تدويره و الزجاج و العجل
لو كان لديك أي صندوق قديم يمكنك تصميم جلسة مبهرة كما نلاحظ
لصنع تعريشات للنباتات لتنمو عليها على الجدران أو على السقف .
الخشب مبهر و جميل و سهل الاستخدام و كذلك تفرده في القابلية للطلاء بأي لون، الخشب مناسب لمنزلك فحاول أن تستخدمه بأقصى استفادة ممكنة ..