20 فكرة رائعة لاستخدامات الخشب في منزلك

استخدامات الخشب في المنزل من أكثر الأشياء انتشاراً حتى لو لم تلاحظها فالخشب يدخل في كل غرفة تقريباً، و يؤثر بالطبع على الشكل النهائي للتصميم و له تأثير واضح على توازن كل المكونات المستخدمه معه في تلك الغرف، و اليوم سوف نقدم إليكم برفقة هوميفاي مجموعة رائعة ل 20 فكرة متنوعة يمكن أن يكون فيها الخشب إضافة حقيقية لديكور المنزل و يؤثر إيجاباً عليه و يضمن ظهوراً راقياً لتصميم منزلك .